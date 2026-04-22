De l'influence à l'impact – PATTISON fait le pont entre les réseaux sociaux et la stratégie DOOH





MISSISSAUGA, Ontario, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage permet désormais aux marques d'étendre leurs contenus sociaux les plus performants aux environnements d'affichage extérieur numérique (DOOH), créant ainsi un lien harmonieux entre l'engagement sur les réseaux sociaux et la diffusion de masse sur grand format.

En déployant du contenu généré par les utilisateurs (UGC) sur des supports DOOH stratégiques tels que les réseaux de transport en commun et les aéroports, les marques peuvent maximiser le retour sur investissement de leurs dépenses sur les réseaux sociaux et étendre leur portée au-delà des algorithmes des plateformes. Cette approche permet aux spécialistes du marketing de diffuser du contenu authentique, créé par des influenceurs, auprès d’un public plus large dans des environnements familiers et très fréquentés.

PATTISON est fier de s’associer à Embold, le leader canadien du marketing d’influence, pour proposer des campagnes intégrées alliant la création de contenu par des influenceurs à une diffusion multicanal. Le contenu au format vertical sous-titré, développé pour les plateformes sociales telles qu’Instagram Reels, YouTube Shorts et TikTok, peut désormais être déployé de manière stratégique sur l’inventaire de panneaux d’affichage numériques verticaux de PATTISON dans les principaux marchés canadiens, garantissant ainsi une cohérence créative et une portée amplifiée.

« Le contenu créé par des créateurs a déjà donné des résultats concrets sur les réseaux sociaux, dans les relations publiques, sur le Web et dans la presse écrite. Notre partenariat avec PATTISON Affichage marque une nouvelle étape, en transposant cette même créativité authentique dans le monde physique. Les marques peuvent maintenant prolonger du contenu performant sur les médias sociaux dans des environnements DOOH et rejoindre les Canadiens entre leurs moments d’écran », a déclaré Umair Tazeem, fondateur et PDG d’Embold.

Grâce à notre partenariat, les marques ont accès à un canal DOOH sécurisé, évolutif et axé sur la performance, où le contenu social et les contenus générés par les utilisateurs (UGC) peuvent dépasser le cadre des flux d’actualités et s’épanouir dans le monde physique. De plus, la production de vidéos optimisées pour une diffusion sans son, avec sous-titres, reflète les habitudes de visionnement : des études montrent en effet que jusqu’à 85 % des vidéos sur les réseaux sociaux sont visionnées sans le son1. Le texte à l’écran améliore également la mémorisation et augmente les chances que les spectateurs regardent la vidéo plus longtemps ou jusqu’à la fin. Les marques avant-gardistes conçoivent désormais des contenus vidéo pour communiquer efficacement en mode silencieux grâce à du texte à l’écran, des sous-titres et une narration visuelle qui ne nécessitent pas d’audio. Cette approche élargit les contextes de visionnage potentiels et améliore l’accessibilité tout en préservant l’efficacité de l’affichage numérique. Une campagne menée avec un créateur de contenu basé à Toronto durant l’hiver 2026 a montré que plus d’un usager régulier du métro sur trois se souvenait de la publicité, 72 % d’entre eux ayant interagi d’une manière ou d’une autre avec la publicité, la marque ou l’influenceur2.

« Nous croyons en l'intersectionnalité des médias, et il s'agit là d'une évolution naturelle pour PATTISON », a déclaré Mary Ventresca, directrice marketing chez PATTISON. « Plutôt que de considérer ces canaux comme concurrents, nous créons une synergie entre la stratégie sur les réseaux sociaux et l'affichage numérique extérieur afin d'ouvrir de nouvelles voies d'engagement avec les marques. »

De l’influence à l’impact, PATTISON cherche à offrir une nouvelle plateforme permettant aux contenus sociaux de s’épanouir et de prospérer, et à redynamiser la façon dont les marques envisagent leur stratégie sur les réseaux sociaux et la manière dont celle-ci peut être amplifiée par l’affichage numérique, transformant ainsi les contenus sociaux en expériences concrètes qui incitent à l’action.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus grande entreprise d’affichage extérieur au Canada. PATTISON aide les marques et les entreprises à exploiter la puissance de l’affichage extérieur en leur proposant la gamme la plus complète de produits, de marchés, d’analyses et de services d’assistance à la clientèle.

Forte d’une expertise remontant à 1908, PATTISON propose des solutions innovantes en affichage extérieur, avec des produits allant des panneaux d’affichage traditionnels aux formats de transport en commun, numériques, aéroportuaires, de bureaux et de rue. PATTISON a son siège social à Mississauga, en Ontario, et compte plus de 25 bureaux de vente à travers le pays, offrant aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à des produits disponibles dans plus de 200 marchés d’un océan à l’autre.

À propos d'Embold

Embold est la principale plateforme canadienne de marketing d'influence et de créateurs, qui aide les marques à planifier, lancer et évaluer de bout en bout des campagnes de créateurs très performantes. Grâce à un réseau de plus de 9 000 micro-influenceurs canadiens présélectionnés, Embold a accompagné plus de 500 marques et touché plus de 235 millions de personnes à travers le pays.

Les marques peuvent mener des campagnes de manière autonome via la plateforme en libre-service d'Embold ou recourir à des services entièrement gérés couvrant le marketing d'influence, la production de contenu généré par les utilisateurs (UGC), les programmes d'ambassadeurs, les cadeaux promotionnels et la diffusion de produits, ainsi que l'amplification payante. Que l'objectif soit la notoriété, l'engagement ou la conversion, Embold fournit aux marques canadiennes les outils et les talents nécessaires pour optimiser l'efficacité du contenu des créateurs sur tous les canaux.

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1 https://digiday.com/media/silent-world-facebook-video/

2 Étude d’évaluation des campagnes PATTISON

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5dd9124-1c21-440d-a358-5769d7bea2b8/fr