De jeunes innovateurs climatiques reçoivent 150 000 $ pour transformer leurs idées en solutions climatiques au service de la communauté

HAMILTON, Ontario, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la troisième année consécutive, les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) et Wawanesa Insurance investissent dans l’innovation climatique menée par les jeunes par le biais du programme « Les champions du climat Wawanesa : Bourses à l’innovation jeunesse 2026 », en attribuant un total de 150 000 $ à cinq projets à travers le pays.

Alors que les communautés canadiennes sont confrontées à des défis climatiques croissants, allant des phénomènes météorologiques extrêmes à l’augmentation des risques environnementaux, de jeunes innovateurs proposent des solutions. Les lauréats de cette année du programme « Les champions du climat Wawanesa : Bourses à l’innovation jeunesse » représentent une nouvelle génération de leaders climatiques qui développent des projets abordant des enjeux clés en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets.

Darya Fatyanova et Shakira Khan, du British Columbia Institute of Technology (BCIT), pour leur projet intitulé « Production d’hydrogène vert à partir des eaux usées de l’industrie des pâtes et papiers » Camila Del Aguila, du Nova Scotia Community College (NSCC), pour son projet « Agriculture en environnement contrôlé pour une sécurité alimentaire résiliente au changement climatique » (NSCC) Christian Sprinkhuysen, Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), pour son projet « Cartographie des bassins de rétention des eaux pluviales à l’aide de drones » Tamara Stojsic, Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), pour son projet intitulé « Validation de systèmes de dégivrage passifs pour les infrastructures électriques en climat froid » Denhyn Holowatuk, Saskatchewan Polytechnic, pour son projet « Détournement à l'échelle communautaire des proliférations d'algues lacustres vers la production de biocarburants »





Chaque étudiant recevra 30 000 $ pour développer et mettre en œuvre un projet portant sur l’adaptation au changement climatique, l’atténuation de ses effets ou la résilience communautaire dans des domaines qui touchent le plus les Canadiens. En collaboration avec des mentors universitaires et des équipes de recherche appliquée des instituts membres du C2R2, les jeunes transformeront des idées innovantes en solutions pratiques pouvant bénéficier aux communautés à l’échelle nationale.

« Les jeunes innovateurs ne se contentent pas d’imaginer un avenir plus résilient, ils le bâtissent », a déclaré Jennifer Figner, vice-rectrice et vice-présidente chargée des affaires académiques au BCIT. « Grâce au soutien de Wawanesa, les étudiants bénéficient de l'accompagnement et des ressources nécessaires pour tester des idées audacieuses et avoir un impact réel et durable. »

Octroyées dans le cadre du programme des Champions du climat Wawanesa, qui investit 2 millions de dollars par an pour soutenir ceux qui sont en première ligne face au changement climatique, ces subventions soulignent le rôle que jouent les collèges canadiens en tant que pôles de recherche appliquée collaborative pour s’attaquer aux problèmes environnementaux urgents.

« La lutte contre le changement climatique nécessite une action collective et des idées audacieuses », a déclaré Mitchell McEwen, directeur du développement durable, de la résilience climatique et de l’impact communautaire chez Wawanesa. « Grâce à notre partenariat avec C2R2, Wawanesa est fière de donner les moyens d’agir à ces jeunes leaders climatiques et de les aider à concrétiser leurs solutions innovantes. En travaillant ensemble, nous renforçons nos communautés et construisons un avenir plus sûr, plus sain et plus durable. »

Pour en savoir plus sur les « Champions du climat Wawanesa : Bourses à l’innovation jeunesse », rendez-vous sur resilientcolleges.ca/youth-innovation-grants/

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) est une coalition de 14 collèges, cégeps et écoles polytechniques de partout au Canada, étroitement alignés et engagés de manière durable. Les membres de la coalition se sont unis pour former une force motrice, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. L’administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College, à Hamilton.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.resilientcolleges.ca.

À propos de la Wawanesa Mutual Insurance Company

Fondée en 1896, la Compagnie d’assurance mutuelle Wawanesa est l’un des plus grands assureurs mutuels du Canada, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 4 milliards de dollars et un actif de 11,5 milliards de dollars. Wawanesa Mutual, dont le siège social national est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Life, qui propose des produits et services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui distribue des assurances pour les particuliers et les entreprises à l’échelle du pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,8 million de membres au Canada. La société s'engage activement auprès d'organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne face au changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur wawanesa.com.

Pour plus d'informations :

Sean Coffey

Directeur des communications

Mohawk College

905-575-2127

sean.coffey@mohawkcollege.ca

Michel Rosset

Responsable de la communication d'entreprise et des relations avec les médias

La Compagnie d'assurance mutuelle Wawanesa

media@wawanesa.com