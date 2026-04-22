Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation annonce un placement d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A au jour le jour réussi

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TORONTO, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX: NPS.PR.A, NPS) – Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation (la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a finalisé la commercialisation au jour le jour de 1 314 383 actions privilégiées et 1 140 800 actions de catégorie A de la Société pour un produit brut total de 31 606 181 $ (le « Placement »). Le Placement est dirigé par la Financière Banque Nationale inc. La période de vente de ce placement au jour le jour est maintenant terminée.

Le Placement devrait être clôturé le ou vers le 29 avril 2026 et est soumis à certaines conditions de clôture, notamment l’approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Les actions privilégiées sont offertes au prix de 10,55 $ par action privilégiée et les actions de catégorie A sont offertes au prix de 15,55 $ par action de catégorie A. Le dernier cours de négociation consolidé de chacune des actions privilégiées et des actions de catégorie A au 21 avril 2026 était de 10,70 $ et de 15,75 $, respectivement.

Le produit net du Placement sera utilisé pour effectuer un placement, sur une base à peu près également pondérée, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent (définies ci-après) sélectionnées par le gestionnaire de portefeuille qui, au moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage périodiques : (i) sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne; (ii) versent des dividendes; (iii) ont généralement une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars; (iv) ont des options sur leurs titres de participation qui, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, sont suffisamment liquides pour lui permettre de vendre des options sur ces titres; et (v) ont des antécédents de croissance des dividendes ou, de l’avis du gestionnaire de portefeuille, ont un potentiel élevé de croissance des dividendes à l’avenir (« Sociétés canadiennes dont les dividendes augmentent »).

Les objectifs de placement des actions privilégiées sont de fournir aux porteurs des distributions en espèces trimestrielles préférentielles cumulatives fixes de 0,1875 $ par action privilégiée, ce qui représente 7,5 % par année sur le prix d’émission initial de 10,00 $ par action privilégiée, jusqu’au 28 février 2029, sous réserve d’une prolongation pour des durées successives allant jusqu’à cinq ans, tel que déterminé par le conseil d’administration de la Société (la « Date d’échéance »), et de restituer aux détenteurs le prix d’émission initial à la Date d’échéance.

Les objectifs de placement des actions de catégorie A sont de fournir aux porteurs des distributions mensuelles régulières non cumulatives de 0,18 $ par action de catégorie A, ce qui représente un rendement sur le prix d’émission des actions de catégorie A de 13,9 % par an sur le prix d’émission de 15,55 $ par action de catégorie A, et la possibilité d’une croissance de la valeur liquidative par action de catégorie A.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire, gestionnaire de portefeuille et promoteur de la Société et fournit tous les services administratifs nécessaires à la Société. Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour en savoir plus sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquer avec nous par téléphone au 416 362-7172 ou 1 888 362-7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Un supplément au prospectus simplifié préalable de base de la Société, daté du 6 mai 2024 et contenant des renseignements détaillés importants sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A offertes, sera déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités similaires dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus simplifié préalable de base peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier inscrit en communiquant avec lui au moyen de ses coordonnées, ou auprès des représentants des placeurs énumérés ci-dessus. Il n’y aura pas de vente ou d’acceptation d’une offre d’achat des titres offerts tant que le supplément au prospectus n’aura pas été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.

Vous payez généralement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des actions de fonds de placement à la TSX ou à un autre système de négociation canadien (une « bourse »). Si les actions sont achetées ou vendues sur un marché boursier, les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils achètent des actions d’un fonds de placement et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils les vendent.

La détention d’actions d’un fonds de placement s’accompagne de dépenses et de frais courants. Un fonds de placement exige la préparation de documents de déclaration qui contient des renseignements clés le concernant. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la Société dans les documents publics disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les renseignements prospectifs peuvent se rapporter à des questions mentionnées dans le présent document et à d’autres questions identifiées dans des documents publics relatifs à la Société, aux perspectives d’avenir de la Société et à des événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des déclarations concernant les résultats financiers futurs de la Société. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent varier par rapport à ces renseignements prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et nous n’assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Les titres n’ont pas été inscrits en vertu du Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’exemption applicable aux exigences d’inscription. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.