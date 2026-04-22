SCC s'associe à l'IWSH et à l’AU Canada pour soutenir la prochaine génération de plombiers qualifiés

OTTAWA, Ontario, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) s'associe à l’International Water, Sanitation and Hygiene Foundation (IWSH) et à l’AU Canada pour renforcer son corps de plombiers professionnels au Canada, tout en facilitant l'accès à l'eau potable et à l’assainissement dans les communautés autochtones. Grâce à cette collaboration, les organisations sont en mesure de mobiliser et former des jeunes autochtones par l’intermédiaire d’une formation pratique, d’un mentorat assuré par des plombiers professionnels et d’une présentation de parcours de carrière enrichissants dans les métiers spécialisés.

« Skills/Compétences Canada est ravie de promouvoir cette initiative et d’aider à élargir sa portée », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada. « En mettant ce projet en vedette aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026, à Toronto, nous montrerons comment les partenariats établis dans le domaine des métiers spécialisés renforcent les communautés, ouvrent des perspectives aux jeunes et soutiennent des infrastructures durables. »

S'appuyant sur le succès d'initiatives précédentes, IWSH soutiendra une nouvelle fois ce type de projet au sein de la Première Nation de Walpole Island, un territoire non cédé des Anishinabés (nations ojibwa, odawa et pottawatomi), situé dans le sud-ouest de l'Ontario (Canada). Des bénévoles et des membres de la communauté réaliseront ensemble d’importantes rénovations de plomberie dans un bâtiment communautaire qui offre des repas, des douches et des services d’orientation professionnelle. Dans le cadre de ce projet, IWSH dirigera un programme de formation préapprentissage destiné aux membres de la communauté, en particulier aux jeunes, qui portera sur la sécurité sur le lieu de travail et les compétences élémentaires en plomberie. Les participants auront également l’occasion d’observer des plombiers professionnels en train d’installer de nouveaux équipements et systèmes, ce qui contribuera au renforcement des capacités locales tout en favorisant l’amélioration durable des infrastructures.

Prévu en octobre 2026, le projet communautaire Walpole-IWSH continuera le travail entamé durant l’initiative lancée l’an dernier en modernisant et en réparant davantage la plomberie du bâtiment administratif de la communauté. Ce projet offrira aussi des possibilités supplémentaires de développement de la main-d’œuvre aux jeunes autochtones.

« Les plombiers qualifiés sont essentiels à la sécurité des systèmes d’eau potable et de l’assainissement. L’AU Canada, qui représente plus de 397 000 professionnels partout en Amérique du Nord, dont plus de 63 000 au Canada, est fier de former et d’encadrer la prochaine génération. En collaboration avec l’IWSH et l’IAPMO, ce projet renforce des normes élevées et élargit notre portée en matière de formation afin de soutenir des communautés résilientes », a déclaré Mike Gordon, directeur de la formation canadienne de l’AU Canada.

Pendant les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2026, à Toronto, IWSH et AU Canada tiendront un kiosque sur place pour faire connaître ce projet communautaire et ses retombées. Ils participeront également à la diffusion en direct de SCC afin de donner encore plus d’ampleur à leur message.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale sans but lucratif comptant des organismes partenaires dans chaque province et territoire, qui travaillent avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, SCC s’emploie à répondre aux futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée du Canada, tout en faisant découvrir des carrières gratifiantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.



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