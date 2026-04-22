German University of Digital Science überzeugt im neuen SZ Ranking privater Hochschulen

Potsdam, 22.04.2026 - Die German University of Digital Science (German UDS) hat im neu veröffentlichten SZ‑Ranking der besten privaten Hochschulen 2026 ein starkes Ergebnis erzielt. Bereits ein Jahr nach ihrer Gründung ist die vollständig digitale Hochschule in mehreren zentralen Kategorien unter den Top‑platzierten vertreten und ist damit ein Leuchtturmprojekt in der deutschen Hochschullandschaft.

Spitzenplatz in „Internationale Ausrichtung“

Besonders hervorzuheben ist die Spitzenposition der German UDS in der Kategorie „Internationale Ausrichtung“, in der sie von Personalentscheidern und Studierenden zur „Besten“ privaten Hochschule Deutschlands gewählt wurde. Darüber hinaus zählt die German UDS in den Bereichen Praxisbezug, Qualitätsniveau der Absolvent:innen, Innovationskraft & Zukunftsorientierung, Ruf / Image sowie Fachrichtungs‑ und Themenfokus jeweils zur Top‑Gruppe des Rankings.

Die Studie wurde vom SZ Institut in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT durchgeführt und basiert auf einer repräsentativen Befragung von 1.265 Teilnehmenden, darunter Personalverantwortliche, Headhunter sowie aktuelle, ehemalige und angehende Studierende.

Statement der Universitäts-Gründer

Prof. Dr. Mike Friedrichsen, Präsident und Gründer der German University of Digital Science, sagt über das Ranking: „Ich bin überglücklich, dass wir als junge, rein digitale Universität bereits nach einem Jahr in einem Ranking privater Universitäten vertreten sind.

Dieses Ergebnis beweist, dass unsere Vision einer modernen, flexiblen und qualitativ hochwertigen digitalen Hochschulbildung nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern auch zunehmend Anerkennung am Markt findet. Dieser Erfolg gebührt vor allem unserem engagierten Team, unseren ersten Studierenden und unseren Partnern, die den Mut hatten, diesen neuen Weg mit uns zu beschreiten.”

Auch Prof. Dr. Christoph Meinel, Präsident der German UDS und international renommierter Informatik‑ und Innovationsforscher, unterstreicht die Bedeutung des Ergebnisses: „Dass die German UDS so früh in einem etablierten und breit angelegten Ranking der Süddeutschen Zeitung unter den besten privaten Hochschulen erscheint, bestätigt unseren Ansatz, digitale Exzellenz, internationale Perspektiven und anwendungsnahe Lehre konsequent miteinander zu verbinden.

Unser Ziel ist es, Studierende weltweit auf die zentralen technologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der digitalen Transformation vorzubereiten. Die Platzierungen in den Kategorien internationale Ausrichtung, Praxisbezug und Innovationskraft zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind – und dass digitale Hochschulbildung aus Deutschland international Maßstäbe setzen kann.“

Über die German UDS



Die German UDS wurde 2025 gegründet und ist Deutschlands erste vollständig digitale Universität. Sie bietet englischsprachige Studienprogramme mit Fokus auf Themen der digitalen Transformation, hohem Praxisanteil und flexiblen Studienmodellen für Studierende aus aller Welt. Das gute Abschneiden im SZ‑Ranking unterstreicht die wachsende Anerkennung dieses Konzepts bei Studierenden und Arbeitgebern gleichermaßen.





Kontakt:

German University of Digital Science

Email: press@german-uds.de

Web: www.german-uds.de