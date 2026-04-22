JCDecaux : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

à l’Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2026

Paris, le 22 avril 2026 – Les actionnaires de la Société sont avisés que l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le mercredi 13 mai 2026, à 14h30 au 17 rue Soyer 92200 Neuilly-sur-Seine.

L’Assemblée Générale fera l’objet dans son intégralité d’une retransmission audiovisuelle sur le site Internet de la Société www.jcdecaux.com.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 8 avril 2026 au BALO n°42.

Les documents et renseignements prévus notamment par l’article R. 225-83 du Code de commerce sont publiés sur le site Internet de la Société www.jcdecaux.com.

Pour plus d’informations, merci de contacter :

Rémi GRISARD

Responsable des Relations Investisseurs

Sainte-Apolline

78378 Plaisir Cedex

France

Tel : +33 (0)1 30 79 79 93

Email : remi.grisard@jcdecaux.com

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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