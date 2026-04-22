Nanterre, le 22 avril 2026

VINCI remporte un contrat pour la réalisation d’infrastructures électriques en Guinée

Construction d’une centrale solaire de 50 MWc, de 350 km de lignes de transport d’électricité et de deux postes de transformation en très haute tension

Deux ans et demi de travaux

Montant total de 192 millions d'euros

VINCI Energies a signé avec le ministère de l’Énergie et le ministère de l’Économie et des Finances de Guinée un contrat de 192 millions d’euros pour la réalisation d’un ensemble d’infrastructures de production et de transport d’électricité. Son financement bénéficie du soutien des autorités françaises.

D’une durée de deux ans et demi, les travaux mobiliseront plus de 600 personnes. Ils comprennent la construction d’une centrale solaire 50 MWc, de 350 km lignes de transport d’électricité (225 kV) et de deux postes de transformation en très haute tension.

Les équipes locales bénéficieront de formations et de transferts de savoir-faire des entreprises de VINCI Energies.

Ce projet s’intègre dans le programme de développement des infrastructures électriques de Guinée, dont l’objectif est de renforcer la souveraineté énergétique du pays en y intégrant la production d’énergie renouvelable.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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