GTT: Activité du 1er trimestre 2026 - Communiqué de Presse

Forte dynamique commerciale au premier trimestre 2026 ;

Chiffre d’affaires de 193 M€ conforme aux attentes

Forte dynamique commerciale : 32 commandes enregistrées au premier trimestre 2026 vs 16 au premier trimestre 2025

Chiffre d’affaires de 193 millions d’euros, en hausse de 1% par rapport au premier trimestre 2025

A date le conflit au Moyen-Orient n’a pas d’impact direct sur l’activité de GTT ; objectifs 2026 confirmés

Paris – Le 22 avril 2026. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de l’exercice 2026.

Commentant ces résultats, François Michel, Directeur général de GTT, a déclaré :



« Le premier trimestre 2026 marque la structuration du Groupe autour d’une marque, GTT, et de deux pôles : GTT Energy, dédié aux systèmes de confinement et de gestion de l’énergie, et GTT Marine, le pôle de solutions marines et digitales formé à la suite de l’acquisition de Danelec en 2025. Un hub dédié aux technologies de pointe complète ce dispositif, soulignant ainsi notre ambition de maintenir notre leadership en matière technologique.

Les 32 commandes reçues au cours du premier trimestre 2026 constituent notre seconde meilleure performance commerciale affichée pour un premier trimestre. Le niveau soutenu de commandes constaté à la fin de l’année 2025 se poursuit, répondant à la demande croissante d’énergie, et en particulier de gaz naturel liquéfié.

La constitution du pôle GTT Marine renforce la visibilité de notre offre intégrée de services et d’équipements à destination des acteurs du transport maritime : les contrats remportés au cours du premier trimestre illustrent notre capacité à valoriser des produits et solutions complémentaires tout en œuvrant à l’intégration de Danelec.

Nous suivons de près la situation en cours au Moyen-Orient, qui conduit à des perturbations des marchés de l’énergie et du transport maritime. Toutefois, à ce jour, le conflit n’a pas d’impacts directs sur l’activité de GTT.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 s’élève à 192,5 millions d’euros, en légère progression par rapport au premier trimestre 2025. La performance du Groupe est en ligne avec les objectifs annoncés pour l’année 2026. Dans ce contexte, et en l’absence de retards significatifs dans les plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses objectifs 2026. »





Evolution des activités du Groupe au cours du premier trimestre 2026

GTT Energy : forte dynamique commerciale et niveau d’activité en ligne avec les attentes

Dans la continuité de la reprise commerciale observée au quatrième trimestre 2025, GTT a enregistré au cours du premier trimestre 2026 un total de 32 commandes.

Celles-ci incluent 29 commandes de nouveaux méthaniers et deux commandes d’éthaniers de grande capacité (VLEC). Leur livraison est prévue entre le deuxième trimestre 2028 et le quatrième trimestre 2029.

GTT a également enregistré une commande pour la construction d’un réservoir terrestre d’une capacité de 10 000 m3. Conçu en coopération avec Shaanxi Yanchang Petroleum & Natural Gas Co. Ltd., ce réservoir sera situé à proximité d’une usine de liquéfaction de GNL à terre. Cette configuration constitue une avancée significative pour les infrastructures de GNL à capacité réduite, qui nécessitent des performances énergétiques optimisées en raison de la superficie limitée disponible. Sa livraison est prévue pour le quatrième trimestre 2027.

Au cours de la période, 22 méthaniers ont été livrés, un niveau comparable à celui du premier trimestre 2025 (23 livraisons de méthaniers).

Le pôle GTT Energy affiche un chiffre d’affaires de 178,1 M€ au premier trimestre 2026. Il enregistre une baisse de -3,6% en raison de la diminution du nombre de navires en construction par rapport au premier trimestre 2025.

GTT Marine : un positionnement confirmé par de nouveaux succès commerciaux

Au cours du premier trimestre 2026, le pôle de solutions marines et digitales de GTT a enregistré plusieurs succès commerciaux. Les synergies entre le hardware et le software se mettent en place comme prévu. A titre d’exemple, la société Petrobras a sélectionné GTT pour équiper jusqu’à 120 navires avec les solutions de routage météorologique et de suivi et d’amélioration de performance développées par le Groupe. Plusieurs autres contrats ont été signés au cours de la période pour déployer les équipements et solutions conçus par GTT Marine sur des navires de commerce et de croisière.

Le pôle GTT Marine affiche un chiffre d’affaires de 14,4 M€ au premier trimestre 2026. Il contribue désormais à hauteur de 7% au chiffre d’affaires du Groupe pour la période (vs 2% au premier trimestre 2025).

Poursuite et reconnaissance de la démarche d’innovation du Groupe

L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a classé GTT première ETI déposante en France pour l’année 2025. Pour rappel, le Groupe avait déposé 68 demandes de brevets au cours de l’année. Il se maintient à la 23ème place du classement général de l’INPI, confirmant la constance de sa stratégie d’innovation, portée par l’excellence de ses équipes d’ingénierie.

Au mois de février 2026, GTT a annoncé la signature d’un projet de développement commun (JDP1) avec le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries, portant sur la conception d’un grand éthanier (VLEC) de 102 000 m³ intégrant le système de confinement à membranes Mark III Slim™ de GTT. Ce nouveau projet ouvre la voie à une intégration optimisée de la cuve à membranes : il portera sur l’optimisation de la géométrie de la coque du VLEC avec l’objectif d’accroître l’efficacité énergétique du transport.

Conflit au Moyen-Orient

La situation en cours au Moyen-Orient conduit à des perturbations des marchés de l’énergie et du transport maritime. Le déclenchement du conflit a entraîné la fermeture temporaire de plusieurs infrastructures de production et d’exportation de gaz naturel liquéfié au Qatar et aux Emirats Arabes Unis, et l’une d’entre elles a été partiellement endommagée au Qatar (deux trains de liquéfaction représentant un total de 13 Mtpa de capacité de production). Le Groupe estime que la situation actuelle n’a pas, à ce stade, d’impacts directs sur son activité. A date, GTT ne constate pas de modification dans les calendriers de construction des chantiers navals qui puisse être associée au conflit en cours.

A moyen terme, la situation souligne l’impératif de la flexibilité d’approvisionnement pour assurer aux pays leur sécurité énergétique.

Carnet de commandes au 31 mars 2026

Au 1er janvier 2026, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 288 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 22 méthaniers, 1 FSRU 2 ;

; Commandes obtenues : 29 méthaniers, 2 éthaniers, 1 réservoir terrestre ;

Au 31 mars 2026, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 297 unités, dont :

268 méthaniers ;

23 éthaniers ;

2 FSRU ;

3 FLNG 3 ;

; 1 réservoir terrestre

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 2 navires, le nombre de navires en commande au 31 mars 2026 s’élève à 46 unités.





Evolution du chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2026

(en millions d'euros) T1 2025 T1 2026 Var. Chiffre d'affaires total 190,5 192,5 +1,0% GTT Energy 184,7 178,1 -3,6% Systèmes de confinement 180,5 172,7 -4,3% dont méthaniers / éthaniers 170,4 160,4 -5,9% dont FSRU4 1,7 5,2 +211,8% dont FLNG5 2,1 2,9 +41,7% dont réservoirs terrestres 0,0 - - dont navires propulsés au GNL 6,4 4,2 -33,6% Services aux opérations 4,2 5,4 +27,5% GTT Marine 4,7 14,4 + 207,7% Electrolyseurs 1,1 0,0 n.a

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2026 s’élève à 192,5 M€, en progression de 1% par rapport au premier trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires lié à la construction de systèmes de confinement s’établit à 172,7 M€, affichant une diminution de 4,3% par rapport au premier trimestre 2025. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 160,4 M€, en baisse de -5,9% en raison d’un nombre moins important de méthaniers en construction sur la période. Cette diminution est en ligne avec la fin progressive de l’effet du pic de commandes de 2022 et le ralentissement temporaire des commandes constaté au premier semestre 2025. Les redevances issues de la construction d’unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU), et d’unités flottantes de liquéfaction (FLNG) affichent une progression respective de +211,8% et de +41,7%, portée par un nombre plus important d’unités en construction au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025. Les redevances générées par l’activité GNL carburant atteignent 4,2 M€ au premier trimestre 2026, contre 6,4 M€ au premier trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires lié aux services aux opérations s’élève à 5,4 M€, en hausse de +27,5% par rapport au premier trimestre 2025, porté par l’augmentation des études d’ingénierie et des services d’assistance et de maintenance fournis par GTT à ses clients au cours de la période.

Le chiffre d’affaires des solutions marines et digitales atteint 14,4 M€. Sa progression par rapport au premier trimestre 2025 est notamment portée par la contribution de Danelec (10 M€). Le pôle GTT Marine contribue ainsi à hauteur de 7% au chiffre d’affaires du Groupe du premier trimestre 2026, contre 2% au premier trimestre 2025.

L’activité de conception et de fabrication d’électrolyseurs (Elogen) ne contribue pas au chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, aucune livraison n’ayant été réalisée. L’essentiel de l’activité de cette filiale est tourné vers la recherche et développement.



Objectifs 2026 confirmés

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2026, soit

Un chiffre d’affaires consolidé 2026 compris dans une fourchette de 740 à 780 M€,

Un EBITDA consolidé 2026 compris dans une fourchette de 490 à 530 M€,

Maintien de la politique de distribution de dividendes6.

***

Présentation du point sur l’activité du premier trimestre 2026

François Michel, Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront l’activité du premier trimestre 2026 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra mercredi 22 avril 2026, à 18h15, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : + 33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : + 44 1 212 818 004

Etats-Unis : + 1 718 705 87 96

Autres pays : + 39 02 802 09 11

Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 22 avril 2026 à 18h15.

Agenda financier

Assemblée Générale des actionnaires : le 16 juin 2026

Publication des résultats semestriels 2026 : le 28 juillet 2026 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2026 : le 23 octobre 2026 (après clôture de bourse)





A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions maritimes et digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact Relations Investisseurs

Information-financiere@gtt.fr information-financiere@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 20 87 / +33 (0)1 30 23 42 64

Contacts Presse :

communication@gtt.fr / +33 (0)1 30 23 56 37

Pour plus d’information, visitez www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2025, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 29 juillet 2025. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.









1 Joint Development Project.







2 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.







3 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.







4 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification de GNL.







5 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité flottante de liquéfaction de GNL.







6 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.







Pièce jointe