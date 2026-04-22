EssilorLuxottica: Chiffre d'affaires T1 2026 - Chiffre d'affaires en hausse de +10,8 % au premier trimestre. Troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres

Chiffre d'affaires en hausse de +10,8 % au premier trimestre

Troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres

Chiffre d'affaires du Groupe à 7 127 millions d'euros au T1, en hausse de +10,8 % à taux de change constants 1 et de +4,1 % à taux de change courants

Croissance à deux chiffres des deux segments, Professional Solutions et Direct to Consumer

Activités traditionnelles sur un rythme de croissance de l’ordre de +5 %

Amérique du Nord en hausse de +12,5 % et région EMEA en hausse de +9,5 %, soutenues par les lunettes avec IA et la solide performance de la marque Ray-Ban

Accélération de la Chine, en hausse low teens, soutenue par la myopie et le commerce de détail

Croissance de +26 % du portefeuille des solutions de gestion de la myopie, avec une progression de +18 % sur le marché clé de la Chine

Excellent démarrage des nouveaux modèles optiques de Ray-Ban avec IA

L’investissement dans Top Charoen – environ 2 000 magasins – étend le réseau de distribution en Thaïlande, un marché à fort potentiel, et porte à près de 20 000 le nombre des points de vente du Groupe dans le monde

Paris, France (22 avril 2026 – 18h00) – EssilorLuxottica annonce un chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2026 de 7 127 millions d’euros, en hausse de +10,8 % à taux de change constants1 par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 (+4,1 % à taux de change courants).

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Avec ce troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, nous démontrons une nouvelle fois la solidité et la pertinence de notre stratégie, ainsi que notre capacité à la mettre en œuvre. Nous avons maintenu une dynamique robuste dans l’ensemble des régions et des activités, portée par la solidité de nos activités liées à l’optique et aux lunettes, et par notre dynamique d’innovation.

Cette dynamique a été au cœur des événements SWITCH d’Orlando et de Monaco, où nous avons invité des milliers de partenaires et de clients à découvrir les évolutions technologiques et le portefeuille de solutions qui vont transformer la vie des consommateurs. Elle se traduit également par la progression solide et continue de notre plateforme de solutions de gestion de la myopie et par les très bons résultats des wearables, avec le lancement réussi des nouveaux modèles optiques Ray-Ban Meta. En parallèle, nous avons étendu notre réseau de distribution avec un investissement en Thaïlande dans Top Charoen et ses 2 000 magasins, pour faciliter l’accès de millions de personnes à notre écosystème de santé visuelle de classe mondiale.

Guidés par une stratégie de plus en plus portée par la science et la med-tech, nous restons concentrés sur son exécution. Dans un environnement incertain, nous avançons avec détermination et confiance, forts de l’engagement et de la résilience de nos collègues à travers le monde, et façonnons le futur auquel nous croyons. »

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