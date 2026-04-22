Les Hôtels Baverez : Eligibilité au PEA PME

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué : Paris, le 22 avril 2026

Les actions Les Hôtels Baverez (FR0007080254) éligibles au PEA-PME

La société Les Hôtels Baverez annonce respecter le critère d'éligibilité au PEA-PME (Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et l’article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier).





Critère d’éligibilité au PEA PME*







Capitalisation boursière

Les Hôtels Baverez

au 31/12/2025







Capitalisation Boursière inférieure à 2.000 MEUR







174,4 MEUR





* Pour rappel, la Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement et l'attractivité de la France a assoupli les critères d’éligibilité au PEA-PME en supprimant les critères relatifs au montant du chiffre d’affaires, au montant du bilan ainsi qu’au nombre de salariés. Le seul critère d’éligibilité maintenu relatif au montant de la capitalisation boursière a été relevé de 1 à 2 milliards d’euros.

Les actions de la société Les Hôtels Baverez, admises aux négociations sur Euronext Growth (FR0007080254), peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

La société invite ses actionnaires intéressés par l’intégration de leurs actions Les Hôtels Baverez dans un PEA-PME, à se rapprocher de leur conseiller financier.

Pièces jointes