SYNERGIE : CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2026

COMMUNIQUÉ FINANCIER | 22 avril 2026, 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2026

SYNERGIE poursuit sa croissance et affiche au premier trimestre 2026 un Chiffre d’affaires de 795,1 M€ en progression de +5,0 %.

en M€ T1 2026 T1 2025 Variation International 499,7 463,7 +7,8 % France 295,4 293,8 +0,5 % Total 795,1 757,5 +5,0 %

SYNERGIE réalise un Chiffre d’affaires trimestriel de 795,1 M€, en progression de +5,0 % par rapport à l’exercice précédent (+2,5 % à devise et périmètre constants). La part de l’International représente désormais 62,9 % de l’activité contre 61,2 % au 1er trimestre 2025.

À l’International, le Chiffre d’affaires progresse de +7,8 % pour atteindre 499,7 M€, soutenu par la forte dynamique de l’Europe du Sud et par l’intégration progressive des acquisitions réalisées en Suisse et au Canada.

L’Europe du Sud affiche une croissance dynamique de +9,8 %, résultant principalement des bonnes performances de l’Espagne et de l’Italie. En Europe du Nord et de l’Est, le Chiffre d’affaires progresse de +2,7 % (-4,0 % à devise et périmètre constants) porté par l’effet périmètre de la Suisse, tandis qu’à périmètre constant l’activité demeure pénalisée par un environnement de marché toujours atone.

En France, le Chiffre d’affaires s’élève à 295,4 M€, en progression de +0,5 %, représentant 37,1 % du chiffre d’affaires consolidé. Dans un contexte macro-économique toujours défavorable, cette stabilité illustre une résilience supérieure à celle du marché, grâce à l’engagement des équipes et l’adaptation continue des offres commerciales.

Le Groupe SYNERGIE demeure confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance dans un environnement économique et géopolitique instable, tout en restant vigilant et agile dans l’adaptation de ses organisations et de ses offres.

Le Groupe poursuivra sa stratégie de diversification et d’acquisition pour renforcer sa position sur ses marchés clés.

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Assemblée Générale le 4 juin 2026

Publication du Chiffre d’affaires du 2ème trimestre le 22 juillet 2026 après Bourse

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