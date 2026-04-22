Rexel : CP - Post Assemblée Générale 2026

___________________________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL DU 22 AVRIL 2026

_______________________________________________________________________________________

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence d’Agnès Touraine, Présidente du Conseil d’Administration. Les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions. Le résultat des votes et le webcast vidéo sont disponibles sur le site de la Société : https://www.rexel.com/fr/investisseurs/assemblee-generale.

Distribution d’un dividende de 1,20 euro par action

L’Assemblée générale a approuvé la mise en distribution d’un dividende de 1,20 euro par action (en ligne avec la politique de distribution d’au moins 40 % du résultat net récurrent), par prélèvement sur le résultat. La date de détachement de cette distribution sur le marché réglementé d’Euronext Paris est fixée au 11 mai 2026. La date de mise en paiement interviendra le 13 mai 2026.

Rémunération de la Présidence du Conseil d’administration, des administrateurs et du Directeur Général

Toutes les résolutions portant sur la rémunération de la Présidence du Conseil d’administration, des administrateurs et du Directeur Général ont été approuvées.

Autorisations financières

L’ensemble des délégations et autorisations financières dont l’adoption ou le renouvellement était soumis à l’Assemblée générale a été approuvé.

Nomination et renouvellement de mandats d’administrateurs

Les actionnaires ont approuvé la ratification de la cooptation de Robert Schuchna, décidée par le Conseil d’administration du 14 octobre 2025 à effet du 15 octobre 2025. Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement de son mandat et le renouvellement des mandats de François Auque et Barbara Dalibard pour une durée de quatre années.

Composition du Conseil d’administration et de ses comités

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration a renouvelé le mandat de François Auque en qualité de Vice-Président.

Le Conseil d’administration a également mis à jour son règlement intérieur afin de préciser certaines dispositions relatives à la composition du Conseil d’administration.

A l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration est composé de 11 administrateurs. Hors administrateurs représentant les salariés, il comprend quatre femmes, soit 44,45% des membres du Conseil et 78% de membres indépendants.

La composition des comités est la suivante :

Comité des nominations, de la Gouvernance et de la RSE Comité des rémunérations Comité d’Audit et des risques Barbara Dalibard Brigitte Cantaloube François Auque Brigitte Cantaloube Steven Borges Eric Labaye Toni Killebrew Barbara Dalibard Robert Schuchna Robert Schuchna Antoine Hermelin Agnès Touraine Agnès Touraine Agnès Touraine Catherine Vandenborre Catherine Vandenborre

Eric Labaye rejoindra le Comité des rémunérations à partir du 1er janvier 2027.

A PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Taddeo : Pierre-Jean Lemauff +33 7 77 78 58 67 pierre-jean.lemauff@taddeo.fr

Pièce jointe