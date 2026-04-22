Compagnie de l'Odet : Mise en ligne du rapport financier annuel 2025





COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 22 avril 2026

Mise en ligne du rapport financier annuel 2025

Compagnie de l’Odet annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel portant sur l’exercice 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.compagniedelodet.net (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport financier annuel).

Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion le rapport incluant les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur ces informations, les rapports des Commissaires aux comptes, et les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.

Pièce jointe