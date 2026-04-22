Bolloré : mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 22 avril 2026

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025

Bolloré SE a déposé, le 22 avril 2026, son document d’enregistrement universel 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.26-0272.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société, à l’adresse suivante : http://www.bollore.com (Publications et presse/Informations réglementées/Document d’enregistrement universel).

Le document d’enregistrement universel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion, le rapport financier annuel 2025, le rapport incluant les informations en matière de durabilité, le rapport de certification sur ces informations, les rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.

Pièce jointe