Société Générale : Mise à disposition ou consultation des informations relatives à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2026

MISE À DISPOSITION OU CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2026



Communiqué de presse

Paris, le 22 avril 2026

L’Assemblée générale mixte des actionnaires se tiendra le 27 mai 2026, à 16 heures, au CNIT Forest, 2, Place de la Défense, 92092 Puteaux.

L’avis de réunion et l’avis de convocation relatifs à cette Assemblée ont été respectivement publiés aux Bulletins des Annonces Légales Obligatoires (BALO) des 13 mars et 22 avril 2026.

Ces avis, la brochure de convocation ainsi que les documents et informations mentionnés à l’article R. 22-10-23 du code de commerce destinés à être présentés à l’Assemblée sont dès à présent (s’agissant des informations mentionnées à l’article R. 225-83 du code de commerce) ou seront mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de Société Générale à l’adresse suivante : https://www.societegenerale.com/fr/groupe/gouvernance/assemblee-generale.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée, peuvent être consultés par les actionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège administratif de Société Générale, 17 cours Valmy - 92972 La Défense Cedex, en adressant une demande par courriel à l’adresse électronique : General.meeting@socgen.com.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

Société Générale



Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 110 000 collaborateurs au service de 27 millions de clients dans 58 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis plus de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

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