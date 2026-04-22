Les Métallos sur la Colline du Parlement pour réclamer des mesures d’urgence face à la crise existentielle de l’industrie de l’acier

OTTAWA, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des dizaines de membres du Syndicat des Métallos venus de partout au pays se rendront jeudi, le 23 avril, sur la Colline du Parlement pour une journée de lobbying auprès de ministres et députés fédéraux afin de réclamer des mesures d’urgence face à la crise existentielle de l’industrie de l'acier.

« On ne peut surestimer les menaces auxquelles sont confrontés notre secteur de l’acier et les dizaines de milliers d’emplois et les communautés qu’il soutient », a déclaré Marty Warren, directeur canadien des Métallos.

« Les milliers d’emplois perdus et les dommages économiques déjà causés par les tarifs américains et la guerre commerciale exigent que notre gouvernement élabore une stratégie industrielle globale pour l’industrie de l’acier », a poursuivi Marty Warren.

« Tout comme d’autres pays ont su faire, notre gouvernement doit reconnaître que notre industrie de l’acier n’est pas une industrie comme les autres. Elle est l’épine dorsale de notre économie nationale et est essentielle à notre souveraineté économique à long terme. »

Au cours de leurs efforts de lobbying de jeudi, les membres du Syndicat des Métallos présenteront aux responsables politiques fédéraux des mesures concrètes nécessaires pour soutenir les producteurs d’acier, les travailleurs et les communautés canadiens menacés.

« Bien que le gouvernement fédéral ait pris certaines mesures importantes pour protéger l’industrie, des actions plus ambitieuses sont nécessaires pour relever les défis créés par les bouleversements commerciaux mondiaux sans précédent », a affirmé Marry Warren.

« Les travailleuses et travailleurs et leurs communautés partout au pays ont besoin que notre gouvernement défende l’acier canadien et défende les emplois canadiens. »

La campagne de lobbying des Métallos s’inscrit dans le cadre de la conférence « À la défense de l’acier », organisée par le syndicat sur deux jours et qui débute aujourd’hui à Ottawa, réunissant des syndiqués venus de tout le pays.

Pour plus d’informations :

Marty Warren, directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos, 416 544-5951

Denis St. Pierre, Service des communications des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca