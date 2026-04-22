Syngenta setzt Tetra OS ein, um wissenschaftliche Entdeckungen durch Datenautomatisierung im industriellen Maßstab zu beschleunigen

BOSTON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TetraScience, das auf wissenschaftliche Daten und KI spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass Syngenta sich für Tetra OS entschieden hat, um die digitale Automatisierung und Datentransformation in seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Pflanzenschutz voranzutreiben. Dieser Schritt soll den manuellen, ad-hoc-basierten Datenaustausch sowie die manuelle Übertragung von Daten beseitigen, die in der Vergangenheit die wissenschaftliche Entscheidungsfindung verlangsamt haben.

Syngenta wird die Tetra Scientific Data Foundry einsetzen, um Analysedaten aus einer Vielzahl von Analyse- (einschließlich Chromatographie und Massenspektrometrie) und Charakterisierungssystemen zu zentralisieren und zu harmonisieren. Die Foundry wandelt die Rohdaten der Messgeräte in ein standardisiertes, KI-fähiges Format um. Durch die Verknüpfung isolierter Datenquellen zu einem einzigen, durchsuchbaren „wissenschaftlichen Gedächtnis“ wird ein hochwertiger Datenaustausch mit nachgelagerten Tools und Anwendungen ermöglicht.

Tetra Sciborgs, ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren, das an der Schnittstelle von Wissenschaft, Daten und KI tätig ist, wird vor Ort eingesetzt, um Syngenta bei der Umsetzung, Einführung und kontinuierlichen Verbesserung zu begleiten. Sciborgs sorgen dafür, dass Architektur zur Kultur wird, indem sie Entwürfe in die tägliche Praxis umsetzen und bewährte Verfahren standortübergreifend verankern.

Diese Zusammenarbeit unterstützt das Bestreben von Syngenta, ein flexibles, funktionsübergreifendes Ökosystem zur Automatisierung der Datenerfassung aufzubauen, das eine gleichbleibende Datenqualität gewährleistet, die Gewinnung von Erkenntnissen beschleunigt und Innovationen in Forschung und Entwicklung standortübergreifend vorantreibt.

„Um eine durchgängige Datenautomatisierung in unserer gesamten Forschungs- und Entwicklungsorganisation zu erreichen, benötigen wir eine einheitliche Grundlage – eine, die Datensilos beseitigt, Laborressourcen und -systeme miteinander vernetzt und wissenschaftliche Rohdaten in zugängliche, umsetzbare Erkenntnisse umwandelt, um die Zukunft unserer Forschung voranzutreiben“, sagte Claudio Battilocchio, Digital Automation Lead R&D bei Syngenta. „Die von TetraScience bereitgestellten Funktionen bilden diese Grundlage und ermöglichen es uns, Daten in unserem gesamten Forschungs- und Entwicklungsbereich in großem Maßstab zu standardisieren und zu harmonisieren. Solche Fähigkeiten sind von grundlegender Bedeutung für die Art und Weise, wie wir die Forschung und Entwicklung neu gestalten – indem wir das Tempo und die Qualität wissenschaftlicher Entdeckungen steigern, die Produktivität im Datenmanagement verbessern und letztlich unsere Fähigkeit stärken, Innovationen zu entwickeln, die Landwirten dabei helfen, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.“

„Die Wissenschaft ist in einer handwerklichen Vergangenheit gefangen – fragmentierte Daten, maßgeschneiderte Integrationen und manuelle Arbeitsabläufe, die nicht skalierbar sind“, sagte Patrick Grady, CEO von TetraScience. „Syngenta ist sich bewusst, dass die Zukunft den Organisationen gehört, die bereit sind, ihre wissenschaftliche Dateninfrastruktur zu industrialisieren. Durch den Einsatz unserer Data Foundry steigert Syngenta die Effizienz und schafft die Grundlage für eine neue Ära der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung.“

Die Umsetzung umfasst das Hosting der Plattform, Wartungsunterstützung sowie TetraU-Schulungen für Wissenschaftler und IT-Teams von Syngenta, um die Einführung zu beschleunigen und internes Fachwissen aufzubauen. TetraScience und Syngenta beabsichtigen gemeinsam, eine wiederverwendbare Daten- und KI-Plattform zu schaffen, die künftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen im gesamten Unternehmen unterstützen und so das Tempo wissenschaftlicher Entdeckungen beschleunigen soll.

Über TetraScience

TetraScience ist das auf wissenschaftliche Daten und KI spezialisierte Unternehmen, das Tetra OS entwickelt, das Betriebssystem für wissenschaftliche Intelligenz. Tetra OS vereint Data Foundry, Use Case Factory, Tetra AI und Sciborgs in einer einzigen, KI-nativen Plattform. Zusammen verwandeln diese Funktionen fragmentierte wissenschaftliche Daten und Arbeitsabläufe in strukturierte, wiederverwendbare und sich ergänzende Erkenntnisse, die sich über Forschung, Entwicklung und Produktion erstrecken. TetraScience genießt das Vertrauen führender Biopharma-Unternehmen und Partner aus dem Ökosystem, darunter NVIDIA, Thermo Fisher Scientific, Databricks, Snowflake, Google und Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter tetrascience.com.

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