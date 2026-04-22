Syngenta déploie Tetra OS pour accélérer la découverte scientifique grâce à l’automatisation des données à l’échelle industrielle

BOSTON, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TetraScience, entreprise spécialisée dans les données scientifiques et l’IA, annonce ce jour que Syngenta a choisi Tetra OS pour soutenir l’automatisation numérique et la transformation des données au sein de son département de R&D dédié à la protection des cultures. Cette initiative vise à éliminer les échanges de données manuels et ponctuels, ainsi que les transcriptions manuelles qui ont historiquement ralenti la prise de décision scientifique.

Syngenta déploiera la plateforme Tetra Scientific Data Foundry afin de centraliser et d’harmoniser les données analytiques issues d’un large éventail de systèmes d’analyse (notamment la chromatographie et la spectrométrie de masse) et de caractérisation. La plateforme Foundry transformera les données brutes des instruments en un format standardisé, prêt pour l’IA. En reliant des sources de données cloisonnées au sein d’une « mémoire scientifique » unique et interrogeable, elle permettra un partage de données de haute qualité avec les outils et applications en aval.

Les Tetra Sciborgs, une équipe d’ingénieurs-scientifiques opérant à l’intersection de la science, des données et de l’IA, seront mobilisés en amont pour accompagner Syngenta dans le déploiement, l’adoption et l’amélioration continue. Les Sciborgs veillent à ce que l’architecture devienne une culture, en traduisant la conception en pratiques quotidiennes et en intégrant les meilleures pratiques sur l’ensemble des sites.

Cette collaboration soutient l’ambition de Syngenta d’élaborer un écosystème flexible et transversal d’automatisation de la capture de données qui garantit une qualité constante des données, accélère l’obtention d’informations et stimule l’innovation en R&D sur l’ensemble des sites.

« La mise en place d’une automatisation des données de bout en bout au sein de notre département de R&D nécessite une base unifiée, capable d’éliminer les silos de données, de connecter les équipements et systèmes de laboratoire, et de transformer les données scientifiques brutes en informations accessibles et exploitables pour façonner l’avenir de notre science », a déclaré Claudio Battilocchio, responsable de l’automatisation numérique en R&D chez Syngenta. « Les capacités offertes par TetraScience fournissent cette base, nous permettant de standardiser et d’harmoniser les données à grande échelle dans notre environnement de R&D. Ces capacités sont essentielles à notre transformation de la R&D : en accélérant la vitesse et la qualité des découvertes scientifiques, en améliorant la productivité de la gestion des données et, in fine, en renforçant notre capacité à développer des innovations qui aident les agriculteurs à nourrir une population mondiale croissante. »

« La science est restée prisonnière d’un passé artisanal : données fragmentées, intégrations sur mesure et flux de travail manuels qui ne sont pas évolutifs », a expliqué Patrick Grady, PDG de TetraScience. « Syngenta comprend que l’avenir appartient aux organisations prêtes à industrialiser leur infrastructure de données scientifiques. En déployant notre Data Foundry, Syngenta améliore son efficacité et pose les bases d’une nouvelle ère d’intelligence scientifique cumulative. »

Le déploiement comprendra l’hébergement de la plateforme, le support de maintenance ainsi que des formations TetraU destinées aux scientifiques et aux équipes informatiques de Syngenta afin d’accélérer l’adoption et de développer l’expertise interne. Ensemble, TetraScience et Syngenta entendent créer une base de données et d’IA réutilisable, capable de soutenir de futurs cas d’usage en R&D et en qualité à travers l’organisation, tout en accélérant le rythme de la découverte scientifique.

À propos de TetraScience

TetraScience est la société spécialisée dans les données scientifiques et l’IA qui développe Tetra OS, le système d’exploitation dédié à l’intelligence scientifique. Tetra OS intègre la Data Foundry, la Use Case Factory, Tetra AI et les Sciborgs au sein d’une plateforme unique conçue nativement pour l’IA. Ensemble, ces capacités transforment des données et des flux de travail scientifiques fragmentés en une intelligence gouvernée, réutilisable et cumulative couvrant la découverte, le développement et la production. TetraScience est reconnue par des organisations biopharmaceutiques de premier plan et des partenaires de l’écosystème, notamment NVIDIA, Thermo Fisher Scientific, Databricks, Snowflake, Google et Microsoft. Pour en savoir plus, consultez le site tetrascience.com.

Contact : pr@tetrascience.com