NORTH ATLANTIC ENERGIES : RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2025

Communiqué financier

Nanterre, le 22 avril 2026

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2025

EBITDA ajusté positif : 179 M€

Élément exceptionnel : dépréciation d’actifs industriels de 206 M€

Perte nette : 93 M€





Charles Amyot, Président et Directeur Général de North Atlantic Energies a déclaré :

« 2025 aura été une année fondatrice, avec notre changement d’actionnaire majoritaire et l'adoption de la dénomination North Atlantic Energies.

Durant cette période marquée par un nombre sans précédent de chantiers structurants, nous sommes restés concentrés sur nos fondamentaux opérationnels. Nous avons entre autres mené avec succès le grand arrêt pour maintenance planifiée d’une partie de la raffinerie de Gravenchon, et conduit les nombreux changements d’organisation, d’outils et de processus nécessaires à la transition entre ExxonMobil et North Atlantic. Dans ce contexte chargé, l’amélioration de notre EBITDA ajusté traduit aussi notre capacité à capturer les opportunités de marché dans un environnement déjà très volatil.

Cette performance a été rendue possible grâce à la mobilisation de toutes nos équipes et la confiance de nos parties prenantes. Je tiens à les remercier chaleureusement. Nous abordons 2026 avec un modèle de raffineur indépendant plus agile et plus efficace, une énergie collective et le positionnement affirmé d’un acteur industriel engagé. »

(Millions d'euros)

Année 2025 Année 2024 Résultat opérationnel

(209) 74 Produits et charges financiers

81 64 Impôts courants et différés

35 (31) Résultat net des activités poursuivies

(93) 107 Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés

0 0 Résultat net part du groupe

(93) 107







EBITDA (1)

72 140







Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes)

9,2 12,6 Chiffre d'affaires (millions d'euros, incluant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)

11 368 17 944 Ventes de produits raffinés (milliers de m3)

16 059 22 206 Ventes en France de produits raffinés (milliers de m3)

12 098 17 187







(1) EBITDA (A) 72 140 Effets stocks (i) (B) (107) 11 Autres éléments d'ajustement (ii) (C) 0 71 EBITDA ajusté (A)-(B)-(C) 179 58

À la date du présent communiqué, les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

Résultats financiers consolidés

Le résultat opérationnel du groupe North Atlantic Energies est une perte de 209 M € en 2025. Les effets stocks sont négatifs pour 107 M€. En 2024, le résultat opérationnel était un gain de 74 M€ et les effets stocks étaient positifs pour 11 M€. En 2025, les effets de change opérationnels sont positifs pour 31 M€ contre 17 M€ négatifs en 2024.

Les effets stocks sont négatifs pour 107 M€. En 2024, le résultat opérationnel était un gain de 74 M€ et les effets stocks étaient positifs pour 11 M€. En 2025, les effets de change opérationnels sont positifs pour 31 M€ contre 17 M€ négatifs en 2024. En application de la norme IAS 36, la société a constaté au 31 décembre 2025 une dépréciation d’actifs industriels de 206 millions d’euros, résultant principalement de l’augmentation de son coût du capital, partiellement compensée par des hypothèses d’amélioration des flux de trésorerie long terme liées aux plans d’optimisation de la raffinerie de Gravenchon.

L’EBITDA ajusté (hors effets stocks et autres éléments d’ajustement) ressort à 179 M € contre 58 M€ en 2024. Sa progression reflète les bonnes performances opérationnelles.

(hors effets stocks et autres éléments d’ajustement) contre 58 M€ en 2024. Sa progression reflète les bonnes performances opérationnelles. Le résultat financier est positif de 81 M € (64 M€ en 2024) et comprend 28 M€ de dividendes reçus des sociétés non consolidées (22 M€ en 2024).

(64 M€ en 2024) et comprend 28 M€ de dividendes reçus des sociétés non consolidées (22 M€ en 2024). Après prise en compte des impôts courants et différés, le résultat net du groupe est une perte de 93 M € contre un profit de 107 M€ en 2024.

contre un profit de 107 M€ en 2024. Pour rappel, le 1 er octobre 2025, le Groupe a conclu le transfert de propriété de son inventaire de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire qui finance le besoin en fonds de roulement et limite l’exposition aux variations des cours par des opérations de couverture refacturées au Groupe.

En application des normes IFRS, les inventaires cédés restent comptabilisés à l’actif du bilan et une dette financière correspondante est enregistrée au passif.

octobre 2025, le Groupe a conclu le transfert de propriété de son inventaire de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire qui finance le besoin en fonds de roulement et limite l’exposition aux variations des cours par des opérations de couverture refacturées au Groupe. En application des normes IFRS, les inventaires cédés restent comptabilisés à l’actif du bilan et une dette financière correspondante est enregistrée au passif. Au 31 décembre 2025, la position financière nette est négative de 623 M € . En 2024, la position financière nette était positive de 1 493 M€. La variation fait suite aux distributions aux actionnaires pour un total de 1 455 M€ en 2025 et reflète l’augmentation du besoin en fonds de roulement. Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent à 277 M€ au 31 décembre 2025.

En 2024, la position financière nette était positive de 1 493 M€. La variation fait suite aux distributions aux actionnaires pour un total de 1 455 M€ en 2025 et reflète l’augmentation du besoin en fonds de roulement. Les engagements de retraite non préfinancés s’élèvent à 277 M€ au 31 décembre 2025. Au 31 décembre 2025, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 746 M € . Au 31 décembre 2024, les capitaux propres du groupe s’élevaient à 2 251 M€. La variation s’explique principalement par les distributions aux actionnaires précitées.

. Au 31 décembre 2024, les capitaux propres du groupe s’élevaient à 2 251 M€. La variation s’explique principalement par les distributions aux actionnaires précitées. Le Conseil d’administration de North Atlantic Energies a décidé de ne pas proposer le paiement d’un dividende au titre de l’exercice 2025.





Performance opérationnelle

9,2 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées en 2025, en baisse de 27,0 % par rapport à 2024.

Les ventes de produits raffinés s’élèvent à 16,1 millions de m 3 , en baisse de 28 % par rapport à 2024.

Les ventes sur le marché intérieur sont également en baisse de 29,6 %, dans un marché intérieur en baisse de 0,3 % selon le Comité Professionnel du Pétrole.

, en baisse de 28 % par rapport à 2024. Les ventes sur le marché intérieur sont également en baisse de 29,6 %, dans un marché intérieur en baisse de 0,3 % selon le Comité Professionnel du Pétrole. Le chiffre d’affaires du groupe de 11,4 milliards d’euros est en baisse de 37 % par rapport à 2024.

Ces baisses sont principalement liées à la vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer au 1er novembre 2024.

Environnement économique

La parité euro-dollar s’est établie en moyenne en 2025 à 1,13 $/€ contre 1,08 $/€ en 2024.

L’indicateur de marge brute de raffinage carburants et combustibles publiée par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) s’est établi en moyenne à 57 €/tonne (€/t) pour 2025, contre 44 €/t pour 2024.

Le prix du pétrole brut s’est élevé en moyenne à 69 $ (61 €) par baril de Brent en 2025 contre 81 $ (74 €) en 2024.

En décembre 2025, le prix moyen du baril de Brent était de 63 $ (54 €) contre 74 $ (71 €) en décembre 2024. (Source : DGEC)

Projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies

Comme rappelé dans le communiqué de presse publié le 30 janvier 2026, North Atlantic France a acquis en 2025 auprès d’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») l‘intégralité de la participation d’ExxonMobil dans North Atlantic Energies (anciennement dénommée Esso Société Anonyme Française), représentant 82,89 % du capital et des droits de vote.

Conformément à la règlementation boursière française, North Atlantic France a indiqué qu’elle entendait déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée (l’Offre ») sur les actions North Atlantic Energies restantes qui ne sont pas déjà détenues par North Atlantic France, à un prix de 28,93 € par action, ainsi que son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire à l’issue de l’offre si les conditions requises sont remplies1.

North Atlantic France a indiqué qu’elle déposera l’Offre auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés, après la publication des résultats annuels 2025.

Le dépôt devrait ainsi intervenir à la fin du deuxième trimestre 2026. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF.

Les informations relatives à l’Offre publique d’achat seront mises à disposition sur le site internet www.northatlantic.fr.

Une ambition industrielle claire dans un environnement durablement exigeant

La dépréciation de 206 millions d’euros constatée dans les comptes de l’exercice 2025 ne tient pas compte, conformément à la norme IAS et aux recommandations de l’AMF, des impacts résultant de la situation internationale actuelle sans précédent sur les marchés s’agissant d’évènements intervenus postérieurement à la clôture.

Dans le contexte géopolitique actuel, le Groupe North Atlantic Energies anticipe pour les prochains mois de 2026 le maintien de conditions d’approvisionnement en pétrole brut plus contraignantes pour les raffineurs indépendants, de nature à entrainer des conséquences économiques défavorables. Le rapport financier annuel intégrera les sensibilités sur le test de dépréciation et les impacts significatifs qui pourraient en résulter.

Cet environnement géopolitique instable, avec des foyers de tension majeurs, souligne le caractère stratégique du raffinage et l’importance de la sécurité des approvisionnements en énergie pour la France et l’Europe. L’évolution du mix énergétique liée à la transition énergétique se confirme, mais son ampleur et son rythme demeurent incertains.

En revanche, le caractère indispensable des produits raffinés pour accompagner cette transition est toujours avéré.

North Atlantic Energies est pleinement engagé dans le double défi de fournir les produits essentiels à l’économie nationale tout en réduisant son impact sur l’environnement. Cela suppose notamment la mise en place de conditions économiques, fiscales et réglementaires favorables, stables et prévisibles : il est essentiel de maintenir la compétitivité industrielle pour permettre de continuer à créer de la valeur et des emplois.

Pour 2026, North Atlantic Energies a réalisé avec succès, au 1er trimestre, l'arrêt pour maintenance programmée de certaines unités de la raffinerie de Gravenchon, ainsi que la réalisation de projets d’efficacité énergétique pour réduire ses émissions. Le Groupe poursuit la mise en œuvre de ses priorités pour l’année, notamment son adaptation à son nouveau statut de raffineur indépendant, dans un contexte de conditions de marché inédites. Il conduit sa transformation culturelle vers plus d'agilité et de responsabilité et poursuit ses efforts pour optimiser ses actifs industriels et préserver sa compétitivité. En particulier, le Groupe vise à étendre de 10 % son permis d'exploiter afin de pouvoir produire localement davantage de produits énergétiques et à améliorer l’expérience client pour en faire un levier central de performance durable et de différenciation.

Le rapport financier annuel sera publié le 29 avril 2026.

Retrouvez toutes les informations à destination des actionnaires dans la rubrique Actionnaires North Atlantic Energies





(i) L’information financière est présentée en utilisant des indicateurs de performance tels que l’EBITDA ajusté qui excluent des éléments d’ajustement permettant ainsi une analyse plus pertinente de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes.

(ii) Les éléments d’ajustement de l’EBITDA ajusté comprennent :

Les effets stocks : la variation des stocks est valorisée dans le résultat consolidé suivant la méthode FIFO (premier entré/premier sorti) étroitement liée à la variation des prix des produits pétroliers sur le marché international. Pour évaluer la performance économique et financière du groupe, la société calcule un effet prix sur stock mesurant l’impact de la variation des prix des produits pétroliers sur les quantités en stocks à partir d’un prix moyen reflétant l’évolution du coût de remplacement de la période. Une dépréciation comptable est calculée dans la mesure où la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur valeur d’inventaire. La dotation/reprise nette de la dépréciation comptable des stocks et l’effet prix sur stocks constituent les effets stocks.

Les autres éléments d’ajustement : Ils concernent des transactions inhabituelles qui sont significatives et peu fréquentes. Il s’agit notamment de transactions en dehors de l’activité normale de la société bien que des transactions similaires aient pu se produire dans le passé ou risquent de se reproduire dans le futur, telles que les coûts de remise en état des sites industriels inactifs, cessions d’actifs, dépréciation d’actifs ou autres éléments non récurrents.

Les résultats du communiqué de presse sont issus des comptes consolidés du groupe North Atlantic Energies au 31 décembre 2025 établis suivant les normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au 31 décembre 2025 ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes. Le rapport de certification sera émis après réalisation des vérifications spécifiques et des diligences juridiques. Le rapport financier annuel de North Atlantic Energies sera mis en ligne sur le site internet https://www.northatlantic.fr/ dans la rubrique informations réglementées d’ici le 30 avril 2026 conformément à l‘article L 451-1-2 I du code monétaire et financier.

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1 À savoir l’atteinte du seuil visé à l’article 237-1 du règlement général de l’AMF et l’obtention d’une attestation de l’expert indépendant confirmant l’équité du prix de 28,93 euros par action dans la perspective du retrait obligatoire. Il est précisé qu’outre les comptes annuels approuvés par le conseil d’administration, l’expert indépendant va se voir transmettre par la société, le rapport financier annuel 2025 et le plan d’affaires mis à jour afin de poursuivre ses travaux.

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