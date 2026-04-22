Caisse Française de Financement Local : EMTN 2026-5

Paris, 22 avril 2026

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Caisse Française de Financement Local base prospectus to the €75,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 10 juin 2025 (le « Base Prospectus »).

Caisse Française de Financement Local a décidé d'émettre des Obligations Foncières en date du 24 avril 2026, pour un montant de 28.000.000 d’euros à taux fixe remboursable au gré de l’émetteur, à échéance le 24 avril 2046.

Le Base Prospectus en date du 10 juin 2025 approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers et les Final Terms relatifs à l'émission sont disponibles sur le site internet de l'émetteur (https://sfil.fr/caffil-notre-filiale/), sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).

Pièce jointe