Sveitarfélagið Árborg – Ársreikningur 2025
Ársreikningur Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2025 var lagður fram í bæjarráði og til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar í dag miðvikudaginn 22.04.2026.
Rekstrarniðurstaða Sveitarfélagsins Árborg samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B- hluta var jákvæð um 1.496,7 millj.kr. en samkvæmt samþykktri fjárhagsáætlun með viðaukum fyrir árið 2025 var gert ráð fyrir 67 millj.kr. jákvæðri rekstrarniðurstöðu.
Tekjur ársins af A- og B-hluta námu alls 22.818 millj.kr., launakostnaður 11,4 millj.kr., hækkun lífeyrisskuldbindinga nam 566,3 millj.kr.. Annar rekstrarkostnaður var 6.894 millj.kr. og nemur framlegð því 3.976,6 millj.kr. Afskriftir voru 1.024,5 millj.kr.. Fjármunatekjur, fjármagnsgjöld námu 1.469 millj.kr. og var rekstrarniðurstaða ársins því jákvæð um 1.496,7 millj.kr. Veltufé frá rekstri var 3.645,8 millj.kr.
Skuldir við lánastofnanir lækka í heildina milli ára en heildarskuldir og skuldbindingar aukast lítillega vegna hækkunar lífeyrisskuldbindinga. Skuldaviðmið lækkar í 108,8% sem er frábær árangur og er Árborg komið vel undir lögbundið hámark sem er 150% samkvæmt reglugerð nr. 502/2012
Veltufé frá rekstri helst stöðugt milli ára og er um 3.646 millj.kr. og handbært fé eykst um tæplega 1.000 millj.kr. milli ára og endar í 3.287 millj.kr. í A- og B-hluta.
Áframhaldandi vöxtur og hröð íbúafjölgun einkenndi árið 2025 eins og undanfarin ár en þann 1. janúar 2026 voru íbúar sveitarfélagsins orðnir 12.671, samkvæmt tölum Hagstofunnar og fjölgaði um 697 frá fyrra ári eða 5%. Sveitarfélagið Árborg er áfram áttunda fjölmennasta sveitarfélag landsins.
Lántaka ársins var 1.450 millj.kr. Er þar einungis um að ræða lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Minni lántaka í skammtíma- og langtímalánum ásamt lækkandi verðbólgu og bættum rekstri hefur lækkað fjármagnsgjöld verulega milli ára.
Niðurstaða ársreikningsins er mjög ánægjuleg og vil ég óska íbúum, starfsmönnum og kjörnum fulltrúum til hamingju með árangurinn. Það er ánægjulegt að erfiðar aðgerðir undanfarin þrjú ár sem hafa verið þungar fyrir okkur íbúa skili árangri á skemmri tíma en áætlað var. Lausafjárstaða sveitarfélagsins styrkist og skuldaviðmið lækkar milli ára þrátt fyrir umfangsmiklar fjárfestingar og viðhald innviða.
Stefna bæjarstjórnar Árborgar var að taka á rekstrarvandanum með ábyrgum hætti og það er að takast. Við munum áfram sýna ábyrgð í rekstrinum með það að markmiði lækka álögur á íbúa, t.a.m. fasteignagjöld. Íbúar eiga alltaf að njóta ávinningsins af betri rekstri m.a. í formi lægri gjalda og álaga.” sagði Bragi Bjarnason, bæjarstjóri af þessu tilefni.
