Titanbay renforce son conseil consultatif en Suisse avec la nomination d’Adrian Nösberger

ZURICH et LONDRES, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, principal fournisseur européen d’infrastructures pour les marchés privés, a nommé Adrian Nösberger à son conseil consultatif suisse, renforçant ainsi son expertise locale à mesure que les gestionnaires de fortune et banques privées suisses intègrent les marchés privés à grande échelle dans leurs offres clients.

Adrian est président de l’Association des banques étrangères en Suisse (AFBS), l’organisme représentant près de 100 institutions financières internationales opérant dans le pays. Il a également été PDG de Schroder & Co Bank AG depuis 2013, où il était membre du comité exécutif de gestion de fortune de Schroders plc. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction chez Clariden Leu, Julius Baer et McKinsey & Co, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expertise, tant sur le plan commercial que réglementaire, du fonctionnement des gestionnaires d’actifs internationaux et des banques privées au sein du système financier suisse.

Il rejoint un conseil consultatif qui compte déjà parmi ses membres Stefan Mächler, ancien directeur des investissements du groupe Swiss Life, Yves Robert-Charrue, ancien membre du comité exécutif et responsable de la Suisse et de la région EMEA chez Julius Baer, ainsi que Michael Gruener, co-PDG de Titanbay, fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs à l’échelle mondiale, notamment grâce à une collaboration étroite avec des banques privées et des gestionnaires de fortune suisses. Le conseil est présidé par Timo Paul, responsable de la Suisse chez Titanbay.

Dans l’ensemble du secteur suisse de la gestion de fortune, la demande en matière de marchés privés n’est plus seulement un sujet d’intérêt, mais se traduit désormais par des actions concrètes. Les gestionnaires de fortune et les banques privées mettent en place des infrastructures opérationnelles permettant de proposer des actifs privés semi-liquides à grande échelle, dans le respect des exigences réglementaires et avec efficacité. L’infrastructure de bout en bout de Titanbay couvre le lancement de fonds, l’intégration des investisseurs, l’exécution des transactions et le reporting transfrontalier, spécifiquement conçue pour accompagner cette transformation. La nomination d’Adrian renforce la capacité du conseil à maintenir Titanbay en phase avec les dynamiques réglementaires, commerciales et clients qui façonnent l’évolution des marchés privés en Suisse.

« Adrian est l’une des figures les plus respectées de la banque privée suisse. Son expérience à la tête de Schroder & Co Bank et de l’AFBS nous apporte une connaissance locale exceptionnelle, à un moment où les gestionnaires de fortune suisses accélèrent leurs programmes dans les marchés privés. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein du conseil. »

— Michael Gruener, co-PDG, Titanbay

« L’extension des marchés privés vers la clientèle de gestion de fortune constitue aujourd’hui l’un des principaux défis opérationnels pour les banques et gestionnaires de fortune suisses. Je me réjouis d’apporter mon expérience du paysage financier suisse au conseil consultatif de Titanbay, alors que l’entreprise poursuit son développement dans le pays. »

— Adrian Nösberger, membre du conseil consultatif suisse, Titanbay

À propos de Titanbay

Titanbay est le principal fournisseur européen d’infrastructures dédiées aux marchés privés, proposant les solutions de fonds et de trading que ce secteur attendait. Aujourd’hui, le fossé entre un gestionnaire d’actifs souhaitant distribuer un fonds et un gestionnaire de fortune souhaitant le proposer à ses clients est comblé par des processus manuels, des systèmes fragmentés et des risques opérationnels. Titanbay comble ce fossé en reliant les deux parties via une couche opérationnelle unique qui rend les marchés privés plus simples, plus accessibles et évolutifs.

Pour en savoir plus, consultez le site titanbay.com

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Danielle Wilde, responsable marketing

danielle.wilde@titanbay.com | +44 79 4007 1515