Gold Candle annonce la nomination de Kerry Sparkes au poste de vice-président principal, exploration

TORONTO, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Candle Ltd. (privée) (la « Société ») est fière d’annoncer la nomination de Kerry Sparkes au poste de vice-président principal, exploration, à compter du 27 avril.

Kerry Sparkes compte plus de 37 ans d’expérience en exploration minérale à titre de géologue d’exploration et de dirigeant dans l’industrie minière. Au cours de sa carrière, il a contribué à l’exploration, à la délimitation et au développement de deux gisements majeurs au Canada (Voisey’s Bay et Rainy River). Plus récemment, il a agi à titre de conseiller technique et d’administrateur de Prime Mining Corp. (acquise par Torex Gold Resources Inc. en 2025), et est administrateur d’Aurion Resources Ltd. ainsi qu’ancien administrateur de Fokus Mining Ltd. Il a auparavant occupé le poste de vice-président, géologie chez Franco-Nevada Corporation et a également été fondateur et administrateur d’Orla Mining Ltd. Il détient un baccalauréat et une maîtrise de la Memorial University of Newfoundland et est géologue professionnel inscrit à Terre-Neuve-et-Labrador.

Kerry sera un membre clé de l’équipe de direction de Gold Candle alors que la Société poursuit l’exploration et le développement de ses importantes ressources aurifères en Ontario et au Québec.

Le chef de la direction de Gold Candle, Rick Howes, a déclaré : « Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je suis ravi d’accueillir Kerry au sein de notre équipe. Il apporte une vaste expertise, une solide expérience et un historique de succès en exploration, et je me réjouis de collaborer avec lui alors que nous poursuivons l’avancement de l’un des plus importants projets aurifères non développés au Canada, situé dans la prolifique région de l’Abitibi. »

À propos de Gold Candle

Gold Candle est une société canadienne d’exploration financée de manière privée, dirigée par une équipe diversifiée et expérimentée de professionnels du secteur minier. En 2015, la Société a acquis des claims couvrant la mine d’or historique Kerr-Addison et les terrains environnants dans le canton de McGarry, situé dans le district de Timiskaming, en Ontario. Gold Candle s’engage à mener des activités d’exploration minérale responsables qui profitent aux communautés locales, aux employés et aux actionnaires, tout en respectant les personnes et l’environnement.

Personne-ressource pour les médias :

Hannes Portmann

Chef des finances

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