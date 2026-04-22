Inventiva renforce son équipe de direction à l’approche des résultats de Phase 3 du lanifibranor

Le recrutement d’un Directeur Financier, d’une Directrice Juridique et d’une Directrice des Ressources Humaines reflète le renforcement de l’organisation d’Inventiva à mesure que la société se prépare à une éventuelle commercialisation.

Axel-Sven Malkomes rejoint Inventiva en tant que Directeur Financier, fort de plus de 30 ans d’expérience en banque d’investissement et en direction d’entreprise, ayant récemment joué un rôle déterminant dans l’acquisition de CureVac par BioNTech.

Susan Coles rejoint Inventiva en tant que Directrice Juridique avec plus de 25 ans d’expérience dans l’accompagnement d’entreprises des sciences de la vie en phase de croissance et de transformation.

Pamela Herbster rejoint Inventiva en tant que Directrice des Ressources Humaines, apportant plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie biopharmaceutique, notamment dans le développement de stratégies RH visant à améliorer la performance organisationnelle et à favoriser des cultures d’entreprise à haute performance et centrées sur les collaborateurs.

Daix (France), New York City (New York, United States), le 22 avril, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et NASDAQ: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la nomination de trois nouveaux membres au sein de son équipe de direction : Axel-Sven Malkomes en tant que Directeur Financier, Susan Coles en tant que Directrice Juridique, et Pamela Herbster en tant que Directrice des Ressources Humaines.

Ces recrutements renforcent l’équipe de direction d’Inventiva alors que la Société se prépare à la publication des résultats principaux (« top-line ») de l’étude de Phase 3 NATiV3 évaluant le lanifibranor, attendus au quatrième trimestre 2026. Ces nouveaux dirigeants apportent une expertise solide en gestion financière, sur les sujets juridiques et de gouvernance, et en développement organisationnel, permettant à Inventiva d’aborder sa prochaine phase de croissance avec confiance et rigueur.

« Je suis ravi d’accueillir Axel-Sven, Susan et Pamela au sein de l’équipe de direction », a déclaré Andrew Obenshain, Directeur Général d’Inventiva. « La publication attendue des résultats de Phase 3 du lanifibranor au quatrième trimestre 2026 constitue un moment déterminant pour Inventiva. Grâce à cette équipe de direction renforcée, qui apporte des expertises complémentaires en stratégie, finance, juridique et ressources humaines, nous estimons être idéalement positionnés pour accompagner Inventiva dans cette nouvelle étape avec confiance, discipline et rapidité, depuis la lecture de données clés jusqu’aux potentielles soumissions réglementaires et à la commercialisation. »

Jean Volatier et Nathalie Harroy, qui ont respectivement occupé les fonctions de Directeur Financier et de Directrice des Ressources Humaines et sont présents chez Inventiva depuis sa création, ont joué un rôle clé dans le développement de la Société au fil des années et disposent d’une connaissance approfondie de son histoire et de son organisation. Jean Volatier assumera les fonctions de Vice-Président Exécutif Finance et Responsabilité Sociétale des Entreprises (« RSE »), où il continuera à accompagner la Société sur des priorités stratégiques majeures. Nathalie Harroy restera également au sein d’Inventiva et poursuivra sa contribution à l’organisation en mettant à profit son expérience et son expertise. La Société se réjouit que tous deux demeurent au sein d’Inventiva et continuent d’accompagner sa prochaine phase de croissance.

Axel-Sven Malkomes dispose de plus de 30 ans d’expérience en banque d’investissement, en direction d’entreprise et en capital-investissement dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé. Il occupait récemment le poste de Directeur Financier de CureVac, société cotée spécialisée dans les technologies à base d’ARNm en oncologie et maladies infectieuses. Avant cela, il était Directeur Financier de Cardior, une biotech en cardiologie basée sur les ARN non codants, où il a préparé la société aux marchés de capitaux et co-dirigé son acquisition par Novo Nordisk. Il a également occupé les fonctions de Directeur Financier et Directeur du Business Development chez Medigene, société cotée spécialisée en immuno-oncologie et thérapie cellulaire. Il a par ailleurs contribué à la transformation du portefeuille d’activités de Merck KGaA via des opérations de fusion-acquisition et de partenariats stratégiques, avant de devenir Directeur Général d’une entité du groupe. Son expérience en banque d’investissement et en capital-investissement inclut des fonctions chez Lehman Brothers, Barclays et 3i Group plc, où il était cadre dirigeant en charge des investissements mondiaux en santé.

Susan Coles rejoint Inventiva après avoir occupé les fonctions de Directrice Juridique et Financière chez Vivet Therapeutics, où elle a participé à tous les aspects stratégiques et opérationnels de l’entreprise, depuis sa création jusqu’à la négociation d’un accord d’option d’achat avec Pfizer. Elle a précédemment été Directrice Juridique d’Inventiva de 2012 à 2014, puis de 2019 à 2021, notamment lors de l’introduction de la Société au Nasdaq. Elle est également membre du Conseil de surveillance de TME Pharma, société d’oncologie cotée sur Euronext Growth, depuis 2021. Son expérience couvre à la fois des sociétés de biotechnologie cotées et non cotées, incluant les sujets juridiques, conformité, propriété intellectuelle, gouvernance, relations investisseurs, ainsi que les contrats internationaux, les licences, les opérations de fusion-acquisition et le développement stratégique.

Pamela Herbster rejoint Inventiva après avoir dirigé les ressources humaines et les opérations commerciales chez Sage Therapeutics. Au cours de ses six années chez Sage, elle a mis en œuvre des stratégies centrées sur les collaborateurs qui ont contribué à renforcer la culture d’entreprise et soutenir la croissance commerciale, jusqu’à l’acquisition de Sage par Supernus Pharmaceuticals. Auparavant, elle a occupé des fonctions globales chez EMD Serono / Merck KGaA, couvrant les affaires réglementaires, le développement stratégique et la gestion des alliances, ainsi que la direction du site Recherche et Développement aux États-Unis. Elle a également travaillé plusieurs années chez Biogen dans des rôles de business partner à responsabilités croissantes, et a débuté sa carrière en ressources humaines chez Johnson & Johnson. Son expérience couvre de nombreux aspects de l’industrie, notamment les fusions-acquisitions, les cessions d’actifs, ainsi que le lancement réussi de produits de santé grand public, de dispositifs médicaux et de médicaments.

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

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