Gold Candle conclut l'acquisition de Fokus Mining

ROUYN-NORANDA, Quèbec et TORONTO, 22 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Minière Fokus (« Fokus ») (TSXV : FKM) (OTCQB : FKMCF) et Gold Candle Ltd. (« Gold Candle ») ont annoncé aujourd’hui la réalisation du plan d'arrangement statutaire précédemment annoncée (l' « Arrangement ») en vertu duquel Gold Candle a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital de Fokus (les « Actions ») au prix de 0,26 $ par Action. L’Arrangement valorisait Fokus à environ 63 millions de dollars sur une base de valeur des capitaux propres.

À la suite de la réalisation de l’Arrangement, il est prévu que les Actions soient radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), du palier OTCQB d’OTC Markets Group ainsi que du segment Open Markets de la Bourse de Francfort, peu après la date des présentes, et que Fokus déposera sans délai une demande afin de cesser d’être un émetteur assujetti (ou l’équivalent) dans chacune des provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec.

De plus amples renseignements concernant l’Arrangement figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de Fokus datée du 12 mars 2026, dont une copie est disponible sous le profil de Fokus sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Action requise des actionnaires de Fokus

Il est rappelé aux actionnaires enregistrés de Fokus de soumettre une Lettre d'envoie dûment remplie et le(s) certificat(s) d’actions représentant leurs actions à Computershare Investor Services Inc. (« Computershare »), le dépositaire de Fokus, afin de recevoir la contrepartie en espèces prévue aux termes de l’Arrangement. Les actionnaires non inscrits de Fokus ne sont pas tenus de soumettre une Lettre d'envoie. Les actionnaires non inscrits recevront la contrepartie à laquelle ils ont droit aux termes de l’Arrangement par l’entremise de l’intermédiaire via lequel leurs Actions sont détenues.

Placement privé de Gold Candle

Parallèlement à la clôture de l’Arrangement, Gold Candle a complété un placement privé pour un produit brut total de $65 millions. À la suite de la réalisation de l’Arrangement et du placement privé, Gold Candle compte environ 230 millions d’actions ordinaires émises et en circulation.

Divulgation en vertu du système d'alerte

La présente divulgation supplémentaire est fournie en vertu du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (« NI 62-103 »), lequel exige également que Gold Candle dépose une déclaration selon le système d'alerte auprès des autorités réglementaires de chaque territoire où Fokus est un émetteur assujetti, contenant des renseignements relativement aux éléments qui précèdent. Une copie de la déclaration sera disponible sous le profil de Fokus sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Immédiatement avant la prise d’effet de l’Arrangement et des opérations connexes, Gold Candle ne détenait aucune Action et n’exerçait aucun contrôle ou direction, direct ou indirect, à l’égard des Actions. À la suite de la prise d’effet de l’Arrangement et des opérations connexes, Gold Candle détient, directement ou indirectement, la totalité des Actions émises et en circulation. Le siège social de Gold Candle est situé au 123, rue Front Ouest, bureau 905, Toronto (Ontario) M5J 2M2.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été examinés et approuvés par Philippe MacKay, ingénieur, P. Eng., président et chef de la direction de Fokus. M. MacKay est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43‑101 sur l’information concernant les projets miniers et est ingénieur professionnel inscrit auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). M. MacKay consent à la publication du présent communiqué de presse et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont présentés de façon juste et exacte et reflètent fidèlement les renseignements scientifiques et techniques qui y sont divulgués.

Rapport technique

Des renseignements scientifiques et techniques supplémentaires concernant le projet Galloway figurent dans le rapport technique intitulé « NI 43‑101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Galloway Project, Québec, Canada », daté du 7 mai 2023 (avec une date d’entrée en vigueur du 21 mars 2023), préparé par InnovExplo et rédigé par Alain Carrier, M.Sc., P.Geo., Olivier Vadnais‑Leblanc, P.Geo., Marc R. Beauvais, P. Eng. et David Le Tourneux, P. Eng., M.Sc. Le rapport peut être téléchargé sur SEDAR+.

À propos de Fokus Mining Corporation

Fokus est une société de ressources minérales axée sur l’acquisition et l’exploration de gisements de métaux précieux dans la région de l’Abitibi, au Québec. Le projet phare de Fokus, le projet Galloway, est situé à environ 20 km à l’ouest de Rouyn‑Noranda, immédiatement au nord de la faille Cadillac‑Larder Lake.

Le projet Galloway, détenu à 100 %, renferme une ressource minérale présumée de 1,42 million d’onces d’or (41 195 000 tonnes titrant 1,07 g/t Au), établie sur la base d’un prix de l’or de US$1 750 l’once.

Le portefeuille foncier de Fokus couvre une superficie totale de 15 988 hectares le long de la faille Cadillac‑Larder Lake et comprend neuf propriétés détenues à 100 % : Galloway, Cadillac Break, Lucky Break, Wasa Creek, Wasa East, Silidor, Stadacona‑Est, Deep et Dufay, ainsi qu’une participation de 40 % dans la propriété Capricorn.

À propos de Gold Candle Ltd.

Gold Candle Ltd. est une société canadienne d’exploration minière privée constituée en vertu des lois de l’Ontario, dirigée par une équipe diversifiée et expérimentée de professionnels du secteur minier. En 2015, Gold Candle a acquis des claims couvrant l’historique mine d’or Kerr‑Addison ainsi que les terrains environnants dans le canton de McGarry, situés dans le district de Timiskaming, en Ontario. Gold Candle s’engage à mener des activités d’exploration minière responsables, qui profitent aux communautés locales, de ses employés et de ses actionnaires, tout en respectant les personnes et l’environnement.

Conseillers

Bennett Jones S.E.N.C.R.L. a agi comme conseiller juridique de Fokus, et Lavery, de Billy S.E.N.C.R.L. a agi comme conseiller juridique d’un comité d’administrateurs indépendants (le « comité spécial »). Clarus Securities Inc. (« Clarus ») a agi en tant que conseiller financier auprès du comité spécial et a également fourni un avis d’équité au comité spécial.

Goodmans LLP et BCF S.E.N.C.R.L. ont agi en tant que conseillers juridiques de Gold Candle.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient des déclarations pouvant constituer de l’« information prospective » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. L’information et les déclarations prospectives peuvent généralement être reconnues par l’emploi de termes prospectifs tels que « peut », « sera », « devrait », « prévoit », « entend », « estime », « anticipe », « croit », « poursuit », « planifie » ou d’autres expressions semblables. L’information prospective contenue aux présentes est fournie afin d’aider les lecteurs à comprendre les attentes et les plans actuels de la direction à l’égard de l’avenir. Les lecteurs sont avisés que cette information peut ne pas convenir à d’autres fins.

L’information prospective peut comprendre, notamment, des déclarations concernant la radiation des Actions de la cote des marchés boursiers et la cessation par Fokus de son statut d’émetteur assujetti, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques.

Les déclarations prospectives portent sur des événements futurs ou sur un rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances de Fokus ou de Gold Candle, selon le cas, à l’égard d’événements futurs. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives aux forces, aux caractéristiques et au potentiel de l’Arrangement, à l’incidence de l’Arrangement sur les actionnaires et les autres parties prenantes, ainsi qu’aux autres avantages anticipés de l’Arrangement. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon importante des résultats, du rendement ou des réalisations futures exprimés ou sous‑entendus dans ces déclarations prospectives.

L’information prospective est fondée sur des hypothèses, des estimations, des attentes, des analyses et des opinions raisonnables formulées par la direction des parties, lesquelles reposent sur son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements anticipés, ainsi que sur d’autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces facteurs comprennent notamment : les risques liés à l’intégration des activités ; les fluctuations des conditions macroéconomiques générales ; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières ; les fluctuations des prix au comptant et à terme du cuivre ou de certaines autres matières premières ; les changements au niveau des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des mécanismes de contrôle, de la réglementation ainsi que des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés aux activités d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les pressions de formations inhabituelles ou imprévues, les effondrements et les inondations) ; les écarts entre les récupérations métallurgiques réelles et estimées ; l’incapacité d’obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et dangers ; l’existence de lois et de règlements susceptibles d’imposer des restrictions aux activités minières ; les relations de travail ; les relations avec les communautés locales et les peuples autochtones ainsi que les réclamations formulées par ceux‑ci ; la disponibilité et l’augmentation des coûts des intrants miniers et de la main‑d’œuvre ; la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur minérales (y compris les risques liés à l’obtention des licences, permis et autorisations nécessaires auprès des autorités gouvernementales) ; et le titre de propriété des actifs.

L’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée à la date des présentes, et ni Fokus ni Gold Candle n’assument l’obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements

Fokus Mining Corporation

Philippe MacKay, p. ing., MBA

Président-directeur général

Tél. : (514) 974-4349

Courriel : pmackay@fokusmining.com

Gold Candle Ltd.

Hannes Portmann

Chef des finances

Tél. : 416 303-1511

Courriel : hportmann@goldcandle.com