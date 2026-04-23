Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 23 avril 2026

Dassault Systèmes : résultats en ligne avec les objectifs au premier trimestre 2026 et perspectives confirmées pour l’ensemble de l’année

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce aujourd’hui ses résultats financiers estimés non-audités en IFRS pour le premier trimestre 2026 clos le 31 mars 2026. Ces résultats estimés ont été approuvés par le Conseil d’administration le 22 avril 2026. Ce communiqué comporte également une information financière exprimée en données non-IFRS pour laquelle un tableau de réconciliation avec les données IFRS figure en annexe.

Fait marquants du premier trimestre 20261

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf mention contraire,

croissances à taux de change constants)

Chiffre d'affaires total et chiffre d'affaires logiciel en croissance de 3%, tous deux en ligne avec les objectifs, avec une solide performance en Innovation pour les PME

Hausse de 6% de la valeur annuelle des contrats récurrents (ARR) par rapport à l'année dernière 2 , à 4,4 milliards d'euros, reflétant une bonne activité récurrente

, à 4,4 milliards d'euros, reflétant une bonne activité récurrente Flux de trésorerie opérationnelle IFRS de 0,95 milliard d'euros, en hausse de 22%

Croissance de 7% du chiffre d'affaires logiciel 3D EXPERIENCE et hausse de 8% du chiffre d'affaires logiciel cloud

EXPERIENCE et hausse de 8% du chiffre d'affaires logiciel Marge opérationnelle non-IFRS de 30,3%, soulignant une bonne efficacité opérationnelle

BNPA dilué non-IFRS en hausse de 4% à 0,30 euro

Objectifs non-IFRS confirmés pour l'exercice 2026, capitalisant sur la performance du premier trimestre





Commentaire du Directeur Général et Président du Conseil d’administration

de Dassault Systèmes

Pascal Daloz, Directeur Général et Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes, déclare :

« En ce début d'année 2026, nous mettons en œuvre nos priorités et traduisons notre stratégie en résultats concrets et mesurables.

Les industries manufacturières font preuve de résilience, soutenues par des succès stratégiques auprès de nos clients. Le marché des PME, quant à lui, maintient une performance solide, porté par SOLIDWORKS. Au-delà de notre cœur de métier, CENTRIC enregistre une forte croissance, illustrant les avancées de notre stratégie de diversification. Dans les Sciences de la vie, nous avons finalisé une transaction majeure qui a étendu la portée de notre plateforme et renforcé notre proposition de valeur.

Nous sommes à un tournant décisif, alors que l’intelligence artificielle redéfinit l’excellence opérationnelle. Nos clients passent de l’expérimentation à un déploiement industriel à grande échelle, en quête de plateformes d’IA fiables et agentiques qui s’appuient sur une expertise industrielle de pointe. C’est précisément là que Dassault Systèmes se distingue.

Notre engagement envers les 3D UNIV+RSES reste inébranlable. Nous accélérons à la fois notre feuille de route IA et notre exécution commerciale, avec une attention particulière sur la monétisation et le passage à l’échelle. Ce trimestre, nous avons franchi des étapes clés, notamment le développement de nouvelles compétences pour nos Virtual Companions et la présentation de notre architecture d’IA industrielle, qui combine modèles du monde industriels fondés sur la science et infrastructure IT haute performance.

Notre cap reste inchangé : une exécution rigoureuse, une innovation continue et une croissance durable. »

Commentaire du Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes

(taux de croissance du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle, du flux de trésorerie opérationnelle et du BNPA dilué (« BNPA ») à taux de change constants, en normes non-IFRS)

Rouven Bergmann, Directeur Général Adjoint, Finances de Dassault Systèmes, souligne :

« Au premier trimestre, notre performance est conforme à nos objectifs, confirmant l’efficacité de notre stratégie. Nos moteurs de croissance en témoignent : la 3DEXPERIENCE et le cloud affichent une progression plus de deux fois supérieure à celle du chiffre d'affaires logiciel, tandis que notre ARR croît de 6%. Avec un flux de trésorerie opérationnelle qui s’établit à 949 millions d’euros, nous illustrons à la fois la qualité de nos résultats et la solidité de notre modèle économique.

Sur le plan géographique, l’Europe enregistre une croissance solide ce trimestre, portée par les industries orientées vers le consommateur. Dans la zone Amériques, bien que pénalisée par une base de comparaison élevée, la croissance reste soutenue dans les industries Transport & Mobilité et Maison & Mode. Enfin, l’Asie confirme sa résilience, tirée par nos activités cœur.

La rentabilité demeure robuste, reflétant notre discipline opérationnelle. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,3% avec une croissance du BNPA de 4% à 0,30 euro. Par ailleurs, le flux de trésorerie opérationnelle augmente de 22%, grâce à une optimisation continue de notre besoin en fonds de roulement.

Avec un carnet de commandes équilibré entre nos différents marchés finaux, nous confirmons nos objectifs pour l’ensemble de l’année. »

Résultats financiers

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages



IFRS Non-IFRS T1 2026 T1 2025 Variation Variation à taux de change constants T1 2026 T1 2025 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires total 1 509,2 1 573,0 (4)% 3% 1 509,6 1 573,0 (4)% 3% Chiffre d'affaires logiciel 1 374,9 1 432,7 (4)% 3% 1 375,3 1 432,7 (4)% 3% Marge opérationnelle 23,0% 19,4% +3,7pts 30,3% 30,9% (0,6)pt BNPA dilué 0,22 0,20 12% 0,30 0,32 (6)% 4%

Comparaison du 1er trimestre 2026 par rapport à 2025

(données non auditées, en IFRS et non-IFRS sauf indication contraire,

croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants)

Chiffre d’affaires total : au 1 er trimestre 2026, le chiffre d’affaires total progresse de 3% à 1,51 milliard d’euros et le chiffre d’affaires logiciel croît également de 3% à 1,37 milliard d’euros en IFRS, et à 1,38 milliard d’euros en non-IFRS. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 2% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 85% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en croissance de 9% à 200 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services progresse de 3% à 134 millions d’euros au premier trimestre.





: au 1 trimestre 2026, le chiffre d’affaires total progresse de 3% à 1,51 milliard d’euros et le chiffre d’affaires logiciel croît également de 3% à 1,37 milliard d’euros en IFRS, et à 1,38 milliard d’euros en non-IFRS. Le chiffre d’affaires souscription et support augmente de 2% ; le chiffre d’affaires récurrent représente 85% du chiffre d’affaires logiciel. Le chiffre d’affaires licences et autres ventes de logiciels est en croissance de 9% à 200 millions d’euros. Le chiffre d’affaires prestations de services progresse de 3% à 134 millions d’euros au premier trimestre. ARR : Au premier trimestre 2026, l'ARR a progressé de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,37 milliards d'euros à taux de change constants 3 .





Au premier trimestre 2026, l'ARR a progressé de 6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,37 milliards d'euros à taux de change constants . Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique : Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en baisse de 1%, en raison principalement d’une base de comparaison élevée. Les Amériques représentent 40% du chiffre d’affaires logiciel. L’Europe (39% du chiffre d’affaires logiciel) progresse de 7%, avec une croissance généralisée dans toutes les régions. En Asie (21% du chiffre d’affaires logiciel), le chiffre d’affaires progresse de 3%. Cette performance s’explique par le repli modéré en Chine, qui est toutefois compensé par la solide croissance des industries cœur, notamment en Corée, au Japon et en Inde.





Le chiffre d’affaires de la zone Amériques est en baisse de 1%, en raison principalement d’une base de comparaison élevée. Les Amériques représentent 40% du chiffre d’affaires logiciel. L’Europe (39% du chiffre d’affaires logiciel) progresse de 7%, avec une croissance généralisée dans toutes les régions. En Asie (21% du chiffre d’affaires logiciel), le chiffre d’affaires progresse de 3%. Cette performance s’explique par le repli modéré en Chine, qui est toutefois compensé par la solide croissance des industries cœur, notamment en Corée, au Japon et en Inde. Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produits :



En Innovation industrielle , le chiffre d’affaires logiciel est stable à 750 millions d’euros, face à une base de comparaison élevée, notamment pour CATIA. SIMULIA et ENOVIA sont restés résilients.



En Sciences de la vie , le chiffre d’affaires logiciel est en baisse de 3% à 259 millions d’euros. MEDIDATA a continué de faire face à des vents contraires.



En Innovation pour les PME , le chiffre d’affaires logiciel est en croissance de 14% à 367 millions d’euros. SOLIDWORKS a poursuivi sa forte dynamique, tandis que CENTRIC a renoué ce trimestre avec une croissance particulièrement robuste.





Chiffre d’affaires par industrie : Maison et Mode, Transport et Mobilité et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance.





: Maison et Mode, Transport et Mobilité et Équipements industriels ont été les principaux contributeurs à la croissance. Principaux moteurs de croissance : Le chiffre d’affaires logiciel 3D EXPERIENCE est en hausse de 7% et représente 42% du chiffre d’affaires logiciel éligible 3D EXPERIENCE, soit une augmentation de 3 points de base comparé à l’année précédente. Le chiffre d'affaires logiciel cloud progresse de 8%, représentant 26% du chiffre d'affaires logiciel au cours de la période.





: Le chiffre d’affaires logiciel EXPERIENCE est en hausse de 7% et représente 42% du chiffre d’affaires logiciel éligible EXPERIENCE, soit une augmentation de 3 points de base comparé à l’année précédente. Le chiffre d'affaires logiciel progresse de 8%, représentant 26% du chiffre d'affaires logiciel au cours de la période. Marge et résultat opérationnels : Le résultat opérationnel IFRS progresse de 14% à 348 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS recule de 6% à 457 millions d’euros, en données publiées et augmente de 3% à taux de change constants. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 23,0% contre 19,4% au premier trimestre 2025. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,3%, par rapport à 30,9% sur la même période de l’année précédente.





Le résultat opérationnel IFRS progresse de 14% à 348 millions d’euros, en données publiées. Le résultat opérationnel non-IFRS recule de 6% à 457 millions d’euros, en données publiées et augmente de 3% à taux de change constants. La marge opérationnelle IFRS s’élève à 23,0% contre 19,4% au premier trimestre 2025. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,3%, par rapport à 30,9% sur la même période de l’année précédente. Bénéfice net dilué par action : Le BNPA dilué IFRS atteint 0,22 euro, en hausse de 12% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,30 euro, en baisse de 6% en données publiées et en croissance de 4% à taux de change constants.





Le BNPA dilué IFRS atteint 0,22 euro, en hausse de 12% en données publiées. Le BNPA dilué non-IFRS atteint 0,30 euro, en baisse de 6% en données publiées et en croissance de 4% à taux de change constants. Flux de trésorerie opérationnelle (IFRS) : Le flux de trésorerie opérationnelle s’est établi à 949 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2025. Le flux de trésorerie opérationnelle a été principalement utilisé pour le remboursement net de la dette à hauteur de 118 millions d'euros, le rachat d'actions auto détenues pour 64 millions d'euros et des investissements en CAPEX pour 23 millions d'euros.





: Le flux de trésorerie opérationnelle s’est établi à 949 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2025. Le flux de trésorerie opérationnelle a été principalement utilisé pour le remboursement net de la dette à hauteur de 118 millions d'euros, le rachat d'actions auto détenues pour 64 millions d'euros et des investissements en CAPEX pour 23 millions d'euros. Bilan (IFRS) : La position financière nette de Dassault Systèmes s’élève à 2,40 milliards d’euros au 31 mars 2026, comparée à 1,79 milliard d’euros l’an dernier. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 4,87 milliards d'euros au 31 mars 2026.





Objectifs financiers 2026

Les objectifs de Dassault Systèmes pour le deuxième trimestre et l’ensemble de l’année 2026 présentés ci-dessous sont donnés sur une base non-IFRS et reflètent les principales hypothèses de taux de change 2026 pour le dollar américain et le yen japonais ainsi que l’impact potentiel de devises non européennes :

2ème trimestre 2026 Exercice 2026 Chiffre d’affaires total (en milliards d’euros) €1,518 - €1,568 €6,290 - €6,410 Croissance



0 - 3%



1 - 3% Croissance à taux de change constants 2 - 5% 3 - 5% Croissance du chiffre d’affaires logiciel* 2 - 5% 3 - 5% Croissance du chiffre d’affaires prestations de services* 2 - 5% 2 - 6% Marge opérationnelle 29,5% - 29,9% 32,2% - 32,6% BNPA dilué 0,29 - 0,31 € 1,30 - 1,34 € Croissance (1) – 3% (1) - 2% Croissance à taux de change constants 3 - 7% 3 - 6% Dollar américain 1,18 $ pour 1 € 1,18 $ pour 1 € Yen japonais (avant couverture) 170,0 ¥ pour 1 € 173,4 ¥ pour 1 € * Croissance à taux de change constants

Les objectifs du Groupe sont établis et communiqués sur une base non-IFRS uniquement et font l’objet de précautions détaillées ci-après.

Les objectifs non-IFRS 2026 énoncés ci-dessus ne prennent pas en compte les éléments comptables suivants et sont estimés sur la base des hypothèses de taux de change 2026 indiquées précédemment : le traitement comptable des passifs sur contrats n’était pas significatif, les charges au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, estimées à environ 103 millions d’euros (ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles attributions de stock-options ou d’actions de performance émises après le 31 mars 2026) ainsi que l’amortissement d’actifs incorporels acquis et la réévaluation d’actifs corporels d’environ 314 millions d’euros, principalement liés à l’acquisition de MEDIDATA ; et l’impact des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions estimé à environ 1 million d’euros.

En outre, les objectifs ci-dessus ne prennent pas non plus en compte l’impact des autres produits et charges opérationnels nets, essentiellement composés de charges liées aux acquisitions et aux projets de transformation IT, de charges d’intégration et de restructuration, de perte de valeur du goodwill et d’actifs incorporels acquis, de l’impact de certains effets financiers non-récurrents, de certains effets fiscaux non-récurrents ainsi que de l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS. Enfin, ces estimations n’incluent pas d’éventuelles nouvelles acquisitions ou restructurations survenues après le 31 mars 2026.

Annonces du Groupe

Réunions retransmises aujourd’hui par webcast et conférence téléphonique

Dassault Systèmes organise à Londres ce jour, jeudi 23 avril 2026, une présentation retransmise par webcast à partir de 9h00, heure de Londres / 10h00, heure de Paris. Le Groupe tiendra également une conférence téléphonique à 8h30, heure de New York / 13h30, heure de Londres / 14h30, heure de Paris. Cette réunion et cette conférence, retransmises en webcast, seront accessibles sur le site investor.3ds.com/fr.

Les informations complémentaires destinées aux investisseurs sont accessibles sur le site investor.3ds.com/fr ou en appelant le service Relations Investisseurs de Dassault Systèmes au +33 (0)1 61 62 69 24

Calendrier des événements des Relations Investisseurs

Publication des résultats du 2 ème trimestre 2026 : 23 juillet 2026

trimestre 2026 : 23 juillet 2026 Publication des résultats du 3 ème trimestre 2026 : 28 octobre 2026

trimestre 2026 : 28 octobre 2026 Capital Markets Day : 17 novembre 2026

Publication des résultats du 4ème trimestre 2026 : 3 février 2027

Avertissement concernant les déclarations relatives

à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs pour l'avenir. Elles comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les objectifs de performance financière non-IFRS du Groupe, qui sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectés négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans la section 1.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2025 enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 31 mars 2026, disponible sur le site web du Groupe www.3ds.com/fr.

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Un environnement mondial incertain » dans la section 1.9.1.1 du Document d’Enregistrement Universel 2025 qui figure ci-dessous :

« Dans un contexte économique, commercial, social, sanitaire, mais également géopolitique incertain au plan mondial, la croissance du chiffre d’affaires, du résultat net et des flux de trésorerie de Dassault Systèmes pourraient ralentir, tant sur une base annuelle que trimestrielle, essentiellement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une large part des investissements logiciels d’un client. La décision de réaliser un tel investissement est influencée par l’environnement économique dans lequel les clients évoluent. L’incertitude de la situation géopolitique, économique et sanitaire mondiale et le manque de visibilité ou le manque de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans le secteur automobile, aéronautique, de l’énergie ou des ressources naturelles, à réduire, différer ou annuler leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler les contrats de maintenance pour leur base installée, ce qui, pour les clients les plus importants, entraîne également la perte potentiellement significative de chiffre d’affaires avec les sous-traitants ;

la situation géopolitique, économique et monétaire de certaines zones géographiques dans lesquelles Dassault Systèmes est présent pourrait devenir plus instable et affecter négativement l’activité de Dassault Systèmes, en particulier son chiffre d’affaires, par exemple en raison d’un durcissement des règles en matière de contrôle des exportations ou de sanctions, ou de la mise en place de nouveaux droits de douane ou de contrôle des échanges ;

la pression inflationniste sur les prix des matières premières, matériels informatiques et de l’énergie ainsi que leur volatilité pourraient être de nature à affecter négativement les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouveaux secteurs d’activité ou sa santé financière ; et

les cycles de ventes des produits de Dassault Systèmes, relativement longs du fait du caractère stratégique de ce type d’investissement pour les clients, pourraient encore s’allonger.

Les tensions, notamment de nature géopolitique, économique, financière ou douanières, et la survenance de crises pourraient détériorer la situation financière, les capacités de financement ou d’approvisionnement des clients existants et potentiels de Dassault Systèmes, des partenaires commerciaux et technologiques, obligeant certains d’entre eux à fermer temporairement des sites ou cesser leurs activités. Certaines crises, notamment d’ordre sanitaire ou géopolitique, pourraient également avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des collaborateurs de Dassault Systèmes et sur l’Entreprise elle-même. Un environnement économique dégradé, comme par exemple les pressions déflationnistes en Asie, pourrait exercer une pression accrue sur les prix et affecter le recouvrement des créances, ce qui affecterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position concurrentielle de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes s’efforce de prendre en compte cette situation incertaine. Toutefois, il est possible que les résultats financiers du Groupe n’évoluent pas conformément aux prévisions. De plus, compte tenu de l’ensemble des facteurs qui affectent la vente des produits et services de Dassault Systèmes, il pourrait s’écouler un laps de temps substantiel entre une éventuelle reprise de l’environnement économique et commercial mondial et une amélioration de ses résultats financiers. »

Pour établir ces perspectives, le Groupe a pris pour hypothèse de taux de change moyens de 1,18 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que celle d’un cours moyen de 170,0 yens pour 1,00 euro avant couverture pour le second trimestre 2026. Le Groupe a pris pour hypothèse un taux de change moyen de 1,18 dollar U.S. pour 1,00 euro ainsi que d’un cours moyen de 173,4 yens pour 1,00 euro, avant couverture pour l'ensemble de l'année 2026. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Indicateurs financiers complémentaires non-IFRS

Les données complémentaires présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont fondées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations comptables en normes IFRS. Les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS de Dassault Systèmes peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026.

Les tableaux accompagnant ce communiqué détaillent l’information complémentaire non-IFRS sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel, la marge opérationnelle, le résultat net et le résultat net dilué par action. Ils excluent l’effet du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, à l’attribution d’actions de performance et de stock-options, et les charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les réévaluations d’actifs corporels, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les pertes de valeur du goodwill et d’autres actifs incorporels acquis, les charges d’acquisition, d’intégration, de projets de transformation IT et de restructuration, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains effets financiers et autres non-récurrents, nets, ainsi que l’effet fiscal des ajustements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents. Les tableaux présentent aussi les données financières les plus comparables en normes IFRS et une réconciliation des données non-IFRS.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

À propos de la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : www.3ds.com/fr.





À PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise est pionnière dans la création de mondes virtuels pour améliorer la vie réelle des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, ses jumeaux virtuels augmentés par l'IA et ancrés dans la science aident 390 000 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, à collaborer, imaginer et créer des innovations durables à fort impact. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com/fr

Dassault Systèmes - Relations investisseurs FTI Consulting

Marie Dumas : +33 1 61 62 70 92 Arnaud de Cheffontaines : +33 1 47 03 69 48

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Dassault Systèmes – Contact Presse

Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi

+33 (0)1 61 62 87 73 / 70 83

arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

© Dassault Systèmes. Tous droits réservés. 3DEXPERIENCE, le logo 3DS, l’icône du Compas, IFWE, 3DVIA, BIOVIA, CATIA, CENTRIC, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, MEDIDATA, OUTSCALE, SIMULIA, SOLIDWORKS, et NETVIBES et 3DEXCITE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne (Societas Europaea) de droit français, immatriculée sous le numéro 322 306 440 R.C.S. Versailles, ou de l’une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. L’utilisation de toute marque de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation écrite expresse.

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES

Du fait des arrondis, l’addition des chiffres figurant dans ces tableaux et d’autres documents peut ne pas exactement correspondre aux totaux et les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Glossaire

Information financière non-IFRS

Effets des acquisitions et du change

Compte de résultat consolidé

Bilan consolidé

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Réconciliation IFRS - non-IFRS

DASSAULT SYSTÈMES – Glossaire

Information à taux de change constants

Dassault Systèmes a suivi, de longue date, une politique consistant à mesurer son chiffre d’affaires et à fixer ses objectifs de chiffre d’affaires à taux de change constants, afin de permettre d’analyser, de manière transparente, l’amélioration sous-jacente de son chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires logiciel par activité, industrie, zone géographique et ligne de produits. Le Groupe estime qu’il est utile d’évaluer la croissance sans tenir compte de l’incidence des taux de change, en particulier pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités. Par conséquent, Dassault Systèmes publie des taux de croissance du chiffre d’affaires et des charges, en normes IFRS et non-IFRS, retraités des effets de change, en particulier ceux du dollar américain et du yen japonais par rapport à l’euro. Les variations à taux de change constants sont obtenues en comparant les indicateurs de la période en cours avec ceux de la période comparable, recalculés en utilisant les taux de change moyens de la période en cours.

Bien que les calculs à taux de change constants ne soient pas une mesure conforme aux normes IFRS, Dassault Systèmes considère que ces mesures sont essentielles à la compréhension de ses résultats et à la comparaison avec de nombreux concurrents qui présentent leurs résultats financiers en dollars américains. Par conséquent, le Groupe inclut ce calcul afin de permettre une comparaison des chiffres d’affaires IFRS et non-IFRS de périodes identiques. Toutes les informations à taux de change constants sont exprimées en arrondis et, par conséquent, les pourcentages peuvent ne pas refléter exactement les valeurs absolues.

Information sur la croissance hors acquisitions (« croissance organique »)

En complément des indicateurs financiers portant sur l’intégralité du périmètre du Groupe, Dassault Systèmes présente des données de croissance excluant l’effet des acquisitions, également nommée croissance organique. À cet effet, les données relatives au périmètre sont retraitées en excluant les acquisitions, à partir de la date de l’opération, sur une période de 12 mois.

Informations sur les secteurs industriels

Dassault Systèmes offre des solutions et services logiciels holistiques : ses 3D UNIV+RSES, combinaisons de jumeaux virtuels d’expérience, augmentés par l’intelligence artificielle et, créés avec la plateforme 3DEXPERIENCE, associent modélisation, simulation, sciences des données, et innovation collaborative.

Ils sont conçus pour les entreprises des trois secteurs servis par le Groupe : Industries manufacturières, Sciences de la vie et Santé, Infrastructures et Villes.

Ces trois secteurs se décomposent en douze industries :

Industries manufacturières : Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ;

Transport et Mobilité ; Aérospatial et Défense ; Marine et Offshore ; Équipements industriels ; Hautes technologies ; Maison et Mode ; Produits de grande consommation et distribution. Dassault Systèmes aide les clients de ce secteur à virtualiser leurs opérations, à améliorer le partage de données et la collaboration au sein de leur organisation, à réduire les coûts et les temps de mise sur le marché, et enfin à devenir plus durables ; Sciences de la vie et Santé : Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la Medtech ;

Sciences de la vie et Santé. Dans ce secteur, le Groupe vise à accompagner l’ensemble du cycle du parcours patient dans le but de développer une médecine de précision. Les solutions du Groupe s’adressent à tout l’écosystème de santé, de la recherche à la commercialisation, depuis le développement de molécules jusqu’à la prévention et au soin. Ces solutions couvrent les nouvelles thérapeutiques, les pratiques médicales et la ; Infrastructures et Villes : Infrastructures, Énergie et Matériaux ; Architecture, Ingénierie et Construction ; Finance et Logistique ; Villes et Services publics. Dans ce secteur, le Groupe accompagne la virtualisation des infrastructures et villes du secteur pour permettre aux industries d’être plus performantes et plus durables, et pour créer des environnements offrant une meilleure qualité de vie.

Informations sur les lignes de produits

Les lignes de produits du Groupe comprennent l’information financière suivante :

le chiffre d’affaires des logiciels d’Innovation industrielle, qui comprend les marques CATIA, ENOVIA, SIMULIA, DELMIA, GEOVIA, NETVIBES et 3DEXCITE ;

le chiffre d’affaires des logiciels des Sciences de la vie, qui comprend les marques MEDIDATA et BIOVIA ;

le chiffre d’affaires des logiciels d’Innovation pour les PME, qui inclut ses marques CENTRIC et 3DVIA, ainsi que la marque SOLIDWORKS et son portefeuille étendu dans les domaines de la conception, de la simulation, du PLM et de la fabrication.

Par ailleurs, OUTSCALE, qui est une marque du Groupe depuis 2022, vient étendre le portefeuille d’applications logicielles. Premier opérateur souverain et durable de services de confiance sur le cloud, OUTSCALE offre une expérience cloud et une cybergouvernance de haute qualité qui permettent aux entreprises et organismes publics d’accéder à l’autonomie numérique.

Territoires géographiques

Les onze territoires géographiques ont pour rôle d’être le moteur du développement de l’activité de Dassault Systèmes et de piloter la mise en œuvre de son modèle d’engagement client. Les équipes tirent parti des relations du Groupe avec ses clients, utilisateurs, partenaires et influenceurs. Ces territoires sont regroupés en trois zones :

la zone dite « Amériques », composée de deux territoires géographiques ;

la zone dite « Europe », qui recouvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) et se compose de quatre territoires géographiques ;

la zone dite « Asie », comprenant l’Asie et l’Océanie, qui se compose de cinq territoires géographiques.

Contribution du logiciel 3DEXPERIENCE

Pour mesurer la contribution du logiciel 3DEXPERIENCE dans le chiffre d’affaires logiciel du Groupe, le Groupe calcule le taux exprimé en pourcentage de contribution en comparant le total du chiffre d’affaires logiciel 3DEXPERIENCE au chiffre d’affaires logiciel pour toutes les lignes de produits hors SOLIDWORKS, MEDIDATA, CENTRIC et les autres acquisitions (défini comme étant « le chiffre d’affaires logiciel éligible 3DEXPERIENCE »).

Chiffre d’affaires de licences de logiciels

Le chiffre d’affaires de licences de logiciels provient de l’octroi de licences à des clients pour l’utilisation des logiciels de Dassault Systèmes. Il comprend les ventes de licences perpétuelles et périodiques de logiciels.

Les contrats de souscription ont généralement une durée comprise entre un an et cinq ans et incluent la licence sur site et le support des logiciels. Le chiffre d’affaires lié aux souscriptions provient également de contrats cloud et de contrats hybrides de licences sur site et cloud. Le chiffre d’affaires lié aux souscriptions inclut les renouvellements de souscription de licences sur site signées avec des contrats hybrides de licences sur site et cloud.

Le chiffre d’affaires de support comprend les redevances périodiques associées à la vente de mises à jour de produits non spécifiées et l’assistance technique. Les contrats de support sont conclus en même temps que l’achat initial de licence de logiciel. Le support peut être renouvelé par le client à la fin de chaque terme.

Le chiffre d’affaires récurrent, issu des souscriptions et du support, est comptabilisé au sein du « chiffre d’affaires logiciel ».

Chiffre d’affaires cloud

Le chiffre d’affaires cloud provient de contrats d’accès à des solutions basées sur le cloud (SaaS), d’infrastructure en tant que service (IaaS), de développement de solutions cloud et de services d’infogérance. Ces offres sont vendues par Dassault Systèmes via sa propre infrastructure cloud hébergée, ou par des tiers fournisseurs de services d’infrastructure de cloud, et sont disponibles via différents modes de distribution : dedicated cloud, sovereign cloud et international cloud. Ces solutions cloud sont généralement accessibles via des modèles économiques de souscription ou de licence perpétuelle avec maintenance et services d’hébergement.

Valeur annuelle de contrats récurrents ou « Annual Run Rate, ARR »

L’ARR correspond à la valeur annuelle, à la date de fin de la période de reporting, de l’ensemble des contrats actifs de souscription logiciels, de SaaS, d’hébergement et de maintenance.

La valeur des contrats actifs est annualisée en divisant la valeur totale du contrat actif par la durée du contrat en jours (date de fin moins date de début), puis en multipliant ce montant par 360 jours.

La valeur d’un contrat actif correspond à la valeur contractuelle pour laquelle des commandes ont été soumises.

Pour les contrats dont les valeurs annuelles évoluent dans le temps, seule la valeur annuelle des composantes considérées comme actives à la date de calcul de l’ARR est incluse.

Un contrat ou une composante de contrat est considéré(e) comme actif(ve) uniquement entre les dates contractuelles de début et de fin.

Pour les contrats incluant une montée en charge (« ramp contracts »), seule la part pour laquelle le client a déjà soumis une commande est incluse. Les montants futurs liés à la montée en charge sont exclus jusqu’à leur activation.

»), seule la part pour laquelle le client a déjà soumis une commande est incluse. Les montants futurs liés à la montée en charge sont exclus jusqu’à leur activation. Pour les contrats MEDIDATA « Study by Study » qui ne sont pas renouvelables contractuellement, seule la part contractuellement engagée est comptabilisée dans l’ARR du Groupe.

» qui ne sont pas renouvelables contractuellement, seule la part contractuellement engagée est comptabilisée dans l’ARR du Groupe. Aucune hypothèse n’est retenue concernant les renouvellements futurs des clients ou les augmentations futures d’engagements.

L’ARR est composé de deux éléments : la valeur annuelle des contrats de souscription (Subscription Annual Run Rate – SARR) et la valeur annuelle des contrats de maintenance (Maintenance Annual Run Rate – MARR).

Le Groupe estime que l’ARR est un indicateur opérationnel pertinent pour évaluer son activité récurrente, car il est corrélé avec les montants facturés annuellement aux clients. En règle générale, les clients sont facturés annuellement pour l’année en cours du contrat actif.

L’ARR augmente de la valeur annuelle des contrats actifs démarrant au cours de la période considérée et diminue de la valeur annuelle des contrats arrivant à expiration sur la même période.

L’ARR ne correspond pas au chiffre d’affaires récurrent annuel (Annual Recurring Revenue) et n’est donc pas affecté par les normes de reconnaissance du chiffre d’affaires, notamment par la reconnaissance ponctuelle du chiffre d’affaires des licences sur site issu de contrats de souscription.

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATION FINANCIERE NON-IFRS

(données non auditées, en millions d’Euros sauf données par action, pourcentages, effectif et taux de change)

Les chiffres clés non-IFRS excluent l’effet du traitement comptable des passifs sur contrats (produits constatés d’avance) des sociétés acquises, la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions, certains autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration, de projets de transformation IT et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill et des actifs incorporels acquis, certains éléments financiers non-récurrents, nets ainsi que l’impact fiscal de ces retraitements non-IFRS et certains effets fiscaux non récurrents.

Les données en normes IFRS et la réconciliation des données en normes IFRS et non-IFRS sont présentées dans des tableaux séparés.

En millions d’Euros, à l’exception des données par action, des pourcentages, de l'effectif et des taux de change







Information reportée en non-IFRS Trois mois clos le 31 mars



2026 31 mars



2025 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d’affaires total 1 509,6 1 573,0 (4)% 3% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d'affaires logiciel 1 375,3 1 432,7 (4)% 3% Licences et autres ventes de logiciels 200,0 198,1 1% 9% Souscription et support 1 175,3 1 234,6 (5)% 2% Prestations de services 134,3 140,2 (4)% 3% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 749,6 793,1 (5)% (0)% Sciences de la vie 258,8 292,6 (12)% (3)% Innovation pour les PME 366,9 347,1 6% 14% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 546,8 611,1 (11)% (1)% Europe 538,2 513,2 5% 7% Asie 290,3 308,4 (6)% 3% Résultat opérationnel 457,0 486,1 (6)% Marge opérationnelle 30,3% 30,9% Résultat net part du Groupe 396,8 420,1 (6)% Résultat net dilué par action 0,30 0,32 (6)% 4% Effectif de clôture 25 724 26 225 (2)% Taux de change moyen USD / Euro 1,17 1,05 11% Taux de change moyen JPY / Euro 183,60 160,45 14%

DASSAULT SYSTÈMES

EFFETS DES ACQUISITIONS ET DU CHANGE

(données non auditées; en millions d’Euros)

En millions d’Euros



Information reportée en non-IFRS Dont croissance à périmètre et change constants



Dont effet périmètre à taux de change courants



Dont effet de change à taux N-1



31 mars



2026 31 mars



2025 Variation Chiffre d'affaires trimestriel 1 509,6 1 573,0 (63,3) 31,7 9,9 (104,9)

DASSAULT SYSTÈMES

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

En millions d'Euros,



à l'exception des données par action et des pourcentages











Information reportée en IFRS Trois mois clos le 31 mars 31 mars 2026 2025 Licences et autres ventes de logiciels 200,0 198,1 Souscription et support 1 174,9 1 234,6 Chiffre d'affaires logiciel 1 374,9 1 432,7 Prestations de services 134,3 140,2 Chiffre d’affaires total 1 509,2 1 573,0 Coût des ventes de logiciels (1) (114,6) (129,2) Coût des prestations de services (126,5) (131,1) Frais de recherche et de développement (318,7) (348,6) Frais commerciaux (417,1) (446,5) Frais généraux et administratifs (99,4) (120,4) Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (80,0) (88,3) Autres produits et charges opérationnels, nets (5,3) (4,4) Charges opérationnelles totales (1 161,7) (1 268,5) Résultat opérationnel 347,5 304,5 Résultat financier 22,3 30,3 Résultat avant impôt 369,8 334,8 Charge d’impôt sur le résultat (77,3) (75,5) Résultat net 292,5 259,4 Intérêts minoritaires 0,0 1,2 Résultat net part du Groupe 292,5 260,5 Résultat net de base par action 0,22 0,20 Résultat net dilué par action 0,22 0,20 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en millions) 1 319,0 1 312,3 Moyenne pondérée du nombre d’actions après dilution (en millions) 1 331,7 1 332,2

(1) Hors amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels

Information reportée en IFRS



Trois mois clos le 31 mars 2026 Variation Variation à tx de change constants Chiffre d’affaires total (4)% 3% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel (4)% 3% Prestations de services (4)% 3% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle (5)% (0)% Sciences de la vie (12)% (3)% Innovation pour les PME 6% 14% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques (11)% (1)% Europe 5% 7% Asie (6)% 3%

DASSAULT SYSTÈMES

BILAN CONSOLIDE

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros







Information reportée en IFRS 31 mars 31 décembre 2026 2025 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 874,9 4 125,4 Clients et comptes rattachés, net 1 732,5 2 168,4 Actifs sur contrats 43,9 37,3 Autres actifs courants 461,0 454,4 Total actif courant 7 112,2 6 785,5 Immobilisations corporelles, nettes 955,0 944,8 Goodwill et Immobilisations incorporelles, nettes 6 917,8 6 868,8 Autres actifs non courants 482,0 460,4 Total actif non courant 8 354,7 8 274,0 Total actif 15 467,0 15 059,4 PASSIF Dettes fournisseurs 230,3 253,0 Passifs sur contrats 1 704,0 1 536,0 Emprunts courants 1 333,3 1 449,5 Autres passifs courants 912,8 990,9 Total passif courant 4 180,3 4 229,3 Emprunts non courants 1 146,1 1 145,8 Autres passifs non courants 908,3 886,4 Total passif non courant 2 054,4 2 032,2 Intérêts minoritaires 5,4 5,4 Capitaux propres, part du Groupe 9 226,9 8 792,5 Total passif 15 467,0 15 059,4

DASSAULT SYSTÈMES

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

(données non auditées ; en millions d’Euros)

En millions d’Euros











Information reportée en IFRS Trois mois clos le 31 mars 31 mars Variation



2026 2025 Résultat net part du Groupe 292,5 260,5 32,0 Intérêts minoritaires (0,0) (1,2) 1,1 Résultat net 292,5 259,4 33,2 Amortissement des immobilisations corporelles 52,3 50,5 1,9 Amortissement des immobilisations incorporelles 81,0 89,6 (8,6) Élimination des autres éléments sans incidence sur la trésorerie (8,0) 16,1 (24,1) Variation du BFR 530,9 397,4 133,5 Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 948,8 813,0 135,8 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (23,7) (55,9) 32,2 Acquisitions de filiales consolidées, nettes de la trésorerie acquise (11,3) (193,8) 182,4 Autres (9,9) (37,8) 27,8 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (45,0) (287,5) 242,5 Exercice de stock-options 1,1 22,2 (21,1) Rachat et vente d’actions propres (64,3) (80,1) 15,8 Acquisition d’intérêts minoritaires - (0,2) 0,2 Remboursement d’emprunts (117,7) (58,9) (58,9) Remboursement des passifs de loyers (26,5) (22,6) (3,9) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (207,4) (139,6) (67,9) Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 53,1 (95,7) 148,8 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 749,5 290,3 459,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 4 125,4 3 952,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 4 874,9 4 242,9

DASSAULT SYSTÈMES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON-IFRS

RECONCILIATION IFRS – NON-IFRS

(données non auditées ; en millions d’Euros sauf données par action et pourcentages)

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières complémentaires non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées « non-IFRS » et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 du Groupe déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 31 mars 2026. Pour pallier cette difficulté d’utilisation, les données financières complémentaires non-IFRS ne doivent pas être lues indépendamment, mais toujours associées aux éléments de comptes consolidés préparés selon les normes IFRS.

En millions d'Euros, à l'exception des données par action et des pourcentages







Trois mois clos le 31 mars Variation 2026 Retraitement(1)



2026 2025 Retraitement(1)



2025 IFRS



Non-IFRS(2)



IFRS Non-IFRS IFRS Non-IFRS Chiffre d’affaires total 1 509,2 0,4 1 509,6 1 573,0 - 1 573,0 (4)% (4)% Chiffre d’affaires par activité Chiffre d’affaires logiciel 1 374,9 0,4 1 375,3 1 432,7 - 1 432,7 (4)% (4)% Licences et autres ventes de logiciels 200,0 - 200,0 198,1 - 198,1 1% 1% Souscription et support 1 174,9 0,4 1 175,3 1 234,6 - 1 234,6 (5)% (5)% Part du chiffre d’affaires logiciel récurrent 85% 85% 86% 86% Prestations de services 134,3 - 134,3 140,2 - 140,2 (4)% (4)% Chiffre d’affaires logiciel par ligne de produit Innovation industrielle 749,6 - 749,6 793,1 - 793,1 (5)% (5)% Sciences de la vie 258,8 - 258,8 292,6 - 292,6 (12)% (12)% Innovation pour les PME 366,5 0,4 366,9 347,1 - 347,1 6% 6% Chiffre d’affaires logiciel par zone géographique Amériques 546,8 - 546,8 611,1 - 611,1 (11)% (11)% Europe 537,8 0,4 538,2 513,2 - 513,2 5% 5% Asie 290,3 - 290,3 308,4 - 308,4 (6)% (6)% Charges opérationnelles totales (1 161,7) 109,0 (1 052,7) (1 268,5) 181,6 (1 086,9) (8)% (3)% Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées (23,4) 23,4 - (88,5) 88,5 - Amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels (80,0) 80,0 - (88,3) 88,3 - Avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (0,3) 0,3 - (0,4) 0,4 - Autres produits et charges opérationnels, nets (5,3) 5,3 - (4,4) 4,4 - Résultat opérationnel 347,5 109,4 457,0 304,5 181,6 486,1 14% (6)% Marge opérationnelle 23,0% 30,3% 19,4% 30,9% Résultat financier 22,3 0,6 22,9 30,3 0,6 30,9 (27)% (26)% Charge d’impôt sur le résultat (77,3) (5,7) (83,0) (75,5) (21,6) (97,1) 2% (14)% Intérêts minoritaires 0,0 (0,1) (0,0) 1,2 (0,9) 0,2 (98)% (112)% Résultat net part du Groupe (en €) 292,5 104,3 396,8 260,5 159,6 420,1 12% (6)% Résultat net dilué par action (en €) (3) 0,22 0,08 0,30 0,20 0,12 0,32 12% (6)%

(1) Dans le tableau de rapprochement ci-dessus, (i) tous les retraitements des données de chiffre d’affaires IFRS correspondent à l’exclusion du traitement comptable des produits constatés d’avance liés aux acquisitions, (ii) tous les retraitements des données de charges opérationnelles IFRS correspondent à l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels acquis et des réévaluations des actifs corporels, de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées, de l’effet du traitement comptable des avantages reçus des bailleurs liés aux acquisitions (tel que détaillé ci-dessous), et des autres produits et charges opérationnels, nets, incluant les charges liées aux acquisitions, les charges d’intégration, de projets de transformation IT et de restructuration, et les pertes de valeur de goodwill ou d’actifs incorporels acquis, (iii) tous les retraitements du résultat financier correspondent à l’exclusion de certains éléments financiers non-récurrents, nets et, (iv) tous les retraitements des données de résultat net IFRS correspondent à l’impact combiné de ces différents ajustements, et, en ce qui concerne le résultat net et le résultat net dilué par action, à l’impact fiscal des retraitements non-IFRS ci-dessus et à certains effets fiscaux non-récurrents.

En millions d'Euros, à l’exception des pourcentages



Trois mois clos le 31 mars Variation 2026



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2026



Non-IFRS 2025



IFRS Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions et charges sociales associées Avantages reçus des bailleurs pour les sociétés acquises 2025



Non-IFRS IFRS Non-



IFRS Coût des ventes (241,2) 1,0 0,1 (240,0) (260,3) 4,9 0,1 (255,2) (7)% (6)% Frais de recherche et de développement (318,7) 8,4 0,1 (310,2) (348,6) 32,5 0,1 (316,0) (9)% (2)% Frais commerciaux (417,1) 5,6 0,1 (411,4) (446,5) 24,5 0,1 (421,9) (7)% (2)% Frais généraux et administratifs (99,4) 8,3 0,0 (91,1) (120,4) 26,6 0,0 (93,8) (17)% (3)% Total 23,4 0,3 88,5 0,4

(2) Le pourcentage d’augmentation (diminution) non-IFRS compare les données non-IFRS pour les deux exercices. Dans le cas où les ajustements non-IFRS relatifs à une donnée ne concernent qu’un des deux exercices, l’augmentation (diminution) non-IFRS compare la donnée non-IFRS à la donnée en normes IFRS correspondante.

(3) Sur la base d’une moyenne pondérée de 1 331,7 millions d’actions diluées pour le T1 2026 et 1 332,2 millions d’actions diluées pour le T1 2025, et en IFRS uniquement, sur la base d’un résultat net dilué, part du Groupe de 292,5 millions d’euros au T1 2026 contre 260,5 millions d’euros au T1 2025. Le résultat net dilué, part du Groupe correspond au résultat net, part du Groupe retraité de la charge au titre de la rémunération fondée sur des actions pour les plans pouvant faire l’objet d’un règlement soit en instruments de capitaux propres soit en numéraire au choix du Groupe.

1 Données IFRS du 1er trimestre 2026 : chiffre d’affaires total de 1,51 milliard d’euros, marge opérationnelle de 23,0% comparé à 19,4% au 1er trimestre 2025 et BNPA dilué de 0,22 euro, comparé à 0,20 euro au 1er trimestre 2025

2 À taux de change constants du plan 2026

3 Taux de change du plan 2026 appliqués à toutes les périodes (1,18 $ par euro et 170,0 JPY par euro)

Pièce jointe