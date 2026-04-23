[Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Starkes Verkaufswachstum der Roche-Gruppe von +6% zu konstanten Wechselkursen im ersten Quartal 2026; -5% in CHF aufgrund der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens

- Konzernverkäufe stiegen in den ersten drei Monaten um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER1; in CHF ausgewiesen -5% und auf USD-Basis2 +9%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika.
- Verkäufe der Division Pharma erhöhen sich um +7% (CER; in CHF ausgewiesen -4% und auf USD-Basis +10%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Phesgo (Brustkrebs), Hemlibra (Hämophilie A), Vabysmo (schwere Augenerkrankungen) und Ocrevus (Multiple Sklerose).
- Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -7% und auf USD-Basis +7%); Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.
- Wichtige Ereignisse:
- Positive Phase-III-Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose und zu Gazyva/Gazyvaro bei einer Autoimmunerkrankung, welche die Nierenfunktion betrifft, sowie positive Phase-II-Daten zu Petrelintid bei Adipositas
- CE-Kennzeichnung für neuen Elecsys NfL Bluttest zum Nachweis von Neuroinflammation bei Multipler Sklerose – ein wichtiger Fortschritt für die Behandlung von MS
- Einführung des cobas MPX-E Assays, eines neuen 4-in-1-Tests zum Screening von Blutspenden auf HIV und Hepatitisviren
- Lancierung der AI Factory, einer KI-Infrastruktur zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Medikamente und diagnostischer Lösungen
- Vereinbarung zur Übernahme von SAGA Diagnostics: Mit der proprietären Plattform von SAGA zur Überwachung des Therapieansprechens baut Roche ihr führendes Portfolio an Krebstherapeutika und -diagnostika weiter aus
- Einweihung des neuen Forschungszentrums des Institute of Human Biology zur Entwicklung neuartiger menschlicher Modellsysteme
- Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt
Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Mit einem Verkaufswachstum von 6% zu konstanten Wechselkursen sind wir erfolgreich ins Jahr gestartet.
Wir haben Erfolge in Bereichen erzielt, in denen Patientinnen und Patienten dringend bessere Behandlungsoptionen brauchen – darunter Multiple Sklerose, Adipositas und eine schwere Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann. Dazu zählt auch die EU-Zulassung für einen neuen Test zum Nachweis von Neuroinflammation bei Multipler Sklerose – ein wichtiger Fortschritt für die Behandlung dieser Krankheit.
Dank unseres diversifizierten Portfolios in beiden Divisionen und anhaltender Fortschritte in unserer Forschung und Entwicklung sind wir auch in einem dynamischen geopolitischen Umfeld gut für nachhaltiges Wachstum aufgestellt. Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr.»
Ausblick für 2026
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER) für das Jahr 2026. Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar–März
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|USD
|Konzern
|14 722
|15 440
|100,0
|100,0
|+6
|-5
|+9
|Division Pharma
|11 469
|11 949
|77,9
|77,4
|+7
|-4
|+10
|USA
|5 693
|6 224
|38,7
|40,3
|+5
|-9
|Europa
|2 234
|2 320
|15,2
|15,0
|-1
|-4
|Japan
|649
|671
|4,4
|4,3
|+14
|-3
|International
|2 893
|2 734
|19,6
|17,8
|+16
|+6
|Division Diagnostics
|3 253
|3 491
|22,1
|22,6
|+3
|-7
|+7
International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige
Konzernverkäufe
Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten drei Monaten 2026 um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -5%) auf CHF 14,7 Milliarden, angetrieben von der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus.
Die Division Pharma steigerte ihre Verkäufe um +7% (CER; in CHF ausgewiesen -4%) auf CHF 11,5 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.
Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber – Xolair, Phesgo, Hemlibra, Vabysmo und Ocrevus – erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 5,3 Milliarden. Dies entspricht +14% (CER; in CHF ausgewiesen +2%) gegenüber den ersten drei Monaten 2025.
Der Verkauf von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) sanken insgesamt um CHF 0,1 Milliarden zu CER bzw. um CHF 0,2 Milliarden auf CHF-Basis.
In den USA stiegen die Verkäufe um +5% (CER; in CHF ausgewiesen -9%). Das anhaltende Wachstum von Xolair sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach Hemlibra, Polivy (Blutkrebs), Ocrevus und Vabysmo konnten die rückläufigen Verkäufe von Perjeta (Brustkrebs) und Kadcyla (Brustkrebs) mehr als ausgleichen.
In Europa sanken die Verkäufe um -1% (CER; in CHF ausgewiesen -4%). Grund dafür waren der Rückgang der Verkäufe von Polivy, der Einfluss des Biosimilar-Wettbewerbs bei Actemra/RoActemra sowie die geringeren Verkäufe von Perjeta bedingt durch den Wechsel zur Therapie mit Phesgo. Die Nachfrage nach Ocrevus und Evrysdi (spinale Muskelatrophie) vermochte dies teilweise auszugleichen.
In Japan stiegen die Verkäufe um +14% (CER; in CHF ausgewiesen -3%). Das Umsatzwachstum ist hauptsächlich auf die Produktlieferungen an Dritte sowie auf die starke Nachfrage nach Hemlibra, Vabysmo und Polivy zurückzuführen. Gebremst wurde das Wachstum durch geringere Verkäufe von Tamiflu sowie von Avastin aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars.
Die Verkäufe in der Region International stiegen um +16% (CER; in CHF ausgewiesen +6%). Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Polivy, Alecensa (Lungenkrebs) und Ocrevus. Der Anstieg wurde durch geringere Verkäufe der Influenza-Medikamente Xofluza und Tamiflu teilweise ausgeglichen. In China erhöhten sich die Verkäufe um +14% (CER; in CHF ausgewiesen +5%). Wachstumstreiber waren Phesgo, Polivy und Vabysmo aufgrund ihrer Aufnahme in die staatliche Arzneimittelerstattungsliste sowie die fortgesetzte Markteinführung von Alecensa. Der Anstieg wurde durch geringere Verkäufe von Xofluza und Perjeta teilweise aufgehoben.
Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -7%) auf CHF 3,3 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen in China mehr als ausgleichen.
In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -2%). Das Verkaufswachstum wurde von der stärkeren Nachfrage nach Produkten für die klinische Chemie und der Immundiagnostik angetrieben. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -7%), was dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab, Pathology Lab und Molecular Lab zu verdanken ist. In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -5% (CER; in CHF ausgewiesen -15%), bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die Verkäufe in Lateinamerika nahmen um +10% (CER) zu; in CHF ausgewiesen blieben sie stabil.
Pharma: wichtige Meilensteine
|Wirkstoff
|Meilenstein
|Zulassungsprozess
|Gazyva/Gazyvaro
Lupus
|FDA nimmt Zulassungsantrag für Gazyva/Gazyvaro zur Behandlung der häufigsten Form von Lupus entgegen
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 21. April 2026 (nur Englisch)
|Giredestrant
Brustkrebs
|FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Giredestrant bei ER-positivem, fortgeschrittenem Brustkrebs mit ESR1-Mutation
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 20. Februar 2026 (nur Englisch)
|Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien
|Enspryng
MOGAD
|Enspryng senkt das Rückfallrisiko um 68% und besitzt damit das Potenzial, die erste Therapie für MOGAD zu werden
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 21. April 2026 (nur Englisch)
|Giredestrant
Brustkrebs
|Roche informiert über aktuellen Stand der Phase-III-Studie persevERA bei ER-positivem fortgeschrittenem Brustkrebs
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 9. März 2026 (nur Englisch)
|Petrelintid
Adipositas
|Roche gibt positive Phase-II-Ergebnisse für Petrelintid bekannt, ein Amylin-Analogon, das für Menschen mit Übergewicht und Adipositas entwickelt wurde
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 5. März 2026 (nur Englisch)
|Fenebrutinib
Multiple Sklerose
|Fenebrutinib bestätigt in dritter positiver Phase-III-Studie (FENhance 1) sein Potenzial als erster und einziger BTK-Inhibitor bei schubförmiger und bei primär progredienter Multipler Sklerose
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 2. März 2026 (nur Englisch)
|Gazyva/Gazyvaro
Membranöse Nephropathie
|Roche gibt positive Phase-III-Ergebnisse für Gazyva/Gazyvaro bei primärer membranöser Nephropathie bekannt – ein wichtiger Meilenstein in der Behandlung dieser Autoimmunerkrankung
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. Februar 2026 (nur Englisch)
|Fenebrutinib
Multiple Sklerose
|Fenebrutinib ist das erste Prüfpräparat seit über zehn Jahren, welches das Fortschreiten der Behinderung bei primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) reduziert
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 7. Februar 2026 (nur Englisch)
|Sonstiges
|Institute of Human Biology
|Roche eröffnet neues Forschungsgebäude für das Institute of Human Biology (IHB) und leistet damit Pionierarbeit im Bereich menschlicher Modellsysteme, um Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 23. März 2026
|AI Factory
|Roche lanciert AI Factory, um die Entwicklung neuer Medikamente und diagnostischer Lösungen zu beschleunigen
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. März 2026 (nur Englisch)
|Generalversammlung
|Roche Generalversammlung 2026
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. März 2026
|Gazyva/Gazyvaro
Lupus
|New England Journal of Medicine veröffentlicht Daten der Phase-III-Studie ALLEGORY, die zeigen, dass Gazyva/Gazyvaro die Krankheitsaktivität bei der häufigsten Form von Lupus signifikant reduziert
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 6. März 2026 (nur Englisch)
|Änderung in der Erweiterten Konzernleitung
|Änderung in der Erweiterten Konzernleitung von Roche
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 17. Februar 2026 (nur Englisch)
Verkäufe der Division Pharma
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar–März
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|Division Pharma
|11 469
|11 949
|100,0
|100,0
|+7
|-4
|USA
|5 693
|6 224
|49,6
|52,1
|+5
|-9
|Europa
|2 234
|2 320
|19,5
|19,4
|-1
|-4
|Japan
|649
|671
|5,7
|5,6
|+14
|-3
|International
|2 893
|2 734
|25,2
|22,9
|+16
|6
International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige
|Die 20 meistverkauften Medikamente
(%-Veränderung in CER)
|Total
|USA
|Europa
|Japan
|International
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Ocrevus
Multiple Sklerose
|1 692
|+6
|1 117
|+3
|363
|+9
|-
|-
|212
|+24
|Hemlibra
Hämophilie A
|1 190
|+13
|613
|+15
|252
|+5
|81
|+18
|244
|+14
|Vabysmo
Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO)
|1 024
|+13
|652
|+4
|190
|0
|37
|+39
|145
|+126
|Tecentriq
Krebsimmuntherapeutikum
|811
|+4
|378
|+6
|202
|-6
|69
|0
|162
|+14
|Xolair3
csU, Nahrungsmittelallergien
|708
|+26
|708
|+26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Phesgo
Brustkrebs
|686
|+27
|159
|+2
|206
|7
|42
|+23
|279
|+78
|Perjeta3
Brustkrebs
|672
|-11
|263
|-12
|119
|-15
|12
|-19
|278
|-9
|Actemra/RoActemra3
RA, COVID-19
|534
|-4
|248
|-3
|124
|-16
|66
|+9
|96
|+5
|Evrysdi
Spinale Muskelatrophie
|464
|+19
|160
|+15
|159
|13
|18
|+4
|127
|+40
|Kadcyla3
Brustkrebs
|439
|-4
|156
|-11
|123
|-6
|19
|+6
|141
|+5
|Polivy
Blutkrebs
|407
|+26
|171
|+26
|63
|-32
|46
|+24
|127
|+120
|Alecensa
Lungenkrebs
|401
|+12
|105
|-7
|63
|-5
|43
|+4
|190
|+39
|MabThera/Rituxan3
Blutkrebs, RA
|292
|+10
|183
|+16
|31
|-8
|3
|-6
|75
|+6
|Activase/TNKase3
Herzkrankheiten
|255
|-2
|244
|-2
|-
|-
|-
|-
|11
|-4
|Gazyva/Gazyvaro3
Blutkrebs, Lupus-Nephritis
|247
|+10
|115
|+1
|57
|-2
|9
|+28
|66
|+45
|Herceptin3
Brust- und Magenkrebs
|234
|-12
|44
|-16
|69
|-7
|1
|-24
|120
|-14
|Avastin3
Verschiedene Krebsarten
|224
|-9
|59
|-15
|14
|3
|21
|-29
|130
|-1
|CellCept3
Immunsuppressivum
|99
|+10
|4
|-5
|28
|-14
|9
|-16
|58
|+37
|Enspryng
Akute Entzündung des Gehirns, Rückenmarks und Sehnervs
|96
|+31
|22
|+20
|11
|+20
|35
|+13
|28
|+93
|Columvi
Blutkrebs
|95
|+77
|43
|+35
|21
|+84
|-
|-
|31
|+204
csU: chronische spontane Urtikaria (Nesselsucht) / DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis
Diagnostics: wichtige Meilensteine
|Produkt
|Meilenstein
|Elecsys NfL Bluttest
Multiple Sklerose
|Roche erhält CE-Kennzeichnung für neuen Elecsys NfL Bluttest zum Nachweis von Neuroinflammation bei Multipler Sklerose (MS)
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 13. April 2026 (nur Englisch)
|cobas MPX-E Assay
HIV und Hepatitisviren
|Roche bringt cobas MPX-E Assay auf den Markt, einen neuen 4-in-1-Test für das Screening von Blutspenden, der die Sicherheit der weltweiten Blutversorgung weiter erhöht
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. März 2026 (nur Englisch)
Verkäufe der Division Diagnostics
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar–März
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|Division Diagnostics
|3 253
|3 491
|100,0
|100,0
|+3
|-7
|Kundenbereiche
|Core Lab
|1 798
|1 904
|55,3
|54,5
|+4
|-6
|Molecular Lab
|571
|634
|17,5
|18,2
|0
|-10
|Near Patient Care
|465
|536
|14,3
|15,4
|-5
|-13
|Pathology Lab
|419
|417
|12,9
|11,9
|+12
|0
|Regionen
|Europa, Nahost, Afrika
|1 206
|1 236
|37,1
|35,4
|+3
|-2
|Nordamerika
|1 073
|1 154
|33,0
|33,1
|+6
|-7
|Asien-Pazifik
|725
|853
|22,3
|24,4
|-5
|-15
|Lateinamerika
|249
|248
|7,6
|7,1
|+10
|0
Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche in den ersten drei Monaten 2026:
- Präsentation Q1 2026 (auf Englisch)
- Anhang mit Tabellen (auf Englisch)
Über Roche
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik, Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen oder zu heilen.
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen für therapeutische Antikörper.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.
Anmerkungen
[1] CER (Constant Exchange Rates). Die prozentualen Veränderungen zu konstanten Wechselkursen werden auf Basis von Simulationen berechnet, bei denen sowohl die Ergebnisse 2026 als auch 2025 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr). Definition von CER: siehe Seite 187 des Roche-Finanzberichts 2025.
[2] USD (US-Dollar). Die prozentualen Veränderungen ausgewählter Umsatzkennzahlen in US-Dollar basieren auf einer Umrechnung der Umsatzwerte 2026 und 2025 zu den jeweiligen durchschnittlichen US-Dollar-Wechselkursen der betreffenden Periode. Diese ergänzenden Informationen sollen die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen erleichtern.
[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.
Medienstelle Roche-Gruppe
Telefon: +41 61 688 8888 / e-mail: media.relations@roche.com
|Hans Trees, PhD
Telefon: +41 79 407 72 58
|Lorena Corfas
Telefon: +41 79 568 24 95
|Simon Goldsborough
Telefon: +44 797 32 72 915
|Karsten Kleine
Telefon: +41 79 461 86 83
|Kirti Pandey
Telefon: +41 79 398 38 53
|Yvette Petillon
Telefon: +41 79 961 92 50
|Dr. Rebekka Schnell
Telefon: +41 79 205 27 03
|Irène Stephan
Telefon: +41 79 377 83 75
Roche Investor Relations
|Dr. Bruno Eschli
Telefon: +41 61 68-75284
e-mail: bruno.eschli@roche.com
|Dr. Sabine Borngräber
Telefon: +41 61 68-88027
e-mail: sabine.borngraeber@roche.com
|Dr. Birgit Masjost
Telefon: +41 61 68-84814
e-mail: birgit.masjost@roche.com
Investor Relations North America
|Loren Kalm
Telefon: +1 650 225 3217
e-mail: kalm.loren@gene.com
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