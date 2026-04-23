[Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Starkes Verkaufswachstum der Roche-Gruppe von +6% zu konstanten Wechselkursen im ersten Quartal 2026; -5% in CHF aufgrund der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens

Konzernverkäufe stiegen in den ersten drei Monaten um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER 1 ; in CHF ausgewiesen -5% und auf USD-Basis 2 +9%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika.

stiegen in den ersten drei Monaten um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER ; in CHF ausgewiesen -5% und auf USD-Basis +9%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Verkäufe der Division Pharma erhöhen sich um +7% (CER; in CHF ausgewiesen -4% und auf USD-Basis +10%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Phesgo (Brustkrebs), Hemlibra (Hämophilie A), Vabysmo (schwere Augenerkrankungen) und Ocrevus (Multiple Sklerose).

erhöhen sich um +7% (CER; in CHF ausgewiesen -4% und auf USD-Basis +10%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Phesgo (Brustkrebs), Hemlibra (Hämophilie A), Vabysmo (schwere Augenerkrankungen) und Ocrevus (Multiple Sklerose). Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -7% und auf USD-Basis +7%); Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.

stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -7% und auf USD-Basis +7%); Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen. Wichtige Ereignisse: Positive Phase-III-Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose und zu Gazyva/Gazyvaro bei einer Autoimmunerkrankung, welche die Nierenfunktion betrifft, sowie positive Phase-II-Daten zu Petrelintid bei Adipositas CE-Kennzeichnung für neuen Elecsys NfL Bluttest zum Nachweis von Neuroinflammation bei Multipler Sklerose – ein wichtiger Fortschritt für die Behandlung von MS Einführung des cobas MPX-E Assays , eines neuen 4-in-1-Tests zum Screening von Blutspenden auf HIV und Hepatitisviren Lancierung der AI Factory , einer KI-Infrastruktur zur Beschleunigung der Entwicklung neuer Medikamente und diagnostischer Lösungen Vereinbarung zur Übernahme von SAGA Diagnostics : Mit der proprietären Plattform von SAGA zur Überwachung des Therapieansprechens baut Roche ihr führendes Portfolio an Krebstherapeutika und -diagnostika weiter aus Einweihung des neuen Forschungszentrums des Institute of Human Biology zur Entwicklung neuartiger menschlicher Modellsysteme

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Mit einem Verkaufswachstum von 6% zu konstanten Wechselkursen sind wir erfolgreich ins Jahr gestartet.

Wir haben Erfolge in Bereichen erzielt, in denen Patientinnen und Patienten dringend bessere Behandlungsoptionen brauchen – darunter Multiple Sklerose, Adipositas und eine schwere Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann. Dazu zählt auch die EU-Zulassung für einen neuen Test zum Nachweis von Neuroinflammation bei Multipler Sklerose – ein wichtiger Fortschritt für die Behandlung dieser Krankheit.

Dank unseres diversifizierten Portfolios in beiden Divisionen und anhaltender Fortschritte in unserer Forschung und Entwicklung sind wir auch in einem dynamischen geopolitischen Umfeld gut für nachhaltiges Wachstum aufgestellt. Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr.»

Ausblick für 2026

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER) für das Jahr 2026. Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar–März 2026 2025 2026 2025 CER CHF USD Konzern 14 722 15 440 100,0 100,0 +6 -5 +9 Division Pharma 11 469 11 949 77,9 77,4 +7 -4 +10 USA 5 693 6 224 38,7 40,3 +5 -9 Europa 2 234 2 320 15,2 15,0 -1 -4 Japan 649 671 4,4 4,3 +14 -3 International 2 893 2 734 19,6 17,8 +16 +6 Division Diagnostics 3 253 3 491 22,1 22,6 +3 -7 +7

International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige

Konzernverkäufe

Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten drei Monaten 2026 um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -5%) auf CHF 14,7 Milliarden, angetrieben von der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus.

Die Division Pharma steigerte ihre Verkäufe um +7% (CER; in CHF ausgewiesen -4%) auf CHF 11,5 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.

Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber – Xolair, Phesgo, Hemlibra, Vabysmo und Ocrevus – erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 5,3 Milliarden. Dies entspricht +14% (CER; in CHF ausgewiesen +2%) gegenüber den ersten drei Monaten 2025.

Der Verkauf von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) sanken insgesamt um CHF 0,1 Milliarden zu CER bzw. um CHF 0,2 Milliarden auf CHF-Basis.

In den USA stiegen die Verkäufe um +5% (CER; in CHF ausgewiesen -9%). Das anhaltende Wachstum von Xolair sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach Hemlibra, Polivy (Blutkrebs), Ocrevus und Vabysmo konnten die rückläufigen Verkäufe von Perjeta (Brustkrebs) und Kadcyla (Brustkrebs) mehr als ausgleichen.

In Europa sanken die Verkäufe um -1% (CER; in CHF ausgewiesen -4%). Grund dafür waren der Rückgang der Verkäufe von Polivy, der Einfluss des Biosimilar-Wettbewerbs bei Actemra/RoActemra sowie die geringeren Verkäufe von Perjeta bedingt durch den Wechsel zur Therapie mit Phesgo. Die Nachfrage nach Ocrevus und Evrysdi (spinale Muskelatrophie) vermochte dies teilweise auszugleichen.

In Japan stiegen die Verkäufe um +14% (CER; in CHF ausgewiesen -3%). Das Umsatzwachstum ist hauptsächlich auf die Produktlieferungen an Dritte sowie auf die starke Nachfrage nach Hemlibra, Vabysmo und Polivy zurückzuführen. Gebremst wurde das Wachstum durch geringere Verkäufe von Tamiflu sowie von Avastin aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars.

Die Verkäufe in der Region International stiegen um +16% (CER; in CHF ausgewiesen +6%). Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Polivy, Alecensa (Lungenkrebs) und Ocrevus. Der Anstieg wurde durch geringere Verkäufe der Influenza-Medikamente Xofluza und Tamiflu teilweise ausgeglichen. In China erhöhten sich die Verkäufe um +14% (CER; in CHF ausgewiesen +5%). Wachstumstreiber waren Phesgo, Polivy und Vabysmo aufgrund ihrer Aufnahme in die staatliche Arzneimittelerstattungsliste sowie die fortgesetzte Markteinführung von Alecensa. Der Anstieg wurde durch geringere Verkäufe von Xofluza und Perjeta teilweise aufgehoben.

Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -7%) auf CHF 3,3 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen in China mehr als ausgleichen.

In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -2%). Das Verkaufswachstum wurde von der stärkeren Nachfrage nach Produkten für die klinische Chemie und der Immundiagnostik angetrieben. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -7%), was dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab, Pathology Lab und Molecular Lab zu verdanken ist. In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -5% (CER; in CHF ausgewiesen -15%), bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die Verkäufe in Lateinamerika nahmen um +10% (CER) zu; in CHF ausgewiesen blieben sie stabil.

Pharma: wichtige Meilensteine

Wirkstoff Meilenstein Zulassungsprozess Gazyva/Gazyvaro



Lupus FDA nimmt Zulassungsantrag für Gazyva/Gazyvaro zur Behandlung der häufigsten Form von Lupus entgegen



Die Annahme des Antrags basiert auf den Daten der Phase-III-Studie ALLEGORY für Gazyva/Gazyvaro, die bei Betroffenen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) eine signifikante Verringerung der Krankheitsaktivität im Vergleich zu Placebo zeigen.

Im Falle einer Zulassung wäre Gazyva/Gazyvaro die erste Anti-CD20-Therapie, die direkt auf B-Zellen bei SLE abzielt, und könnte sich zum neuen Behandlungsstandard für diese Erkrankung entwickeln.

SLE ist eine potenziell lebensbedrohliche Autoimmunerkrankung, von der weltweit mehr als drei Millionen Menschen betroffen sind – eine bessere Krankheitskontrolle kann Schübe reduzieren und irreversible Organschäden verhindern.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 21. April 2026 (nur Englisch) Giredestrant



Brustkrebs FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Giredestrant bei ER-positivem, fortgeschrittenem Brustkrebs mit ESR1-Mutation



Der Antrag wurde auf der Basis von Phase-III-Daten angenommen, die zeigten, dass Giredestrant plus Everolimus das Risiko für Krankheitsprogression oder Tod in der ITT-Population um 44% und in der Population mit ESR1-Mutation um 62% im Vergleich zur Standardtherapie (endokrine Therapie plus Everolimus) senkte.

Die überzeugenden Daten der Studie evERA belegen das Potenzial der Kombinationstherapie mit Giredestrant zur Bekämpfung von Resistenzen gegenüber Standardtherapien. Darüber hinaus zeigen sie, dass es sich dabei um die erste und einzige orale SERD-Kombination handeln könnte, die für die Behandlung nach einer Therapie mit CDK4/6-Inhibitoren die Zulassung erhält.

Die FDA hat im Rahmen des Prescription Drug User Fee Act den 18. Dezember 2026 als Zieltermin für ihre Entscheidung festgelegt.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 20. Februar 2026 (nur Englisch) Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien Enspryng



MOGAD Enspryng senkt das Rückfallrisiko um 68% und besitzt damit das Potenzial, die erste Therapie für MOGAD zu werden



Die Phase-III-Studie METEOROID erreichte ihren primären Endpunkt bei der Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierten Erkrankung (MOGAD).

MOGAD ist eine seltene Autoimmunerkrankung des Zentralnervensystems, die durch unvorhersehbare Schübe an den Sehnerven, dem Rückenmark oder dem Gehirn gekennzeichnet ist, welche häufig schwerwiegend sind und zu erheblichen Beeinträchtigungen führen.

Die Daten werden den Zulassungsbehörden vorgelegt.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 21. April 2026 (nur Englisch) Giredestrant



Brustkrebs Roche informiert über aktuellen Stand der Phase-III-Studie persevERA bei ER-positivem fortgeschrittenem Brustkrebs



Das primäre Ziel der Brustkrebsstudie persevERA, eine statistisch signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens, wurde nicht erreicht. Es wurde jedoch eine numerische Verbesserung beobachtet.

Giredestrant plus Palbociclib wurde gut vertragen und die Nebenwirkungen entsprachen den bekannten Sicherheitsprofilen der einzelnen Therapien.

Die FDA hat vor Kurzem den Zulassungsantrag auf der Grundlage der evERA-Daten angenommen; die Phase-III-Daten zu lidERA wurden bei der FDA eingereicht.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 9. März 2026 (nur Englisch) Petrelintid



Adipositas Roche gibt positive Phase-II-Ergebnisse für Petrelintid bekannt, ein Amylin-Analogon, das für Menschen mit Übergewicht und Adipositas entwickelt wurde



Petrelintid zeigte in Woche 42 eine mittlere Gewichtsabnahme von bis zu 10,7% gegenüber 1,7% unter Placebo (p-Wert <0,001) bei einer mit Placebo vergleichbaren Verträglichkeit.

Bei der maximal wirksamen Dosis kam es zu keinen Fällen von Erbrechen und es gab keine Behandlungsabbrüche aufgrund gastrointestinaler Nebenwirkungen.

Die Daten unterstützen die weitere Entwicklung von Petrelintid zur langfristigen Gewichtskontrolle als Monotherapie; zudem bestätigt das Verträglichkeitsprofil seinen potenziellen Nutzen als Kombinationspartner.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 5. März 2026 (nur Englisch) Fenebrutinib



Multiple Sklerose Fenebrutinib bestätigt in dritter positiver Phase-III-Studie (FENhance 1) sein Potenzial als erster und einziger BTK-Inhibitor bei schubförmiger und bei primär progredienter Multipler Sklerose



Die Studie FENhance 1 erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte, dass Fenebrutinib die Schübe im Vergleich zu Teriflunomid bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) signifikant um 51% reduzierte, was mit den Ergebnissen der Studie FENhance 2 übereinstimmt, die eine Reduktion um 59% zeigten.

FENhance 1 ist die letzte Studienauswertung des zulassungsrelevanten klinischen Entwicklungsprogramms für Fenebrutinib bei MS, nachdem bereits positive Ergebnisse für FENhance 2 bei RMS sowie für FENtrepid bei primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) vorliegen.

Fenebrutinib hat das Potenzial, die erste und einzige hochwirksame, oral verabreichte, hirngängige Therapie bei RMS und PPMS zu werden, die beim schubförmigen und progredienten Krankheitsverlauf einen deutlichen Nutzen zeigt.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 2. März 2026 (nur Englisch) Gazyva/Gazyvaro



Membranöse Nephropathie Roche gibt positive Phase-III-Ergebnisse für Gazyva/Gazyvaro bei primärer membranöser Nephropathie bekannt – ein wichtiger Meilenstein in der Behandlung dieser Autoimmunerkrankung



MAJESTY, die erste globale Phase-III-Studie zur primären membranösen Nephropathie, hat ihren primären Endpunkt der vollständigen Remission nach zwei Jahren erreicht.

Bei bis zu 30% der Patientinnen und Patienten mit membranöser Nephropathie kommt es innerhalb von zehn Jahren trotz derzeitiger Behandlungsansätze zu einem Nierenversagen; das Erreichen einer vollständigen Remission kann dazu beitragen, dies zu verzögern oder zu verhindern.

Gazyva/Gazyvaro könnte das erste zugelassene Medikament zur Behandlung der primären membranösen Nephropathie werden, nachdem es bereits positive Ergebnisse bei Lupus-Nephritis, systemischem Lupus erythematodes und idiopathischem nephrotischem Syndrom erzielt hat.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. Februar 2026 (nur Englisch) Fenebrutinib



Multiple Sklerose Fenebrutinib ist das erste Prüfpräparat seit über zehn Jahren, welches das Fortschreiten der Behinderung bei primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) reduziert



Neueste Ergebnisse der Phase-III-Studie FENtrepid, die am Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum 2026 vorgestellt wurden, zeigen, dass das Prüfpräparat Fenebrutinib seinen primären Endpunkt der Nichtunterlegenheit gegenüber der derzeitigen Standardtherapie mit Ocrevus bei der Reduktion der Behinderungsprogression bei PPMS erreicht hat.

Fenebrutinib reduzierte das Risiko einer Behinderungsprogression im Vergleich zu Ocrevus bereits nach 24 Wochen numerisch um 12%; zusätzliche Analysen zeigten einen potenziellen Nutzen für die Funktion der oberen Extremitäten.

Fenebrutinib hat das Potenzial, als oraler, hirngängiger BTK-Inhibitor bei PPMS und bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) zur First-in-Class-Therapie bei Multipler Sklerose zu werden.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 7. Februar 2026 (nur Englisch) Sonstiges Institute of Human Biology Roche eröffnet neues Forschungsgebäude für das Institute of Human Biology (IHB) und leistet damit Pionierarbeit im Bereich menschlicher Modellsysteme, um Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen



Das neue Gebäude ist Teil einer Investition in Höhe von CHF 1,4 Milliarden in den Standort und unterstreicht das Engagement von Roche in der Schweiz und für den Life Sciences Cluster Basel.

Das IHB bietet Forschenden die Möglichkeit, Pionierarbeit im Bereich menschlicher Modellsysteme zu leisten und somit die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen, die das Leben von Menschen verbessern.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI), nahm an der offiziellen Eröffnungsfeier teil.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 23. März 2026 AI Factory Roche lanciert AI Factory, um die Entwicklung neuer Medikamente und diagnostischer Lösungen zu beschleunigen



Mit der Erweiterung um 2 176 NVIDIA-Blackwell-GPUs verfügt Roche nun über die grösste angekündigte Hybrid-Cloud-KI-Fabrik der Pharmabranche, die insgesamt mehr als 3 500 GPUs umfasst.

Die neue Recheninfrastruktur unterstützt Roche dabei, die Vision eines KI-beschleunigten Gesundheitsunternehmens zu verwirklichen.

NVIDIA-KI-Fabriken tragen dazu bei, Entdeckungen zu beschleunigen, effizientere klinische Studien zu ermöglichen und Datenerkenntnisse in grossem Massstab zu gewinnen, um letztendlich Innovationen und verbesserte Gesundheitsergebnisse zu fördern.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. März 2026 (nur Englisch) Generalversammlung Roche Generalversammlung 2026



Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden genehmigt.

Severin Schwan wurde erneut als Präsident des Verwaltungsrates gewählt; alle weiteren zur Wahl stehenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wurden bestätigt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Erhöhung der Dividende auf CHF 9,80 pro Aktie zu; dies ist die 39. Dividendenerhöhung in Folge.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Umtausch von Genussscheinen in Partizipationsscheine.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. März 2026 Gazyva/Gazyvaro



Lupus New England Journal of Medicine veröffentlicht Daten der Phase-III-Studie ALLEGORY, die zeigen, dass Gazyva/Gazyvaro die Krankheitsaktivität bei der häufigsten Form von Lupus signifikant reduziert



Mehr als drei Viertel der Patientinnen und Patienten, die Gazyva/Gazyvaro plus Standardtherapie erhielten, erzielten eine Verbesserung von mindestens vier Punkten im SRI-4, einem Massstab zur Beurteilung des Schweregrads der Erkrankung und der Symptome.

Gazyva/Gazyvaro hat das Potenzial, sich als neuer Therapiestandard für Menschen mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) zu etablieren.

Im Falle einer Zulassung wäre Gazyva/Gazyvaro die erste Anti-CD20-Therapie vom Typ II bei SLE, die direkt auf B-Zellen abzielt – zentrale Treiber bei Entzündungen und Krankheitsaktivität.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 6. März 2026 (nur Englisch) Änderung in der Erweiterten Konzernleitung



Änderung in der Erweiterten Konzernleitung von Roche



Roche hat bekannt gegeben, dass Mark Dawson, MD, PhD, mit Wirkung per 1. Mai 2026 zum neuen Leiter Roche Pharma Forschung und Frühe Entwicklung (pRED) ernannt wurde.

Er wird seinen Sitz in Basel haben und zudem Mitglied der Erweiterten Konzernleitung werden.

Mark Dawson wechselt vom Peter MacCallum Cancer Centre, wo er als Associate Director of Research tätig ist, zu Roche. Als ausgewiesener Experte für Krebsbiologie hat er mit seiner Forschung zur Chromatinregulierung und Epigenetik entscheidend dazu beigetragen, die molekularen Mechanismen zu verstehen, welche die Entstehung und das Fortschreiten von Krebs antreiben.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 17. Februar 2026 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Pharma

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar–März 2026 2025 2026 2025 CER CHF Division Pharma 11 469 11 949 100,0 100,0 +7 -4 USA 5 693 6 224 49,6 52,1 +5 -9 Europa 2 234 2 320 19,5 19,4 -1 -4 Japan 649 671 5,7 5,6 +14 -3 International 2 893 2 734 25,2 22,9 +16 6

International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige

Die 20 meistverkauften Medikamente

(%-Veränderung in CER) Total USA Europa Japan International Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Ocrevus

Multiple Sklerose 1 692 +6 1 117 +3 363 +9 - - 212 +24 Hemlibra

Hämophilie A 1 190 +13 613 +15 252 +5 81 +18 244 +14 Vabysmo

Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO) 1 024 +13 652 +4 190 0 37 +39 145 +126 Tecentriq

Krebsimmuntherapeutikum 811 +4 378 +6 202 -6 69 0 162 +14 Xolair3

csU, Nahrungsmittelallergien 708 +26 708 +26 - - - - - - Phesgo

Brustkrebs 686 +27 159 +2 206 7 42 +23 279 +78 Perjeta3

Brustkrebs 672 -11 263 -12 119 -15 12 -19 278 -9 Actemra/RoActemra3

RA, COVID-19 534 -4 248 -3 124 -16 66 +9 96 +5 Evrysdi

Spinale Muskelatrophie 464 +19 160 +15 159 13 18 +4 127 +40 Kadcyla3

Brustkrebs 439 -4 156 -11 123 -6 19 +6 141 +5 Polivy

Blutkrebs 407 +26 171 +26 63 -32 46 +24 127 +120 Alecensa

Lungenkrebs 401 +12 105 -7 63 -5 43 +4 190 +39 MabThera/Rituxan3

Blutkrebs, RA 292 +10 183 +16 31 -8 3 -6 75 +6 Activase/TNKase3

Herzkrankheiten 255 -2 244 -2 - - - - 11 -4 Gazyva/Gazyvaro3

Blutkrebs, Lupus-Nephritis 247 +10 115 +1 57 -2 9 +28 66 +45 Herceptin3

Brust- und Magenkrebs 234 -12 44 -16 69 -7 1 -24 120 -14 Avastin3

Verschiedene Krebsarten 224 -9 59 -15 14 3 21 -29 130 -1 CellCept3

Immunsuppressivum 99 +10 4 -5 28 -14 9 -16 58 +37 Enspryng

Akute Entzündung des Gehirns, Rückenmarks und Sehnervs 96 +31 22 +20 11 +20 35 +13 28 +93 Columvi

Blutkrebs 95 +77 43 +35 21 +84 - - 31 +204

csU: chronische spontane Urtikaria (Nesselsucht) / DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis

Diagnostics: wichtige Meilensteine

Produkt Meilenstein Elecsys NfL Bluttest



Multiple Sklerose Roche erhält CE-Kennzeichnung für neuen Elecsys NfL Bluttest zum Nachweis von Neuroinflammation bei Multipler Sklerose (MS)



Der Elecsys NfL Bluttest erfasst neuroaxonale Schädigungen, die mit Neuroinflammation bei Erwachsenen mit schubförmiger, remittierender MS einhergehen.

Dieser minimalinvasive Bluttest verbessert den Zugang der Betroffenen zur Überwachung des neuroinflammatorischen Status im Vergleich zu den derzeitigen Standardbehandlungsmethoden.

Indem er tiefere Einblicke in die zugrunde liegende neuroinflammatorische Aktivität ermöglicht, hat der Elecsys NfL Bluttest das Potenzial, die Überwachung von MS zu verbessern und frühere klinische Interventionen zu ermöglichen.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 13. April 2026 (nur Englisch) cobas MPX-E Assay



HIV und Hepatitisviren Roche bringt cobas MPX-E Assay auf den Markt, einen neuen 4-in-1-Test für das Screening von Blutspenden, der die Sicherheit der weltweiten Blutversorgung weiter erhöht



Der cobas MPX-E Test liefert vier wichtige Ergebnisse (für HIV, HCV, HBV und HEV) in einem einzigen Test, wodurch die Effizienz im Labor gesteigert und die Kosten im Gesundheitswesen gesenkt werden.

Der neue Test bietet schnellere Durchlaufzeiten und ermöglicht es Labors, ein Screening auf Hepatitis E (HEV) durchzuführen, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.

Dieser Test wurde zur Verwendung auf den vollautomatischen cobas x800 Systemen entwickelt und ermöglicht ein Hochdurchsatz-Screening mit einer Walk-Away-Zeit von bis zu 8 Stunden.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. März 2026 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Diagnostics

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar–März 2026 2025 2026 2025 CER CHF Division Diagnostics 3 253 3 491 100,0 100,0 +3 -7 Kundenbereiche Core Lab 1 798 1 904 55,3 54,5 +4 -6 Molecular Lab 571 634 17,5 18,2 0 -10 Near Patient Care 465 536 14,3 15,4 -5 -13 Pathology Lab 419 417 12,9 11,9 +12 0 Regionen Europa, Nahost, Afrika 1 206 1 236 37,1 35,4 +3 -2 Nordamerika 1 073 1 154 33,0 33,1 +6 -7 Asien-Pazifik 725 853 22,3 24,4 -5 -15 Lateinamerika 249 248 7,6 7,1 +10 0

Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche in den ersten drei Monaten 2026:

Über Roche

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik, Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen oder zu heilen.

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen für therapeutische Antikörper.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



Anmerkungen

[1] CER (Constant Exchange Rates). Die prozentualen Veränderungen zu konstanten Wechselkursen werden auf Basis von Simulationen berechnet, bei denen sowohl die Ergebnisse 2026 als auch 2025 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr). Definition von CER: siehe Seite 187 des Roche-Finanzberichts 2025.

[2] USD (US-Dollar). Die prozentualen Veränderungen ausgewählter Umsatzkennzahlen in US-Dollar basieren auf einer Umrechnung der Umsatzwerte 2026 und 2025 zu den jeweiligen durchschnittlichen US-Dollar-Wechselkursen der betreffenden Periode. Diese ergänzenden Informationen sollen die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen erleichtern.

[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.

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