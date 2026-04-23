Communiqué de presse

23 avril 2026

1er trimestre 2026 : forte dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires de 12,5 milliards d’euros, en hausse de 7,3 %

Une forte croissance du chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2026, tirée à la fois par l’Automobile et par Mobilize Financial Services (MFS) : Chiffre d’affaires du Groupe de 12 530 millions d’euros, en hausse de 7,3 % et de 8,8 % à taux de change constants 1 par rapport au 1 er trimestre 2025. Chiffre d’affaires de l’Automobile de 10 807 millions d’euros, en hausse de 6,5 % et de 8,0% à taux de change constants 1 par rapport au 1 er trimestre 2025. Chiffre d’affaires de MFS de 1 723 millions d’euros, en hausse de 13,0 % et de 14,1 % à taux de change constants 1 par rapport au 1 er trimestre 2025.

Les ventes de Renault Group s’élèvent à 546 183 unités au 1 er trimestre 2026, en baisse de 3,3 % par rapport au 1 er trimestre 2025 , impactées par des éléments non récurrents chez Dacia, tandis que les ventes de Renault et d’Alpine ont augmenté :



Les ventes de Renault ont augmenté de 2,2 % par rapport au 1 er trimestre 2025, pour atteindre 397 602 unités, grâce à la croissance des véhicules électrifiés et à la disponibilité de toute la diversité de la gamme de véhicules utilitaires légers (+15,1 % en Europe 2 ). En Europe, Renault a gagné une place et se classe désormais n°2 (VP + VUL). Les ventes de Dacia ont baissé de 16,3 % par rapport au 1 er trimestre 2025, à 145 335 unités, à cause de conditions météorologiques sévères ayant entraîné des perturbations dans la logistique et la production, avec pour conséquence des pertes de production de plusieurs milliers d’unités. La marque a amorcé sa reprise en mars avec une croissance de ses ventes de 1,9 % en Europe par rapport à mars 2025. De plus, Dacia bénéficie d’un carnet de commandes solide, soutenu par une hausse à deux chiffres de ses prises de commandes depuis le début de l’année. Les ventes d’Alpine ont augmenté de 54,7 %, principalement portées par l’A290.

, impactées par des éléments non récurrents chez Dacia, tandis que les ventes de Renault et d’Alpine ont augmenté : Le Groupe conserve sa stratégie commerciale , avec un mix de ventes à clients particuliers de 57,7 % 3 , soit 15,7 points au-dessus du marché, et un mix de ventes des segments C & supérieurs de 32,8 % 4 (en hausse de 4,0 points par rapport au 1 er trimestre 2025). Le Groupe a maintenu des valeurs résiduelles significativement au-dessus de la concurrence (4 à 13 points au-dessus de la moyenne du marché 3 ) grâce à une approche holistique de sa politique commerciale.

, avec un mix de ventes à clients particuliers de 57,7 % , soit 15,7 points au-dessus du marché, et un mix de ventes des segments C & supérieurs de 32,8 % (en hausse de 4,0 points par rapport au 1 trimestre 2025). Le Groupe a maintenu des valeurs résiduelles significativement au-dessus de la concurrence (4 à 13 points au-dessus de la moyenne du marché ) grâce à une approche holistique de sa politique commerciale. L’électrification 5 des ventes du Groupe a maintenu sa dynamique de croissance en Europe 6 avec une hausse de 12,0 % des ventes électrifiées rapport au 1 er trimestre 2025. Le mix des ventes électrifiées a quant à lui progressé de 9,1 points par rapport au 1 er trimestre 2025 pour atteindre 52,3 % au 1 er trimestre 2026 : Les ventes de véhicules électriques (VE) ont augmenté de 20,9 % et représentaient 17,0 % des ventes du Groupe au 1 er trimestre 2026 (en croissance de 4,0 points par rapport au 1 er trimestre 2025) grâce à Renault 5 E-Tech electric, Renault 4 E-Tech electric et Scenic E-Tech electric mais aussi Dacia Spring et Alpine A290. Les ventes d’hybrides 7 ont atteint 35,3 % des ventes du Groupe au 1 er trimestre 2026 (en hausse de 5,1 points par rapport au 1 er trimestre 2025), principalement tirées par Dacia (+48,8 % des ventes d’hybrides) grâce au succès de Duster et de Bigster.

avec une hausse de 12,0 % des ventes électrifiées rapport au 1 trimestre 2025. Le mix des ventes électrifiées a quant à lui progressé de 9,1 points par rapport au 1 trimestre 2025 pour atteindre 52,3 % au 1 trimestre 2026 : Le carnet de commandes est solide, à 2 mois de ventes futures (par rapport à 1,5 mois fin décembre 2025). Il a été soutenu par une hausse à deux chiffres des prises de commandes depuis le début de l’année, porté par les nouveaux produits et motorisations du Groupe, avec une accélération marquée sur les véhicules électriques.

de ventes futures (par rapport à 1,5 mois fin décembre 2025). Il a été soutenu par une hausse à deux chiffres des prises de commandes depuis le début de l’année, porté par les nouveaux produits et motorisations du Groupe, avec une accélération marquée sur les véhicules électriques. Dans un environnement difficile, Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2026 : Une marge opérationnelle du Groupe d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe, avec une marge opérationnelle du second semestre supérieure à celle du premier semestre, conformément à la saisonnalité constatée habituellement. Un free cash-flow de l’Automobile d’environ 1,0 milliard d’euros.

La réduction des coûts reste une priorité clé en 2026 et pour les années à venir. Le Groupe prend des mesures complémentaires pour atténuer l’impact potentiel de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d’énergie et de logistique.

En 2026, le Groupe poursuit son offensive produit : Pour renouveler et élargir son offre thermique et électrique en Europe, avec, entre autres : Nouvelle Renault Clio, Renault Twingo E-Tech electric, une nouvelle Dacia électrique de segment A, Dacia Striker et Alpine A390. Hors Europe : Renault Boreal poursuivra son expansion en Amérique latine et en Turquie, Renault Duster en Inde, Renault Filante en Corée du Sud et sur les marchés internationaux, ainsi qu’un nouveau pick-up Renault en Amérique latine.



“Au premier trimestre 2026, malgré un début d’année difficile en termes d’immatriculations en raison d’éléments non récurrents pour Dacia, nous bénéficions d’une forte dynamique produits à travers toutes nos marques, à la fois sur les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. Nous tirons pleinement parti de notre offre de motorisation duale, avec les véhicules électriques d’un côté et hybrides de l’autre, les deux délivrant de fortes performances. Cette dynamique positive est soutenue par une croissance à deux chiffres des prises de commandes depuis le début de l’année. Nous confirmons nos perspectives financières pour 2026 avec une marge opérationnelle du second semestre supérieure à celle du premier semestre, conformément à la saisonnalité constatée habituellement.” a déclaré Duncan Minto, Directeur financier de Renault Group.

Boulogne-Billancourt, 23 avril 2026

Résultats commerciaux : faits marquants du 1er trimestre

Renault délivre une performance commerciale stable au 1er trimestre 2026

Au 1er trimestre 2026, Renault a vendu 397 602 véhicules dans le monde, soit une progression de 2,2 % par rapport au 1er trimestre 2025. Ces résultats reflètent la pertinence de la stratégie produits de Renault, l’efficacité de sa feuille de route d’électrification et une approche commerciale disciplinée, renforçant la confiance des clients dans la marque.

En Europe, Renault a enregistré 255 200 ventes, en hausse de 3,8 % par rapport au 1er trimestre 2025, en ligne avec la performance du marché.

Les ventes de véhicules électrifiés de Renault ont atteint plus de 65 % de ses ventes de VP en Europe. Concernant les VE, la marque a augmenté ses ventes de plus de 40 % au 1er trimestre 2026, portées par le succès durable de Renault 5 E-Tech electric, n°1 des VE du segment B dans la plupart des marchés européens, la montée en puissance progressive de Renault 4 E-Tech electric et la solide performance de Scenic E-Tech electric. Les motorisations full hybrid E-Tech ont également poursuivi leur forte dynamique sur les modèles cœur de gamme de Renault et ont représenté plus de 40 % des ventes de VP. Elles ont confirmé leur rôle clé dans la stratégie d’électrification équilibrée de la marque, qui se poursuivra avec le lancement récent de Twingo E Tech electric et de la nouvelle Clio Full hybrid E Tech.

Renault a continué de privilégier la qualité des ventes et la protection des valeurs résiduelles. La marque a réduit son exposition au canal de la location courte durée et a progressé de 8,5 % sur le canal des ventes à clients particuliers, malgré des effets de mix de marché défavorables dans certains pays. Les segments à forte valeur ont fortement contribué à la performance de la marque Renault, avec les segments C/D représentant 36,5 % des ventes. Ils ont été soutenus par une gamme de produits renouvelée et attractive qui a conduit à une croissance des ventes de VP de 2 % au 1er trimestre 2026 (avec Symbioz, Austral, Rafale, Espace, Megane et Scenic).

Dans les véhicules utilitaires légers, Renault a confirmé un net retour à la croissance après une année de transition en 2025. Les ventes de VUL ont augmenté de 6,6 % dans le monde par rapport au 1er trimestre 2025 et de 15,1 % en Europe, soutenues par les résultats tangibles du plan de reconquête de la marque, confirmant la pertinence de son offre et de sa stratégie sur ce segment.

Renault a poursuivi la consolidation de son empreinte internationale, soutenue par un renouvellement de sa gamme de produits, notamment en Inde (+47,6 % des ventes), au Maroc (+20,2 %) et en Colombie (+10,1 %). En Turquie, Renault a maintenu son leadership sur le marché au global et sur le marché des véhicules particuliers, avec 34 244 ventes au total, en hausse de 12,9 % dans un marché en recul de 3,9 %. Cette dynamique sera renforcée tout au long de l’année avec le lancement récent de Renault Duster en Inde et de Renault Filante en Corée du Sud, ainsi que le lancement prochain de Boreal en Turquie.

Dacia confirme sa place sur le podium européen des ventes à particuliers

Avec 145 335 ventes au 1er trimestre 2026, Dacia a enregistré des résultats commerciaux en retrait par rapport à la même période en 2025 (-16,3 %), dans un contexte marqué par des facteurs non récurrents. La marque maintient toutefois sa position dans le Top 10 des marques automobiles européennes tous canaux confondus pour les véhicules particuliers, et figure toujours sur le podium européen des ventes de véhicules particuliers à clients particuliers, sa clientèle cœur.

Les mois de janvier et février ont été fortement perturbés par des difficultés logistiques exceptionnelles, liées à des conditions météorologiques sévères ayant affecté le trafic maritime dans le détroit de Gibraltar. Cette situation a entraîné des retards d’approvisionnement et de livraison ainsi que des pertes de production, qui devraient être progressivement rattrapées au cours du 1er semestre 2026. Parallèlement, la marque était au cœur d’une phase de transition de son offre produits avec le lancement de nouvelles options de motorisations.

La marque a amorcé sa reprise en mars, avec une hausse des ventes de 1,9 % en Europe par rapport à mars 2025. Cette performance a été particulièrement soutenue sur le canal des ventes à clients particuliers, plus que jamais au cœur de la stratégie de la marque, avec un mix élevé de 77 %8 des ventes de VP au 1er trimestre 2026.

Avec une croissance à deux chiffres des commandes au 1er trimestre 2026, le carnet de commandes est également en progression, soutenu par une gamme de produits de plus en plus attractive, notamment grâce au succès des motorisations GPL et hybrides. Le lancement des versions hybrid-G 150 4x4 des modèles Duster et Bigster, ainsi que celui de Sandero GPL avec transmission automatique, ont également fortement contribué à cette dynamique. L’accueil très positif de ces nouvelles motorisations laisse entrevoir une hausse des immatriculations au 2ème trimestre 2026.

Alpine poursuit sa trajectoire avec une croissance soutenue

Après une croissance à trois chiffres record en 2025, la marque Alpine a poursuivi sa progression dans le monde, enregistrant une hausse de 54,7 % des ventes (3 246 véhicules) au 1er trimestre 2026.

Les ventes en Europe ont continué de croître (+53,7 %) avec 3 087 unités. Cette croissance a été portée par l’excellente performance au Royaume-Uni (16 fois les ventes du 1er trimestre 2025), en Allemagne (+145,6 %), en Espagne (+185,2 %) et en Belgique + Luxembourg (+42,5 %).

L’Alpine A290 a été le modèle le plus vendu de la marque et un facteur clé de la croissance d’Alpine avec 2 452 immatriculations dans le monde (+63,9 %).

Déjà disponible sur des marchés clés, l’Alpine A390 GT s’étend désormais à d’autres marchés européens.

Alors qu’elle entre dans ses derniers mois de production, l’A110 continue de susciter l’intérêt avec 545 unités vendues. La production s’arrêtera cet été afin de préparer l’arrivée de la nouvelle génération.

Alpine a accéléré son déploiement international avec 44 nouveaux points de vente, portant le total à 210 Alpine Store et Atelier Alpine dans 25 pays à travers le monde.

De nouvelles ouvertures sont prévues cette année, avec pour objectif de dépasser 300 points de vente d’ici la fin de l’année. Après Barcelone en 2024 et Paris en 2025, deux nouvelles inaugurations d’Atelier Alpine sont programmées en 2026, respectivement à Milan et à Londres.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Le chiffre d’affaires du Groupe du 1er trimestre 2026 s’est élevé à 12 530 millions d’euros, en hausse de 7,3 % par rapport au 1er trimestre 2025. À taux de change constants9, le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 8,8 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile a atteint 10 807 millions d’euros, en hausse de 6,5 % par rapport au 1er trimestre 2025, incluant un effet de change négatif de -1,5 point (-156 millions d’euros) principalement lié à la dévaluation de la Livre turque et dans une moindre mesure du Peso argentin. À taux de change constants1, il a augmenté de 8,0 %, en raison notamment des éléments suivants :

Un effet volume négatif de 2,1 points principalement lié à la baisse des immatriculations de 3,3 %. Au 31 mars 2026, les stocks totaux de véhicules neufs se sont élevés à 554 000 véhicules (335 000 chez les concessionnaires indépendants et 219 000 au niveau du Groupe). Ce niveau de stock permettra au Groupe de fonctionner avec efficacité au cours du 2 ème trimestre, un trimestre traditionnellement plus fort en termes d’immatriculations. Renault Group prévoit des stocks totaux plus bas à la fin du 1 er semestre 2026 par rapport au 31 mars 2026.

négatif de 2,1 points principalement lié à la baisse des immatriculations de 3,3 %. Au 31 mars 2026, les de véhicules neufs se sont élevés à 554 000 véhicules (335 000 chez les concessionnaires indépendants et 219 000 au niveau du Groupe). Ce niveau de stock permettra au Groupe de fonctionner avec efficacité au cours du 2 trimestre, un trimestre traditionnellement plus fort en termes d’immatriculations. Renault Group prévoit des stocks totaux plus bas à la fin du 1 semestre 2026 par rapport au 31 mars 2026. Un fort effet positif des ventes à partenaires de 5,9 points. Cette évolution s’explique principalement par la solide performance des programmes avec nos partenaires, particulièrement Nissan Micra, et par des évolutions de périmètre : L’intégration de RNAIPL a contribué pour environ 200 millions d’euros (+2,0 points), La montée en puissance de la distribution des véhicules de Geely au Brésil. La production locale par la co-entreprise Renault do Brasil devrait commencer dans les prochains mois.

de 5,9 points. Cette évolution s’explique principalement par la solide performance des programmes avec nos partenaires, particulièrement Nissan Micra, et par des évolutions de périmètre : Un solide effet mix produit de +2,6 points, principalement dû au succès des véhicules électriques, à la phase de transition entre Clio V et Clio VI (Clio VI ayant un prix de vente moyen plus élevé que Clio V, mais toujours inférieur à la moyenne du Groupe), à la montée en puissance de Bigster et dans une certaine mesure à Master.

de +2,6 points, principalement dû au succès des véhicules électriques, à la phase de transition entre Clio V et Clio VI (Clio VI ayant un prix de vente moyen plus élevé que Clio V, mais toujours inférieur à la moyenne du Groupe), à la montée en puissance de Bigster et dans une certaine mesure à Master. Un effet prix positif de +1,0 point. Les hausses de prix sur les marchés internationaux pour compenser les taux de change ont été partiellement contrebalancées par la pression sur les prix en Europe, qui devrait se poursuivre tout au long de l’année.

positif de +1,0 point. Les hausses de prix sur les marchés internationaux pour compenser les taux de change ont été partiellement contrebalancées par la pression sur les prix en Europe, qui devrait se poursuivre tout au long de l’année. Un effet mix géographique stable de -0,1 point, principalement expliqué par l’augmentation des ventes en Inde.

stable de -0,1 point, principalement expliqué par l’augmentation des ventes en Inde. Un effet « Autres » positif de +0,7 point, principalement lié aux activités de pièces et accessoires.

Les revenus des Services de Mobilité ont été réintégrés dans le segment Automobile à la suite de la réorganisation de ces activités. Cette réintégration s’est élevée à 17 millions d’euros au 1er trimestre 2026 et 23 millions d’euros au 1er trimestre 2025.

Mobilize Financial Services (anciennement RCI Bank and Services) a réalisé un chiffre d’affaires de 1 723 millions d’euros au 1er trimestre 2026, en hausse de 13,0 % par rapport au 1er trimestre 2025, en raison de la tendance de hausse des taux d’intérêt au cours des dernières années et de l’augmentation de 4,8 % de l’actif productif moyen (61,9 milliards d’euros) par rapport au 1er trimestre 2025.

Perspectives financières 2026

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2026 :

Une marge opérationnelle du Groupe d’environ 5,5 % du chiffre d’affaires du Groupe, avec une marge opérationnelle du second semestre supérieure à celle du premier semestre, conformément à la saisonnalité constatée habituellement.

Un free cash-flow de l’Automobile d’environ 1,0 milliard d’euros.

En 2026, la croissance à l’international, la progression des ventes à partenaires, la part croissante des véhicules électriques et l’impact en année pleine de la consolidation de RNAIPL10 conduiront à une croissance du chiffre d’affaires, bien que ces effets soient dilutifs sur la marge.

La réduction des coûts reste une priorité clé en 2026 et pour les années à venir. Le Groupe prend des mesures complémentaires pour atténuer l’impact potentiel de la crise au Moyen-Orient sur les coûts de matières premières, d’énergie et de logistique.

Le free cash-flow de l’Automobile en 2026 devrait inclure 350 millions d’euros de dividendes reçus de Mobilize Financial Services11 (contre 300 millions d’euros reçus en 2025). Le Groupe prévoit une variation négative du besoin en fonds de roulement en 2026, afin de continuer à dénouer la variation positive du besoin en fonds de roulement enregistrée fin 2024.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(En million d’euros) 2025 2026 Variation

2026/2025 Variation à

taux de

change

constants1 1er trimestre Automobile 10 151 10 807 +6,5 % +8,0 % Financement des ventes

(Mobilize Financial Services) 1 524 1 723 +13,0 % +14,1 % Total 11 675 12 530 +7,3 % +8,8 %

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin mars 2026

Cumul à fin mars 2026



Volumes1 Parts de marché



VP + VUL (en unités)



(en %) 1 FRANCE 133 077 27,1 2 ITALIE 49 725 9,3 3 ESPAGNE 39 143 11,2 4 TURQUIE 36 522 13,8 5 ROYAUME-UNI 35 892 5,1 6 ALLEMAGNE 30 823 4,1 7 BRESIL 29 854 5,0 8 MAROC 22 063 37,5 9 BELGIQUE+LUXEMBOURG 17 626 12,0 10 INDE 12 256 0,8 11 POLOGNE 12 168 7,2 12 ARGENTINE 11 692 7,9 13 COREE DU SUD 10 869 2,7 14 PORTUGAL 7 852 11,0 15 COLOMBIE 7 841 11,9

1 Hors Twizy.

Ventes de Renault Group VP+VUL par marque

1er trimestre 1er trimestre 2025 2026 Variation % RENAULT VP 310 921 314 420 +1,1 % VUL 78 067 83 182 +6,6 % VP+VUL 388 988 397 602 +2,2 % DACIA VP 172 612 144 224 -16,4 % VUL 1 090 1 111 +1,9 % VP+VUL 173 702 145 335 -16,3 % ALPINE VP 2 098 3 246 +54,7 % RENAULT GROUP VP 485 631 461 890 -4,9 % VUL 79 157 84 293 +6,5 % VP+VUL 564 788 546 183 -3,3 %

Conférence du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Lien pour suivre la conférence, le 23 avril 2026 à 8H00 CEST, puis en replay :

Conférence du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Florent Chaix

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rie.yamane@renault.com François Rouget

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francois.rouget@renault.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses trois marques automobiles – Renault, Dacia, Alpine – et sur sa captive financière – Mobilize Financial Services – pour proposer des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 100 pays, Renault Group a vendu 2,337 millions de véhicules en 2025. Il réunit plus de 100 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040 et dans le monde d’ici à 2050.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

2 Sauf indication contraire, « Europe » fait référence au périmètre de l’ACEA.

3 Renault Group, véhicules particuliers (VP), France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

4 Renault Group, véhicules particuliers, périmètre Europe selon définition de l’ACEA.

5 EV, HEV et PHEV (Plug-in Hybrid ou hybrides rechargeables), véhicules particuliers en Europe, excluant les Mild-hybrid (MHEV).

6 Données à fin mars 2026 basées sur les marchés européens suivants : Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

7 HEV et PHEV (Plug-in Hybrid ou hybrides rechargeables), véhicules particuliers en Europe, excluant les Mild-hybrid (MHEV).

8 Véhicules particuliers, France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni.

9 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente.

10 RNAIPL : Renault Nissan Automotive India Private Ltd.

11 Soumis à la proposition du Conseil d’administration et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de MFS.

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