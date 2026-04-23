Kinepolis accueille 27,4% de visiteurs en plus au premier trimestre

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Kinepolis accueille 27,4% de visiteurs en plus au premier trimestre

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23 avril 2026, 7h00 CET

Business update T1 2026 en annexe.

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FR-Business Update Q1 2026_FINAL
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