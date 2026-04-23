Kinepolis accueille 27,4% de visiteurs en plus au premier trimestre
Information réglementée
23 avril 2026, 7h00 CET
Business update T1 2026 en annexe.
Pièce jointe
| Source: Kinepolis Group Kinepolis Group
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