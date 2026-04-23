Ipsen enregistre une forte croissance de ses ventes au premier trimestre 2026 et confirme ses objectifs annuels

Croissance du chiffre d’affaires total de 22,6 % à taux de change constant 1 , ou 17,0 % en données publiées, portée par les trois aires thérapeutiques, avec une accélération de la dynamique du portefeuille hors Somatuline ® , en hausse de 27,5 % à taux de change constant

, ou 17,0 % en données publiées, portée par les trois aires thérapeutiques, avec une accélération de la dynamique du portefeuille hors Somatuline , en hausse de 27,5 % à taux de change constant Dynamique soutenue du portefeuille de produits R&D, avec trois résultats de Phase III attendues au second semestre 2026

Confirmation des objectifs financiers pour l’exercice 20262



PARIS, FRANCE, 23 avril 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2026.





T1 2026 % variation m€ Réalisé TCC Oncologie 707,5 8,0 % 13,0 % Maladies Rares 147,1 109,1 % 125,4 % Neurosciences 220,3 13,8 % 18,5 % Chiffres d’affaires 1 074,9 17,0 % 22,6 %

« Ipsen a réalisé un excellent début d’année 2026, » a déclaré David Loew, Directeur général d’Ipsen. « Nous avons avancé sur nos priorités stratégiques dans l’ensemble de nos activités, en combinant une solide performance du chiffre d’affaires couplée à une progression continue de notre portefeuille de produits R&D. Je me réjouis de la croissance de notre franchise dans les maladies rares du foie, portée par la bonne performance d’Iqirvo et Bylvay. Par ailleurs, avec trois résultats de Phase III attendus cette année et le lancement de trois nouveaux programmes en phase avancée, Ipsen est bien positionné pour générer une croissance durable et créer de la valeur à long terme pour les patients. »

Objectifs financiers 2026

Ipsen confirme ses objectifs financiers3 pour l’exercice 2026 :

Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 13,0 % à taux de change constant, avec une accélération de la croissance du portefeuille hors Somatuline et une croissance des ventes de Somatuline liée aux difficultés des génériques du lanréotide. Sur la base du niveau moyen des taux de change en mars 2026, un effet défavorable d’environ 1 % est anticipé

Marge opérationnelle des activités supérieure à 35,0 % du chiffre d’affaires

Étapes clés attendues en 2026

Ipsen anticipe plusieurs jalons majeurs pour son portefeuille de produits R&D en 2026, notamment :

Iqirvo ® (étude ELSPIRE) – Présentation des résultats de l’étude pivot de Phase III dans la cholangite biliaire primitive

(étude ELSPIRE) – Présentation des résultats de l’étude pivot de Phase III dans la cholangite biliaire primitive Bylvay ® (étude BOLD) – Présentation des résultats de l’étude pivot de Phase III dans l’atrésie des voies biliaires

(étude BOLD) – Présentation des résultats de l’étude pivot de Phase III dans l’atrésie des voies biliaires Dysport ® (études BEOND) – Présentation des résultats des études de Phase III dans la migraine chronique et épisodique

(études BEOND) – Présentation des résultats des études de Phase III dans la migraine chronique et épisodique Corabotase (IPN10200) (étude LANTIC) – Résultats de Phase II dans les rides canthales latérales et les rides du front

Les données de l’étape 1 de l'étude de Phase II LANTIC portant sur la molécule recombinante corabotase (IPN10200) seront présentées lors du symposium Music City SCALE (Symposium for Cosmetic Advances and Laser Education) en mai 2026.

Evènements du portefeuille de produits R&D

Le 30 janvier 2026, Ipsen a renforcé son pipeline préclinique dans les maladies neurodégénératives rares grâce à un accord de collaboration mondiale et d’option exclusive avec Origami Therapeutics. Ce partenariat porte sur un programme de dégradation ciblée de protéines en phase de recherche ciblant les maladies neurodégénératives d’origine génétique. En cas d’exercice de l’option à la suite d’une nomination réussie de candidat médicament, Ipsen assumerait l’entière responsabilité du développement et de la commercialisation au niveau mondial, renforçant ainsi sa stratégie dans les neurosciences rares et en innovation première de sa classe.

Le 9 mars 2026, Ipsen a annoncé le retrait volontaire de Tazverik® (tazemetostat), dans toutes les indications et de l’ensemble des marchés d’Ipsen, avec effet immédiat, à la suite de l’émergence de nouvelles données de tolérance issues de l’étude de Phase Ib/III SYMPHONY-1 en cours dans le lymphome folliculaire.

Le 22 avril 2026, à la suite de l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), Ipsen a obtenu de la Commission européenne (CE) une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour Ojemda® (tovorafenib) en monothérapie, dans le traitement des patients âgés de 6 mois et plus atteints de gliome pédiatrique de bas grade (pLGG) présentant une fusion BRAF ou un réarrangement, ou une mutation BRAF V600, dont la maladie a progressé après un ou plusieurs traitements systémiques antérieurs. Cette approbation repose sur les données de l'étude pivot de Phase II FIREFLY-1, qui a démontré des réponses tumorales durables et cliniquement significatives.

Conférence téléphonique (en anglais)

Une conférence téléphonique et un webcast pour les investisseurs et les analystes se tiendront aujourd'hui à 14 heures, heure de Paris. Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en s'inscrivant ici ; les détails du webcast sont disponibles ici .

Calendrier

Ipsen prévoit de publier ses résultats du premier semestre 2026 le 30 juillet 2026.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros (m€). Les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de trois mois jusqu’au 31 mars 2026 (premier trimestre 2026), comparée à la période de trois mois jusqu’au 31 mars 2025 (premier trimestre 2025), sauf indication contraire.

À propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com .

Ipsen Contacts



Investors Henry Wheeler henry.wheeler@ipsen.com +33 7 66 47 11 49 Khalid Deojee khalid.deojee@ipsen.com +33 6 66 01 95 26 Médias Sally Bain sally.bain@ipsen.com +1 857 320 0517 Anne Liontas anne.liontas.ext@ipsen.com +33 7 67 34 72 96

Avertissements et/ou déclarations prospectives

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé et les risques découlant de changements réglementaires ou politiques imprévus, tels que des modifications de la réglementation fiscale et des réglementations sur le commerce et les droits de douane, comme les mesures protectionnistes, en particulier aux États-Unis ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com .

1Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2Croissance du chiffre d’affaires total du Groupe attendue supérieure à 13,0 % à taux de change constant et marge opérationnelle des activités supérieure à 35,0 % du chiffre d’affaires.

3A l’exclusion de tout impact potentiel d’opérations de croissance externe portant sur des actifs en phase avancée (développement clinique de Phase III ou ultérieur).

Pièce jointe