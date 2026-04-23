PR No. : C3392C

STMicroelectronics annonce ses résultats financiers

du premier trimestre 2026



Premier trimestre 2026 : chiffre d’affaires net de 3,10 milliards de dollars.

Marge brute U.S. GAAP de 33,8 %. En excluant les effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA), liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP, la marge brute non-U.S. GAAP 1 est de 34,1 %.

Résultat d’exploitation U.S. GAAP de 70 millions de dollars (résultat d’exploitation non-U.S. GAAP 1 de 171 millions de dollars).

Point médian des perspectives pour le deuxième trimestre 2026 : chiffre d’affaires net de 3,45 milliards de dollars et marge brute U.S. GAAP de 34,8 % (marge brute non-U.S. GAAP1 de 35,2 %).

Genève, le 23 avril 2026 – STMicroelectronics N.V. (« ST ») (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le premier trimestre clos le 28 mars 2026. Ce communiqué de presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations complémentaires).



Au premier trimestre, ST a enregistré un chiffre d’affaires net de 3,10 milliards de dollars, une marge brute de 33,8 %, un résultat d’exploitation de 70 millions de dollars et un résultat net de 37 millions de dollars, soit 0,04 dollar par action après dilution (marge brute non-U.S. GAAP1 de 34,1 %, résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 de 171 millions de dollars et résultat net non-U.S. GAAP1 de 122 millions de dollars, soit 0,13 dollar par action après dilution).



Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de ST, a déclaré :

« En excluant la contribution de notre acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP, le chiffre d’affaires net du premier trimestre est ressorti au-dessus du point médian de notre fourchette de perspectives financières, tiré principalement par des chiffres d’affaires plus élevés dans les programmes engagés auprès de nos clients dans l’Électronique personnelle et les Équipements de communication et périphériques informatiques (CECP). La marge brute est ressortie au-dessus du point médian de notre fourchette de perspectives financières, essentiellement en raison d’un meilleur mix produit. »

« En variation annuelle, le chiffre d’affaires net du premier trimestre a augmenté de 23,0 %. En excluant la contribution de notre acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP, il a augmenté de 21,4 %. La marge brute du premier trimestre a été de 33,8 %, la marge d’exploitation est ressortie à 2,3 % et le résultat net s’est établi à 37 millions de dollars. Sur une base non-U.S. GAAP 1 , la marge brute a été de 34,1 %, la marge d’exploitation est ressortie à 5,5 % et le résultat net s’est établi à 122 millions de dollars. »

« Au premier trimestre, malgré l’incertitude macroéconomique, nous avons vu une amélioration de la demande, avec de solides prises de commandes et des stocks normalisés dans la distribution. »

« Nos perspectives pour le deuxième trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d’affaires net de 3,45 milliards de dollars, soit une hausse de 11,6 % en variation séquentielle et de 24,9 % en variation annuelle . La marge brute est attendue à environ 34,8 % , en incluant environ 100 points de base de charges liées aux capacités non utilisées . La marge brute Non-U.S. GAAP 1 est attendue à environ 35,2 %. »

. « ST est désormais stratégiquement positionné pour capter le potentiel de croissance des nouveaux programmes liés à l’IA, en s’appuyant sur des technologies spécialisées pour accompagner l’évolution de l’infrastructure IA, et confirme ses attentes d’un chiffre d’affaires lié aux data centers confortablement au-dessus de 500 millions de dollars pour 2026 et bien au-dessus de 1 milliard de dollars pour 2027. »



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1 Mesures financières Non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.



Synthèse des résultats financiers trimestriels



U.S. GAAP (en millions de dollars U.S.,

à l’exception des données par action) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Chiffre d’affaires net 3 095 $ 3 329 $ 2 517 $ -7,0 % 23,0 % Marge brute 1 045 $ 1 172 $ 841 $ -10,9 % 24,3 % Marge brute en pourcentage des ventes 33,8 % 35,2 % 33,4 % -140 pb* 40 pb Résultat d’exploitation 70 $ 125 $ 3 $ -43,8 % 2 327,6 % Marge d’exploitation 2,3 % 3,8 % 0,1 % -150 pb 220 pb Résultat net (perte) 37 $ (30) $ 56 $ - -33,7 % Résultat dilué par action 0,04 $ (0,03) $ 0,06 $ - -33,3 % Non-U.S. GAAP1 (en millions de dollars U.S.,

à l’exception des données par action) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Marge brute 1 056 $ 1 172 $ 841 $ -10,0 % 25,5 % Marge brute en pourcentage des ventes 34,1 % 35,2 % 33,4 % -110 pb 70 pb Résultat d’exploitation 171 $ 266 $ 11 $ -35,7 % 1 454,5 % Marge d’exploitation 5,5 % 8,0 % 0,4 % -250 pb 510 pb Résultat net 122 $ 100 $ 63 $ 22,0 % 93,7 % Résultat dilué par action 0,13 $ 0,11 $ 0,07 $ 18,2 % 85,7 %

* pb = points de base



Synthèse du premier trimestre 2026



Chiffre d’affaires net par segment reportable

(en millions de dollars U.S.) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Trimestre/

Trimestre Année/

Année Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S) 1 318 1 449 1 069 -9,1% 23,2% Segment Produits discrets et de puissance (P&D) 389 412 397 -5,4% -1,8% Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) 1 707 1 861 1 466 -8,3% 16,4% Segment Traitement embarqué (EMP) 975 1,015 742 -4,0% 31,3% Segment RF & Communications optiques (RFOC) 409 449 306 -9,0% 33,9% Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) 1 384 1 464 1 048 -5,5% 32,1% Autres 4 4 3 - - Chiffre d’affaires net total 3 095 $ 3 329 $ 2 517 $ -7,0% 23,0%

Le chiffre d’affaires net a totalisé 3,10 milliards de dollars, représentant une croissance de 23,0% en variation annuelle. Le chiffre d’affaires net incluait environ 40 millions de dollars de chiffre d’affaires lié à l’activité capteurs MEMS de NXP. En excluant cette contribution, le chiffre d’affaires net a augmenté de 21,4 % en variation annuelle. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté respectivement de 24,5 % et 19,2 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a diminué de 7,0 %, et de 8,2 % en excluant la contribution de l’activité capteurs MEMS de NXP, soit 50 points de base de mieux que le point médian des perspectives financières de ST.



La marge brute est ressortie à 1,05 milliard de dollars, représentant une augmentation de 24,3 % en variation annuelle. En pourcentage des ventes, la marge brute est ressortie à 33,8 %, soit une augmentation de 40 points de base en variation annuelle, essentiellement en raison d’une diminution des charges liées aux capacités non utilisées et d’un meilleur mix produit. La marge brute incluait 11 millions de dollars correspondant aux effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA), liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP. En excluant cet élément, la marge brute Non-U.S. GAAP1 a été de 34,1 %. En excluant l’impact de l’activité capteurs MEMS de NXP et les effets d’APA associés, la marge brute est ressortie à 33,9 %, soit 20 points de base de mieux que le point médian des perspectives financières de ST.

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1 Mesures financières Non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.



Le résultat d’exploitation a augmenté pour s’établir à 70 millions de dollars, au lieu de 3 millions de dollars au premier trimestre 2025. La marge d’exploitation de ST a augmenté pour s’établir à 2,3 % du chiffre d’affaires net en variation annuelle, comparé à 0,1 % au premier trimestre 2025. Le résultat d’exploitation incluait 71 millions de dollars en dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production pour le trimestre, reflétant principalement des charges liées à l’exécution de notre projet d’entreprise de remodelage de notre empreinte industrielle et de redimensionnement de notre base de coûts globale précédemment annoncé ainsi que 30 millions de dollars pour les effets d’allocation de prix d’acquisition (APA), liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP. En excluant ces éléments, le résultat d’exploitation non-U.S. GAAP1 du premier trimestre s’est établi à 171 millions de dollars (soit une marge d’exploitation non-U.S. GAAP1 de 5,5 %).



Par segment reportable , par rapport au premier trimestre 2025 :



Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) :

Segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S)2 :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 23,2 %, essentiellement grâce à l’Imaging et aux MEMS et, dans une moindre mesure, aux produits analogiques.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 95,8 % pour s’établir à 161 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 12,2 % au lieu de 7,7 %.

Segment Produits discrets et de puissance (P&D) :

Le chiffre d’affaires a diminué de 1,8 %.

Le résultat d’exploitation a diminué, la perte passant à 84 millions de dollars au lieu de 28 millions de dollars au premier trimestre 2025. La marge d’exploitation est ressortie à -21,5 % au lieu de -6,9 %.

Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) :

Segment Traitement embarqué (EMP) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 31,3 %, grâce aux microcontrôleurs polyvalents (General Purpose MCU) et, dans une moindre mesure, aux produits « Custom Processing ».

Le résultat d’exploitation a augmenté de 148,7 % pour s’établir à 164 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 16,9 % au lieu de 8,9 %.

Segment RF & Communications optiques (RFOC) :

Le chiffre d’affaires a augmenté de 33,9 %.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 43,4 % pour s’établir à 61 millions de dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 14,9 % au lieu de 13,9 %.

Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en baisse à respectivement 37 millions de dollars et 0,04 dollar, par rapport à 56 millions de dollars et 0,06 dollar, respectivement, au premier trimestre de l’exercice précédent. Au premier trimestre 2026, le résultat net non-U.S. GAAP1 s’est établi à 122 millions de dollars et le résultat dilué par action non-U.S. GAAP1 a atteint 0,13 dollar.



Flux de trésorerie et bilan – Faits marquants



12 derniers mois (En millions de dollars U.S.) T1 2026 T4 2025 T1 2025 T1 2026 T1 2025 Variation sur les 12 derniers mois Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 534 674 574 2 111 2 680 -21,2 % Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)2 (723)3 257 30 (488) 453 -

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1 Mesures financières Non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.

2 Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 associé à l’activité de capteurs MEMS de NXP a été attribué au segment Produits analogiques, MEMS et capteurs (AM&S).

3 Le Free Cash Flow du 1er trimestre 2026 inclut un décaissement de 895 millions de dollars lié à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP.



Au premier trimestre, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles était de 534 millions de dollars,incluant des paiements d’environ 45 millions de dollars liés aux dépenses de restructuration, au lieu de 574 millions de dollars au premier trimestre 2025, ce dernier ayant bénéficié en outre d’une variation positive de 147 millions de dollars du besoin en fonds de roulement.



Le Capex net (mesure non-U.S. GAAP1) est ressorti à 362 millions de dollars au premier trimestre 2026 au lieu de 530 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice précédent.



Le Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP1) est ressorti à -723 millions au premier trimestre 2026, au lieu de +30 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice précédent. Le Free cash flow incluait un décaissement de 895 millions de dollars pour le paiement lié à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP.



À la fin du premier trimestre, les stocks s’élevaient à 3,17 milliards de dollars, au lieu de 3,14 milliards de dollars au trimestre précédent et de 3,01 milliards de dollars au premier trimestre 2025. À la fin du trimestre, le délai de rotation des stocks était de 140 jours, au lieu de 130 jours au trimestre précédent et de 167 jours au premier trimestre 2025.



Au premier trimestre 2026, ST a distribué 71 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses actionnaires.



Au 28 mars 2026, la situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP1) de ST est restée solide pour s’établir à 2,00 milliards de dollars, au lieu de 2,79 milliards de dollars au 31 décembre 2025, reflétant un montant total de ressources financières de 4,57 milliards de dollars et un endettement financier total de 2,57 milliards de dollars. Au 28 mars 2026, la situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP1), prenant en compte l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées, est ressortie à 1,69 milliard de dollars.



Informations institutionnelles



Le 2 février 2026, ST a finalisé l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP. Annoncée en juillet 2025, cette transaction, centrée sur les produits pour l’automobile - dont les produits de sécurité -, et les capteurs pour les applications industrielles, étend le positionnement mondial de ST en matière de capteurs.



Le 9 février 2026, ST a annoncé une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars US, pour permettre une nouvelle infrastructure de calcul à haute performance pour le cloud et les data centers IA. Cet engagement couvre une large gamme de solutions de semiconducteurs s’appuyant sur le portefeuille de technologies propriétaires de ST. ST a émis des warrants au bénéfice d’AWS pour acquérir jusqu’à 24,8 millions d’actions ordinaires de ST. Les warrants seront attribués par tranche sur la durée de l’accord, leur attribution (vesting) étant substantiellement liée aux paiements effectués par AWS et ses sociétés affiliées pour l’achat de produits et services de ST.



Perspectives d’activité



Pour le deuxième trimestre 2026, les perspectives financières de ST, au point médian, sont les suivantes :

Un chiffre d’affaires net attendu à 3,45 milliards de dollars, en hausse de 11,6 % en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base.

Une marge brute U.S. GAAP de 34,8 %, plus ou moins 200 points de base. La marge brute Non-U.S. GAAP 1 est attendue à environ 35,2 %, plus ou moins 200 points de base.

est attendue à environ 35,2 %, plus ou moins 200 points de base. Ces perspectives reposent sur l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,15 dollar pour 1,00 euro au deuxième trimestre 2026 et tiennent compte de l’impact des couvertures de change existantes.

Le deuxième trimestre sera clos le 27 juin 2026.

Ces perspectives financières ne prennent pas en compte l’impact de tout éventuel futur changement des tarifs douaniers globaux par rapport à la situation actuelle.



Informations sur la conférence téléphonique et la retransmission sur Internet (webcast)



À 9 heures 30 aujourd’hui, ST tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du premier trimestre 2026, ainsi que les perspectives actuelles. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement) sera accessible en direct sur la page https://investors.st.com et disponible jusqu’au 8 mai 2026.

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1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Voir en Annexes les tableaux rapprochant ces valeurs avec les U.S. GAAP, ainsi que des informations expliquant pourquoi la Société estime que ces mesures sont importantes.



Utilisation d’informations financières complémentaires non-U.S. GAAP



Ce communiqué de presse contient des informations complémentaires non-U.S. GAAP.



Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que ces mesures ne sont ni auditées ni préparées selon les normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent donc pas être considérées comme des substituts aux mesures financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que les états financiers consolidés de ST préparés selon les normes américaines U.S. GAAP.



Vous trouverez en Annexes de ce communiqué de presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières non-U.S. GAAP utilisées par ST avec leurs mesures financières correspondantes en normes U.S. GAAP.



Informations prospectives



Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs comme :



des modifications concernant des politiques commerciales mondiales, y compris la poursuite, l’adoption et l’évolution de barrières commerciales et tarifaires, ainsi que de sanctions, qui affectent et pourraient encore affecter l’environnement macroéconomique et qui ont et pourraient encore avoir une incidence défavorable sur la demande pour nos produits ;

le caractère incertain des tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation et les fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui impactent et peuvent continuer d’impacter la capacité de production et la demande finale de nos produits ;

la demande des clients qui diffère des projections, ce qui pourrait nous amener à prendre des mesures de transformation qui pourraient ne pas aboutir à tout ou partie des avantages escomptés ;

la capacité à concevoir, produire et vendre des produits innovants dans un environnement technologique en rapide évolution ;

une modification de l’environnement économique, social, de santé publique, syndical, politique ou infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou régionaux, de conflits militaires géopolitiques, de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes de terrorisme ;

des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes de Recherche & Développement et de fabrication qui bénéficient de financements publics ;

des difficultés financières avec certains de nos principaux distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement de nos clients clés ;

le plan de charge, le mix produits et les performances manufacturières de nos installations de production et/ou le volume requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants tiers ;

la disponibilité et les coûts des équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de l’inflation) ;

les fonctionnalités et performances de nos systèmes IT qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières, financières et commerciales incluses et toute défaillance de nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients, fournisseurs, partenaires, et prestataires de technologies sous licence d’un tiers ;

les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la protection de la vie privée ;

l’impact des revendications de propriété intellectuelle par nos concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans des conditions et termes raisonnables ;

des modifications de notre situation fiscale globale suite à des changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou à la modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des modifications des conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de nos activités, ainsi que notre capacité à évaluer avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à utiliser les actifs d’impôts différés ;

les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos activités ;

le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être impliqués ;

les actions en responsabilité civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou d’autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par des clients de produits contenant nos composants ;

des évènements naturels tels que des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies ou pandémies dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;

une règlementation et des initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et du développement durable, ainsi que notre objectif d’être neutre en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et d’atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027 ;

des épidémies ou des pandémies qui pourraient impacter négativement l’économie mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée, et avoir également une incidence défavorable importante sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;

des changements dans l’industrie résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et clients ;

la capacité à mener avec succès la montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes ; et

l’utilisation individuelle de certains produits par les clients, qui peut différer des utilisations prévues de ces produits et entrainer des différences de performance, notamment en termes de consommation d’énergie, peut compromettre l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions divulgués, entrainer des actions judiciaires défavorables ou engendrer des coûts de recherche supplémentaires.

Compte tenu de tous les risques et incertitudes qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et résultats réels de nos activités pourraient différer de manière significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que « croire », « prévoir », « pouvoir », « être attendu», « devrait », « serait », « viser » ou « anticiper » et autres variations de ces mots ou expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de stratégie, de plans ou d’intentions.



Certains de ces facteurs de risque sont présentés et discutés en détail dans l’« Item 3, Key Information — Risk Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 février 2026. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des informations industrielles ou déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou circonstances à venir.



Des changements non favorables dans les facteurs précités ou d’autres facteurs présentés parfois comme « Facteurs de risques » (« Item 3, Key Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre situation financière.



À propos de STMicroelectronics



Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.



Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com



RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com









STMicroelectronics N.V. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions de dollars U.S. à l’exception des montants par action ($)) Trimestre clos le





28 mars 29 mars 2026 2025 (Non audité) (Non audité) Ventes nettes 3 089 2 513 Autres produits 6 4 CHIFFRE D’AFFAIRES NET 3 095 2 517 Coût des ventes (2 050) (1 676) MARGE BRUTE 1 045 841 Frais commerciaux, généraux et administratifs (429) (390) Frais de recherche et développement (520) (489) Autres produits et charges opérationnels, nets 45 49 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production (71) (8) Total charges d’exploitation (975) (838) RÉSULTAT D’EXPLOITATION 70 3 Produits financiers, nets 26 48 Autres composantes du coût des prestations définies de retraite (4) (4) Gain (perte) sur instruments financiers, nets (39) 25 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 53 72 Charge d’impôt sur le résultat (10) (13) RÉSULTAT NET 43 59 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (6) (3) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 37 56 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION 0,04 0,06 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE 0,04 0,06 MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE 914,5 933,6









STMicroelectronics N.V. BILAN CONSOLIDÉ Au 28 mars 31 décembre 29 mars En millions de dollars U.S. 2026 2025 2025 (Non audité) (Audité) (Non audité) ACTIFS Actifs courants : Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 889 2 837 1 781 Dépôts à court terme 1 850 1 100 1 650 Valeurs mobilières de placement 832 985 2 528 Créances clients, nettes 1 820 1 745 1 385 Stocks et en-cours 3 173 3 136 3 014 Autres actifs courants 1 263 1 468 1 050 Total actifs courants 10 827 11 271 11 408 Goodwill 707 315 299 Autres immobilisations incorporelles, nettes 750 324 338 Immobilisations corporelles, nettes 10 959 11 058 11 178 Actifs d’impôts différés non courants 436 408 490 Placements à long terme 113 152 96 Autres actifs non courants 1 338 1 272 1 114

14 303 13 529 13 515 Total actifs 25 130 24 800 24 923







PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES





Passifs courants :





Dette à court terme 319 298 988 Dettes fournisseurs 1 436 1 487 1 373 Autres dettes et charges à payer 1 438 1 440 1 290 Dividendes à payer aux actionnaires 18 89 16 Impôts courants à court terme 57 37 72 Total passifs courants 3 268 3 351 3 739 Dette financière à long terme 2 250 1 835 1 889 Pensions et indemnités de départ à la retraite 380 403 392 Passif d’impôts différés à long terme 58 60 48 Autres passifs à long terme 1 003 926 896 3 691 3 224 3 225 Total passifs 6 959 6 575 6 964 Engagements hors bilan et passifs éventuels Capitaux propres Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère Capital social (actions de préférence : 540 000 000 actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale,1 200 000 000 actions autorisées, 911281920 actions émises, 888 794 130 actions en circulation au 28 mars 2026) 1 157 1 157 1 157 Prime d’émission 3 331 3 281 3 142 Résultat consolidé 13 118 13 082 13 514 Autre résultat global accumulé 798 945 495 Actions propres (636) (637) (582) Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère 17 768 17 828 17 726 Participations ne donnant pas le contrôle 403 397 233 Total capitaux propres 18 171 18 225 17 959 Total passif et capitaux propres 25 130 24 800 24 923









STMicroelectronics N.V. PRINCIPALES DONNÉES CONSOLIDÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie (en millions de dollars U.S.) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 534 674 574 Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités d’investissement (1 874) 271 (796) Trésorerie nette générée (utilisée)par les activités de financement 398 (107) (282) Hausse (baisse) de la trésorerie nette (948) 838 (501) Principales données des flux de trésorerie

(en millions de dollars U.S.) T1 2026 T4 2025 T1 2025 Dotations aux amortissements 454 480 428 Dépenses d’investissement immobilier (379) (407) (538) Paiement pour acquisition d’entreprises (895) - - Dividendes versés aux actionnaires (71) (87) (72) Variation nette des stocks (3) 42 (172)









Annexes

ST - Informations financières complémentaires

T1 2026 T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 Chiffre d’affaires net par segment de marché/canal (%) Total Grands clients (OEM) 72 % 73 % 73 % 72 % 71 % Distribution 28 % 27 % 27 % 28 % 29 % Taux de change effectif €/$ 1,16 1,14 1,14 1,09 1,06 Données par segment reportable (en millions de dollars U.S.) Segment Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AM&S) - Chiffre d’affaires net 1 318 1 449 1 434 1 133 1 069 - Résultat d’exploitation 161 235 221 85 82 Segment Produits discrets et de puissance (P&D) - Chiffre d’affaires net 389 412 429 447 397 - Résultat d’exploitation (perte) (84) (124) (67) (56) (28) Sous-total : Groupe Produits analogiques, Produits discrets et de puissance, MEMS et Capteurs (APMS) - Chiffre d’affaires net 1 707 1 861 1 863 1 580 1 466 - Résultat d’exploitation 77 111 154 29 54 Segment Traitement embarqué (EMP) - Chiffre d’affaires net 975 1 015 976 847 742 - Résultat d’exploitation 164 195 161 114 66 Segment RF & Communications optiques (RFOC) - Chiffre d’affaires net 409 449 345 336 306 - Résultat d’exploitation 61 105 57 60 43 Sous-total : Groupe Produits Microcontrôleurs, Circuits intégrés numériques et Produits RF (MDRF) - Chiffre d’affaires net 1 384 1 464 1 321 1 183 1 048 - Résultat d’exploitation 226 300 218 174 109 Autres(a) - Chiffre d’affaires net 4 4 3 3 3 - Résultat d’exploitation (perte) (232) (286) (192) (336) (160) Total - Chiffre d’affaires net 3 095 3 329 3 187 2 766 2 517 - Résultat d’exploitation (perte) 70 125 180 (133) 3

(a) Le chiffre d’affaires net « Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres revenus. Le résultat (perte) d’exploitation « Autres » comprend des éléments, tels que les charges de capacités inutilisées, y compris les incidents entrainant des coupures d’électricité, les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, les frais liés aux réorganisations, les frais de démarrage, ainsi que d’autres revenus (dépenses) non alloués, tels que le coût de certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers frais non affectés aux segments reportables, les résultats d’exploitation des autres produits, ainsi que les effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA), liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP. Avec les éléments de coût supplémentaires inclus dans le tableau ci-dessous :





(en millions de dollars U.S.) T1 2026 T4 2025 T3 2025 T2 2025 T1 2025 Charges liées aux capacités inutilisées 69 88 102 103 123 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production 71 141 37 190 8 Effets de l’APA liés à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP 30 - - - -







(Annexes – suite)

ST

Informations financières complémentaires non-U.S. GAAP

Réconciliation entre normes U.S. GAAP — non-U.S. GAAP

Les données financières complémentaires non-U.S. GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé, utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP individuelles et les raisons de présenter des informations financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues indépendamment, mais uniquement en même temps que nos états financiers consolidés préparés selon les normes comptables américaines U.S. GAAP.



ST pense que ces mesures financières non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la direction parce qu’elles permettent, lorsque lues en conjonction avec les données financières de ST en normes U.S. GAAP, (i) d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de ST, (ii) de mieux identifier les tendances de l’activité de ST et d’analyser lesdites tendances, et (iii) de comparer facilement les résultats des opérations de ST aux modèles et aux valorisations des analystes financiers et des investisseurs, qui ne tiennent généralement pas compte de ces éléments.



Marge brute ajustée non-U.S. GAAP, résultat d’exploitation ajusté non-U.S. GAAP, résultat net ajusté non-U.S. GAAP et résultat par action ajusté Non-U.S. GAAP (mesures non-U.S. GAAP)



Le résultat d’exploitation avant dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production, ainsi que certains autres éléments, est utilisé par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et communiquer l’impact des éléments exclus, tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production ainsi que les effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA). Le résultat net et le résultat par action (EPS) ajustés sont utilisés par la direction pour aider à la compréhension des activités courantes et communiquer l’impact des éléments exclus tels que les dépréciations, les charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production ainsi que certains autres éléments, tels que les effets de l’allocation du prix d’acquisition (APA), nets de l’effet d’impôt.



Premier trimestre 2026

(En millions de dollars US, à l’exception des

données par action) Marge brute Résultat d’exploitation Résultat net Résultat dilué par action correspondant U.S. GAAP 1 045 70 37 0,04 Dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l’outil de production - 71 71 Effets de l’APA liés à l’achat de l’activité capteurs MEMS de NXP 11 30 30 Estimation de l’impôt applicable - - (16) Non-U.S. GAAP 1 056 171 122 0,13







(Annexes – suite)



Situation financière nette et situation financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP)



La situation financière nette, qui n’est pas une mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à court terme, et les valeurs mobilières de placement, tandis que notre dette financière totale comprend les endettements à court terme et les endettements à long terme, tel que publié dans notre bilan consolidé. ST présente également sa situation financière nette ajustée en tant que mesure non-U.S. GAAP afin de tenir compte de l’effet sur la liquidité totale des avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées.



ST pense que sa situation financière nette et sa situation financière nette ajustée sont des données utiles pour les investisseurs et la direction, car elles montrent clairement sa situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant ses ressources en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de son endettement financier. Il est à noter que nos définitions de la situation financière nette et de la situation financière nette ajustée peuvent différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.



(En millions de dollars U.S.) 28 mars

2026 31 déc 2025 27 sept 2025 28 juin

2025 29 mars

2025 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 889 2 837 1 999 1 616 1 781 Dépôts à court terme 1 850 1 100 1 450 1 650 1 650 Valeurs mobilières de placement 832 985 1 327 2 363 2 528 Liquidités totales (a) 4 571 4 922 4 776 5 629 5 959 Dette à court terme (319) (298) (256) (1 006) (988) Dette à long terme (b) (2 250) (1 835) (1 910) (1 951) (1 889) Dette financière totale (2 569) (2 133) (2 166) (2 957) (2 877) Situation financière nette (non-U.S. GAAP) 2 002 2 789 2 610 2 672 3 082 Avances reçues sur subventions d’investissement (316) (333) (345) (361) (377) Situation financière nette ajustée (non-U.S. GAAP) 1 686 2 456 2 265 2 311 2 705



(a) Les liquidités totales ont diminué, passant de 4,92 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025 à 4,57 milliards de dollars au premier trimestre 2026, après le paiement de 895 millions de dollars lié à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP. Les liquidités totales ont diminué, passant de 5,63 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025 à 4,78 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, la baisse incluant 750 millions de dollars liés au remboursement de la première tranche de nos obligations convertibles.





(b) La dette à long terme comporte des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation de ratio financier minimum. Le Groupe dispose de lignes de crédit pour l’équivalent de 1 210 millions de dollars qui ne sont actuellement pas utilisées. Au 28 mars 2026, la dette financière totale incluait 590 millions de dollars de dette à long terme suite à l’utilisation de la première tranche de 500 millions d’euros de la nouvelle ligne de crédit de la BEI.







(Annexes – suite)



Capex net et Free Cash Flow (mesures non-U.S. GAAP)



ST présente le Capex net comme une mesure non-U.S. GAAP, qui est publiée comme faisant partie de notre Free Cash Flow (mesure non-U.S. GAAP) afin de tenir compte de l’effet des avances sur subventions d’investissement reçues au cours de périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.



Le Capex net, une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) les paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié, plus (ii) les encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié, plus (iii) les recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié, plus (iv) les avances reçues sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence.



ST pense que le Capex net est une information utile pour les investisseurs et la direction, dans la mesure où le budget annuel pour achats d’immobilisations corporelles inclut l’effet des subventions d’investissement. Notre définition du Capex net peut différer de définitions retenues par d’autres sociétés.



(En millions de dollars U.S.) T1

2026 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 Paiements pour achat d’actifs corporels, tel que publié (549) (518) (431) (574) (587) Encaissements sur cession d’actifs corporels, tel que publié 3 - 3 4 2 Recettes liées aux subventions d’investissement et aux autres contributions, tel que publié 167 111 11 89 47 Avances sur subventions d’investissement allouées aux immobilisations corporelles 17 12 16 16 8 Capex net (non-U.S. GAAP) (362) (395) (401) (465) (530)

Le Free Cash Flow, qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i) la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus (ii) le Capex net, plus (iii) les paiements pour achats (nets d’encaissements sur cessions) d’actifs incorporels et financiers et (iv), le cas échéant, les paiements versés lors d’acquisitions d’entreprises, nets de trésorerie acquise.



ST pense que le Free Cash Flow est une information utile pour les investisseurs et la direction, car il mesure la capacité de ses activités d’exploitation et d’investissement à générer des liquidités pour soutenir ses opérations.



Le Free Cash Flow peut être réconcilié avec les flux de trésorerie totaux et la variation nette des liquidités et équivalents de liquidités en y ajoutant les encaissements (placements) liés aux valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les activités de financement et l’impact sur la trésorerie des variations de taux de change, et en excluant les avances sur subventions d’investissement reçues au cours des périodes antérieures et allouées aux immobilisations corporelles au cours de la période de référence. Il est à noter que notre définition du Free Cash Flow peut différer de celle retenue par d’autres sociétés.



(En millions de dollars U.S.) T1 2026 T4

2025 T3

2025 T2 2025 T1

2025 Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles 534 674 549 354 574 Capex net (362) (395) (401) (465) (530) Paiements pour achats d’actifs incorporels, nets d’encaissements sur cessions (17) (20) (18) (41) (14) Encaissements (paiements) provenant d’actifs financiers 17 (2) - - - Paiement pour acquisitions d’entreprises(a) (895) - - - - Free Cash Flow (non-U.S. GAAP) (723) 257 130 (152) 30

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(a) Au premier trimestre 2026, le Free Cash Flow inclut un décaissement de 895 millions de dollars lié à l’acquisition de l’activité capteurs MEMS de NXP.







Pièce jointe