WENDEL : Activité du 1er trimestre 2026

COMMUNIQUÉ – 23 AVRIL 2026



Activité du 1er trimestre 2026

Bonnes performances des activités de WIM et WPI

au 1er trimestre, dans des marchés très volatils

Impact relutif du rachat d’actions sur l’ANR du 1er trimestre 2026

Wendel Investment Managers (Gestion pour compte de tiers) : Poursuite de la dynamique des levées de fonds depuis le début de l’année et de croissance du chiffre d’affaires

WIM atteint 49,5 Mds€ d'actifs sous gestion en Private Equity , dette privée et secondaire à la suite de l’acquisition de Committed Advisors début avril 1 ;

, dette privée et secondaire à la suite de l’acquisition de Committed Advisors début avril ; Plus d’un 1,5 Md€ levés au 1 er trimestre 2026, dont 0,5 Md$ en crédit privé et 1,2 Md€ sur le secondaire ;

trimestre 2026, dont 0,5 Md$ en crédit privé et 1,2 Md€ sur le secondaire ; Les Fee Paying AuM totalisent 31,8 Mds€ (hors Committed Advisors), en hausse de +13 % sur les douze derniers mois et +3 % depuis le début de l’année ;

Les commissions de gestion se sont élevées à 106,2 M€2 (hors Committed Advisors) sur le 1er trimestre, en croissance de 129 % par rapport à l'année dernière, résultant en grande partie de l’acquisition de Monroe Capital. La croissance organique à périmètre identique s’élève à +8 %.

Wendel Principal Investments (Gestion pour compte propre) : Bonne croissance du chiffre d’affaires, associée à de nombreuses initiatives de création de valeur et rotation active du portefeuille au 1er trimestre 2026

L’actif net réévalué fully diluted3 au 31 mars 2026 est de 158,4 € par action

L’actif net réévalué fully diluted par action recule de 3,6 % depuis décembre 2025, en raison de la baisse des multiples de marché à fin mars, partiellement compensée par l’impact relutif (+3,7 € par action) du rachat d’actions au 1 er trimestre de l’année 2026. L’ANR publié ce jour ne bénéficie pas de la remontée des multiples des sociétés cotées dans la gestion alternative depuis le 31 mars : Wendel Investment Managers a vu sa valorisation dans l’ANR baisser de -8,5 € par action par rapport à fin décembre 2025, en raison de la baisse des multiples des sociétés cotées dans la gestion alternative au 1 er trimestre 2026, qui se sont fortement redressés depuis. Les activités de gestion pour compte de tiers, pro forma de l’acquisition de Committed Advisors et des cessions de Stahl et IHS, représenteront environ un tiers de l’actif brut réévalué hors trésorerie 4 .

par action recule de 3,6 % depuis décembre 2025, en raison de la baisse des multiples de marché à fin mars, partiellement compensée par l’impact relutif (+3,7 € par action) du rachat d’actions au 1 trimestre de l’année 2026. L’ANR publié ce jour ne bénéficie pas de la remontée des multiples des sociétés cotées dans la gestion alternative depuis le 31 mars :

Wendel Principal Investments : Les actifs cotés : la valeur totale est en hausse de +2,6 €, en raison de la hausse du cours de l’action Bureau Veritas au 1 er trimestre ainsi que de l’offre en cours sur les titres IHS ; La valorisation des actifs non cotés est en baisse de -3,1 € au premier trimestre 2026, en raison de la baisse des multiples des comparables boursiers.





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Déploiement dynamique de la feuille de route stratégique 2030

Finalisation de l’acquisition de Committed Advisors, un gérant spécialisé sur le marché secondaire : Wendel Investment Managers a renforcé sa position parmi les leaders européens des plateformes de gestion d’actifs privés dans le midmarket À la suite de l’acquisition de Committed Advisors, Wendel Investment Managers (WIM) , la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, gère 49,5 milliards d’euros d’actifs et devrait dépasser 200 millions d’euros de FRE 5 en 2026 dans le private equity , la dette privée et les solutions de marchés privés ; Renforcement du partenariat avec la plateforme de GP Stakes de BNP Paribas Asset Management Alts : annonce d’un accord en vue d’acquérir une participation dans Committed Advisors de 5,9% du capital, acquise auprès de Wendel 6 . Cet investissement reflète les convictions fortes de BNPP AM Alts sur les marchés secondaires, ainsi que la relation de confiance et de longue date entre les différentes parties.

Forte rotation d’actifs au sein de WPI : 1,65 milliard d’euros de produits de cession attendus des cessions de Stahl et IHS 7 annoncées en février 2026.

Programme de rachat d’actions 2026 représentant 9 % du capital : Mise en œuvre rapide, avec 2,5 millions d'actions rachetées au prix moyen de 78,82 € par action, soit 5,8% du capital déjà racheté au 20 avril 2026.





Structure financière solide

Remboursement de l’obligation échangeable Bureau Veritas en mars 2026 de 750 M€ en numéraire ;

Trésorerie disponible de 1,3 Md€, dette obligataire brute 1,6 milliard et 875 M€ de crédit syndiqué (non tiré) ;

Maturité moyenne de la dette de 6,3 ans et coût moyen de 2,8 % (hors 209 M€ d’obligation dont le remboursement intervient le 26 avril 2026) ;

Ratio LTV de 7,8 8 % au 31 mars 2026 ;

% au 31 mars 2026 ; Note de crédit BBB confirmée par S&P au cours du premier trimestre.





Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :



« Au premier trimestre 2026, nous avons poursuivi la transformation de Wendel. En ligne avec les ambitions stratégiques annoncées en décembre dernier, nous mettons en œuvre la poursuite du développement de notre plateforme de gestion d’actifs, la rotation dans de bonnes conditions de notre portefeuille pour compte propre et l’accélération du retour aux actionnaires.



La finalisation de l’acquisition de Committed Advisors début avril vient renforcer notre plateforme de gestion pour compte de tiers, en intégrant l’expertise du secondaire, faisant de Wendel Investment Managers une plateforme globale de près de 50 milliards d’euros, diversifiée dans les actifs privés du midmarket.



Nous avons également mis en œuvre notre stratégie d’allocation du capital annoncée en décembre dernier, avec les annonces de cession de Stahl et d’IHS, nous permettant ainsi de renforcer significativement notre flexibilité financière et d’exécuter plus de la moitié de notre programme de rachat d’action de 9 % du capital pour l’année 2026.



WIM et WPI constituent deux moteurs de création de valeur solides et complémentaires qui nous permettent de générer d’ambitieux retours aux actionnaires. »

Wendel Investment Managers : c.34 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie pro forma de l’acquisition de Committed Advisors et des cessions de Stahl et IHS

Évolution de Wendel Investment Managers (WIM)

À la suite de la finalisation de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Committed Advisors, Wendel Investment Managers gère près de 50 milliards d’euros d’actifs et devrait dépasser 200 millions9 d’euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et le secondaire.

Wendel annonce avoir finalisé l’acquisition d’une participation de contrôle (56 % du capital) dans Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs qui ont réinvesti, dans le cadre de la transaction, l’intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors. Cette opération constitue ainsi une nouvelle étape décisive dans le développement de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers. Elle vise à générer de nouvelles sources de revenus récurrents et à créer de la valeur patrimoniale. Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44 %, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2029, 2032 et 2035, dans des conditions décrites lors de l’annonce de l’acquisition.

Par ailleurs, BNP Paribas Asset Management Alts (BNPP AM Alts), à travers sa stratégie de GP Stakes gérée par Prime10 pour un groupe diversifié d’investisseurs, annonce avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation dans Committed Advisors de 5,9 % du capital, acquise auprès de Wendel11 . Cet investissement reflète les convictions fortes de BNPP AM Alts sur les marchés secondaires, ainsi que la relation de confiance et de longue date entre les différentes parties. Pour rappel, une opération similaire a été réalisée en mars 2025 avec Monroe Capital12. Cette nouvelle transaction s'inscrit dans le cadre du déploiement de l’équipe GP Stakes de BNPP AM Alts, qui gère 540 millions13 d’euros d’encours sous gestion, et qui vise à identifier des acteurs de premier plan sur les marchés privés afin de les accompagner dans leur développement grâce à un soutien stratégique et opérationnel.

Grâce à ce partenariat, Committed Advisors devient le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d’actifs de Wendel (« WIM »), qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital. Committed Advisors bénéficiera des ressources et du soutien de la plateforme pour consolider son développement et continuer à générer de la croissance sur un marché secondaire qui a plus que doublé de taille depuis 2021. À l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers gère 49,5 milliards d’actifs et devrait dépasser 200 millions d’euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Performance du T1 2026

Au cours du premier trimestre de 2026, la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel (IK Partners et Monroe Capital), focalisée sur les marché privés midmarket, a connu une activité particulièrement soutenue, avec un total de 106,2 M€14 de commissions de gestion et autres revenus (+129 % par rapport au Q1 2025), grâce à l’acquisition de Monroe Capital qui est consolidée depuis le 1er avril 2025. La croissance organique à périmètre identique s’élève à +8 %. Incluant les PRE, le chiffre d’affaires total de WIM s’élève à 107,7 M€, en hausse de 132 % par rapport au premier trimestre 2025, dont une croissance organique de 6 %.

Au 31 mars 2026, la plateforme de Gestion d'actifs pour compte de tiers15 de Wendel représentait un total d'actifs sous gestion de 41,8 Mds€ (dont 9,9 Mds€ de Dry Powder16), et des FPAuM17 de 31,8 Mds€, en croissance de +3 % sur le trimestre. Au cours du premier trimestre, 1,5 Mds€ de nouveaux actifs sous gestion produisant des commissions ont été générés et environ 1,0 Md€ de sorties et de remboursements ont été réalisés. Au total, 500 millions de dollars de fonds ont été levés par Monroe Capital depuis le début de l’année.

Le véhicule permanent non coté de Monroe Capital (MCIP, BDC non coté qui représente 20 % des encours de Monroe Capital) a connu ce trimestre des demandes de sorties limitées qui ont été intégralement satisfaites notamment par les nouvelles souscriptions et le réinvestissement des coupons décidés par les clients existants.

Sponsor money investi par Wendel

Au 31 mars 2026, Wendel a engagé 784 M€ dans les fonds d’IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors. La valorisation du sponsor money dans l’ANR est de 220 M€ au 31 mars 2026.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille de Wendel Principal Investments

Rotation du portefeuille de Wendel Principal Investments

Début 2026, Wendel a annoncé les opérations suivantes :

Cession de Stahl : Wendel a signé un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs, présent sur un large éventail de marchés industriels et grand public. Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,2 Md€. Cela représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl. Cela représente un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer aux 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025. Cette transaction illustre parfaitement la qualité des actifs de Wendel Principal Investments (WPI) et la prudence de leur valorisation dans son actif net réévalué, extériorisant une prime de plus de 20 % par rapport à l’ANR.

Wendel a signé un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs, présent sur un large éventail de marchés industriels et grand public. Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,2 Md€. Cela représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl. Cela représente un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer aux 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025. Cette transaction illustre parfaitement la qualité des actifs de Wendel Principal Investments (WPI) et la prudence de leur valorisation dans son actif net réévalué, extériorisant une prime de plus de 20 % par rapport à l’ANR. Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN, qui permettra de céder l'intégralité de sa participation de 19 %, représentant environ 535 millions de dollars de liquidités nettes. À la clôture de l’opération, Wendel recevra la totalité des liquidités correspondant à sa participation. Le prix de vente représente une prime de 21 % par rapport à la dernière valeur dans l’ANR publié par Wendel (30 septembre 2025).

Ensemble, ces deux transactions permettront de générer environ 1,65 Md€ et donnent à Wendel toutes les marges de manœuvres pour réaliser ses objectifs de création de valeur à long terme au travers d’investissements dans des actifs privés, du développement de Wendel Investment Managers (WIM), et d’un retour aux actionnaires plus élevé.

Actifs cotés

Bureau Veritas – Croissance organique du chiffre d’affaires soutenue au T1 2026 ; Un contexte macroéconomique en évolution continue et un portefeuille d’activités en transition ; Mise à jour des perspectives 2026

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires de Bureau Veritas au premier trimestre 2026 s'est élevé à 1 547,0 millions d'euros, soit une baisse de 0,8 % par rapport au premier trimestre 2025. Bureau Veritas a délivré une croissance organique de 4,5 %. L'effet périmètre a été globalement neutre (- 0,1 %), reflétant les acquisitions bolt-on (contribuant à + 1,8 %) réalisées au cours des derniers trimestres, neutralisées par l'impact de cessions réalisées au cours des douze derniers mois (contribuant à - 1,9 %). Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 5,2 %, en raison de la force de l'euro par rapport à la plupart des devises et de bases de comparaisons défavorables.

Faits marquants du premier trimestre 2026

Maintien d’une croissance soutenue dans la plupart des régions, dans un environnement marqué par des perturbations liées au conflit au Moyen-Orient ; la croissance de l’activité Industrie a été pénalisée par les retards des services Opex surtout au Moyen-Orient,

Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas, avec un recentrage du portefeuille vers des activités à forte croissance et à marge élevée. Quatre acquisitions ont été signées ou finalisées depuis le début de l’année, générant environ 136 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé, l’acquisition de LotusWorks renforçant considérablement le positionnement de Bureau Veritas dans le domaine des actifs critiques (« mission-critical »),

Maintien de la notation A3 attribuée par Moody’s,

Annonce d’un programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros à la fin du mois de février 2026, conformément à l’engagement de continuer à améliorer le rendement pour les actionnaires.

Mise à jour des perspectives 2026

2026 est marquée, d’une part, par un contexte géopolitique complexe et un environnement macroéconomique incertain, et d’autre part, par le lancement d’une revue détaillée des modalités de sortie du sous-segment « Services aux Gouvernements », dans le contexte de la décision d’arrêter certains contrats dans la région Moyen‑Orient & Afrique.

Bureau Veritas met par conséquent à jour ses perspectives pour l’exercice 2026 :

une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d’affaires (contre une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires précédemment),

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant (inchangée),

des flux de trésorerie à un niveau élevé (inchangée).





Bureau Veritas est pleinement engagé à réaliser les ambitions financières de son plan LEAP | 28, bénéficiant de tendances de marché favorables et d’une dynamique soutenue d’exécution des programmes stratégiques de portefeuille et de performance.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Actifs non cotés

Chiffres d’affaires (en millions) T1 2025 T1 2026 CPI (1) 30,5 $ 30,9 $ ACAMS 22,0 $ 23,2 $ Scalian 131,8 € 125,3 € Globeducate (2) 109,6 € 123,4 €

(1) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de CPI France a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des actifs destinés à être cédés » en 2025, avec un impact de 0,2 M$. Le chiffre d’affaires comparable sur T1 2025 s’élève à 30,5 M$, contre un chiffre d’affaires publié de 30,7 M$ en 2025.

(2) Au premier trimestre 2025, l'Inde n'était pas consolidée dans les comptes de Globeducate. Au premier trimestre 2026, la contribution de l'Inde s'élève à 6,5 millions d'euros.

Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de +1,0 % par rapport au 1er trimestre 2025

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du T1 2026 de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 30,9 M$, en hausse de +1,0 % par rapport au T1 2025. La croissance organique est en baisse de -0,7 %, tandis que les variations des taux de change ont un impact de +1,7 %.

En Amérique du Nord, l’activité est en baisse (-1 %) par rapport à l’an dernier, dans un environnement toujours marqué par une discipline accrue sur les budgets fédéraux et par des incertitudes concernant les financements sur les marchés finaux de CPI. Ce recul a été partiellement compensé par l’engagement continu des clients et une forte activité de renouvellement des instructeurs certifiés existants. À l’international, CPI enregistre une croissance de +11 %, bénéficiant d’une dynamique commerciale favorable et d’une accélération de la demande, confirmant ainsi la pertinence au niveau mondial des services de CPI.

Andee Harris, la nouvelle CEO de CPI qui a rejoint la société en août 2025, mène une initiative visant à renforcer la direction et l'organisation commerciale de l'entreprise afin de mieux relever les défis du marché et de renouer avec une croissance plus forte. Ces initiatives s’appuient notamment sur le renforcement des capacités de développement commercial, avec une approche plus ciblée pour l'acquisition de nouveaux comptes.

ACAMS – Chiffre d'affaires en hausse de +5,9 % sur le premier trimestre 2026

(Intégration globale)

ACAMS a enregistré un chiffre d’affaires de 23,2 M$ sur les trois premiers mois de l’année 2026, soit une croissance de + 5,9 % sur le trimestre dont + 5,0 % de croissance organique et + 0,6 % d’effet de change.

L’activité du premier trimestre reflète une forte demande dans tous les marchés couverts par ACAMS auprès de clients bancaires et non bancaires. Cette croissance témoigne de la dynamique générée par les récents investissements stratégiques et changements organisationnels, notamment les nominations au sein de la direction générale et des équipes chargées de la commercialisation, ainsi que les améliorations apportées à la plateforme technologique de la société, le renouvellement de la stratégie commerciale et l’expansion du marché grâce au lancement récent de la certification Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS).

En janvier 2026, ACAMS a déployé une nouvelle expérience digitale dédiée à ses membres, soutenue par une plateforme de contenus à forte composante technologique, jetant les bases de sa prochaine phase de croissance.

Scalian - Baisse du chiffre d'affaires total de -4,9 % au premier trimestre 2026 reflétant des conditions de marché toujours difficiles pour les services d’ingénierie et les ESN, avec des signes de rebond anticipés sur les trimestres à venir.

(Intégration globale)

Scalian, un leader du conseil en transformation digitale et performance opérationnelle a réalisé un chiffre d'affaires total de 125,3 M€ au 31 mars 2026, soit une baisse de -4,9 % par rapport à l'année dernière et de -4,6 % hors effet de change.

Le recul de l’activité s’inscrit dans un contexte de marché difficile, avec une baisse marquée en France, partiellement compensée par une dynamique plus résiliente à l’international. De nouveaux succès commerciaux et une reprise graduelle d’activité devraient permettre un rebond dans les prochains trimestres. Par ailleurs, les initiatives opérationnelles visant à améliorer la rentabilité du groupe sont déployées par le management et avancent en accord avec le plan.

Globeducate – Chiffre d'affaires en hausse de +12,5 % sur le premier trimestre clos le 28 février 2026

(Mise en équivalence. Chiffre d'affaires des 3 mois de l’année du 1er décembre 2025 au 28 février 2026.)

Globeducate, l’un des principaux groupes bilingues d’éducation de la maternelle au secondaire, a réalisé un chiffre d'affaires total de 123,4 M€ pour les trois premiers mois clos le 28 février 2026, soit une augmentation totale de +12,5 % par rapport à l'année dernière. Cette augmentation résulte principalement d’une forte croissance organique pour + 6,3 %, d’un effet périmètre pour + 7,2 %. L’impact du FX s’élève à -0,9 %. Au 1er trimestre 2025, les activités indiennes n’étaient pas consolidées dans les comptes de Globeducate, alors qu’elles sont consolidées au 1er trimestre 2026 (6,5 M€).

Autres actifs non cotés

Tarkett est désormais un actif non coté et Muno est classé en actif destiné à être cédé (IFRS5). La valeur combinée de ces deux actifs dans l’ANR de Wendel au 31 mars 2026 est d’environ 250 millions d’euros.

Actif net réévalué de Wendel au 31 mars 2026 : 158,4€ par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 31 mars 2026 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 158,4 € par action au 31 mars 2026 (détails dans le tableau en Annexe 1), contre 164,2 € par action au 31 décembre 2025, ce qui correspond à une baisse de -3,6 % sur le trimestre. La décote sur l’ANR au 31 mars 2026 ressort à -50,8 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 mars 2026.

La variation de création de valeur au premier trimestre se décompose comme suit :

Les activités de Wendel Investment Managers ont contribué négativement à l’ANR, -8,5 € par action au 1 er trimestre 2026, en raison de l'évolution négative des multiples des comparables boursiers utilisés pour la valorisation d'IK Partners et de Monroe Capital. Au total 220 M€ de sponsor money sont inclus dans l’ANR à fin mars, correspondant à des investissements dans des fonds d’IK Partners et de Monroe Capital.

ont contribué négativement à l’ANR, -8,5 € par action au 1 trimestre 2026, en raison de l'évolution négative des multiples des comparables boursiers utilisés pour la valorisation d'IK Partners et de Monroe Capital. Au total 220 M€ de sont inclus dans l’ANR à fin mars, correspondant à des investissements dans des fonds d’IK Partners et de Monroe Capital. Wendel Principal Investments a contribué négativement de -0,4 euros à la création de valeur au 1 er trimestre 2026 : Actifs cotés : Au premier trimestre la contribution des actifs cotés à la valeur totale par action est positive à hauteur de +2,6 € sur une base fully diluted . L’évolution du cours de Bureau Veritas (environ 15 % d’intérêt économique détenu par Wendel) a contribué +1,2 € à l’ANR, au 31 mars 2026, le cours moyen de son action sur 20 jours était en hausse (+3 %) par rapport au trimestre précédent ; L’évolution du cours de bourse d’ IHS Towers (environ 19 % d’intérêt économique) a contribué pour +1,4 €. La valorisation est conforme au prix de l’offre. La contribution des actifs non cotés à l’ANR a été négative au cours du premier trimestre, avec une variation totale par action de -3,1 €, reflétant principalement l’évolution des multiples de marché sur le trimestre.

a contribué négativement de -0,4 euros à la création de valeur au 1 trimestre 2026 : Autres éléments constitutifs de l’actif net réévalué fully diluted Les charges opérationnelles , les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de -0,7 € par action sur l’ANR au premier trimestre, Wendel poursuivant un contrôle strict de ses coûts, compensés par des produits financiers positifs. Entre le 27 février et le 31 mars 2026, Wendel a racheté 2 millions de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d’actions. Ces rachats d’actions ont eu un impact positif de +3,7 € par action sur l’actif net réévalué fully diluted de Wendel.







Retour aux actionnaires

Programme 2026 de rachat de 9% du capital

Depuis le 27 février 2026, Wendel a racheté 2 478 459 actions pour un montant total de 195,3 millions d’euros, au 20 avril 2026. Cela représente déjà 5,8 % du capital racheté depuis cette date, au prix moyen par action de 78,82 euros.

Agenda



Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Jeudi 30 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Communication financière au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (avant bourse)

Jeudi 22 octobre 2026

Communication financière au 30 septembre 2026 (avant bourse)

Mercredi 02 décembre 2026

Investor Day 2026

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective négative — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.





Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade: + 33 6 14 04 03 87 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com





ANNEXE 1 : ANR de 158,4 € fully diluted au 31 mars 2026

(en millions d’euros) 31/03/2026 31/12/2025 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 2 290 2 170 Bureau Veritas 66,6m / 66,6m 27,4 € / 26,6 € 1 825 1 775 IHS 63,0 m / 63,0m 8,5 $ / 7,4 $ 466 395 Participations non cotées (3) 3 186 3 297 Activités d’Asset Management (4) 1 545 1 944 Asset Managers (IK Partners & Monroe Capital) 1 326 1 727 Sponsor Money 220 217 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (5) 154 16 Trésorerie et placements financiers (6) 1 286 2 200 Actif Brut Réévalué 8 462 9 627 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 638 - 2 397 Paiement différé d’IK Partners et earnout Monroe Capital - 237 - 235 Actif Net Réévalué 6 586 6 995 Dont dette nette - 590 - 432 Nombre d’actions au capital 42 823 537 42 823 537 Actif Net Réévalué par action 153,8 € 163,3 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 78,0 € 79,9 € Prime (Décote) sur l’ANR - 50,8 % -51,1 % Nombre de titres fully diluted 40 391 901 42 391 150 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 158,4 € 164,2 € Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted - 50,8 % - 51,3 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 mars 2026, au 31 décembre 2025.

(2) Participations non cotées (Tarkett, Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian, Globeducate, Muno, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. La valorisation de Globeducate est basée sur des multiples de transactions. La valorisation de Stahl est basée sur le prix de la transaction.

(3) Activité d’IK Partners et de Monroe Capital (hors cash à distribuer aux actionnaires). Valorisée en tant que plateforme sur la base des multiples de résultat net/ bénéfice distribuable.

(4) Dont 2 431 636 actions propres Wendel au 31 mars 2026, 432 387 actions propres Wendel au 31 décembre 2025.

(5) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings





Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 286 du document de référence 2025.

Annexes 2: Loan-to-Value Ratio au 31 mars 2026

31 mars 2026 Total Actifs au 31 mars 2026 (A) 7 176 Total Trésorerie au 31 mars 2026 1 286 Dettes obligataire Wendel et intérêts courus (1 638) Paiement différé d’IK Partners & earnout Monroe Capital (237) Total Dette au 31 mars 2026 (1 875) Dette Nette (B) (590) Spot LTV avant retraitements (B/A) 8,2 % Option de vente (put) Monroe Capital (391) Option de vente (put) Committed Advisors (92) Engagements dans les fonds non appelés Monroe (53) Engagements dans les fonds non appelés IK (206) Engagements dans les fonds non appelés Committed Advisors (189) Cessions et acquisitions post 31 mars 2026 incluant le rachat d’actions restant 962 Total engagements futurs (C) 31 Total Dette Nette ajustée (B+C) (559) S&P LTV au 31 mars 2026 (B+C)/(A+C) 7,8 %

Annexe 3 : glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement).

: correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement). FRE ( Fee Related Earnings ) : cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts.

: cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts. PRE (Performance Related Earnings) : cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe).

: cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe). GP (General Partner) : entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM).

1 (41,8 Mds€ excluant Committed Advisors, intégration à partir du T2)

2 Ce montant inclut les 4,6 M€ de commissions de gestion versées par Wendel à IK au titre du contrat de conseil concernant les actifs non cotés de WPI au T1 2026.

3 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres.

4 Actif Brut Réévaluée hors trésorerie et autres actifs.

5 FRE proforma consolidés, incluant les intérêts minoritaires, sur une année pleine. EURUSD@1,17.

6 Après acquisition par BNPP AM Alts, Wendel détiendra 50,1% de Committed Advisors.

7 La finalisation de ces transactions est prévue courant 2026, sous réserve des autorisations réglementaires pour les marchés concernés, les conditions de finalisation habituelles, et pour IHS, de l’approbation par ses actionnaires.

8 Calcul du LTV expliqué en Annexe 2

9 FRE Consolidé, incluant Committed Advisors en année pleine, avec un dollar à 1,175 euro. Environ 130 M€ part de Wendel SE.

10 Précédemment connu sous le nom AXA IM PRIME et actuellement BNPP AM PRIME

11 Après acquisition par BNPP AM Alts, Wendel détiendra 50,1 % de Committed Advisors

12 Voir : Monroe Capital Completes Strategic Partnership with Wendel Group – Monroe Capital LLC

13 Voir : BNP Paribas Asset Management Alts, through its PRIME unit, Announces c.€540 Million Final Close of First GP Stakes Fund

14 Ce montant inclut les 4,6 M€ de commissions de gestion versées par Wendel à IK au titre du contrat de conseil concernant les actifs non cotés de WPI.

15 IK Partners et Monroe Capital

16 Engagements non encore investis

17 Fee Paying AuM : Actifs sous gestion générant des commissions





Pièce jointe