Orange : Orange réalise au 1er trimestre une très solide croissance de +3,5% du chiffre d'affaires et de +6,6% de l'EBITDAaL

Communiqué de presse

Paris, le 23 avril 2026

Information financière au 31 mars 2026

Orange réalise au 1er trimestre une très solide croissance de +3,5%1 du chiffre d'affaires et de +6,6%1 de l'EBITDAaL

Chiffre d'affaires en hausse de +3,5% portée par la croissance à deux chiffres de l'Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), et la robuste performance de la France (+2,3%) et de l'Europe (+2,2%)

Performance retail soutenue (+2,9%) en France, Europe et Afrique et Moyen-Orient

Forte croissance des revenus wholesale (+6,1%) tirée par des cofinancements significatifs du réseau fibre reçus en France

Revue à la hausse de la guidance d'EBITDAaL Groupe 2026, de c.+3% à plus de +3%

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 095 9 755 9 911 3,5 % 1,9 % EBITDAaL 2 601 2 440 2 480 6,6 % 4,9 % eCAPEX (hors licences) 1 542 1 444 1 463 6,8 % 5,4 % EBITDAaL – eCAPEX 1 059 996 1 017 6,3 % 4,1 %

« Le premier trimestre 2026 marque le lancement de notre plan Trust the future et nous sommes pleinement engagés dans son exécution. Les très solides résultats de ce trimestre démontrent à la fois la performance de nos équipes et la pertinence de notre stratégie.

Nous délivrons une performance commerciale soutenue ce trimestre aussi bien en Afrique et Moyen-Orient qui reste le principal contributeur de notre croissance, qu’en France et en Europe. Dans l’environnement actuel, Orange est solide et résilient, et notre exposition aux effets de la crise au Moyen-Orient limitée.

Nos progrès constants dans l’excellence opérationnelle et l’efficacité se reflètent dans la croissance de l’EBITDAaL et nous permettent de réhausser notre guidance 2026.

La prise de contrôle exclusive de MasOrange dont le closing est prévu d’ici la fin du deuxième trimestre renforcera le positionnement du Groupe au sein du marché des télécoms en Europe.

Par ailleurs, nous venons de faire l’annonce conjointe avec Bouygues et Free Groupe-iliad de l’entrée en négociations exclusives avec le groupe Altice pour l’achat de SFR. C’est une étape décisive, même s’il n’y a aucune certitude à ce stade qu’un accord sera trouvé.

Merci à tous les collaborateurs d'Orange pour ces beaux succès du premier trimestre. »

Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 22 avril 2026 et a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2026. Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com.

Le Groupe réalise un chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026 de 10 095 millions d’euros, en hausse de +3,5%2 sur un an grâce à la croissance des services de détail (+2,9%) et des services aux opérateurs (+6,1%). Ces derniers sont soutenus par un effet positif exceptionnel en France, incluant la réception de cofinancements du réseau fibre, qui étaient intégrés dans la guidance 2026 du Groupe communiquée en février. Hors cet effet exceptionnel, la croissance au 1er trimestre du chiffre d’affaires du Groupe serait d’environ +2,5%. S’agissant des opérations, la performance du Groupe est principalement tirée par la croissance à deux chiffres du secteur Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), ainsi que par la France (+2,3%) et le secteur Europe (+2,2%).

Sur le volet commercial, le Groupe consolide sa position de leader de la convergence en Europe avec 9,3 millions de clients3, en hausse de +1,9%2 sur un an.

L’EBITDAaL Groupe atteint 2 601 millions d’euros au 1er trimestre 2026 en croissance de +6,6%, grâce à la solide performance des services retail, aux efforts continus d'efficacité opérationnelle et à un effet positif exceptionnel sur les services aux opérateurs France, sans lequel la croissance d’EBITDAaL du Groupe serait d’environ +3,5%.

Les eCAPEX s'élèvent à 1 542 millions d'euros au 1er trimestre 2026 et représentent 15,3% du chiffre d’affaires, en ligne avec l'objectif 2026. Orange reste le leader incontesté de la fibre en Europe avec 59,93 millions de foyers raccordables.

Performance commerciale

En milliers T1 2026 Variation

Yoy Clients convergents 9 348 1,9% Accès mobiles 275 482 7,6% Accès fixes 37 928 (0,5)% dont accès très haut débit fixes retail 16 851 12,0%

Objectifs financiers

Le Groupe réhausse son objectif d’EBITDAaL et confirme les autres objectifs financiers pour 2026. Ces objectifs n’intègrent pas encore les effets de la reconsolidation attendue de MasOrange :

EBITDAaL 2 en croissance de plus de 3% (précédemment c.3%)

en croissance de plus de 3% (précédemment c.3%) Ratio eCAPEX / chiffre d’affaires d'environ 15%

Cash-flow organique atteignant environ 4 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL autour de 2x à moyen terme

Le Groupe confirme ces objectifs en cas de reconsolidation de MasOrange4, avec un effet accrétif sur la génération de cash-flow organique et une augmentation temporaire du ratio de dette nette/EBITDAaL, l’objectif à moyen terme restant inchangé.

Au titre de l’exercice 2025, un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2026 avec un solde de 0,45 euro versé le 15 juin (détachement le 11 juin).

Pour l’exercice 2026, Orange a défini un dividende plancher à 0,79 euro par action, payable en 20275.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 397 4 297 4 297 2,3 % 2,3 % Services de détail (B2C+B2B) 2 804 2 805 2 805 (0,1)% (0,1)% Convergence 1 363 1 332 1 332 2,4 % 2,4 % Mobile seul 556 570 570 (2,4)% (2,4)% Fixe seul 884 904 904 (2,2)% (2,2)% Services aux opérateurs 1 083 1 022 1 022 6,0 % 6,0 % Ventes d'équipements 325 318 318 2,4 % 2,4 % Autres revenus 184 152 152 21,1 % 21,1 %

Croissance du chiffre d'affaires alimentée par les services de détail et les services aux opérateurs

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de la France s’élève à 4 397 millions d’euros (+2,3% soit +100 millions d’euros). Les services de détail hors RTC6 sont en hausse de +1,1%. Les bonnes performances du haut-débit fixe et de la convergence permettent de compenser la décroissance attendue des services de détail RTC. Les services aux opérateurs progressent de +6% (+61 millions d'euros) soutenus par des éléments exceptionnels d’environ 100 millions d’euros incluant la réception de cofinancements, qui étaient anticipés dans les objectifs 2026.

Orange démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie commerciale avec de solides ventes nettes qui s’élèvent à +15k sur la convergence, +54k sur le haut-débit fixe au plus haut depuis le 4ème trimestre 2021, et +40k sur le mobile. Les taux de résiliation sont en amélioration : ils atteignent leur plus bas niveau depuis le 2ème trimestre 2022 sur le fixe haut-débit et la convergence et diminuent de 1,3 point sur le mobile à 10,9%.

Avec un NPS supérieur à 34 points, Orange conserve son leadership en creusant l’écart de 11 points avec le numéro deux.

Deux services d’intelligence artificielle qui s’inscrivent pleinement dans les ambitions de Trust the future ont été lancés au 1er trimestre : Sharlie, un nouvel assistant vocal à destination des clients Sosh, et Mon Assistant IA (MAIA), un outil d’assistance pour les conseillers commerciaux Orange.

Par ailleurs, le décommissionnement de la 2G a débuté et celui du cuivre entre dans sa phase industrielle avec la fermeture de 900 000 foyers en janvier.

Ces très solides résultats permettent de confirmer avec confiance l’ambition d’EBITDAaL « stable +» en 2026.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 212 1 963 2 047 12,7 % 8,1 % Services de détail (B2C+B2B) 2 021 1 787 1 859 13,1 % 8,7 % Mobile seul 1 708 1 506 1 569 13,5 % 8,9 % Fixe seul 281 254 264 10,7 % 6,4 % IT & services d'intégration 31 28 26 13,1 % 21,5 % Services aux opérateurs 156 144 151 7,7 % 2,7 % Ventes d'équipements 24 21 26 16,7 % (5,0)% Autres revenus 12 10 11 13,6 % 6,8 %

Croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour le 12ème trimestre consécutif

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel de +12,7% (+249 millions d’euros).

Cette performance est tirée par le développement rapide des services de détail (+13,1%), dont les quatre moteurs de croissance sont la data mobile (+19,4%), le haut débit fixe (+14,5%), Orange Money (+15,7%) et en transverse le B2B (+8,7%).

11 pays de la zone affichent une croissance à deux chiffres.

L’ambition d’une croissance de l’EBITDAaL à un chiffre élevé est confirmée pour 2026.

Europe

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 762 1 725 1 746 2,2 % 0,9 % Services de détail (B2C+B2B) 1 302 1 275 1 280 2,1 % 1,7 % Convergence 393 369 371 6,4 % 6,0 % Mobile seul 535 541 543 (1,1)% (1,5)% Fixe seul 238 243 244 (2,1)% (2,5)% IT & services d'intégration 136 121 122 12,2 % 11,5 % Services aux opérateurs 197 187 187 5,8 % 5,3 % Ventes d'équipements 243 245 246 (1,1)% (1,5)% Autres revenus 20 18 32 9,9 % (37,8)%

Croissance soutenue du chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires trimestriel de l’Europe est en croissance de +2,2% (+37 millions d’euros) tiré principalement par la hausse des services de détail (+2,1% ou +27 millions d’euros).

La dynamique des services de détail est alimentée par l’excellente performance de la convergence (+6,4% ou +24 millions d’euros) et des services IT et d’intégration (+12,2% soit +15 millions d’euros), principalement en Belgique et en Pologne.

Le secteur Europe affiche de solides ventes nettes sur le mobile (+66k), la fibre (+51k) et la convergence (+21k). En Pologne, l’ARPO convergent progresse de +4,2%.

L’ambition d’une croissance faible à moyenne à un chiffre de l’EBITDAaL en 2026 est confirmée.

Orange Business

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 753 1 799 1 851 (2,6)% (5,3)% Fixe seul 637 694 702 (8,2)% (9,2)% Voix 153 174 175 (12,0)% (12,7)% Données 484 520 527 (6,9)% (8,1)% IT & services d'intégration 888 876 920 1,3 % (3,5)% Mobile 228 229 229 (0,5)% (0,5)% Mobile seul 166 175 175 (5,1)% (5,1)% Services aux opérateurs 4 4 4 (17,6)% (17,6)% Ventes d'équipements 59 50 50 17,2 % 17,2 %

Chiffre d'affaires en moindre recul grâce à la vente d'équipements

Le chiffre d’affaires d’Orange Business au 1er trimestre s’élève à 1 753 millions d’euros, en baisse de

-2,6% (-46 millions d’euros), toujours affecté par le déclin structurel des activités fixes mais soutenu par la forte croissance des ventes d’équipements et la hausse des services IT et d’intégration.

Orange Cyberdefense poursuit sa forte dynamique avec des revenus en progression de +9,2%.

Au 1er trimestre, Orange Business a annoncé l’entrée en négociations exclusives avec Tech Mahindra pour nouer un partenariat stratégique à l’international ainsi que le lancement de 14 offres innovantes parmi lesquelles :

La première offre de lutte anti-drones « as a Service » en Europe

Live Collaboration, une suite collaborative souveraine

Live Intelligence Studio, intelligence en temps réel s’appuyant sur des agents IA





Dans un environnement de marché difficile, la transformation d’Orange Business se poursuit avec l’ambition d’améliorer progressivement la tendance de l’EBITDAaL.

TOTEM

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 177 178 178 (0,5)% (0,5)% Services aux opérateurs 177 178 178 (0,5)% (0,5)% Autres revenus - - - - -

Le chiffre d'affaires trimestriel de TOTEM atteint 177 millions d'euros, en légère baisse de -0,5% (-1 million d'euros) ; les revenus d’hébergements sont en hausse de +4,7% tandis que les revenus d’études, peu margés, baissent.

Le nombre de sites atteint 26 948 au 31 mars 2026 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,47 colocataire par site, en augmentation sur un an de 4 points de base et en ligne avec l’objectif de 1,5 colocataire par site en 2026.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 277 283 285 (2,3)% (2,8)% Services aux opérateurs 182 183 184 (0,6)% (1,1)% Autres revenus 95 100 101 (5,4)% (5,9)%

Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse de -0,6% sur le trimestre (-1 million d’euros) du fait principalement de la baisse tendancielle des messages (SMS), compensé ce trimestre par une bonne performance sur le trafic de la voix et le satellite.

Les autres revenus diminuent de -5,4% du fait d’une moindre performance d’Orange Marine.

MasOrange7

Le processus d'acquisition par Orange de la totalité de MasOrange suit son cours, la Commission européenne ayant donné son accord pour la transaction début avril. La finalisation de l’opération est toujours prévue pour le 2ème trimestre 2026.

Le chiffre d’affaires de MasOrange au 1er trimestre est de 1 869 millions d’euros, en augmentation de +1,2%, porté par la croissance des services B2B et de nouveaux business.

La baisse anticipée des services de détail est principalement liée aux conditions du marché et à un effet de mix, avec une tendance progressive à l'amélioration de l'ARPU convergent au cours du trimestre.

Les ambitions financières et de synergies pour 2026 sont confirmés.

Calendrier des événements à venir

19 mai 2026 - Assemblée générale des actionnaires

28 juillet 2026 - Publication des résultats du premier semestre 2026

27 octobre 2026 - Publication des résultats du troisième trimestre 2026

Contacts

presse :







Eric Fohlen-Weill

eric.fohlen-weill@orange.com eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright

tom.wright@ orange .com

Fatima Rahil

fatima.rahil@orange.com



communication financière :

(analystes et investisseurs)



Constance Gest

constance.gest@orange.com



Hong Hai Vuong

honghai.vuong@orange.com



Clarisse Quellec

clarisse.quellec@orange.com



actionnaires individuels : 0 800 05 10 10

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d'Orange. Les informations prospectives sont des affirmations qui ne sont pas des faits historiques. Ces informations incluent, sans limitation, des projections et des estimations ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des informations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers futurs et d'autres événements, perspectives et informations relatives à la performance future. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles par nous, et qui pourraient entraîner des résultats et des développements réels sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés par ces informations prospectives. Il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques, incertitudes et hypothèses potentiels pouvant affecter nos résultats financiers incluent celles décrites ou identifiées dans tout document public déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) par Orange, y compris le Document d'Enregistrement Universel déposé le 2 avril 2026. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce document. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont établies. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

à base

comparable T1 2025

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 095 9 755 9 911 3,5 % 1,9 % France 4 397 4 297 4 297 2,3 % 2,3 % Europe 1 762 1 725 1 746 2,2 % 0,9 % Afrique & Moyen-Orient 2 212 1 963 2 047 12,7 % 8,1 % Orange Business 1 753 1 799 1 851 (2,6)% (5,3)% Totem 177 178 178 (0,5)% (0,5)% Opérateurs Internationaux & Services partagés 277 283 285 (2,3)% (2,8)% Eliminations intra-Groupe (483) (490) (492) EBITDAaL (1) 2 601 2 440 2 480 6,6 % 4,9 % En % du chiffre d'affaires 25,8 % 25,0 % 25,0 % 0,8 pt 0,7 pt eCAPEX 1 542 1 444 1 463 6,8 % 5,4 % En % du chiffre d'affaires 15,3 % 14,8 % 14,8 % 0,5 pt 0,5 pt EBITDAaL - eCAPEX 1 059 996 1 017 6,3 % 4,1 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T1 2026 T1 2025

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 095 - 10 095 9 911 - 9 911 Achats externes (4 033) - (4 033) (4 006) (1) (4 007) Autres produits opérationnels 258 - 258 182 - 182 Autres charges opérationnelles (208) (11) (219) (95) (1) (97) Charges de personnel (2 155) (25) (2 180) (2 157) (1 582) (3 739) Impôts et taxes d'exploitation (918) (10) (928) (904) 0 (904) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 69 69 na (1) (1) Coûts des restructurations na (26) (26) na (109) (109) Dotations aux amortissements des actifs financés (14) - (14) (29) - (29) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (362) - (362) (356) - (356) Pertes de valeur des droits d'utilisation (3) - (3) - - - Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (1) 1 na (3) 3 na Intérêts sur les dettes locatives (58) 58 na (63) 63 na EBITDAaL 2 601 55 na 2 480 (1 628) na Principaux litiges (10) 10 na 0 (0) na Charges spécifiques de personnel (25) 25 na (1 582) 1 582 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 69 (69) na (1) 1 na Coûts des programmes de restructuration (26) 26 na (109) 109 na Coûts d'acquisition et d'intégration (10) 10 na (2) 2 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (1) (1) na (3) (3) Intérêts sur les dettes locatives na (58) (58) na (63) (63)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T1 2026 T1 2025

en données

historiques Investissements incorporels et corporels 1 696 1 714 Actifs financés (1) (12) Prix de cession des actifs immobilisés (154) (60) Licences de télécommunication (0) (179) eCAPEX 1 542 1 463

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 mars

2026 Au 31 mars

2025 Nombre de clients des services convergents 9 348 9 172 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 275 482 256 027 dont Accès mobiles de clients convergents 16 375 15 925 Accès mobiles seuls 259 106 240 101 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 104 114 95 716 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 171 368 160 310 Nombre d'accès fixes (2) 37 928 38 135 dont Accès fixes Retail 26 814 26 593 dont Accès fixes Haut débit 23 080 22 117 dont Accès fixes Très haut débit 16 851 15 044 Accès fixes des clients convergents 9 348 9 172 Accès fixes seuls 13 731 12 944 dont Accès fixes Bas débit 3 734 4 476 dont Accès fixes Wholesale 11 114 11 542 Total des accès Groupe (1+2) 313 410 294 162 Les données 2025 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q1 2026" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : investissements incorporels et corporels hors licences de télécommunication, hors actifs de démantèlement, hors actifs financés et hors actifs acquis via le rachat d'une entreprise, diminués du prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : le cash-flow organique des activités télécoms correspond, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le cash-flow organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé : le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé correspond au résultat net de l'ensemble consolidé (i) avant effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, et des coûts d'acquisition et d'intégration, (ii) avant effets liés aux prises de contrôle, (iii) avant pertes de valeur comptabilisées dans le cadre de tests de dépréciation des actifs, (iv) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur des autres actifs incorporels et corporels liés aux regroupements d'entreprises, (v) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur de l'actif de démantèlement du réseau cuivre en France, (vi) avant résultat net des activités cédées et, (vii) le cas échéant, avant d'autres éléments spécifiques significatifs systématiquement précisés, qu'il s'agisse de produits ou de charges, (viii) retraités des effets de ces ajustements sur le résultat financier et sur les impôts sur les sociétés. Le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.

Résultat net ajusté par action de base : le résultat net ajusté par action est calculé en divisant (i) le résultat net ajusté de l’exercice attribuable du Groupe, après déduction de l'effet des coupons sur titres subordonnés tel qu’utilisé pour le calcul du résultat net par action, (ii) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le résultat net ajusté par action ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant (i) le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de l'effet des coupons sur titres subordonnés, (ii) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe, satellite et autres), et d’autre part, les accès bas débit (principalement les accès RTC).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe avec verrouillage cellulaire…) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, de la publicité en ligne et d'activités transverses du Groupe, (iii) les revenus issus de la dépose des câbles en cuivre, et (iv) divers autres revenus.

1 Incluant des éléments non-recurrents positifs dans le wholesale France d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et c.75 millions d'euros d'EBITDAaL. Hors ces éléments exceptionnels, la croissance du Groupe serait d'environ +2,5 % en chiffre d'affaires et d'environ +3,5 % en EBITDAaL.

2 à base comparable

3 hors MasOrange

4 sous réserve de closing au 2ème trimestre 2026

5 sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires

6 Réseau téléphonique commuté

7 MasOrange est consolidé selon la méthode de mise en équivalence depuis le 2ème trimestre 2024

Pièce jointe