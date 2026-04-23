Orange : Orange réalise au 1er trimestre une très solide croissance de +3,5% du chiffre d'affaires et de +6,6% de l'EBITDAaL

Communiqué de presse
Paris, le 23 avril 2026
Information financière au 31 mars 2026
Orange réalise au 1er trimestre une très solide croissance de +3,5%1 du chiffre d'affaires et de +6,6%1 de l'EBITDAaL
- Chiffre d'affaires en hausse de +3,5% portée par la croissance à deux chiffres de l'Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), et la robuste performance de la France (+2,3%) et de l'Europe (+2,2%)
- Performance retail soutenue (+2,9%) en France, Europe et Afrique et Moyen-Orient
- Forte croissance des revenus wholesale (+6,1%) tirée par des cofinancements significatifs du réseau fibre reçus en France
- Revue à la hausse de la guidance d'EBITDAaL Groupe 2026, de c.+3% à plus de +3%
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|10 095
|9 755
|9 911
|3,5 %
|1,9 %
|EBITDAaL
|2 601
|2 440
|2 480
|6,6 %
|4,9 %
|eCAPEX (hors licences)
|1 542
|1 444
|1 463
|6,8 %
|5,4 %
|EBITDAaL – eCAPEX
|1 059
|996
|1 017
|6,3 %
|4,1 %
« Le premier trimestre 2026 marque le lancement de notre plan Trust the future et nous sommes pleinement engagés dans son exécution. Les très solides résultats de ce trimestre démontrent à la fois la performance de nos équipes et la pertinence de notre stratégie.
Nous délivrons une performance commerciale soutenue ce trimestre aussi bien en Afrique et Moyen-Orient qui reste le principal contributeur de notre croissance, qu’en France et en Europe. Dans l’environnement actuel, Orange est solide et résilient, et notre exposition aux effets de la crise au Moyen-Orient limitée.
Nos progrès constants dans l’excellence opérationnelle et l’efficacité se reflètent dans la croissance de l’EBITDAaL et nous permettent de réhausser notre guidance 2026.
La prise de contrôle exclusive de MasOrange dont le closing est prévu d’ici la fin du deuxième trimestre renforcera le positionnement du Groupe au sein du marché des télécoms en Europe.
Par ailleurs, nous venons de faire l’annonce conjointe avec Bouygues et Free Groupe-iliad de l’entrée en négociations exclusives avec le groupe Altice pour l’achat de SFR. C’est une étape décisive, même s’il n’y a aucune certitude à ce stade qu’un accord sera trouvé.
Merci à tous les collaborateurs d'Orange pour ces beaux succès du premier trimestre. »
Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange
Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 22 avril 2026 et a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2026. Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com.
Le Groupe réalise un chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026 de 10 095 millions d’euros, en hausse de +3,5%2 sur un an grâce à la croissance des services de détail (+2,9%) et des services aux opérateurs (+6,1%). Ces derniers sont soutenus par un effet positif exceptionnel en France, incluant la réception de cofinancements du réseau fibre, qui étaient intégrés dans la guidance 2026 du Groupe communiquée en février. Hors cet effet exceptionnel, la croissance au 1er trimestre du chiffre d’affaires du Groupe serait d’environ +2,5%. S’agissant des opérations, la performance du Groupe est principalement tirée par la croissance à deux chiffres du secteur Afrique et Moyen-Orient (+12,7%), ainsi que par la France (+2,3%) et le secteur Europe (+2,2%).
Sur le volet commercial, le Groupe consolide sa position de leader de la convergence en Europe avec 9,3 millions de clients3, en hausse de +1,9%2 sur un an.
L’EBITDAaL Groupe atteint 2 601 millions d’euros au 1er trimestre 2026 en croissance de +6,6%, grâce à la solide performance des services retail, aux efforts continus d'efficacité opérationnelle et à un effet positif exceptionnel sur les services aux opérateurs France, sans lequel la croissance d’EBITDAaL du Groupe serait d’environ +3,5%.
Les eCAPEX s'élèvent à 1 542 millions d'euros au 1er trimestre 2026 et représentent 15,3% du chiffre d’affaires, en ligne avec l'objectif 2026. Orange reste le leader incontesté de la fibre en Europe avec 59,93 millions de foyers raccordables.
Performance commerciale
|En milliers
|T1 2026
|Variation
Yoy
|Clients convergents
|9 348
|1,9%
|Accès mobiles
|275 482
|7,6%
|Accès fixes
|37 928
|(0,5)%
|dont accès très haut débit fixes retail
|16 851
|12,0%
Objectifs financiers
Le Groupe réhausse son objectif d’EBITDAaL et confirme les autres objectifs financiers pour 2026. Ces objectifs n’intègrent pas encore les effets de la reconsolidation attendue de MasOrange :
- EBITDAaL2 en croissance de plus de 3% (précédemment c.3%)
- Ratio eCAPEX / chiffre d’affaires d'environ 15%
- Cash-flow organique atteignant environ 4 milliards d'euros
- Ratio dette nette/EBITDAaL autour de 2x à moyen terme
Le Groupe confirme ces objectifs en cas de reconsolidation de MasOrange4, avec un effet accrétif sur la génération de cash-flow organique et une augmentation temporaire du ratio de dette nette/EBITDAaL, l’objectif à moyen terme restant inchangé.
Au titre de l’exercice 2025, un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2026 avec un solde de 0,45 euro versé le 15 juin (détachement le 11 juin).
Pour l’exercice 2026, Orange a défini un dividende plancher à 0,79 euro par action, payable en 20275.
Analyse par secteur opérationnel
France
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|4 397
|4 297
|4 297
|2,3 %
|2,3 %
|Services de détail (B2C+B2B)
|2 804
|2 805
|2 805
|(0,1)%
|(0,1)%
|Convergence
|1 363
|1 332
|1 332
|2,4 %
|2,4 %
|Mobile seul
|556
|570
|570
|(2,4)%
|(2,4)%
|Fixe seul
|884
|904
|904
|(2,2)%
|(2,2)%
|Services aux opérateurs
|1 083
|1 022
|1 022
|6,0 %
|6,0 %
|Ventes d'équipements
|325
|318
|318
|2,4 %
|2,4 %
|Autres revenus
|184
|152
|152
|21,1 %
|21,1 %
Croissance du chiffre d'affaires alimentée par les services de détail et les services aux opérateurs
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de la France s’élève à 4 397 millions d’euros (+2,3% soit +100 millions d’euros). Les services de détail hors RTC6 sont en hausse de +1,1%. Les bonnes performances du haut-débit fixe et de la convergence permettent de compenser la décroissance attendue des services de détail RTC. Les services aux opérateurs progressent de +6% (+61 millions d'euros) soutenus par des éléments exceptionnels d’environ 100 millions d’euros incluant la réception de cofinancements, qui étaient anticipés dans les objectifs 2026.
Orange démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie commerciale avec de solides ventes nettes qui s’élèvent à +15k sur la convergence, +54k sur le haut-débit fixe au plus haut depuis le 4ème trimestre 2021, et +40k sur le mobile. Les taux de résiliation sont en amélioration : ils atteignent leur plus bas niveau depuis le 2ème trimestre 2022 sur le fixe haut-débit et la convergence et diminuent de 1,3 point sur le mobile à 10,9%.
Avec un NPS supérieur à 34 points, Orange conserve son leadership en creusant l’écart de 11 points avec le numéro deux.
Deux services d’intelligence artificielle qui s’inscrivent pleinement dans les ambitions de Trust the future ont été lancés au 1er trimestre : Sharlie, un nouvel assistant vocal à destination des clients Sosh, et Mon Assistant IA (MAIA), un outil d’assistance pour les conseillers commerciaux Orange.
Par ailleurs, le décommissionnement de la 2G a débuté et celui du cuivre entre dans sa phase industrielle avec la fermeture de 900 000 foyers en janvier.
Ces très solides résultats permettent de confirmer avec confiance l’ambition d’EBITDAaL « stable +» en 2026.
Afrique & Moyen-Orient
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|2 212
|1 963
|2 047
|12,7 %
|8,1 %
|Services de détail (B2C+B2B)
|2 021
|1 787
|1 859
|13,1 %
|8,7 %
|Mobile seul
|1 708
|1 506
|1 569
|13,5 %
|8,9 %
|Fixe seul
|281
|254
|264
|10,7 %
|6,4 %
|IT & services d'intégration
|31
|28
|26
|13,1 %
|21,5 %
|Services aux opérateurs
|156
|144
|151
|7,7 %
|2,7 %
|Ventes d'équipements
|24
|21
|26
|16,7 %
|(5,0)%
|Autres revenus
|12
|10
|11
|13,6 %
|6,8 %
Croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour le 12ème trimestre consécutif
L’Afrique et Moyen-Orient enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel de +12,7% (+249 millions d’euros).
Cette performance est tirée par le développement rapide des services de détail (+13,1%), dont les quatre moteurs de croissance sont la data mobile (+19,4%), le haut débit fixe (+14,5%), Orange Money (+15,7%) et en transverse le B2B (+8,7%).
11 pays de la zone affichent une croissance à deux chiffres.
L’ambition d’une croissance de l’EBITDAaL à un chiffre élevé est confirmée pour 2026.
Europe
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|1 762
|1 725
|1 746
|2,2 %
|0,9 %
|Services de détail (B2C+B2B)
|1 302
|1 275
|1 280
|2,1 %
|1,7 %
|Convergence
|393
|369
|371
|6,4 %
|6,0 %
|Mobile seul
|535
|541
|543
|(1,1)%
|(1,5)%
|Fixe seul
|238
|243
|244
|(2,1)%
|(2,5)%
|IT & services d'intégration
|136
|121
|122
|12,2 %
|11,5 %
|Services aux opérateurs
|197
|187
|187
|5,8 %
|5,3 %
|Ventes d'équipements
|243
|245
|246
|(1,1)%
|(1,5)%
|Autres revenus
|20
|18
|32
|9,9 %
|(37,8)%
Croissance soutenue du chiffre d’affaires
Le chiffre d'affaires trimestriel de l’Europe est en croissance de +2,2% (+37 millions d’euros) tiré principalement par la hausse des services de détail (+2,1% ou +27 millions d’euros).
La dynamique des services de détail est alimentée par l’excellente performance de la convergence (+6,4% ou +24 millions d’euros) et des services IT et d’intégration (+12,2% soit +15 millions d’euros), principalement en Belgique et en Pologne.
Le secteur Europe affiche de solides ventes nettes sur le mobile (+66k), la fibre (+51k) et la convergence (+21k). En Pologne, l’ARPO convergent progresse de +4,2%.
L’ambition d’une croissance faible à moyenne à un chiffre de l’EBITDAaL en 2026 est confirmée.
Orange Business
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|1 753
|1 799
|1 851
|(2,6)%
|(5,3)%
|Fixe seul
|637
|694
|702
|(8,2)%
|(9,2)%
|Voix
|153
|174
|175
|(12,0)%
|(12,7)%
|Données
|484
|520
|527
|(6,9)%
|(8,1)%
|IT & services d'intégration
|888
|876
|920
|1,3 %
|(3,5)%
|Mobile
|228
|229
|229
|(0,5)%
|(0,5)%
|Mobile seul
|166
|175
|175
|(5,1)%
|(5,1)%
|Services aux opérateurs
|4
|4
|4
|(17,6)%
|(17,6)%
|Ventes d'équipements
|59
|50
|50
|17,2 %
|17,2 %
Chiffre d'affaires en moindre recul grâce à la vente d'équipements
Le chiffre d’affaires d’Orange Business au 1er trimestre s’élève à 1 753 millions d’euros, en baisse de
-2,6% (-46 millions d’euros), toujours affecté par le déclin structurel des activités fixes mais soutenu par la forte croissance des ventes d’équipements et la hausse des services IT et d’intégration.
Orange Cyberdefense poursuit sa forte dynamique avec des revenus en progression de +9,2%.
Au 1er trimestre, Orange Business a annoncé l’entrée en négociations exclusives avec Tech Mahindra pour nouer un partenariat stratégique à l’international ainsi que le lancement de 14 offres innovantes parmi lesquelles :
- La première offre de lutte anti-drones « as a Service » en Europe
- Live Collaboration, une suite collaborative souveraine
- Live Intelligence Studio, intelligence en temps réel s’appuyant sur des agents IA
Dans un environnement de marché difficile, la transformation d’Orange Business se poursuit avec l’ambition d’améliorer progressivement la tendance de l’EBITDAaL.
TOTEM
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|177
|178
|178
|(0,5)%
|(0,5)%
|Services aux opérateurs
|177
|178
|178
|(0,5)%
|(0,5)%
|Autres revenus
|-
|-
|-
|-
|-
Le chiffre d'affaires trimestriel de TOTEM atteint 177 millions d'euros, en légère baisse de -0,5% (-1 million d'euros) ; les revenus d’hébergements sont en hausse de +4,7% tandis que les revenus d’études, peu margés, baissent.
Le nombre de sites atteint 26 948 au 31 mars 2026 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,47 colocataire par site, en augmentation sur un an de 4 points de base et en ligne avec l’objectif de 1,5 colocataire par site en 2026.
Opérateurs Internationaux & Services Partagés
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|277
|283
|285
|(2,3)%
|(2,8)%
|Services aux opérateurs
|182
|183
|184
|(0,6)%
|(1,1)%
|Autres revenus
|95
|100
|101
|(5,4)%
|(5,9)%
Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse de -0,6% sur le trimestre (-1 million d’euros) du fait principalement de la baisse tendancielle des messages (SMS), compensé ce trimestre par une bonne performance sur le trafic de la voix et le satellite.
Les autres revenus diminuent de -5,4% du fait d’une moindre performance d’Orange Marine.
MasOrange7
Le processus d'acquisition par Orange de la totalité de MasOrange suit son cours, la Commission européenne ayant donné son accord pour la transaction début avril. La finalisation de l’opération est toujours prévue pour le 2ème trimestre 2026.
Le chiffre d’affaires de MasOrange au 1er trimestre est de 1 869 millions d’euros, en augmentation de +1,2%, porté par la croissance des services B2B et de nouveaux business.
La baisse anticipée des services de détail est principalement liée aux conditions du marché et à un effet de mix, avec une tendance progressive à l'amélioration de l'ARPU convergent au cours du trimestre.
Les ambitions financières et de synergies pour 2026 sont confirmés.
Calendrier des événements à venir
19 mai 2026 - Assemblée générale des actionnaires
28 juillet 2026 - Publication des résultats du premier semestre 2026
27 octobre 2026 - Publication des résultats du troisième trimestre 2026
Contacts
|presse :
Eric Fohlen-Weill
eric.fohlen-weill@orange.com eric.fohlen-weill@orange.com
Tom Wright
tom.wright@orange.com
Fatima Rahil
fatima.rahil@orange.com
|communication financière :
(analystes et investisseurs)
Constance Gest
constance.gest@orange.com
Hong Hai Vuong
honghai.vuong@orange.com
Clarisse Quellec
clarisse.quellec@orange.com
|actionnaires individuels : 0 800 05 10 10
Avertissement
Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d'Orange. Les informations prospectives sont des affirmations qui ne sont pas des faits historiques. Ces informations incluent, sans limitation, des projections et des estimations ainsi que leurs hypothèses sous-jacentes, des informations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers futurs et d'autres événements, perspectives et informations relatives à la performance future. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles par nous, et qui pourraient entraîner des résultats et des développements réels sensiblement différents de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés par ces informations prospectives. Il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques, incertitudes et hypothèses potentiels pouvant affecter nos résultats financiers incluent celles décrites ou identifiées dans tout document public déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) par Orange, y compris le Document d'Enregistrement Universel déposé le 2 avril 2026. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce document. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont établies. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à les mettre à jour à la lumière de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison.
Annexe 1 : indicateurs-clés financiers
Données trimestrielles
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
à base
comparable
|T1 2025
en données
historiques
|variation
à base
comparable
|variation
en données
historiques
|Chiffre d'affaires
|10 095
|9 755
|9 911
|3,5 %
|1,9 %
|France
|4 397
|4 297
|4 297
|2,3 %
|2,3 %
|Europe
|1 762
|1 725
|1 746
|2,2 %
|0,9 %
|Afrique & Moyen-Orient
|2 212
|1 963
|2 047
|12,7 %
|8,1 %
|Orange Business
|1 753
|1 799
|1 851
|(2,6)%
|(5,3)%
|Totem
|177
|178
|178
|(0,5)%
|(0,5)%
|Opérateurs Internationaux & Services partagés
|277
|283
|285
|(2,3)%
|(2,8)%
|Eliminations intra-Groupe
|(483)
|(490)
|(492)
|EBITDAaL (1)
|2 601
|2 440
|2 480
|6,6 %
|4,9 %
|En % du chiffre d'affaires
|25,8 %
|25,0 %
|25,0 %
|0,8 pt
|0,7 pt
|eCAPEX
|1 542
|1 444
|1 463
|6,8 %
|5,4 %
|En % du chiffre d'affaires
|15,3 %
|14,8 %
|14,8 %
|0,5 pt
|0,5 pt
|EBITDAaL - eCAPEX
|1 059
|996
|1 017
|6,3 %
|4,1 %
|(1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.
Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat
Données trimestrielles
|T1 2026
|T1 2025
en données historiques
|En millions d’euros
|Données ajustées
|Ajustements de présentation
|Compte de résultat
|Données ajustées
|Ajustements de présentation
|Compte de résultat
|Chiffre d'affaires
|10 095
|-
|10 095
|9 911
|-
|9 911
|Achats externes
|(4 033)
|-
|(4 033)
|(4 006)
|(1)
|(4 007)
|Autres produits opérationnels
|258
|-
|258
|182
|-
|182
|Autres charges opérationnelles
|(208)
|(11)
|(219)
|(95)
|(1)
|(97)
|Charges de personnel
|(2 155)
|(25)
|(2 180)
|(2 157)
|(1 582)
|(3 739)
|Impôts et taxes d'exploitation
|(918)
|(10)
|(928)
|(904)
|0
|(904)
|Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités
|na
|69
|69
|na
|(1)
|(1)
|Coûts des restructurations
|na
|(26)
|(26)
|na
|(109)
|(109)
|Dotations aux amortissements des actifs financés
|(14)
|-
|(14)
|(29)
|-
|(29)
|Dotations aux amortissements des droits d'utilisation
|(362)
|-
|(362)
|(356)
|-
|(356)
|Pertes de valeur des droits d'utilisation
|(3)
|-
|(3)
|-
|-
|-
|Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés
|(1)
|1
|na
|(3)
|3
|na
|Intérêts sur les dettes locatives
|(58)
|58
|na
|(63)
|63
|na
|EBITDAaL
|2 601
|55
|na
|2 480
|(1 628)
|na
|Principaux litiges
|(10)
|10
|na
|0
|(0)
|na
|Charges spécifiques de personnel
|(25)
|25
|na
|(1 582)
|1 582
|na
|Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités
|69
|(69)
|na
|(1)
|1
|na
|Coûts des programmes de restructuration
|(26)
|26
|na
|(109)
|109
|na
|Coûts d'acquisition et d'intégration
|(10)
|10
|na
|(2)
|2
|na
|Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés
|na
|(1)
|(1)
|na
|(3)
|(3)
|Intérêts sur les dettes locatives
|na
|(58)
|(58)
|na
|(63)
|(63)
Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels
|En millions d’euros
|T1 2026
|T1 2025
en données
historiques
|Investissements incorporels et corporels
|1 696
|1 714
|Actifs financés
|(1)
|(12)
|Prix de cession des actifs immobilisés
|(154)
|(60)
|Licences de télécommunication
|(0)
|(179)
|eCAPEX
|1 542
|1 463
Annexe 4 : indicateurs-clés de performance
|En milliers, en fin de période
|Au 31 mars
2026
|Au 31 mars
2025
|Nombre de clients des services convergents
|9 348
|9 172
|Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1)
|275 482
|256 027
|dont
|Accès mobiles de clients convergents
|16 375
|15 925
|Accès mobiles seuls
|259 106
|240 101
|dont
|Accès mobiles des clients avec forfaits
|104 114
|95 716
|Accès mobiles des clients avec offres prépayées
|171 368
|160 310
|Nombre d'accès fixes (2)
|37 928
|38 135
|dont
|Accès fixes Retail
|26 814
|26 593
|dont
|Accès fixes Haut débit
|23 080
|22 117
|dont
|Accès fixes Très haut débit
|16 851
|15 044
|Accès fixes des clients convergents
|9 348
|9 172
|Accès fixes seuls
|13 731
|12 944
|dont
|Accès fixes Bas débit
|3 734
|4 476
|dont
|Accès fixes Wholesale
|11 114
|11 542
|Total des accès Groupe (1+2)
|313 410
|294 162
|Les données 2025 sont à base comparable.
Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q1 2026" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides
Annexe 5 : glossaire
Chiffres clés
Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).
EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
eCAPEX ou "CAPEX économiques" : investissements incorporels et corporels hors licences de télécommunication, hors actifs de démantèlement, hors actifs financés et hors actifs acquis via le rachat d'une entreprise, diminués du prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
Cash-flow organique (activités télécoms) : le cash-flow organique des activités télécoms correspond, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le cash-flow organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé : le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé correspond au résultat net de l'ensemble consolidé (i) avant effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, et des coûts d'acquisition et d'intégration, (ii) avant effets liés aux prises de contrôle, (iii) avant pertes de valeur comptabilisées dans le cadre de tests de dépréciation des actifs, (iv) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur des autres actifs incorporels et corporels liés aux regroupements d'entreprises, (v) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur de l'actif de démantèlement du réseau cuivre en France, (vi) avant résultat net des activités cédées et, (vii) le cas échéant, avant d'autres éléments spécifiques significatifs systématiquement précisés, qu'il s'agisse de produits ou de charges, (viii) retraités des effets de ces ajustements sur le résultat financier et sur les impôts sur les sociétés. Le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.
Résultat net ajusté par action de base : le résultat net ajusté par action est calculé en divisant (i) le résultat net ajusté de l’exercice attribuable du Groupe, après déduction de l'effet des coupons sur titres subordonnés tel qu’utilisé pour le calcul du résultat net par action, (ii) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le résultat net ajusté par action ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.
Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant (i) le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de l'effet des coupons sur titres subordonnés, (ii) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.
ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.
Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).
Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.
Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.
Indicateurs de performance
Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe, satellite et autres), et d’autre part, les accès bas débit (principalement les accès RTC).
Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.
Convergence
Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe avec verrouillage cellulaire…) et d'un forfait mobile voix.
ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.
Services Mobile seul
Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.
ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.
Services Fixe seul
Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.
ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.
IT & services d'intégration
Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.
Services aux opérateurs
Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.
Ventes d’équipements
Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.
Autres revenus
Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, de la publicité en ligne et d'activités transverses du Groupe, (iii) les revenus issus de la dépose des câbles en cuivre, et (iv) divers autres revenus.
1 Incluant des éléments non-recurrents positifs dans le wholesale France d'environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et c.75 millions d'euros d'EBITDAaL. Hors ces éléments exceptionnels, la croissance du Groupe serait d'environ +2,5 % en chiffre d'affaires et d'environ +3,5 % en EBITDAaL.
2 à base comparable
3 hors MasOrange
4 sous réserve de closing au 2ème trimestre 2026
5 sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires
6 Réseau téléphonique commuté
7 MasOrange est consolidé selon la méthode de mise en équivalence depuis le 2ème trimestre 2024
Pièce jointe