Communiqué de presse

74Software finalise le refinancement de ses prêts à terme et de sa facilité de crédit renouvelable

Paris, le 23 avril 2026 – 74Software annonce la finalisation du refinancement de sa dette bancaire syndiquée.

La transaction refinance l’endettement bancaire existant du Groupe, comprenant une facilité de crédit renouvelable de 120 millions d’euros arrivant à échéance en 2027, un prêt à terme B de 80 millions d’euros arrivant à échéance en 2027 et un prêt à terme A de 120 millions d’euros amortissable arrivant à échéance en 2029.

Ces financements ont été refinancés au moyen :

d’une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 180 millions d’euros, arrivant à échéance en 2031, assortie de deux options d’extension ; et

d’un nouveau prêt à terme amortissable de 230 millions d’euros, arrivant à échéance en 2031.

Le refinancement a été réalisé avec le pool bancaire existant du Groupe, auquel s’est jointe une nouvelle banque partenaire.

À l’issue de la transaction, la maturité moyenne de la dette financière de 74Software, facilité de crédit renouvelable incluse, a été portée d’environ 1,7 an à 4,5 ans.

Le refinancement a également conduit à une mise à jour et à une harmonisation de la documentation relative à la facilité de crédit renouvelable et aux prêts à terme, reflétant l’organisation actuelle et le périmètre de 74Software. Les nouvelles modalités offrent une flexibilité accrue, notamment en matière d’opérations de croissance externe, et intègrent une définition révisée du ratio de levier, alignée sur les pratiques de marché actuelles.

Ce refinancement fait suite à la mise en place, en février 2026, d’un programme NEU CP de 200 millions d’euros et d’un programme NEU MTN de 100 millions d’euros. À l’issue de ces opérations, 74Software bénéficie d’un cadre de financement plus diversifié et d’une meilleure visibilité sur le profil de maturité de sa dette.

74Software a été accompagnée par Redbridge Debt & Treasury Advisory en tant que conseil financier et par King & Spalding International LLP en tant que conseil juridique. BNP Paribas est intervenu en qualité d’agent de la documentation, d’agent du crédit et de coordinateur, et Crédit Lyonnais en qualité d’agent de la facilité. Les banques prêteuses ont été conseillées par A&O Shearman.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

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