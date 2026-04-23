OSE Immunotherapeutics annonce la présentation des résultats de l'étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi® dans le cancer de l’ovaire au Congrès 2026 de l’ASCO

Nantes, France, 23 avril 2026 – 7h30 CEST – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN : FR0012127173 ; Mnemo : OSE), une société de biotechnologie au stade clinique développant des thérapies first-in-class en immuno-oncologie et immuno-inflammation,annonce aujourd’hui que les résultats de l’essai clinique international de Phase 2 TEDOVA de Tedopi® dans le cancer de l’ovaire, promu par ARCAGY-GINECO, ont été sélectionnés pour une présentation orale au Congrès 2026 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra à Chicago, Illinois, Etats-Unis, du 29 mai au 2 juin 2026.

Pr Alexandra Leary, PhD, Cheffe Adjointe du Département de médecine oncologique de Gustave Roussy, oncologue spécialisée dans les cancers gynécologiques, Présidente du groupe GINECO et Investigatrice Principale de l’étude de Phase 2 TEDOVA de Tedopi®, présentera les résultats de l’étude TEDOVA évaluant Tedopi® comme traitement de maintenance du cancer de l’ovaire.

“The neo-epitope-based vaccine OSE-2101 with or without pembrolizumab versus best supportive care as maintenance in platinum-sensitive recurrent ovarian cancer patients with controlled disease after platinum-based chemotherapy: The academic randomized TEDOVA/GINECO-OV244b/ENGOT-ov58 trial”

Présentation orale

Session : Cancer gynécologique – Sous-session : Cancer de l’ovaire

Abstract 5510

Salle : E450

30 mai 2026, 15h06-15h12 CEST (8h06-8h12 CDT)

TEDOVA est une étude clinique de Phase 2, évaluant Tedopi® comme traitement de maintenance en monothérapie, ou en combinaison avec l’inhibiteur de point de contrôle immunitaire anti-PD1 Keytruda® (pembrolizumab), comparés à la prise en charge standard chez 185 patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire en rechute platine sensible, dont la maladie est contrôlée après chimiothérapie avec platine et qui ont déjà reçu un traitement par bevacizumab et un inhibiteur de PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase). Le critère principal d’évaluation est la Survie Sans Progression (SSP) d’un traitement de maintenance par Tedopi®, en combinaison avec un inhibiteur de PD1, après une chimiothérapie à base de platine dans le cancer de l’ovaire en rechute.

( NCT04713514 ).

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

À PROPOS D’ARCAGY-GINECO

ARCAGY-GINECO (Groupe d’Investigateurs National pour l’Étude des Cancers de l’Ovaire et du sein) est un groupe coopérateur fondé en 1993, labelisé par l’INCa, spécialisé en recherche clinique et translationnelle dans le domaine des cancers de la femme (cancers gynécologiques et cancer du sein métastatique). Sa mission est de contribuer à l’amélioration de la survie et de la qualité de vie des patientes en mettant en place et en coordonnant des essais cliniques en France comme à l’international. ARCAGY-GINECO contribue à la validation des hypothèses scientifiques en définissant des nouveaux standards de traitement et en communiquant ces résultats dans le monde entier. Le groupe GINECO est membre de consortiums internationaux tels que l’ENGOT et le GCIG (Gynecologic Cancer InterGroup). Plus d’informations sur www.arcagy.org ainsi que sur la page LinkedIn .

À PROPOS DE L’ENGOT

L’ENGOT (European Network for Gynecological Oncological Trial groups – Réseau européen de groupes coopérateurs pour les essais en oncologie gynécologique) est un réseau de recherche de la Société européenne d’oncologie gynécologique (ESGO), fondé en 2007.

ENGOT regroupe actuellement 21 groupes coopérateurs issus de 33 pays européens. Consultez le site internet d’ENGOT : https://engot.esgo.org/ ainsi que sa page LinkedIn .

Contacts

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FP2COM (Relations Media): Florence Portejoie: fportejoie@fp2com.fr I +33 6 07 768 283

LifeSci Advisors (Relations Investisseurs): Guillaume van Renterghem: gvanrenterghem@lifesciadvisors.com I +41 76 735 01 31

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

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