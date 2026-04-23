Communiqué de presse : T1 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du BNPA

T1 2026 : croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et du BNPA





Paris, le 23 avril 2026

Ventes du T1 en progression de 13,6 % à TCC1 et BNPA2 des activités de 1,88 euro

Les ventes des nouveaux lancements Pharma progressent de 49,6 %, atteignant 1,2 milliard d’euros, principalement portées par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa

Les ventes de Dupixent progressent de 30,8 %, à 4,2 milliards d’euros, marquant un fort démarrage en 2026

Les ventes de Vaccins augmentent de 2,1 %, à 1,3 milliard d’euros, soutenues par Heplisav-B

Les frais de recherche et développement s’élèvent à 1,7 milliard d’euros, soit une augmentation de 1,5 %

Les frais commerciaux et généraux s’élèvent à 2,3 milliards d’euros (+11,6 %), principalement sous l’effet des récentes acquisitions

Le BNPA des activités s’élève à 1,88 euro (+14,0 % à TCC et +5,0 % à données publiées) ; le BNPA IFRS s’élève à 1,34 euro

Poursuite du développement du pipeline

Cinq approbations réglementaires, toutes dans le domaine de l’immunologie

Résultats positifs d’études en cours : venglustat dans la maladie rare de Gaucher de type 3 (phase 3), et lunsekimig dans des maladies respiratoires (phase 2)

Deux acceptations de soumission réglementaire, lancement d’une étude de phase 3, et quatre désignations réglementaires (thérapie innovante, médicament orphelin)

Allocation des capitaux

Finalisation de l’acquisition de Dynavax

Réalisation, à hauteur de 921 millions d’euros, du programme de rachat d’actions de 1 milliard d’euros

Autres événements majeurs

25 années de partenariat avec l’OMS3 dans la lutte contre la maladie du sommeil : une recommandation favorable du CHMP marque une étape clé vers l’introduction en Afrique de l'acoziborole, premier traitement oral à dose unique, développé en collaboration avec DNDi4

Perspectives confirmées

En 2026, Sanofi anticipe pour son chiffre d'affaires un taux de croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre à TCC. Le BNPA des activités à TCC devrait connaître une croissance légèrement supérieure à celle des ventes (hors rachat d’actions), générant une croissance rentable.5

Olivier Charmeil, Directeur Général par intérim, déclare : « Nous avons connu un début d'année solide en 2026 avec une progression à deux chiffres des ventes et du BNPA. Le chiffre d’affaires progresse de 13,6 %, porté par les lancements Pharma et les récentes acquisitions. Une fois de plus, les ventes de Dupixent dépassent la barre des 4 milliards d’euros, avec une croissance de 30,8 %. Le BNPA des activités progresse de 14,0 %, reflétant la croissance plus modérée de 7,0 % du total des charges opérationnelles. Sanofi a reçu cinq nouvelles approbations réglementaires, toutes dans le domaine de l’immunologie, obtenu les résultats positifs d’une étude de phase 3 de venglustat en maladies rares, et publié des données encourageantes d’études de phase 2 consacrées à lunsekimig dans les maladies respiratoires. Pour 2026, les perspectives sont confirmées : Sanofi continue d’anticiper une croissance des ventes dans le haut de la fourchette à un chiffre, et une croissance du BNPA légèrement supérieure à celle des ventes à taux de change constants, générant une croissance rentable. Nous avons également l'honneur d'annoncer l'arrivée de Belén Garijo qui prendra ses fonctions de Directrice générale de Sanofi dès le mois prochain. »

T1 2026 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires 10 509 m€ +6,2 % +13,6 % Résultat net IFRS 1 614 m€ -13,8 % — BNPA IFRS 1,34 € -11,8 % — Cash-flow libre6 1 054 m€ +2,4 % — Résultat opérationnel des activités 2 967 m€ +2,2 % +10,9 % Résultat net des activités 2 264 m€ +2,4 % +11,1 % BNPA des activités 1,88 € +5,0 % +14,0 %









1 Sauf indication contraire, l’évolution du chiffre d'affaires est exprimée à taux de change constants (TCC) (Cf. définition en Annexe 8).

2 Pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle, les commentaires de Sanofi portent sur le résultat net des activités, qui est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8). Le compte de résultat figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS publié au résultat net des activités, en Annexe 4.

3 Organisation Mondiale de la Santé.

4 Drugs for Neglected Diseases initiative.

5 Aux cours de change en vigueur en avril 2026, l’incidence des changes sur le chiffre d’affaires est estimée à environ -2%, et sur le BNPA des activités, à environ -3%.

6 Le cash-flow libre est un indicateur financier non-IFRS (Cf. définition en Annexe 8).

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