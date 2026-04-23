Paris, le 23 avril 2026, 7h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : croissance soutenue du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026 portée par une bonne performance opérationnelle

Taux de fréquence des accidents du Groupe en forte amélioration sur le trimestre , avec toutefois un accident mortel à déplorer en janvier

, avec toutefois un accident mortel à déplorer en janvier Chiffre d’affaires ajusté 1 de 840 M€ , en hausse de 13 % par rapport au T1 2025 : Effet volume/mix positif (+ 15 %), porté notamment par la progression des ventes de minerai de manganèse (+ 10 %) et de minerai de nickel (+ 54 %, avec un mix moins favorable), par rapport à une base de comparaison dégradée au T1 2025 Effet prix positif (+ 7 %), mais plus que compensé par un effet change défavorable (- 9 %)

, par rapport au T1 2025 : Bonne performance opérationnelle du transport ferroviaire au Gabon (+ 16 % de volumes de minerai transportés), tout en progressant sur la rénovation de la voie ferrée

(+ 16 % de volumes de minerai transportés), tout en progressant sur la rénovation de la voie ferrée Poursuite de la montée en puissance de la production de lithium de Centenario , avec un taux d’atteinte proche de 80% en moyenne sur le mois de mars, en ligne avec les objectifs

, avec un taux d’atteinte proche de 80% en moyenne sur le mois de mars, en ligne avec les objectifs Redémarrage progressif et partiel des installations au Sénégal à partir de fin avril, grâce à la forte mobilisation des équipes d’Eramet Grande Côte (« EGC ») après l’incendie survenu en février

grâce à la forte mobilisation des équipes d’Eramet Grande Côte (« EGC ») après l’incendie survenu en février Demande de révision à la hausse du permis en cours de dépôt par PT Weda Bay Nickel (« PT WBN ») , suite à l’obtention d’un RKAB initial limité à 12 Mth de minerai de nickel pour 2026 dont la production sera atteinte d’ici mi-mai ; la mine se prépare à une mise en Care and Maintenance courant mai, dans l’attente de cette révision

, suite à l’obtention d’un RKAB initial limité à 12 Mth de minerai de nickel pour 2026 dont la production sera atteinte d’ici mi-mai ; la mine se prépare à une mise en courant mai, dans l’attente de cette révision Environnement de prix favorable sur le trimestre , en particulier pour le minerai de manganèse (+ 8 % pour l’indice de prix CIF Chine 44%) et le lithium (>2x pour l’indice de prix du lithium carbonate de qualité batterie en Chine)

, en particulier pour le minerai de manganèse (+ 8 % pour l’indice de prix CIF Chine 44%) et le lithium (>2x pour l’indice de prix du lithium carbonate de qualité batterie en Chine) Avancées sur le plan de financement : Premiers effets du programme ReSolution avec notamment des gains de productivité et des gains sur achats enregistrés sur le trimestre Obtention unanime auprès du pool bancaire d’un waiver 2 sur le covenant de gearing de juin et de décembre 2026 Validation par le Conseil d’administration des résolutions soumises aux votes de l’AG du 27 mai, permettant la mise en œuvre de l’augmentation de capital à hauteur de 500 M€ au S2 2026

:

Contexte économique incertain, en particulier lié à la guerre au Moyen-Orient, avec des impacts inflationnistes sur les prix (prix de vente et coûts des intrants, dont l’énergie et le fret)

avec des impacts inflationnistes sur les prix (prix de vente et coûts des intrants, dont l’énergie et le fret) Objectifs 2026 Minerai de manganèse transporté : confirmé entre 6,4 et 6,8 Mt avec un cash cost FOB 3 qui reste compris entre 2,4 et 2,6 $/ dmtu 4 Minerai de nickel vendu à l’externe : limité à 9 Mth sur la base du RKAB initial de 12 Mth, avec une demande de révision à la hausse en cours de dépôt ; objectif atteint mi-avril, le reste de la production étant réservé à la continuité de la production de l’usine de NPI de la Joint-Venture Carbonate de lithium produit : confirmé entre 17 et 20 kt-LCE , avec une capacité nominale proche de 100% fin 2026 Sables minéralisés : suspendu , dans l’attente d’une évaluation plus précise des solutions à l’étude et du calendrier de redémarrage de la production sur le site d’EGC ; le Groupe prévoit de communiquer sur l’objectif de production de HMC 5 dans les toutes prochaines semaines



Maitrise des capex : confirmés entre 250 et 290 M€6 en 2026, en baisse de 30 à 40 % vs. 2025

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

Ce premier trimestre confirme la capacité du Groupe à s’adapter et à se mobiliser pour tenir ses objectifs, malgré les aléas.

Notre chiffre d’affaires progresse significativement, porté par la montée en cadence de notre activité Lithium en Argentine et la hausse des volumes de manganèse transportés au Gabon. La bonne dynamique des prix a été en grande partie compensée par la baisse du dollar et la hausse du coût des intrants.

Grâce à notre technologie robuste et un ramp-up réussi, notre actif lithium de classe mondiale en Argentine, commence à contribuer à nos résultats. Au Sénégal, nos équipes ont réussi, en deux mois, à gérer les conséquences de l’incendie survenu sur notre unité d’extraction de sables minéralisés et à proposer une solution technique permettant d’engager un redémarrage progressif et partiel des installations à partir de fin avril.

En parallèle, soutenus par nos actionnaires de référence, nous avons avancé dans la mise en œuvre de notre plan de financement, avec notamment l’inscription des résolutions nécessaires au vote d’une augmentation de capital lors de notre prochaine assemblée générale. Nous travaillons également activement avec le Conseil d’administration afin de nommer un nouveau Directeur Général dans les meilleurs délais.

Dans un environnement macro-économique perturbé, les équipes sont pleinement mobilisées et concentrées sur nos priorités : la sécurité, la performance de nos opérations et la maîtrise du cash. Je suis confiante dans la dynamique engagée et notre capacité à surmonter nos défis en valorisant nos actifs miniers exceptionnels.

Plan d’amélioration de la génération de cash et de renforcement du bilan

Avec le soutien de son Conseil d'administration, Eramet a mis en place en février un plan de financement détaillé, visant à améliorer la génération de cash et à renforcer son bilan.

Ce plan comprend trois volets et vise à permettre au Groupe de normaliser progressivement ses ratios de crédit (gearing et leverage), tout en sécurisant sa liquidité et son accès au marché obligataire. À moyen terme, cette flexibilité financière renforcée donnera à Eramet les moyens de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Amélioration de la performance et de la génération de cash





La bonne performance opérationnelle du transport ferroviaire au Gabon (+ 16 % de volumes de minerai transportés) est le fruit des efforts de sécurisation et des investissements de dégoulottage de la capacité de transport qui se poursuivent.

Globalement, des gains de productivité et des réductions de coûts ont été enregistrés dans le cadre du programme ReSolution. La réduction des capex est sous contrôle.

Revue stratégique d’actifs avec des options de monétisation





Eramet a lancé une revue stratégique de son portefeuille et vise une monétisation ciblée d’actifs qui pourrait se concrétiser par la signature d’accords avec des partenaires stratégiques d’ici fin 2026. Plusieurs options sont envisagées, en particulier des prises de participation minoritaires dans certaines activités du Groupe.

Projet de renforcement des fonds propres





Eramet a annoncé lors de la publication de ses résultats annuels 2025 en février, son intention de renforcer ses fonds propres à hauteur d’environ 500 M€ en 2026. Les représentants des actionnaires de référence ont approuvé ce projet lors du Conseil d’administration du 18 février 2026 et se sont engagés à voter en faveur des résolutions nécessaires à sa mise en œuvre.

Ces résolutions, publiées dans le Document d’Enregistrement Universel (« DEU »), ont été approuvées par le Conseil d’administration (« CA ») du 2 avril 2026 et seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale annuelle prévue le 27 mai. Elles incluent notamment une autorisation donnée au CA d’augmenter le capital de la société, par émission d’actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant maximal de 500 M€.

Cette opération sera réalisée au S2, une fois la phase de préparation nécessaire achevée et sous réserve des conditions de marché au moment de son lancement. Des discussions avec des investisseurs potentiels, qui pourraient participer à l’augmentation de capital envisagée et contribuer à soutenir la croissance à long terme du Groupe, pourront être menées dans ce contexte.

Par ailleurs, dans le cadre de ses discussions avec ses partenaires bancaires, Eramet a obtenu des prêteurs au titre du RCF (Revolving Credit Facility) et du Term Loan, à l’unanimité, un waiver sur le covenant de gearing de juin et de décembre 2026, confirmant la confiance desdits prêteurs dans la réalisation du plan de financement.

Engagements RSE

Sécurité

La performance en matière de sécurité a été contrastée au premier trimestre 2026. Le taux de fréquence TF27 s’établit à 0,3 au niveau du Groupe (contre 0,6 au T1 2025), restant nettement en deçà de la limite fixée par la feuille de route RSE pour 2026 (< 1,0).

Deux incidents majeurs sont survenus sur la période :

Le 22 janvier, un accident mortel est à déplorer à PT WBN lors d'une opération de maintenance. Le Groupe a immédiatement mis en œuvre des plans d'action ciblés, avec le partenaire majoritaire de la Joint-Venture indonésienne ;

indonésienne ; Le 22 février, un incendie s’est déclaré à l’usine de concentration humide (WCP8) d’EGC, sans faire de victime ni blessé.

Décarbonation

Jusqu'en 2025, Eramet fondait ses objectifs climatiques sur le référentiel SBTi. En 2026, le Groupe a franchi une nouvelle étape en publiant, dans son DEU et en partenariat avec le cabinet I Care, un cadre alternatif de décarbonation adapté aux spécificités du secteur minier et métallurgique, soumis à la revue de plusieurs organismes de référence et disponible sur le site internet du Groupe9.

Ce cadre, qui constitue désormais la référence utilisée pour évaluer les cibles du Groupe au regard des scénarios de l'Accord de Paris, a vocation à être partagé avec l'ensemble du secteur. Sur cette base, Eramet a publié de nouvelles cibles de décarbonation : une réduction de 42 % des émissions Scopes 1 & 2 d'ici 2035 par rapport à 2023, alignée sur une trajectoire 1,5 °C pour le Groupe hors SLN10.

Sociétal

Au Sénégal, depuis l'arrêt temporaire de ses activités et dans le respect de ses engagements sociétaux validés par le score IRMA 50, EGC poursuit ses échanges réguliers avec les parties prenantes locales, en s'appuyant sur les instances de concertation existantes afin d'assurer un suivi étroit de la situation et de ses impacts sur le territoire. Dans ce contexte, les projets communautaires prioritaires sont maintenus, afin de limiter les répercussions économiques et sociales pour les populations concernées.

Notation extra-financière

La notation ISS ESG d'Eramet a été relevée à B- en mars, contre C+ précédemment, plaçant le Groupe dans le premier décile des entreprises du secteur minier. EcoVadis a également relevé sa notation à 73/100 début 2026, contre 68/100 lors de la précédente évaluation.

Chiffre d’affaires ajusté du groupe Eramet par activité

Millions d’euros1 T1

2026 T1

2025 Var.1

(M€) Var.5

(%) Manganèse 464 457 + 7 + 2 % Activité Minerai de Manganèse2,3 271 250 + 21 + 8 % Activité Alliages de Manganèse2 193 207 - 15 - 7 % Nickel ajusté (hors SLN)2 163 114 + 49 + 43 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 116 73 + 43 + 59 % Weda Bay (activité de négoce, contrat d’off-take) 47 41 + 6 + 15 % Sables Minéralisés 39 68 - 29 - 42 % Lithium 57 0 + 57 n.a. Holding et éliminations4 117 104 + 13 + 12 % Groupe Eramet ajusté2 840 742 + 98 + 13 %

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition en Annexe 7.

3 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 17 M€ au T1 2026 liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (17 M€ au T1 2025).

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres est exclu des chiffres présentés.

5 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

Nota 1 : l’ensemble des chiffres du T1 2026 et du T1 2025 commentés correspondent aux chiffres tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 2 : l’ensemble des variations commentées du T1 2026 sont calculées par rapport au T1 2025, sauf indication contraire.

Nota 3 : les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année ; les mentions S1 et S2 aux deux semestres.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe s’élève à 840 M€ au T1 2026, en hausse de 13 % par rapport au T1 2025 (+ 22% à périmètre et change constants11, avec - 9 % d’effet change). Cette progression reflète un effet prix positif conjugué à un effet volume favorable pour l’ensemble des activités, à l’exception des sables minéralisés, pénalisés par le recul des volumes vendus dans un contexte de contraction des prix.

Manganèse

Sur le T1 2026, la solide performance des activités minières et ferroviaires au Gabon a permis de transporter 1,6 Mt de minerai de manganèse (+ 16 % par rapport au T1 2025).

Le chiffre d’affaires des activités Manganèse s’établit à 464 M€ (+ 2 %) sur la période :

Minerai : le chiffre d’affaires augmente de 8 %, porté par la hausse des volumes vendus à l’externe et par un prix de vente moyen plus élevé (+ 8 %) tiré notamment par la hausse du fret maritime, mais compensé par un effet change défavorable (- 11 %) ;

Alliages : le chiffre d’affaires recule de 7 %, pénalisé par un effet mix et un effet change défavorables, en partie compensés par la hausse des volumes vendus.

Minerai de manganèse T1 2026 T1 2025 Var.



Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€1 271 250 + 21 + 8 % Transport de minerai et aggloméré – Mt 1,6 1,4 + 0,2 + 16 % Ventes externes de minerai – Mt 1,4 1,2 + 0,1 + 10 % Cash cost FOB2 (excl. droits de sortie) – $/dmtu 2,5 2,4 + 0,1 + 5 % Alliages de manganèse T1 2026 T1 2025 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€ 193 207 - 15 - 7 % Ventes d’alliages – kt 158 149 + 9 + 6 % Dont affinés (%) 49 % 53 % - 4 pts - 8 %

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 17 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 17 M€ au T1 2025).

2 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 7), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Tendances de marché12 & prix13

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, s'établit à 473 Mt au T1 2026, en baisse de 2 % par rapport au T1 2025.

La Chine, qui représente plus de la moitié de la production mondiale d'acier, affiche une baisse de près de 4 %. A l’inverse, l’Inde continue de voir sa production augmenter (+ 9 %), de même que l’Amérique du Nord (+ 3 %), qui bénéficie des mesures commerciales mises en place. L’Europe est de nouveau en recul (- 3 %), face à une demande toujours en baisse et une pression continue des imports.

La consommation de minerai de manganèse a atteint 5,1 Mt-Mn sur le T1 2026, en hausse de 2 % par rapport au T1 2025, reflétant l’augmentation de la demande en Inde. En parallèle, la production de minerai de manganèse est en hausse de 13 % à 5,3 Mt-Mn, avec une progression limitée pour le minerai de haute teneur. La production sudafricaine, qui représente toujours près de 50 % de la production seaborne, continue d’afficher des niveaux record (+ 22 %). Au Gabon, les volumes sont également en hausse de 4 %, en ligne avec l’augmentation des expéditions de Comilog sur le trimestre.

En conséquence, le bilan offre/demande ressort excédentaire au T1 2026 avec une situation plus équilibrée sur le minerai de haute teneur (par rapport au semi-carbonaté). Les stocks de minerai aux ports chinois ont augmenté à 5,2 Mt fin mars (vs. 4,6 Mt fin décembre 2025), soit l'équivalent d'environ 10 semaines de consommation.

L'indice de prix (CRU) du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 5,0 $/dmtu en moyenne au T1 2026, en hausse de 8 % vs. T1 2025 (+ 11 % vs. T4 2025), soutenu par une demande toujours solide des producteurs d’alliages de manganèse et une tension haussière sur les coûts de fret depuis début 2026.

L'indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) s'est élevé à 1 523 €/t en moyenne, en hausse de 2 % (+ 14 % vs. T4 2025), porté par une hausse temporaire des prix consécutive à l'entrée en application du CBAM en Europe. L'indice des alliages standards (Silicomanganèse) s'est établi à 1 126 €/t en moyenne, en hausse de 4 % (+ 11 % vs. T4 2025), soutenu par l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde de l'Union Européenne. Les prix américains font toutefois exception, continuant de souffrir de la pression concurrentielle des importations indiennes, aussi bien sur les alliages standards qu'affinés.

Activités

Au Gabon, les opérations minières et ferroviaires ont affiché une solide performance sur le T1 2026, par rapport à un T1 2025 perturbé par des difficultés logistiques au port d’Owendo.

La très bonne performance opérationnelle de Setrag a permis de transporter 1,6 Mt de minerai sur le trimestre (+ 16 % vs. T1 2025). Cette dynamique, observée aussi bien pour les flux de Comilog que pour les autres utilisateurs de la voie ferrée, reflète des progrès sensibles en termes de sécurité, de trafic et de maintenance. Les travaux de modernisation du Transgabonais se poursuivent par ailleurs activement.

La production est en ligne à 1,6 Mt (- 11 % par rapport au T1 2025). Les volumes vendus à l’externe se sont élevés à 1,4 Mt sur le trimestre (+ 10 % vs. T1 2025).

Le cash cost FOB3 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,5 $/dmtu en moyenne sur le trimestre, en hausse de 5 % par rapport au T1 2025, reflétant un effet change défavorable, partiellement compensé par la hausse des volumes. Les taxes et redevances minières s’établissent à 0,2 $/dmtu, stables par rapport au T1 2025. Les coûts de transport maritime à la tonne sont en nette hausse à 0,9 $/dmtu (+ 15 %), reflétant l’augmentation récente des taux d’affrètement et du fioul en lien avec la situation géopolitique au Moyen-Orient.

La production d’alliages est en légère hausse de 4 % à 168 kt. En parallèle, les ventes progressent de 6 % à 158 kt, avec un mix défavorable reflétant notamment la hausse des volumes de commodités vendus aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

Perspectives

La production mondiale d'acier carbone devrait légèrement progresser en 2026, avec une baisse de la production en Chine moins forte qu’en 2025, compensée par une hausse dans le reste du monde, notamment en Inde, où Eramet est bien implanté.

En conséquence, la demande de minerai de manganèse devrait légèrement progresser en 2026, portée par la croissance de la production d'alliages en Inde et dans le reste du monde, tandis que la demande en Chine resterait sous pression. Sous réserve de la disponibilité du carburant, l'offre devrait par ailleurs rester en hausse en 2026 par rapport à 2025, portée par une production toujours soutenue en Afrique du Sud et la normalisation de la production en Australie.

Le consensus de marché se positionne toujours à environ 5,0 $/dmtu14 en moyenne pour 2026, soit une hausse de près de 10 % de l’indice de prix du minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) par rapport à 2025.

Comme communiqué fin février, les volumes de minerai transporté devraient se situer entre 6,4 Mt et 6,8 Mt en 2026. Le cash cost FOB3 reste attendu entre 2,4 et 2,6 $/dmtu, l’effet favorable de l'augmentation des volumes par rapport à 2025 étant largement compensé par un effet change défavorable15.

Les ventes d’alliages sont attendues en hausse sur l’année. La base de coûts de l'activité devrait être impactée à partir de la fin du T2 par la récente hausse des prix du minerai de manganèse et du fret en lien avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ces hausses de coûts se matérialisent dans la marge des alliages avec un décalage d’environ 3 mois, compte tenu de la gestion des stocks et des approvisionnements.

Nickel

Au T1 2026, les ventes externes de minerai de nickel en Indonésie ont atteint 8,3 Mth, en hausse de 54 % par rapport à un T1 2025 pénalisé par le déstockage des usines d’IWIP qui avaient terminé l’année 2024 avec des inventaires élevés.

Le chiffre d’affaires ajusté1 de l’activité Nickel s’établit à 163 M€ (+ 43 %) sur la période :

La quote-part de chiffre d’affaires de PT WBN (hors contrat d’off-take) progresse de 59 % reflétant la hausse des volumes ainsi que des prix de ventes, tirés par le LME et le niveau élevé des primes pour le minerai, conséquence de la limitation de l’offre dans la région d’Halmahera ;

Les volumes vendus de ferroalliage de nickel (contrat d’off-take sur la production de l’usine de PT WBN) sont quasi stables.

Minerai de nickel T1 2026 T1 2025 Var. Var.

(%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 – M€ 116 73 + 43 + 59 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) – Mth 8,3 5,4 + 2,9 + 54 % Dont saprolites – Mth 4,8 3,8 + 1,0 + 27 % Dont latérites – Mth 3,6 1,6 + 1,9 + 118 % Ferroalliage de nickel T1 2026 T1 2025 Var, Var,

(%) Chiffre d’affaires de l’offtake – M€ 47 41 + 6 + 15 % Production de NPI (100%) – kt 9,0 9,1 - 0,1 - 1 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 3,8 3,9 - 0,1 - 2 %

1 Hors off-take de ferroalliage de nickel.

Tendances de marché16 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de près de 4 % à 15,7 Mt au T1 2026 par rapport au T1 2025.

La production en Chine, qui représente plus de 60 % de la production mondiale, affiche une hausse de près de 5 %, toujours tirée par les exportations et la consommation domestique.

La demande mondiale de nickel primaire affiche une hausse de 3 % à 0,9 Mt-Ni, soutenue par la demande dans l’acier inoxydable (65 % de la demande actuelle), en croissance modérée de 2 %, dans un contexte de production davantage orientée vers des séries moins riches en nickel. La demande dans les batteries affiche une hausse plus soutenue de 7 %, de même que les autres applications, portées notamment par les secteurs de l’énergie et de l’aéronautique.

En parallèle, la production mondiale de nickel primaire a reculé de 3 % à 0,9 Mt-Ni, sous l'effet conjugué de la forte contraction de la production de NPI17 en Chine (- 19 %), du repli de la production traditionnelle de ferronickel (- 4 %), et d'un léger recul de la production de NPI et d’intermédiaires de nickel en Indonésie (respectivement - 1 % et - 2 %), reflet des tensions sur l'offre de minerai local liées aux restrictions de quotas d'extraction.

Le bilan offre/demande (nickel classe I et II18) demeure néanmoins légèrement excédentaire sur le trimestre. Les stocks visibles de nickel au LME et SHFE19 s’élèvent à 347 kt-Ni à fin mars (vs. 301 kt fin décembre), équivalents à environ 5 semaines de consommation.

Au T1 2026, la moyenne des cours au LME (cotation du nickel de classe I) s’établit à 17 362 $/t, en hausse de 12 % (+ 17 % par rapport au T4 2025), reflétant les incertitudes actuelles sur l’offre de minerai en Indonésie.

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI20 (nickel de classe II) tel que vendu à Weda Bay est également en hausse de 12 % (+ 18 % par rapport au T4 2025) à 13 446 $/t en moyenne.

En Indonésie, le prix de marché du minerai de nickel est reflété par l'indice SMM 1,6 % CIF, qui intègre à la fois le prix plancher réglementaire (« HPM Nickel » 21) et la prime appliquée sur celui-ci. Au T1 2026, cet indice s'est établi à 62 $/th, en hausse de 32 % par rapport au T1 2025 et de 18 % par rapport au T4 2025. Cette progression traduit l’effet conjugué d'un HPM en hausse (à 30 $/th pour les saprolites à 1,6 %22, soit +13 % vs. T4 2025, en lien avec la remontée des cours du nickel au LME) et de primes restant élevées sur le trimestre, dépassant 100 % du HPM pour les saprolites, dans un contexte d'offre domestique de minerai toujours sous tension. Les prix des latérites suivent la même tendance haussière.

Activités

En Indonésie, au cours du T1 2026, PT WBN a obtenu un RKAB initial pour un volume annuel de production et de ventes de 12 Mth de minerai de nickel en 2026 (dont 3 Mth de ventes internes). Ce permis représente une baisse de plus de 70 % par rapport au RKAB pour 2025 (32 Mth initialement accordé, puis révisé à la hausse à 42 Mth en juillet la même année).

Les ventes externes23 de minerai s’établissent à 8,3 Mth sur la période (+ 54 % par rapport au T1 2025). Les saprolites vendues à l'externe s’élèvent à 4,8 Mth en hausse de 27 %, les volumes du T1 2025 ayant été pénalisés par un déstockage des usines du parc industriel d'IWIP en début d'année. La teneur moyenne est de 1,5 % sur le trimestre (vs. 1,6 % au T1 2025). Les latérites vendues représentent quant à elles 3,6 Mth en forte progression (2,2x), portées par la demande croissante des usines HPAL d'IWIP. La consommation interne de l’usine de NPI représente 1,0 Mth sur le trimestre.

PT WBN a continué de bénéficier de primes significatives (>100 % sur le trimestre par rapport à l’indice HPM Nickel) pour ses prix de ventes de saprolites haute teneur, dans le contexte de limitation de l’offre domestique.

Comme anticipé également, les coûts de production de la mine ont significativement augmenté par rapport au T1 2025, compte tenu de l’augmentation du taux de décapage minier et de la hausse du prix de l’énergie dont les effets ont commencé à se matérialiser en mars.

La production de NPI de l’usine s’établit à 9,0 kt-Ni sur le trimestre (- 1 % vs. T1 2025). Dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), les ventes de NPI s’établissent à 3,8 kt-Ni (- 2 % vs. T1 2025).

Perspectives

La demande de nickel primaire est attendue en hausse en 2026, portée notamment par la production d’acier inoxydable en Chine et en Inde, ainsi que par la consommation de nickel dans les autres secteurs applicatifs. Cependant, des incertitudes existent sur l’augmentation de l’offre de nickel compte tenu de la limitation des permis miniers en Indonésie, ainsi que les difficultés d’approvisionnement et la hausse du prix du souffre pour les usines HPAL.

Le marché du nickel démarre l’exercice 2026 en excédent mais pourrait ainsi progressivement se rééquilibrer.

Le consensus de marché du LME pour l’année 2026 s’établit actuellement à environ 16 700 $/t-Ni14, soit une hausse d’environ 10 % par rapport à 2025, et pourrait être révisé à la hausse en fonction de l’évolution de la situation.

En Indonésie, une demande de révision à la hausse du RKAB initial obtenu pour 2026 est en cours de dépôt auprès des autorités compétentes24. Cette demande a été engagée selon le processus usuel et est en cohérence avec la capacité de production de la mine et avec les niveaux autorisés les années précédentes. Tout en soutenant la politique des autorités indonésiennes visant à un rééquilibrage durable du marché du nickel, PT WBN a pour objectif de mieux répondre à la demande croissante du parc industriel d'IWIP, dont les besoins en minerai (estimés à plus de 100 Mth / an) restent très largement supérieurs aux volumes actuellement autorisés. Dans l’attente de l’obtention de cette révision, et afin de se conformer à ses obligations légales, PT WBN va mettre ses opérations en Care and Maintenance courant mai. La Joint-Venture suspendra en conséquence ses opérations commerciales avec le parc industriel IWIP. L’usine de NPI de PT WBN quant à elle poursuivra ses activités normalement sur la base de ses stocks de minerai.

PT WBN mettra tout en œuvre pour limiter l’impact social de ces ajustements et pour accompagner les communautés locales durant cette période, en étroite collaboration avec les autorités locales, ses sous-traitants, ses clients et les autres parties prenantes.

Comme précédemment communiqué, les coûts de production à la tonne de minerai devraient augmenter par rapport à 2025, en fonction des volumes autorisés et des coûts liés à l’adaptation du plan minier, ainsi que de la hausse significative des prix du carburant qui impacte directement les coûts de ses sous-traitants miniers.

Par ailleurs, le gouvernement indonésien a récemment révisé la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM), avec une entrée en vigueur mi-avril. La nouvelle formule intègre désormais la valorisation des autres métaux contenus dans le minerai (tels que le cobalt, « Co »), en complément de la teneur en nickel. Cette réforme traduit la volonté des autorités du pays de mieux refléter la valeur économique réelle du minerai de nickel et d’appliquer les royalties sur une base de prix plus élevée.

Les impacts de cette révision diffèrent selon la nature du minerai. Pour les saprolites, l'impact sur le prix net devrait être limité : la hausse du HPM devrait être compensée par un ajustement à la baisse des primes de marché, conduisant à un prix net globalement stable. Pour les limonites, de plus faible teneur en nickel et destinées aux usines HPAL, la nouvelle formule entraîne une hausse significative du prix de référence HPM (par exemple, la latérite de teneur 1.2% Ni et 0.1% Co passe d’un HPM autour de 17 $/th à plus de 40 $/th avec la nouvelle formule).

Sables Minéralisés

À la suite de l’incendie survenu le 22 février 2026 sur l’unité d’extraction de sables minéralisés d’Eramet Grande Côte, les opérations du site ont été progressivement arrêtées début avril, après l’épuisement des stocks disponibles de HMC5. En conséquence, les volumes de sables minéralisés produits sont en baisse de 49 % et les ventes ont été limitées sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires de l'activité Sables minéralisés s’établit à 39 M€ (- 42 %) sur la période, pénalisé par le recul des volumes vendus dans un contexte de repli des prix.

Sables minéralisés T1 2026 T1 2025 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€ 39 68 - 29 - 42 % Production de sables minéralisés – kt 121 236 - 115 - 49 % Ventes d’ilménite – kt 94 126 - 32 - 26 % Ventes de zircon – kt 16 17 - 2 - 9 %

Tendances de marché & prix25

La demande mondiale de zircon a légèrement fléchi sur le trimestre par rapport au T1 2025. L'incertitude macroéconomique et la faiblesse persistante de l'activité immobilière mondiale, notamment en Chine, continuent de peser sur la demande en céramique, partiellement compensée par une demande soutenue de l'industrie chimique et réfractaire. En parallèle, l'offre mondiale s'est contractée sous l'effet des ajustements de production opérés par les principaux acteurs du secteur, soutenant une stabilisation des prix sur le trimestre.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1 500 $/t FOB au T1 2026, en baisse de 17 % par rapport au T1 2025, mais stable par rapport au T4 2025.

Malgré une demande mondiale de pigments TiO 2 26, principal débouché de produits titanifères27, stable sur le trimestre par rapport au T1 2025, la production de pigments TiO 2 apparait en recul dû à un léger déstockage, principalement en Chine, impactant à la baisse la demande d’ilménite. Les réductions de production par les principaux acteurs en réponse à la baisse de cette demande sont compensées par la montée en puissance de nouveaux projets et les imports de concentrés en Chine, ne permettant pas de ramener le marché à l’équilibre.

Le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par EGC s’établit à 257 $/t FOB au T1 2026, en baisse de 10 %, sous l'effet d'une demande en berne.

Activités

Au Sénégal, à la suite de l’incendie survenu en février dans l’unité de concentration humide (« WCP »28), où les minéraux lourds sont séparés du sable extrait, la production de HMC5 a été interrompue immédiatement. Les opérations avales du site ont pu cependant se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks de HMC5 et de produits finis jusqu’à début avril.

En conséquence, les volumes produits de sables minéralisés ont été limités à 121 kt-HMC (- 49 % vs. T1 2025). De la même manière, les volumes produits d’ilménite et de zircon sont en retrait, s’établissant respectivement à 121 kt (- 7 %) et 12 kt (- 29 %).

Les ventes sur le T1 2026 ont été moins affectées grâce à la mobilisation des stocks de HMC5 et de produits finis disponibles. Les volumes vendus d'ilménite s'établissent à 94 kt (- 26 % vs. T1 2025), certains chargements ayant été décalés au T2, tandis que les ventes de zircon ont atteint 16 kt (- 9 %).

L’intervention rapide des équipes internes, en coordination avec les sapeurs-pompiers des localités voisines, a permis de circonscrire les dommages au processus amont de tamisage lors de l’incendie. Par ailleurs, EGC a mis en œuvre des actions rapides afin d’en limiter l’impact financier. L’arrêt de la production a mécaniquement entraîné une réduction des coûts variables, qui représentent une part limitée de la structure de coûts du site. Des mesures ont également été engagées pour réduire les coûts fixes et préserver la trésorerie pendant la période d’arrêt des opérations.

Perspectives

La demande pour le zircon et l’ilménite ne devrait au mieux que légèrement se redresser en 2026. La hausse des prix de l’énergie pourrait impacter la production de céramique tandis qu’un retour de l’inflation ou une croissance atone réduiraient la demande en pigments TiO 2 . Une partie de la demande de céramique et pigments venant du Moyen Orient pourrait par ailleurs être suspendue à court terme.

Les réductions et coupures de production du zircon engagées fin 2025 pourraient permettre une hausse des prix de ce produit en moyenne sur 2026 par rapport à l’année précédente. En parallèle, l’offre d'ilménite resterait excédentaire conduisant à un niveau de prix moyen plus faible en 2026 par rapport à 2025.

Au Sénégal, les équipes locales se sont pleinement mobilisées et travaillent, avec le soutien du Groupe, sur des solutions temporaires visant à alimenter la WCP uniquement par l'unité d'extraction à sec (SDM29). Ces solutions permettront d’engager un redémarrage progressif et partiel des installations à partir de fin avril.

Le Groupe poursuit par ailleurs l'évaluation de l'impact de l'incident et les travaux de réparation nécessaires en vue d'un redémarrage complet dans les meilleurs délais.

Conformément à ses engagements sociétaux, validés par l’obtention du score IRMA 50 en février 2026, EGC a continué à mener un dialogue soutenu avec l’ensemble de ses parties prenantes (représentants syndicaux, autorités nationales et locales, communautés hôtes…). La filiale sénégalaise a ainsi décidé d’aller au-delà de ses obligations légales et de mettre en place des mesures de chômage technique pour l’ensemble des salariés concernés, accompagnées d’un dispositif préservant l’intégralité de leur couverture santé ainsi qu’un ajustement temporaire de la rémunération. EGC maintient également l’ensemble des instances de dialogue avec les communautés locales et s’est engagé à poursuivre la réalisation de ses actions communautaires prioritaires.

Dans l’attente d’une évaluation plus précise des capacités de production attendues sur 2026, le Groupe maintient la suspension de sa guidance relative à la production de sables minéralisés.

Les investissements prévus afin de finaliser l'augmentation de la capacité de production et d'accompagner la décarbonation des opérations avaient été engagés en début d’année. La dernière tranche d'environ 30 M€ sera en grande partie maintenue en 2026, la majorité de ces travaux étant déjà contractuellement engagée antérieurement à l'incendie.

Le Groupe communiquera sur la guidance de production et les impacts financiers pour 2026 de cet incendie dans les toutes prochaines semaines.

Lithium

En Argentine, à Centenario, la montée en cadence de la production de lithium de l’usine d’extraction directe (« DLE ») s’est poursuivie avec succès au T1 2026, atteignant une capacité nominale proche de 80 % en moyenne en mars.

Le chiffre d’affaires de l’activité Lithium s’établit à 57 M€ sur la période, reflétant la progression des volumes de ventes dans un contexte de prix élevés.

Lithium T1 2026 T1 2025 Var. Var.

(%) Chiffre d’affaires – M€ 57 0 + 57 n.m. Production de carbonate de lithium – t-LCE 3 720 440 + 3 280 n.m. Ventes de carbonate de lithium – t-LCE 3 920 40 + 3 880 n.m.

Tendances de marché & prix30

Au T1 2026, les ventes mondiales de véhicules électriques (« VE ») ont affiché une performance contrastée selon les régions, avec un léger recul estimé à environ 8 % par rapport au T1 2025. La Chine et les États-Unis ont pesé sur la performance globale, enregistrant respectivement des baisses d'environ 21 % et 27 %. Ces reculs ont été partiellement compensés par une forte dynamique en Europe (+ 20 %) et dans les marchés émergents d'Asie (+ 40 %).

Les installations de systèmes de stockage d’énergie stationnaire (« ESS ») sont en forte hausse sur la période (+ 51 %), et tirent la production de cellules.

En conséquence, la demande de lithium est en forte hausse sur le trimestre, s’établissant à 444 kt-LCE (+ 42 % vs. T1 2025).

En parallèle, l’offre de lithium s’est établie à 443 kt-LCE (+ 26 % vs. T1 2025), portée principalement par les acteurs historiques en Australie et au Chili ainsi que par l'augmentation de la production en Argentine, en parallèle de la montée en puissance de nouvelles mines de spodumène au Mali et en Australie également. En Chine, les mines de lépidolite demeurent contraintes par la mise en conformité des permis miniers et les obligations environnementales associées, tandis que la croissance de la production provient des saumures et des mines de spodumène récemment mises en opération.

L’indice SMM qualité batterie (Chine) s’est établi à 19 663 $/t-LCE en moyenne au T1 2026, en hausse de 110 %. L’indice a progressé de 81 % au T1 par rapport au T4 2025, reflétant une demande en forte croissance et un resserrement de l'équilibre offre/demande en début d'année.

Activités

En Argentine, l'usine de Centenario poursuit la montée en cadence de sa production de carbonate de lithium, selon le calendrier prévu.

Au cours du T1 2026, la production a atteint en moyenne une cadence proche de 80% de la capacité nominale en janvier et en mars. En février, elle a été impactée par une limitation de l‘approvisionnement en gaz pour alimenter l’usine, ainsi que par un arrêt long décidé pour améliorer, avec succès, le design d’un des équipements aval permettant la poursuite du processus de montée en cadence.

Les volumes produits de carbonate de lithium ont atteint 3 720 t-LCE au T1 2026. Comme précédemment communiqué, compte tenu de la priorité donnée à la montée en charge de la production, Eramet a décidé de ne produire que des quantités limitées de qualité batterie. Cette approche reste économiquement rationnelle au regard des gains de coûts associés.

Les volumes vendus se sont établis à 3 920 t-LCE, à destination principalement de producteurs de CAM en Chine.

Perspectives





La croissance de la demande de lithium devrait continuer à être portée par la poursuite de l’adoption des véhicules électriques dans le monde, notamment en Chine où le taux de pénétration devrait atteindre 60% en 2026 et en Europe où le seuil de 30 % devrait être franchi.

La croissance de la demande de lithium devrait également être tirée par le déploiement massif des ESS. Si la Chine demeure le premier marché, la croissance se diversifie géographiquement, avec une montée en puissance marquée de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Le fort développement de cette technologie devrait soutenir la demande de cathodes de chimie LFP, désormais dominante à l'échelle mondiale.

Du côté de l'offre, la production mondiale devrait se redresser en 2026, portée par la remontée en puissance des acteurs australiens et le développement de nouveaux projets africains. Ce rebond reste toutefois insuffisant pour absorber pleinement la croissance de la demande. Le marché reste ainsi dans une situation tendue, d'autant que des risques d'approvisionnement persistent, notamment la suspension des exportations du Zimbabwe et les contraintes réglementaires pesant sur certaines mines chinoises.

Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 18 550 $/t-LCE14 en moyenne en 2026, en hausse de près de 95 % par rapport à 2025.

La montée en cadence de l'usine de Centenario se poursuit, avec pour objectif d'atteindre un niveau proche de 100 % de la capacité nominale d'ici fin 2026 (24 kt-LCE par an). La guidance de volumes de carbonate de lithium produits reste ainsi attendue entre 17 et 20 kt-LCE sur l’année.

Eramet continue d'explorer les options de développement futur de Centenario, dont le potentiel de production est très significatif, sur la base des 15 Mt-LCE de ressources estimées pour le salar. Le Groupe mène actuellement des études sur différents scenarios de croissance, incluant dans un premier temps, une expansion brownfield de l'usine DLE actuelle en s'appuyant sur une technologie éprouvée et en bénéficiant des surcapacités existantes, ce qui permettrait de réduire l’intensité capitalistique ainsi que le cash cost (déjà positionné dans le premier quartile).

Eramet évalue également de potentiels projets et partenariats stratégiques ciblés dans le lithium qui permettraient de capitaliser sur son expertise technique de production à partir de saumures, désormais démontrée, sa maitrise des procédés, sa propriété intellectuelle dans la DLE ainsi que son savoir-faire en matière de géologie des salars et de développement de projets.

Cette stratégie de croissance, qui ne nécessite pas d’investissements significatifs à court-terme, est en cohérence avec la priorité du Groupe de poursuivre une trajectoire de désendettement tout en rétablissant une génération de cash positive.

Perspectives

Le déclenchement, fin février 2026, du conflit au Moyen-Orient a constitué le principal choc imprévu du début d'année, perturbant les flux à travers le détroit d'Ormuz. Les effets de ce conflit sur les chaînes de valeur mondiales ne sont pas encore pleinement perceptibles, les impacts macroéconomiques pourraient ainsi se matérialiser avec un décalage et avec des dynamiques régionales très contrastées. Le FMI a engagé une révision à la baisse de ses prévisions de croissance mondiale à 3.1% en 2026 (vs. 3.3% auparavant) et alerté sur le risque d'un regain inflationniste durable.

Les consensus de prix moyen31 et de taux de change32 pour 2026 s’élèvent actuellement à :

Environ 5,0 $/dmtu pour le minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) ;

c. 16 700 $/t pour le nickel au LME ;

pour le nickel au LME ; c. 18 550 $/t-LCE pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ;

pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ; 1,19 pour le taux de change €/$.

Pour rappel, le Groupe avait exceptionnellement mis en place début janvier une couverture sur son exposition EUR/USD. Celle-ci porte sur environ la moitié de son exposition annuelle33 à fin mars, avec un taux à 1,20.

Les prix de vente des alliages de manganèse devraient rester soumis à une forte volatilité en 2026.

Les prix de marché du minerai de nickel en Indonésie devraient rester bien orientés, soutenus à la fois par un cours du nickel élevé et par des primes élevées sur le HPM, dans un contexte de tension persistante sur l'offre de minerai domestique.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté11 aux prix des métaux, au carburant et au taux de change sont présentées en annexe 5.

En 2026, les taux de fret maritime devraient se situer à des niveaux supérieurs à ceux de 2025, avec une volatilité accrue.

Les coûts énergétiques sont attendus en hausse, notamment le fioul, porté par les tensions géopolitiques, bien que les sites de production d'alliages, fortement électro-intensifs, bénéficient de couvertures sur le coût de l’électricité. Les coûts des réducteurs sont attendus en légère hausse sur l'année.

Guidance

Objectifs pour 2026

Activités Indicateurs 18/02/2026 23/04/2026 Manganèse







Volumes transportés 6,4 - 6,8 Mt Confirmé Cash cost FOB1,2 2,4 - 2,6 $/dmtu Confirmé Ventes d'alliages Stable vs. 2025 Confirmé Minerai de nickel



Volumes vendus à l’externe (Mth)



Notification reçue pour le dépôt d’un RKAB initial pour 12 Mth, dont 9 Mth de ventes externes avec l’intention de demander une révision à la hausse dès que possible. Limité à 9 Mth sur la base du RKAB initial de 12 Mth, avec une demande de révision à la hausse en cours de dépôt Sables

minéralisés Production d'HMC >900 kt-HMC Suspendu, dans l’attente d’une évaluation plus précise des solutions à l’étude et du calendrier de redémarrage de la production sur le site d’EGC Lithium Volumes produits 17 - 20 kt-LCE Confirmé

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 7.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,19.

Le montant des investissements6 est attendu entre 250 et 290 M€ en 2026.

Capex



Activité



Guidance 2026 18/02/2026 23/04/2026 Maintenance Groupe 150 - 190 M€ Confirmé Dégoulottage







Groupe, dont : environ 100 M€ Confirmé Manganèse - Amélioration de la chaine logistique au Gabon environ 70 M€ Confirmé Sables minéralisés - Fin du projet d’augmentation de la capacité de production et décarbonation des opérations environ 30 M€ Confirmé

Calendrier

23.04.2026 : Assemblée Générale des actionnaires

29.07.2026 : Publication des résultats semestriels 2026 du Groupe

29.10.2026 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 du Groupe

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros T1

2026 T1

2025 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 732 688 + 43 + 6 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 116 73 + 43 + 59 % Chiffre d’affaires ajusté 848 761 + 86 + 11 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 8 19 - 11 - 56 % Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 840 742 + 98 + 13 %

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 7.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1



T1

2026



T4

2025



T3

2025



T2

2025



T1

2025



Manganèse 464 474 421 492 457 Activité minerai de Mn2 271 264 221 275 250 Activité alliages de Mn2 193 210 200 217 207 Nickel ajusté 163 245 142 117 114 Sables Minéralisés 39 55 51 67 68 Lithium 57 30 7 4 0 Holding, éliminations & autres3 117 105 98 105 104 Groupe Eramet ajusté 840 907 720 786 742 Chiffre d’affaires SLN4 8 7 9 13 19 Groupe Eramet comptes publiés 732 708 641 716 688

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 7.

3 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

4 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

Annexe 3 : Productions et ventes

T1

2026 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 Var T1 2026 – T1 2025 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 595 1 680 1 874 1 764 1 785 - 11 % Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 608 1 517 1 586 1 659 1 386 + 16 % Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 1 359 1 572 1 245 1 432 1 240 + 10 % Production d’alliages de manganèse (kt) 168 157 174 160 162 + 4 % Ventes d’alliages de manganèse (kt) 158 174 156 161 149 + 6 % Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth) 10 042 13 303 12 323 7 080 9 169 + 10 % Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 8 340 18 234 9 271 5 639 5 399 + 54 % Dont saprolites (kth) 4 762 10 907 6 243 4 574 3 757 + 27 % Dont latérites (kth) 3 579 7 327 3 028 1 065 1 642 + 118 % Production de ferroalliages de nickel (NPI) – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 9,0 9,4 9,4 7,9 9,1 - 1 % Ventes de ferroalliages de nickel (NPI) – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 3,8 4,4 4,1 3,5 3,9 - 2 % Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 121 254 239 253 236 - 49 % Production d’ilménite (kt) 121 168 145 174 130 - 7 % Production de zircon (kt) 12 19 17 19 16 - 29 % Ventes d’ilménite (kt) 94 177 115 166 126 - 26 % Ventes de zircon (kt) 16 15 17 16 17 - 9 % Lithium Production de carbonate de lithium

(kt-LCE) 3 720 3 900 2 080 270 440 + 745 % Ventes de carbonate de lithium

(kt-LCE) 3 920 3 900 1 000 480 40 n.m.

Annexe 4 : Prix et index

T1

2026 T4

2025 T1

2025 Var T1 2026 – T1 2025 Var T1 2026 – T4 2025 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 5,02 4,53 4,64 + 8 % + 11 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 523 1 330 1 487 + 2 % + 14 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 126 1 014 1 087 + 4 % + 11 % Nickel Ni LME ($/t)2 17 362 14 879 15 569 + 12 % + 17 % Ni LME ($/lb)2 7,88 6,75 7,06 + 12 % + 17 % NPI SMM Index ($/t)3 13 446 11 381 11 963 + 12 % + 18 % SMM CIF 1,6 %/35 % Ni ($/wmt)4 62 52 47 + 32 % + 18 % HPM5 Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt) 30 26 27 + 10 % + 13 % Sables minéralisés Zircon ($/t)6 1 500 1 500 1 800 - 17 % + 0 % Ilménite voie chlorure (USD/t)7 257 262 287 - 10 % - 2 % Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, Chine ($/t LCE)8 19 663 10 877 9 349 + 110 % + 81 % Exchange rate EUR/USD ($/€)9 1,17 1,16 1,05 + 11 % + 1 %

1 Moyenne trimestrielles des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 Indice SMM NPI 10-12 % à compter de janvier 2026 (anciennement 8-12 %, abandonné à fin 2025). L’indice SMM a été ajusté pour refléter la structure actuelle du marché du nickel, dominée par le NPI indonésien à haute teneur (>10 %) ; ce changement n'a pas d'impact significatif sur les prix, les transactions couvertes par les deux indices étant quasi-équivalentes.

4 Indice de prix de marché pour le minerai indonésien de teneur 1,6 % et d’humidité 35 %, incluant le prix plancher HPM et le niveau de prime sur ce dernier.

5 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

6 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

7 Analyse marché et Eramet.

8 SMM (Shanghai Metals Market) : carbonate de lithium qualité batterie, délivré au client, Chine spot price, hors TVA.

9 Bloomberg.

Formule de calcul du HPM en Indonésie

Depuis le 15 avril 2026, la formule de calcul du prix de référence du minerai de nickel (HPM) a été mise à jour par le gouvernement indonésien via le Kepmen ESDM No. 144/2026. La nouvelle formule intègre désormais la valorisation des autres métaux contenus dans le minerai (fer, cobalt, chrome), en complément de la teneur en nickel, et se calcule comme suit :

HPM = [(Ni% * CF_Ni * HMA_Ni) + (Fe% * CF_Fe * HMA_Fe) + (Co% * CF_Co * HMA_Co) + (Cr% * CF_Cr * HMA_Cr)] * (1 - MC)

Le gouvernement indonésien a mis à disposition un site internet permettant de calculer directement le HPM au lien suivant et sur la base des paramètres ci-dessous : HPM calculator

HPM : prix plancher (FOB) du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

prix plancher (FOB) du minerai, venant de « » en indonésien Ni% / Fe% / Co% / Cr% : teneurs en nickel, fer, cobalt et chrome

teneurs en nickel, fer, cobalt et chrome CF_Ni / CF_Fe / CF_Co / CF_Cr : facteurs de correction ( Correction Factors ) appliqués CF_Ni = 30% +/-1% pour chaque +/-0,1% de teneur en nickel par rapport à la référence de 1,6% CF_Fe = 30% CF_Co = 30% CF_Ch = 10%

facteurs de correction ( ) appliqués HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours du Nickel / Fer / Cobalt / Chrome au LME cash avec un décalage, exprimé en $/tonne nickel, et publié 2 fois par mois au lien suivant (HMA)

prix étalon du minerai, venant de « » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours du Nickel / Fer / Cobalt / Chrome au LME cash avec un décalage, exprimé en $/tonne nickel, et publié 2 fois par mois au lien suivant (HMA) MC : taux d’humidité du minerai de nickel (Moisture Content)





L’ancienne formule de calcul du HPM est restée en vigueur jusqu’au 15 avril 2026. Cf. précédents communiqués de presse disponibles sur le site internet du Groupe.

Annexe 5 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté1



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1 $/dmtu c.210 M€ Prix des alliages de manganèse + 100 $/t c.55 M€ Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10 $/th c.70 M€ Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000 $/t LCE c.15 M€ Prix du carburant - 10 $/bbl c.15 M€ Taux de change2 - 0,1 $/€ c.60 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,19

2 Sensibilité calculée en prenant en compte la couverture de change Euro/USD mise en place en 2026

Annexe 6 : Société Le Nickel (SLN)

T1

2026 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 Production de minerai de nickel –(kth) 632 762 809 694 700 Ventes externes de minerai de nickel – (kth) 73 54 116 169 230 Production de ferronickel – (kt-Ni contenu) 9,3 9,6 9,2 8,8 8,7 Ventes de ferronickel – (kt-Ni contenu) 9,4 9,8 8,9 9,3 8,2 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 90,2 79,2 79,7 81,3 75,0

1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 0,6 Mth au T1 2026, en baisse de 10 % par rapport au T1 2025. L’activité reste fortement impactée par la fermeture de certains sites miniers de la Côte Est.

Les exports de minerai de nickel de la SLN restent également contraints sur le T1 2026, s’établissant à 0,1 Mth, en baisse de 68 % par rapport au T1 2025.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 90 $/th sur le T1 2026, en hausse de 20 % par rapport au T1 2025.

La production de ferronickel est en hausse à 9,3 kt-Ni (+ 7 % vs. T1 2025). Les volumes vendus sont également en hausse à 9,4 kt-Ni (+ 14 % vs. T1 2025).

Le cash cost9 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,2 $/lb en moyenne sur le T1 2026 (vs. 7,8 $/lb au T1 2025). Cette détérioration s’explique par une variation de stocks défavorable et un effet change négatif. Ces effets ont été partiellement compensés par un effet volume favorable.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II) affiche au T1 2026 une baisse de 7 % par rapport au T1 2025.

Annexe 7 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 31 mars 2026, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français depuis 2024, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 8 : Notes de bas de page

1 Définitions du chiffre d’affaires ajusté présentée dans le glossaire financier en Annexe 7

2 Sur le RCF et le Term Loan

3 Cf. Glossaire financier en Annexe 7. Cash cost calculé hors coûts non contrôlables : coûts du transport maritime, coûts marketing, taxes et redevances minières

4 Sur la base d’un consensus de Taux €/USD à 1,19 pour 2026

5 Heavy Mineral Concentrate

6 Hors capex de la SLN, financés par l’État français

7 TF2 : Taux de fréquence des accidents du travail des employés d’Eramet, du personnel intérimaire et des sous-traitants (accidents

mortels, accidents avec et sans arrêt), exprimé en nombre d’accidents par million d’heures travaillées

8 Wet Concentration Plant

9 I Care Alternative 1.5°C Decarbonization Framework for Diversified Mining & Metals

10 Et sur une trajectoire « well below 2 °C » pour SLN, tenant compte des contraintes spécifiques de la Nouvelle Calédonie

11 Cf. Glossaire financier en Annexe 7

12 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

13 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

14 A avril 2026

15 1,19 $/€ selon Bloomberg pour 2026 à début avril, vs. 1,13 $/€ en 2025

16 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

17 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

18 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99 %

19 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

20 Indice SMM NPI 10-12 % à compter de janvier 2026 (anciennement 8-12 %, abandonné à fin 2025). L’indice SMM a été ajusté pour refléter la structure actuelle du marché du nickel, dominée par le NPI indonésien à haute teneur (>10 %) ; ce changement n'a pas d'impact significatif sur les prix, les transactions couvertes par les deux indices étant quasi-équivalentes

21 Prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement et indexé sur le prix du nickel au LME – cf. annexe 4

22 Pour un minerai à 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020

23 Aux usines présentes sur le parc industriel, autre que l’usine de NPI de la JV

24 ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) : Ministère de l'Énergie et des Ressources minérales

25 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source

Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet

26 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

27 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

28 Wet Concentration Plant

29 Supplementary Dry Mining unit

30 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : SMM - battery-grade spot price délivré au client Chine

31 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

32 Consensus des prévisions Bloomberg début avril pour l’année 2026

33 À fin mars 2026, le taux de couverture est estimé à environ 50 % de l'exposition annuelle, laquelle peut varier de manière significative selon l'évolution des volumes et des prix sur l'année

Pièce jointe