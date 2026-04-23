Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annonce l’initiation de couverture de son titre par EuroLand Corporate

Londres, Royaume-Uni, 23 April 2026, 08h30 CET – Hamilton Global Opportunities plc (« HGO ») annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par EuroLand Corporate. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de HGO de renforcer sa visibilité auprès de la communauté financière et d’accroître sa notoriété auprès des investisseurs, en France comme à l’international.

Cette première étude financière, intitulée « La récolte commence », a été publiée par EuroLand Corporate le 23 avril 2026. Elle s’accompagne d’une recommandation à l’Achat et d’un objectif de cours fixé à 50,4 euros par action.

La publication de cette note intervient à une date symbolique pour HGO, puisqu’elle coïncide avec le cinquième anniversaire de l’introduction en Bourse de la société.

Cette analyse est disponible sur Boursorama, sur le site d’EuroLand Corporate ainsi que sur celui de HGO.





À propos de Hamilton Global Opportunities

Hamilton Global Opportunities PLC (« HGO ») est une société d'investissement cotée sur Euronext Growth Market à Paris (ALHGO) spécialisée dans les investissements dans les secteurs des technologies, de la fintech et des technologies médicales, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'équipe dirigeante de HGO possède une solide expérience en matière de structuration d'investissements directs dans ces domaines. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : hamiltongo.eu

Contact

Hamilton Global Opportunities

Gustavo Perrotta

Founder & CEO

gp@hamiltongo.eu

Gavin Alexander

Director & CRO

ga@hamiltongo.eu



