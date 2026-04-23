Notified stärkt Präsenz am Finanzplatz Frankfurt

Mit dem neu eröffneten Büro in Frankfurt stärkt Notified die Präsenz an einem zentralen Standort in Europa.

in Frankfurt stärkt Notified die Präsenz an einem zentralen Standort in Europa. Die Erweiterung des Teams unterstützt den Expansionskurs und erhöht die Nähe zu den Kunden.

unterstützt den Expansionskurs und erhöht die Nähe zu den Kunden. Positive Resonanz auf die integrierte IR Hub Plattform und Content OS für PR zeigt sich durch den Gewinn neuer Kunden aus DAX, MDAX und SDAX.





FRANKFURT, Deutschland, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified baut seine Präsenz in Deutschland weiter aus und eröffnet einen neuen Standort, um Kunden mit erweiterten Ressourcen, größerer Nähe und maßgeschneiderter Unterstützung noch besser zu betreuen.

Seit Anfang April ist das Unternehmen auch mit einem Büro in Frankfurt vertreten. Neben dem bestehenden Standort in Nürnberg stärkt Notified damit seine Nähe zu kapitalmarktorientierten Unternehmen an einem der wichtigsten Finanzplätze Europas. Damit unterstreicht Notified die Bedeutung des deutschen und europäischen Marktes für den Expansionskurs des Unternehmens.

Notified hat Ende 2024 das Angebot für kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland durch die Erweiterung des European Regulatory News Service (ERN) ausgebaut. Damit sind die integrierten Lösungen für Emittenten an deutschen Börsen noch attraktiver geworden. Das zeigt sich auch in der Gewinnung neuer Kunden aus DAX, MDAX und SDAX – darunter Unternehmen wie Lufthansa, Fraport und die NORMA Group, die nun auf Notifieds Investor-Relations-Services setzen. Der Ausbau des Teams sowie der regionalen Präsenz ist eine Reaktion auf diese Entwicklung.

Neuer Standort in Frankfurt stärkt lokale Vernetzung

Das Frankfurter Büro wird von Martin Alamri, Director Sales, geleitet. Martin ergänzt das europäische Team von Notified seit Anfang des Jahres mit dem Ziel, die Beziehungen zu den Kunden und insbesondere zu kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland auszubauen.

„Wir sehen Deutschland nicht nur als Markt für Notified und unsere Lösungen, wir verstehen uns als Bestandteil des hiesigen Finanzmarkt-Ökosystems. Der neue Standort in Frankfurt setzt dafür ein sichtbares Zeichen“, sagt Martin Alamri. „In den vergangenen Jahren haben wir uns bei wichtigen Events wie der DIRK-Konferenz, dem Deutschen Eigenkapitalforum oder auch dem KKongress aktiv beteiligt, sind zudem Deutsche Börse Capital Market Partner geworden. Dieses Engagement innerhalb der Public Relations- und Investor Relations-Community werden wir 2026 als Partner der Being Public-Konferenz ausbauen und mit dem Frankfurter Team weiter verstetigen.“

Ihr Partner für wirkungsvolle Interaktion mit dem Markt

Notified bietet PR- und IR-Kommunikationslösungen auf einer integrierten Plattform. Das ermöglicht Kommunikationsteams eine zentrale Übersicht über ihre Unternehmenskommunikation und reduziert den Aufwand durch fragmentierte Einzeltools.

Ein besonderer Fokus ist auf Lösungen für kapitalmarktorientierte Unternehmen gerichtet, die hohen Transparenzanforderungen ihrer Investoren gerecht werden müssen. Ein internationales Team von Produktspezialisten unterstützt Emittenten bei der Einhaltung gesetzlicher Publizitäts- und Offenlegungspflichten, darunter auch regulatorische Verpflichtungen in 17 europäischen Ländern oder EDGAR und SEDAR Filings in den USA und Kanada. Die entsprechenden Services sind in die GlobeNewswire-Plattform integriert.

Weitere Informationen zu den PR- und IR-Lösungen von Notified: https://www.notified.com/de-DE.

Content OS und IR Hub sind eingetragene Marken von Notified.

Über Notified

Wir sind Notified – Your story goes here. Als einziger Technologiepartner, der sowohl auf Investor Relations als auch auf Public Relations spezialisiert ist, helfen wir Kommunikationsteams, ihre Unternehmensgeschichte zu lenken und zu verbreiten. Unsere vollständig integrierten PR- und IR-Plattformen optimieren jeden Arbeitsschritt. Egal, ob es darum geht, die richtigen Medien zu erreichen, Pressemitteilungen zu versenden und auszuwerten oder neue IR-Websites zu entwerfen, Investorentage, Earnings Releases und Pflichtmitteilungen zu verwalten. GlobeNewswire verknüpft beide Welten miteinander. Es ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Netzwerke für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, das seit über 30 Jahren namhafte Unternehmen unterstützt. Zusammen helfen wir Kommunikatoren dabei, die Welt besser zu informieren.

Notified ist Teil der Equiniti Group Limited (EQ)

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