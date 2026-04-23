MOVA AtomForm présente la Palette 300 au salon RAPID + TCT Boston 2026, dotée d’une technologie de changement automatique à 12 buses

BOSTON, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MOVA AtomForm, une marque d’impression 3D intégrée à l’écosystème technologique MOVA, a dévoilé son modèle phare, la Palette 300, lors du salon RAPID + TCT Boston 2026, marquant ainsi son expansion sur le marché nord-américain. Au Thomas M. Menino Convention and Exhibition Center, l’entreprise a présenté ses dernières innovations via des démonstrations en direct, suscitant un vif intérêt de la part d’ingénieurs professionnels, de designers et de partenaires potentiels.

La Palette 300, lauréate du iF Design Award 2026 et du MUSE Gold Award, s’attaque aux inefficacités fondamentales de l’impression 3D de bureau. Contrairement aux systèmes traditionnels reposant sur des « tours de purge » très gourmands en matériaux, la Palette 300 utilise un mécanisme de changement automatique OmniElement™ à 12 buses. En passant directement d’une buse à l’autre parmi les 12 chauffées indépendamment, le système permet l’utilisation simultanée de 12 matériaux distincts et une impression jusqu’à 36 couleurs, réduisant ainsi le gaspillage de matière tout en augmentant considérablement la vitesse de transition.

Au-delà de l’innovation mécanique, le système intègre une couche de supervision automatisée comprenant un réseau interne de plus de 50 capteurs et quatre caméras haute définition. Ce réseau de capteurs « toujours actif » assure une surveillance en temps réel et une correction automatique intelligente des écarts d’impression, garantissant une cohérence de niveau industriel sans intervention manuelle. Ces caractéristiques matérielles sont complétées par le logiciel AtomForm Studio, qui rationalise la gestion de la découpe et de l’impression, ainsi que par AtomVerse, une plateforme créative intégrée offrant aux créateurs une vaste bibliothèque ouverte de modèles partagés et des outils de conception assistée adaptés à tous les niveaux de compétence.

Lors du salon RAPID + TCT, ces capacités ont été validées par des démonstrations en direct sur site. Les participants ont pu observer la Palette 300 gérer des flux de travail multi-matériaux et des transitions automatisées, confirmant la capacité du système à contourner les goulets d’étranglement traditionnels de l’impression grâce à son architecture unique de changement de buses.

L’événement a servi de tremplin à la stratégie nord-américaine plus large de MOVA AtomForm. Fort d’un accueil favorable du secteur et d’une couverture médiatique dans des publications telles que Geeky Gadgets et The Gadget Flow, l’entreprise intensifie désormais ses opérations sur les segments commercial et grand public. Les précommandes de l’AtomForm Palette 300 devraient débuter au deuxième trimestre 2026.

À propos de MOVA AtomForm

MOVA AtomForm est la branche dédiée à l’impression 3D du MOVA Group, un leader mondial des technologies de vie intelligente alimentées par l’IA. S’appuyant sur l’expertise de MOVA en matière d’écosystèmes intelligents, AtomForm vise à rendre le processus créatif plus rapide, plus simple et plus intelligent pour les designers et les créateurs du monde entier.

Pour en savoir plus sur MOVA AtomForm, consultez le site Internet officiel et les réseaux sociaux, ou contactez : tanghao@mova-tech.com.

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