Epitopea annonce l'approbation de la demande d'essai clinique OVACT pour le CryptiVax-1001 dans le cancer de l'ovaire séreux de haut grade avancé

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, une société biotechnologique transatlantique développant des immunothérapies anticancéreuses prêtes à l'emploi, durables et à base d'ARN, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et du Comité d’éthique régional (REC) pour sa demande d’essai clinique (CTA) concernant son premier essai clinique chez l’humain (OVACT) de son programme phare, CryptiVaxMC-1001, ciblant le cancer de l’ovaire séreux de haut grade à un stade avancé.

Epitopea annonce également la nomination de la professeure Susana Banerjee (MBBS, MA, PhD, FRCP), oncologue médicale consultante et responsable de la recherche au sein de l’unité de gynécologie du Royal Marsden NHS Foundation Trust, ainsi que professeure spécialisée dans les cancers féminins à l’Institute of Cancer Research, au poste de chercheuse principale de l’essai OVACT.

Le Dr Klaus Edvardsen, MD, directeur médical d’Epitopea, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir franchi cette étape réglementaire importante, qui rend hommage à notre équipe clinique dévouée et à l’ensemble de l’équipe d’Epitopea. Nous souhaitons également la bienvenue à la professeure Banerjee dans son rôle de chercheuse principale de notre premier essai clinique. Son expertise de classe mondiale dans le domaine du cancer de l’ovaire et son leadership en matière de développement clinique mondial apporteront des connaissances inestimables alors que nous passons au statut d’entreprise en phase clinique. »

OVACT est un essai de phase 1/1b à escalade de dose et d'extension, conçu pour évaluer la sécurité, la tolérance, l'immunogénicité et l'activité clinique précoce de CryptiVaxMC-1001 chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire séreux de haut grade HRP+/BRCA- de type sauvage.

Le cancer de l'ovaire séreux de haut grade (HGSOC) reste l'une des tumeurs solides les plus difficiles à traiter, la plupart des patientes (~80 %) présentant une maladie avancée ou métastatique. Si la plupart des femmes répondent à la chimiothérapie de première ligne à base de platine, presque toutes finissent par faire une rechute et développent une maladie résistante au platine. Les options de traitement d'entretien existantes laissent un vide thérapeutique important chez les patientes HRP+/BRCA- de type sauvage, qui représentent environ la moitié de la population atteinte d'un cancer de l'ovaire.

Le professeur Banerjee a ajouté : « Il existe un besoin non satisfait important dans le cancer de l’ovaire à recombinaison homologue compétente (HRP), où les traitements d’entretien disponibles n’apportent qu’un bénéfice durable limité. Le vaccin CryptiVaxMC-1001 d’Epitopea, qui cible un nouveau répertoire d’antigènes spécifiques à la tumeur, a le potentiel de prolonger de manière significative la rémission chez les patientes disposant de peu d’options thérapeutiques efficaces. »

Le pipeline d’Epitopea s’appuie sur CryptoMapMC, un moteur de découverte propriétaire qui identifie les antigènes présentés par la tumeur issus du génome sombre, une source jusqu’alors inaccessible de nouvelles cibles spécifiques à la tumeur. Ces antigènes, appelés CryptigensMC, présentent un degré élevé de partage entre les patients, ce qui permet le développement de véritables immunothérapies à base d’ARNm prêtes à l’emploi.

À propos d'Epitopea



Epitopea est une société transatlantique spécialisée dans l’immunothérapie anticancéreuse qui développe des immunothérapies à base d’ARN accessibles et prêtes à l’emploi pour les tumeurs solides difficiles à traiter. Le pipeline d’Epitopea repose sur les TSA CryptigenMC, une nouvelle classe d’antigènes spécifiques aux tumeurs identifiés par CryptoMapMC, la plateforme propriétaire d’immunopeptidomique et de génomique de la société qui met en évidence des antigènes exprimés de manière aberrante provenant de régions du génome jusqu’alors non caractérisées.

Le principal candidat de la société, CryptiVaxMC-1001, est un vaccin thérapeutique à ARNm prêt à l'emploi en cours de développement pour le cancer de l'ovaire séreux de haut grade. Il est conçu pour induire des réponses immunitaires ciblées à l'aide d'un ensemble d'antigènes spécifiques à la tumeur sélectionnés pour couvrir un large éventail de patientes. De nombreux patients atteints de cancers avancés, y compris le cancer de l'ovaire séreux de haut grade, disposent d'options thérapeutiques durables limitées et de peu de traitements efficaces en dehors des populations sélectionnées sur la base de biomarqueurs. Epitopea vise à répondre à ce besoin non satisfait grâce à des immunothérapies largement applicables et sélectives vis-à-vis des tumeurs.



Soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, Epitopea opère depuis Cambridge, au Royaume-Uni, et Montréal, au Canada. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epitopea.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn .



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