ORION OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1–3/2026

23.4.2026 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026

Tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti

Liikevaihto oli 417,7 miljoonaa euroa (354,6 miljoonaa euroa 1–3/2025)

Liikevoitto oli 114,8 (77,9) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,44) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,26 (0,55) euroa

Vuoden 2026 näkymäarviota on täsmennetty: Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 950–2 100 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 600–750 miljoonaa euroa. Aiemmin liikevaihdon arvioitiin olevan 1 900–2 100 miljoonaa euroa ja liikevoiton 550–750 miljoonaa euroa.

Avainluvut

1–3/26 1–3/25 Muutos % 1–12/25 Liikevaihto, milj. EUR 417,7 354,6 +17,8 % 1 889,5 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 130,4 91,5 +42,5 % 688,3 % liikevaihdosta 31,2 % 25,8 % 36,4 % Liikevoitto, milj. EUR 114,8 77,9 +47,3 % 631,6 % liikevaihdosta 27,5 % 22,0 % 33,4 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 113,4 76,8 +47,6 % 627,8 % liikevaihdosta 27,1 % 21,7 % 33,2 % Tilikauden voitto, milj. EUR 90,4 61,3 +47,6 % 500,3 % liikevaihdosta 21,6 % 17,3 % 26,5 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 48,3 41,0 +17,8 % 210,4 % liikevaihdosta 11,6 % 11,6 % 11,1 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 17,8 20,5 -13,3 % 112,9 % liikevaihdosta 4,3 % 5,8 % 6,0 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 4,0 Korolliset nettovelat, milj. EUR 131,0 61,8 > 100 % 144,4 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,64 0,44 +47,4 % 3,56 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,26 0,55 -52,3 % 2,25 Omavaraisuusaste, % 54,1 % 62,9 % 64,1 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 11,7 % 5,8 % 11,2 % Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, % 30,5 % 23,4 % 43,8 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 30,0 % 23,7 % 43,7 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 4 107 3 928 +4,6 % 4 003

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Vahva suoritus kaikissa liiketoimintayksiköissä

Tammi-maaliskuussa 2026 liikevaihtomme kasvoi 17,8 prosenttia 417,7 (354,6) miljoonaan euroon ja liikevoittomme kasvoi 47,3 prosenttia 114,8 (77,9) miljoonaan euroon. Kaikki liiketoiminnat jatkoivat vahvaa suoritustaan ja vaikuttivat kasvuun.

Nubeqa® jatkoi vahvaa kasvuaan, ja sekä rojaltit että tuotemyynti kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Branded Products -yksikön kasvua vauhditti jälleen Easyhaler®-tuoteportfolion menestys. Tuotevalikoiman painopiste siirtyi edelleen monoterapiatuotteista budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteeseen hoitokäytäntöjen muutosten vuoksi. Naisten terveyden terapia-alueen hyvä kasvuvauhti jatkui myös.

Generics and Consumer Health -yksikön kehitys oli melko vakaata ensimmäisellä neljänneksellä, ja itsehoitovalmisteiden myynti kasvoi geneerisiä lääkkeitä nopeammin. Animal Health - ja Fermion -yksiköt suoriutuivat myös odotusten mukaisesti.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkoimme kliinisen tutkimusputken edistämistä. Orionin käynnissä olevat kliiniset tutkimukset sekä valmistelut uusien faasi 2 -tutkimusten aloittamiseksi kokeellisella TEAD-estäjällä eli ODM-212-molekyylillä etenivät suunnitellusti, ja pääsimme katsauskauden jälkeen huhtikuussa aloittamaan TEADCO faasi 1b/2 -tutkimuksen, joka arvioi ODM-212-molekyyliä yhdessä vakiintuneiden hoitojen kanssa potilailla, joilla on tiettyjä pitkälle edenneitä kiinteitä kasvaimia. Toinen merkittävä virstanpylväs ODM-212:lle oli FDA:n harvinaislääkestatuksen saaminen mesoteliooman hoidossa.

Osana pitkän aikavälin kasvustrategiamme toteutusta olemme vahvistaneet johtoryhmäämme nimittämällä Berkeley Vincentin Innovative Medicines -yksikön johtajaksi. Tässä roolissa Berkeley määrittelee ja toteuttaa globaalit kaupallistamisstrategiat innovatiivisten lääkkeiden portfoliollemme. Nimityksen myötä Outi Vaarala — joka aiemmin hoiti EVP Innovative Medicines -roolia muiden tehtäviensä ohella — voi nyt keskittyä täysin Orionin tutkimus- ja kehitysorganisaation johtamiseen.

Kaiken kaikkiaan Orionin ensimmäinen vuosineljännes oli vakaa, ja kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla oli vahvaa. Vuoden hyvän alun vuoksi olemme täsmentäneet vuoden 2026 näkymiämme kaventamalla sekä liikevaihto- että liikevoittohaarukkaa alareunasta. Ensimmäisen neljänneksen tulokset loivat hyvän perustan koko vuodelle."

Näkymäarvio vuodelle 2026 (täsmennetty 23.4.2026)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 950–2 100 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 600–750 miljoonaa euroa.

Aiempi näkymäarvio vuodelle 2026 (annettu 14.1.2026)

Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 900–2 100 miljoonaa euroa.

Liikevoiton arvioidaan olevan 550–750 miljoonaa euroa.

Näkymien perustelut

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon ja liikevoittoon kirjattavia maksuja, joiden määrä vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Näiden maksujen ajoituksen ja määrän ennakointi on vaikeaa, sillä ne ovat joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden etenemiseen tai tietyn myyntitason saavuttamiseen. Toisaalta mahdollisten uusien sopimusten sopimusneuvotteluiden lopputulosta tai aikataulua ei yleensä tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2025 Orion kirjasi yhden olennaisen etappimaksun, joka oli 180 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 näkymäarvio ei sisällä olennaisia etappimaksuja.

Orionin saamat etappimaksut vuosina 2021–2025

Vuosi 2021 2022 2023 2024 2025 Milj. EUR 3 234 32 134 183

Näkymäarvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin tai -myynteihin liittyviä tuottoja, kuluja tai muita vaikutuksia.

Liikevaihto

Näkymäarvio olettaa, että Orionin kirjaamat Nubeqa®-rojaltit ja -tuotemyynti kasvavat selvästi vuonna 2026. Orionin oletus perustuu yhteistyökumppani Bayerilta saatuihin ennusteisiin. Voimakkaasti kasvavan tuotteen myynnin ja rojaltien tarkkaa tasoa koko vuoden osalta on kuitenkin vaikea arvioida. Lisäksi näkymäarvion vaihteluväliin sisältyy jonkin verran riskiä Yhdysvaltojen tariffivaikutuksista.

Branded Products -tulosyksikön arvioidaan kasvavan vuonna 2026. Hengityselinsairaudet-terapia-alueen ja Easyhaler®-tuoteportfolion ennakoidaan toimivan tulosyksikön kasvuajurina, mutta myös muiden terapia-alueiden ja tuotteiden odotetaan kasvavan. Animal Health -tulosyksikön ennakoidaan kasvavan hieman, ja kasvu tulee eri tuotteista. Generics and Consumer Health

-tulosyksikön myynnin arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2025.

Liikevoitto

Liikevaihdon kasvun ja varsinkin Nubeqa®-rojaltien odotetaan ajavan olennaisista etappimaksuista riisutun liikevoiton kasvua. Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltimaksujen tarkkaa tasoa koko vuodelta on kuitenkin vaikea ennustaa. Pienetkin poikkeamat ennustetusta tasosta voivat vaikuttaa huomattavasti Orionin liikevoittoon. Myös mekanismi, jonka mukaan kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään aina täysimääräisesti seuraavan vuosineljänneksen rojaltimaksuista, aiheuttaa vaihtelua liikevoittoon. Vaikka tämä vaikutus liikevoittoon on vain väliaikainen, tuotetoimitusten ajoituksella voi olla huomattava vaikutus Orionin liikevoittoon yhden kalenterivuoden aikana. Merkittävä osa Orionin Nubeqa®-tulosta tulee Yhdysvalloista, joten Yhdysvaltain dollarin valuuttakurssin muutokset aiheuttavat vaihtelua Orionin liikevoittoon.

Tutkimus- ja kehityskustannukset ja erityisesti niiden ajoitus voivat myös aiheuttaa liikevoiton vaihtelua. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti. Orion arvioi T&K-kulujen vuonna 2026 kasvavan vuodesta 2025.

Myynti- ja markkinointikulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2026. Kuluja kasvattavat nykyisen tuoteportfolion myyntiin tehtävät lisäpanostukset sekä rojaltit, joita Orionin on Endo Pharmaceuticalsin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksettava Nubeqan myynnistä.

Investoinnit

Vuonna 2026 konsernin investointien kokonaismäärään ei arvioida tulevan olennaista muutosta verrattuna vuoteen 2025. Investointien arvio ei sisällä mahdollisiin tuleviin olennaisiin tuote- tai yritysostoihin liittyviä investointeja.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orion on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus Orionin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Myös muut riskit, joista Orion ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Orionin oma tuotanto ja muut yhtiön toiminnot altistuvat riskeille, jotka voivat olennaisesti häiritä niiden toimintaa tai jopa keskeyttää ne ainakin väliaikaisesti. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi onnettomuudet, vahingot, luonnonkatastrofit, lakot, työntekijöiden sairastuminen, konfliktit, terrorismi, kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen, häiriöt tieto- tai tietoliikennejärjestelmissä, häiriöt energian saatavuudessa sekä häiriöt toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Orionin tuotanto ja liiketoiminnat ovat riippuvaisia globaaleista toimitus- ja logistiikkaketjuista, joiden toimimattomuus voi johtaa valmiiden tuotteiden ja tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden, lähtöaineiden, puolivalmisteiden, tarvikkeiden, välineiden sekä varaosien heikkoon saatavuuteen.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hintakilpailu ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Muutokset lääkemarkkinaa koskevassa sääntelyssä yksittäisillä markkinoilla tai laajemmin esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Muutokset markkinoiden kokonaiskysynnässä voivat myös vaikuttaa negatiivisesti myyntiin. Orionin tuotteisiin kohdistuvat uudet tullit tai muut mahdolliset tuontimaksut voivat vaikuttaa negatiivisesti Orionin tuotteiden myyntiin ja kannattavuuteen. Yhdysvaltain lääketullien yksityiskohdat, niiden täytäntöönpano ja vaikutus Orioniin ovat tällä hetkellä epäselviä.

Tuotteiden toimitukset suurimmille yhteistyökumppaneille perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi varastotasojen muutoksia koskevien päätösten seurauksena. Lisäksi toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Orionin kannalta keskeisiä valuuttoja, joihin liittyy valuuttakurssiriski, ovat Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. Muita merkittäviä valuuttoja ovat Tanskan kruunu ja Norjan kruunu. Euroopan maiden valuutoista aiheutuvan riskin kokonaisvaikutusta vähentää kuitenkin se, että Orionilla on omia organisaatioita useimmissa Euroopan maissa, mikä tarkoittaa, että myyntituottojen lisäksi syntyy myös kustannuksia näissä valuutoissa.

Tämänhetkisten geopoliittisten konfliktien ja levottomuuksien vaikutukset sekä muut lääkkeiden globaalien toimitus- ja logistiikkaketjujen haasteet ovat kasvattaneet jo entisestään koholla ollutta saatavuushäiriöiden riskiä. Mahdollinen raaka-aineiden hintojen ja muiden toimitusketjun kustannusten nousu heikentävät Orionin tuotteiden kannattavuutta, sillä lääketeollisuudessa kustannusten kasvun siirtäminen omien tuotteiden ja etenkin reseptilääkkeiden hintoihin on hyvin vaikeaa varsinkin Euroopassa. Ilmetessään korkea kustannusinflaatio muodostaa riskin Orionin kannattavuudelle.

Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat tekevät lääkekehitystä ja -valmistusta koskevia säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia Orionin toimipisteissä. Mahdollisesti vaadittavilla korjaavilla toimenpiteillä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia. Orionin tuotevalikoimassa on myös muiden lääkeyhtiöiden valmistamia tuotteita sekä tuotteita, jotka Orion valmistaa itse, mutta joihin muut yhtiöt toimittavat lääke- tai muita raaka-aineita sekä komponentteja tai osia (muun muassa Easyhaler®-tuotteet). Näiden valmistajien toimitusvarmuuteen tai tuotteiden laatuun mahdollisesti liittyvät ongelmat voivat aiheuttaa riskin Orionin toimitusvarmuudelle. Myös Suomen lääkejakelussa käytössä oleva yksikanavajärjestelmä, jossa Orionin tuotteet on toimitettu asiakkaille vain yhden tukkukaupan kautta, saattaa aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Vaikka tutkimus- ja kehityshankkeiden tulevat kustannukset tiedetään melko hyvin etukäteen, niiden ajoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Hankkeiden aloitus voi viivästyä ennakoidusta, ja hankkeet voivat edetä odotettua nopeammin tai hitaammin, millä on vaikutus ennakoituihin kuluihin yksittäisen vuoden sisällä. Hankkeita voidaan myös joutua lopettamaan, jolloin ennakoidut kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Orionin tulokseen. Maksut saattavat olla sidottuja tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin tai solmittaviin uusiin sopimuksiin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä. Orionin yhteistyökumppaneilleen maksamat allekirjoitus- ja etappimaksut, jotka kirjataan taseeseen sijoituksena aineettomiin oikeuksiin, sisältävät alaskirjausriskin, joka voi realisoitua, jos esimerkiksi yhteistyön piirissä oleva tutkimushanke epäonnistuu tai joudutaan muuten keskeyttämään.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2025 oli 1 890 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää noin 4 000 henkilöä.

