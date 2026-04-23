Suomisen tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkistaminen 7.5.2026

Suominen Oyj:n lehdistötiedote 23.4.2026 klo 13.00

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2026 torstaina 7.5.2026 noin klo 9.30 paikallista aikaa.

Suomisen toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.events.inderes.com/q1-2026. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://events.inderes.com/suominen/q1-2026/dial-in. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Anu Ilvonen, Director, Communications & Marketing, puh. 050 376 0438

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



