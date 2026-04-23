L’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa ouvre ses portes

OTTAWA, Ontario, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec l’ouverture officielle de l’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa, Germain Hôtels franchit aujourd’hui un cap important en inaugurant sa 20e propriété au pays. Directement relié à l’Aéroport international d’Ottawa par un passage couvert, ce nouvel hôtel devient aussi le 3e établissement du groupe dans la capitale nationale, son 3e hôtel d’aéroport et la 3e adresse du restaurant Sosta ! Pizzeria.

L’hôtel totalise 178 chambres modernes et lumineuses proposant un environnement écoresponsable au design urbain et raffiné. Chacune des chambres offre un lit ultraconfortable et un espace de travail ergonomique. Certaines d’entre elles ont une vue imprenable sur le tarmac. L’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa compte également deux salles de réunion totalisant 1 000 pi², baignées de lumière naturelle. Les invités de l’hôtel peuvent aussi profiter d’une salle de sport accessible en tout temps.

Pensé pour les voyageurs en transit, les professionnels en déplacement ou les personnes qui souhaitent simplement prolonger leur séjour à Ottawa, le passage intérieur couvert facilite les arrivées et les départs, et ce peu importe la météo !

Sosta ! Pizzeria : une cuisine généreuse

Avec Sosta ! Pizzeria, l’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa ajoute une adresse gourmande et décontractée à deux pas du terminal. Du petit-déjeuner aux fringales de fin de soirée, on y retrouve une cuisine authentique et généreuse : pizzas tout juste sorties du four, pâtes réconfortantes, salades fraîches et assiettes à partager. Le menu de Sosta ! réserve une place de choix aux fournisseurs locaux, dont Beyond the Pale Brewing Company, ItalFoods, et White Pine Chocolates. C’est aussi l’endroit idéal pour prendre un verre ou un excellent café!

Un décor inspiré par le mouvement

Couleurs solaires et clins d’œil au voyage donnent le ton, des salles de réunions aux espaces de restauration tous situés au rez-de-chaussée, afin d’offrir un cadre vivant, en mouvement et habité. Des végétaux soigneusement intégrés au décor viennent renforcer le caractère accueillant des lieux.

Le confort réfléchi

Des lits 100 % canadiens aux produits de bain Bella Pella, signatures des hôtels Alt, jusqu’aux luminaires du lobby de l’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa, confectionnés à partir de textile recyclé, tout a été pensé avec soin. Parce que, chez Germain Hôtels, le développement durable n’est pas une responsabilité que l’on transfère à l’invité, mais bien un principe qui guide les décisions en amont. Résultat : un séjour à la fois stylé, cohérent et véritablement réfléchi.

« Ce 20e hôtel est une étape importante pour nous, mais il représente surtout très bien l’esprit des établissements Alt : un lieu accueillant, pratique, bien situé, avec les services que les voyageurs cherchent vraiment. Avec l’accès direct à l’aéroport, tout a été pensé pour rendre le séjour plus simple. Quand on voyage, chaque minute compte, et c’est cette idée qui a guidé le design de l’hôtel », déclare Hugo Germain, coprésident de Germain Hôtels.

« L’ouverture d’un hôtel directement relié au terminal rehausse de manière tangible l’expérience que nous offrons à l’Aéroport international d’Ottawa », a déclaré Susan Margles, présidente et cheffe de la direction de l’Aéroport international d’Ottawa. « Nous sommes fiers d’accueillir l’Alt Hotel Ottawa Airport au cœur de YOW et ravis de voir une entreprise canadienne poursuivre ses investissements dans la capitale nationale dans le cadre de son expansion. »

Les plus de Germain Hôtels

Les invités qui réservent directement bénéficient aussi d’avantages pensés pour leur simplifier la vie, notamment l’heure de départ flexible, selon la disponibilité, la promesse du meilleur tarif et l’annulation sans frais jusqu’à 16 h le jour même. Les animaux de compagnie sont également les bienvenus.

Pour effectuer des réservations et obtenir de plus amples informations, visitez Hôtel Alt aéroport d’Ottawa L’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa est situé au 1085, privé Airport Parkway, Ottawa, Ontario, K1V 1B4.

Trouvez ici des photos de l’Hôtel Alt aéroport d’Ottawa

À propos des Hôtels Alt

Aux Hôtels Alt, nous aimons défier les conventions. C’est pourquoi nous offrons à nos invités ce dont ils ont vraiment besoin, sans superflu. Des chambres confortables et bien pensées, un design branché et un environnement écoresponsable : voilà ce qui les attend à leur arrivée. Les Hôtels Alt sont situés à Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Québec, Montréal, Brossard, Halifax et St. John’s. Hôtels Alt. Stylés. Futés.

À propos de Germain Hôtels

Depuis près de 40 ans, Germain Hôtels se distingue par son service attentionné et son désir d’innover. Nous sommes une entreprise familiale fièrement établie depuis trois générations. Nous offrons à nos invités un design iconique et un confort inégalé dans nos hôtels Le Germain, Alt et Escad. Nous comptons 20 établissements à travers le Canada (et ce n’est pas fini).

Germain Hôtels est reconnue parmi les 50 entreprises les mieux gérées au pays. Nous savons créer un lien émotionnel avec nos invités, nos membres d’équipe et nos collectivités. Chez nous, une chose est certaine : le bien-être de ceux et celles que nous recevons est notre priorité. Visitez : Germain Hôtels

Contact média :

France Savard

Conseillère relations publiques et partenariats Germain Hôtels

fsavard@germainhotels.com

514.916.3467

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