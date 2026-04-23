Communiqué de presse

Le 23 avril 2026

L’AFL réalise sa première émission obligataire en dollars australiens

Une transaction de référence de 600 millions AUD à 10 ans

L’AFL, la banque des collectivités locales, vient de réaliser avec succès sa première émission obligataire en AUD sur le marché domestique australien (obligations « Kangourou »), pour un montant total de 600 millions de dollars australiens, à échéance au 20 février 2036.

Cette transaction constitue une étape clé dans la stratégie de diversification des financements de la banque, qui vise à élargir sa base d’investisseurs tout en renforçant la solidité, la compétitivité et la résilience de son modèle sur les marchés de capitaux.



Caractéristiques de la transaction

Émetteur : AFL, la banque des collectivités locales

: AFL, la banque des collectivités locales Statut : Etablissement de crédit public de développement

: Etablissement de crédit public de développement Notations : A+ / A+ (perspective stable) – S&P / Fitch

: A+ / A+ (perspective stable) – S&P / Fitch Format : Obligation senior non assortie de sûreté réelle ( senior unsecured) , à taux fixe (Kangourou)

: Obligation senior non assortie de sûreté réelle ( , à taux fixe (Kangourou) Montant : 600 millions AUD

: 600 millions AUD Échéance : 20 février 2036 (maturité 10 ans)

: 20 février 2036 (maturité 10 ans) Spread de revente : ASW +113 points de base

: ASW +113 points de base Chefs de file : Deutsche Bank, Nomura, RBC Capital Markets, TD Securities



Une exécution solide sur le marché domestique australien

L’émission, réalisée sous la forme d’une obligation non assortie de sûreté réelle (senior unsecured) à taux fixe, a suscité une forte demande des investisseurs, avec un carnet d’ordres atteignant près de 1,8 milliard de dollars australiens, permettant à l’AFL de fixer le spread à ASW +113 points de base, soit un resserrement de 5 points de base.

Cette exécution témoigne d’un appétit solide des investisseurs, malgré un environnement de marché volatil.



Une participation d’investisseurs diversifiée

L’émission a bénéficié d’une large allocation, illustrant la reconnaissance croissante de la signature de l’AFL auprès des investisseurs internationaux en obligations à taux fixe.

Les allocations ont été majoritairement réalisées auprès d’investisseurs de long terme, notamment des sociétés de gestion d’actifs et des institutions officielles, banques centrales, ainsi que des trésoreries de banques.

Sur le plan géographique, la transaction a enregistré une forte participation d’investisseurs australiens, mais également issus de la zone EMEA et de la région Asie-Pacifique.



Une étape stratégique dans le cadre du financement à long terme de l’AFL, au service de l’investissement public local

Cette première obligation au format domestique australien s’inscrit dans la stratégie de financement de long terme de l’AFL sur les marchés de capitaux, fondée sur un accès régulier, diversifié et discipliné aux marchés obligataires internationaux.

Après des émissions publiques réussies en livres sterling (2022) et en francs suisses (2024), l’entrée de la banque sur le marché du dollar australien – l’un des marchés de taux les plus profonds et liquides au monde – renforce sa capacité à accéder aux marchés de capitaux, dans des conditions diversifiées et sécurisées.

Cette transaction répond à deux objectifs stratégiques majeurs :

Élargir et diversifier la base d’investisseurs d’AFL, tant sur le plan géographique que par type d’investisseurs ;

Optimiser son coût de financement, dans un contexte de volatilité accrue des marchés.



« Cette première émission obligataire libellée en dollars australiens constitue un véritable succès et témoigne de l’attractivité du modèle de l’AFL auprès des investisseurs. Nos banques chefs de file ont joué un rôle déterminant dans la réussite de cette opération, et je souhaite saisir cette occasion pour les remercier et saluer leur engagement au cours des douze derniers mois.

Avec cette transaction, l’AFL remplit pleinement sa mission : lever des ressources, dans les meilleures conditions possibles, afin de proposer à ses collectivités actionnaires les conditions de financement les plus favorables. Cette opération vient clore une stratégie, engagée en 2022, visant à diversifier les sources de financement de la banque par l’émission de titres de dette libellés en devises étrangères, selon une approche fondée sur une régularité d’émission, afin de constituer une base d’investisseurs dans chacune de ces devises. », Thiébaut Julin, Directeur financier de l’AFL.

A propos de l’AFL, la banque des collectivités locales

« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants ».

Seule banque française détenue à 100% par les collectivités locales, l’AFL dispose d’un modèle unique et innovant ; celui d’une banque créée par et pour toutes les collectivités. En devenant actionnaires de l’AFL, les collectivités accèdent à un financement rapide et sur mesure pour leurs investissements locaux, tout en s’inscrivant dans une démarche de finance durable et responsable. Pour les collectivités, c’est la liberté d’investir, tout en ayant une gestion maîtrisée de leurs finances. Depuis le début de son activité en 2015, l’AFL a déjà octroyé plus de 12 milliards d’euros, dont 2 milliards en 2025, et compte aujourd’hui 1271 actionnaires.



Plus d’informations : www.afl-banque.fr



Contact presse

Justine GUIGUES – Chargée des relations presse

justine.guigues@afl-banque.fr – 06 74 94 29 66

Pièce jointe