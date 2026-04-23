IESE startet Master in Finance für die Finanzexperten von morgen

MADRID, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School stellt ihren neuen „Master in Finance“ (MiF) vor – ein Programm, das darauf ausgerichtet ist, die nächste Generation von Führungskräften im Finanzwesen auszubilden. Das Programm, das in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Navarra (University of Navarra) angeboten wird, begrüßt im September 2026 den ersten Jahrgang.

Der MiF verbindet eine neunmonatige akademische Ausbildung am IESE-Campus in Madrid mit einem verpflichtenden Praktikum und verknüpft so akademisches Lernen mit praktischer Berufserfahrung. Der englischsprachige Studiengang beinhaltet internationale Erfahrungen an zwei führenden Finanzplätzen: ein Modul in New York sowie eine „Banking Week“ in London.

Der MiF richtet sich an Hochschulabsolventen und verbindet eine vertiefte finanzwirtschaftliche Ausbildung mit der Entwicklung von Führungskompetenzen. Er umfasst die Vorbereitung auf die CFA-Zertifizierung, eine intensive Einarbeitung in Bloomberg sowie Simulationen in den Bereichen Handel, Investitionen und M&A.

„Finanzen sind längst nicht mehr nur eine technische Funktion, sondern eine der zentralen Kräfte, die Wirtschaft und Gesellschaft prägen“, so Marc Badia, stellvertretender Dekan der IESE Business School. „Im gesamten Sektor treffen Führungskräfte im Finanzbereich Entscheidungen, die Unternehmen und ganze Branchen prägen. Dabei tragen sie eine große Verantwortung und benötigen eine ganzheitliche Sicht auf das Geschäft. Parallel dazu ist die Rolle des CFO zunehmend strategischer und vielschichtiger geworden und dient häufig als Sprungbrett in die Unternehmensleitung. In diesem Zusammenhang vermittelt das MiF-Programm der IESE der nächsten Generation von Führungskräften in den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung, Private Equity und Unternehmensfinanzierung durch ein anspruchsvolles Ausbildungsprogramm und den Umgang mit KI die humanistische und betriebswirtschaftliche Perspektive, die für fundierte Entscheidungen auf den globalen Märkten erforderlich ist.“

Ein besonderes Merkmal des MiF ist die Integration von KI in den gesamten Lehrplan, einschließlich Datenanalyse, Machine Learning und generativer KI, kombiniert mit der Fallstudienmethode der IESE und einer engen Betreuung durch die Dozenten. Studierende können sich auf Corporate Finance, Capital Markets oder Banking and Financial Innovation spezialisieren.

Die Karriereförderung ist ein zentrales Element des Programms: Sie umfasst individuelle Beratung, starke Branchenkontakte und die Zusammenarbeit mit über 100 Partnerunternehmen. Studierende profitieren zudem von einem globalen Alumni-Netzwerk mit über 60.000 Fachkräften.

Weitere Informationen zum Master in Finance der IESE.

Die IESE Business School ist die Managementhochschule der Universität Navarra mit Standorten in Barcelona, Madrid, München, New York und São Paulo. Das Studienangebot umfasst MBA-Programme, Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte sowie Vollzeit-Masterstudiengänge für ein internationales Publikum. Die 1958 gegründete IESE ist bekannt für ihre fallstudienbasierte Lehre, ihre globale Ausrichtung und ihren Fokus auf verantwortungsvolle Führung.