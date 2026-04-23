L’IESE lance un master en finance pour les leaders financiers de demain

MADRID, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’IESE Business School annonce le lancement de son master en finance (MiF), un programme conçu pour préparer la prochaine génération de leaders financiers. Le programme accueillera sa première promotion en septembre 2026 et est proposé en collaboration avec la School of Economics and Business at the University of Navarra (faculté d’économie et de commerce de l’Université de Navarre).

Le MiF combine une phase académique de neuf mois sur le campus madrilène de l’IESE avec un stage obligatoire, intégrant ainsi apprentissage théorique et expérience professionnelle. Dispensé en anglais, il inclut une exposition internationale dans deux grands centres financiers, avec un module à New York et une « Banking Week » à Londres.

Conçu pour les jeunes diplômés, le MiF associe une formation financière avancée au développement du leadership. Il comprend une préparation au CFA, une immersion Bloomberg ainsi que des simulations en trading, en investissement et en fusions-acquisitions.

« La finance n’est plus seulement une fonction technique ; c’est l’une des principales forces qui façonnent les entreprises et la société », a déclaré Marc Badia, vice-doyen de l’IESE Business School. « Dans l’ensemble du secteur, les responsables financiers prennent des décisions qui façonnent les entreprises et des secteurs entiers, assumant ainsi une responsabilité considérable et nécessitant une vision globale des affaires. Parallèlement, le rôle de directeur financier est devenu de plus en plus stratégique et multiforme, servant souvent de tremplin vers la direction générale. Dans ce contexte, le MiF de l’IESE prépare la prochaine génération de dirigeants dans les domaines de la banque, de la gestion d’actifs, du capital-investissement et de la finance d’entreprise grâce à une formation rigoureuse, une immersion dans l’IA et la perspective humaniste et managériale nécessaire pour prendre des décisions éclairées sur les marchés mondiaux. »

Une caractéristique distinctive du MiF est l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ensemble du programme, notamment à travers l’analyse de données, le machine learning et l’IA générative, en complément de la méthode des cas propre à l’IESE et d’une forte interaction avec le corps professoral. Les étudiants peuvent se spécialiser en finance d’entreprise, marchés de capitaux ou innovation bancaire et financière.

La préparation aux carrières constitue un élément central, avec un accompagnement dédié, des liens solides avec l’industrie et des interactions avec plus de 100 entreprises recruteuses. Les étudiants bénéficient d’un réseau mondial d’anciens élèves comptant plus de 60 000 professionnels.

En savoir plus sur le master en finance de l’IESE.

L’IESE Business School est l’école de management de troisième cycle de l’University of Navarra (Université de Navarre), avec des campus à Barcelone, Madrid, Munich, New York et São Paulo. Elle propose des MBA, des programmes de formation pour dirigeants et des masters à temps plein à un public international. Fondée en 1958, l’IESE est reconnue pour sa pédagogie basée sur des études de cas, sa dimension internationale et son engagement en faveur d’un leadership responsable.