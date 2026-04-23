Canards Illimités Canada rend hommage aux champions de l’engagement bénévole de tout le pays à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole

STONEWALL, Manitoba, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada (CIC) rend hommage aux personnes qui sont à l’origine de son impact en matière de conservation dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2026, en mettant à l’honneur des champions de l’engagement bénévole de chaque province et en désignant Ron Schaal, de la Saskatchewan, comme bénévole national de l’année.

Depuis plus de 40 ans, M. Schaal contribue à façonner la conservation dans les zones rurales de la Saskatchewan, en suscitant un solide soutien communautaire en faveur de la conservation des milieux humides tout en encadrant la prochaine génération de bénévoles. Son leadership reflète l’esprit de bénévolat qui anime le travail de CIC partout au Canada.

« J’ai toujours été intéressé par Canards Illimités Canada parce que j’ai chassé toute ma vie. J’étais également membre de la Saskatchewan Wildlife Federation depuis 1973 », explique M. Schaal.

« Ce qui m’a surtout poussé à m’impliquer auprès de Ducks Unlimited, c’est le projet de Crane Lake sur lequel ils avaient travaillé. Quand je suis allé voir sur place, j’ai trouvé que le travail qu’ils avaient accompli pour soutenir la population de canards et d’oies était phénoménal », ajoute-t-il.

« Il y a beaucoup de fermes et de ranchs par ici. J’étais vraiment intéressé par les programmes qu’ils proposaient aux agriculteurs (en anglais seulement), car ils sont très utiles. »



L’un des exemples préférés de M. Schaal est le programme Forage (en anglais seulement), qui aide les éleveurs à améliorer la qualité de l’alimentation animale sur leurs propriétés en leur apportant un soutien financier pour ensemencer des terres destinées au fourrage ou au pâturage.

« Les bénévoles sont le pilier de notre succès », souligne Pat O’Connor, président du conseil d’administration bénévole de CIC. « Partout au pays, leur travail nous aide à assurer la conservation et la gestion des milieux humides et des habitats qui y sont rattachés au profit de la sauvagine, de la faune et des humains. »

Les champions provinciaux de l’engagement bénévole de CIC incarnent la force, la diversité et l’impact local des projets de conservation à l’échelle nationale :

Danica Jackson-Park (Terre-Neuve-et-Labrador) — Elle inspire la prochaine génération en introduisant les aspects pratiques de la conservation dans les salles de classe et les communautés.

— Elle inspire la prochaine génération en introduisant les aspects pratiques de la conservation dans les salles de classe et les communautés. Anita O’Connor (Île-du-Prince-Édouard) — Une leader dévouée à l’origine d’événements communautaires qui ont renforcé les initiatives de conservation dans toute la région.

— Une leader dévouée à l’origine d’événements communautaires qui ont renforcé les initiatives de conservation dans toute la région. Jonathan Manser (Nouvelle-Écosse) — Un pêcheur de longue date qui établit des liens entre les moyens de subsistance côtiers et la conservation des milieux humides.

— Un pêcheur de longue date qui établit des liens entre les moyens de subsistance côtiers et la conservation des milieux humides. Nicole LeBlanc et Serge Dupuis (Nouveau-Brunswick) — Des bâtisseurs communautaires à l’origine de l’un des événements de collecte de fonds pour la conservation les plus réussis de la province.

— Des bâtisseurs communautaires à l’origine de l’un des événements de collecte de fonds pour la conservation les plus réussis de la province. Philip Holsgrove (Québec) — Il sensibilise et mobilise le public grâce à l’éducation et à la première course Canards en Cavale de la province.

— Il sensibilise et mobilise le public grâce à l’éducation et à la première course Canards en Cavale de la province. Terry Olsen (Ontario) — Un bénévole de longue date qui se consacre à l’engagement des jeunes et à la conservation sur le terrain depuis plus de quatre décennies.

— Un bénévole de longue date qui se consacre à l’engagement des jeunes et à la conservation sur le terrain depuis plus de quatre décennies. Nicole DePauw (Manitoba) — Une leader constante qui soutient les bénévoles et renforce les programmes de conservation dans toute la province.

— Une leader constante qui soutient les bénévoles et renforce les programmes de conservation dans toute la province. Carla Guenard (Alberta) — Elle fait preuve d’un leadership essentiel en matière de finances au service des initiatives de conservation depuis plus de 20 ans.

— Elle fait preuve d’un leadership essentiel en matière de finances au service des initiatives de conservation depuis plus de 20 ans. Mac Leask Jr. (Colombie-Britannique) — Il mobilise son énergie et son réseau au service des initiatives de collecte de fonds communautaires qui soutiennent les milieux humides et la faune.





« Ces champions montrent comment le bénévolat peut susciter l’action, renforcer les communautés et rapprocher les gens des paysages qui les entourent », ajoute M. O’Connor.

Chacune de ces personnes joue un rôle essentiel pour aider CIC à mener à bien ses travaux de conservation partout au Canada. Qu’il s’agisse d’organiser des événements communautaires ou de soutenir des projets d’éducation et de restauration, les bénévoles sont au cœur de chaque réussite.

La Semaine de l’action bénévole est également une invitation à s’impliquer.

« Si vous ou quelqu’un de votre entourage cherchez un moyen de contribuer à un avenir plus durable, Canards Illimités Canada est un excellent point de départ », souligne M. O’Connor.

CIC encourage les Canadiens à participer à Canards en Cavale, un événement national de collecte de fonds familial qui se déroulera dans des communautés partout au pays et en ligne ce printemps.

Les participants peuvent marcher, courir, faire de la randonnée ou « se dandiner » pour collecter des fonds qui soutiennent les projets de conservation des milieux humides au profit de la faune, de l’eau potable et de communautés en bonne santé.

Pour en savoir plus sur Canards en Cavale, les possibilités de bénévolat ou pour lire les témoignages complets des champions de l’engagement bénévole de cette année, rendez-vous sur canards.ca.

Dossier de presse « Bénévoles provinciaux de l'année du CIC »

Contact pour les médias :

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À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s’appuie sur des données scientifiques fiables et s’associe au gouvernement, à l’industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

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