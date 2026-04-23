XBP Global ernennt Acquelia Colaco zur Personalvorständin und stärkt damit seine Vision eines „AI-First“-Unternehmens

IRVING, Texas, April 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. („XBP Global“ oder „das Unternehmen“) (NASDAQ: XBP), ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das geschäftskritische Systeme zur Unterstützung von Hyper-Automatisierung und digitaler Transformation bereitstellt, gab die Ernennung von Acquelia Colaco zur Chief Human Resources Officer (CHRO) bekannt.

Frau Colaco wird die globale Personalagenda in Nord- und Südamerika, Europa und Asien vorantreiben und hat den Auftrag, Talente, Führung und Unternehmenskultur auf diese nächste Phase der KI-gestützten Transformation abzustimmen.

Zu ihren Schwerpunkten gehören die Weiterentwicklung der Personalstrategie von XBP Global, die auf Verantwortungsbewusstsein, Überzeugung und Kompetenz basiert, sowie der Aufbau einer zukunftsfähigen Belegschaft, die effektiv mit intelligenten Systemen zusammenarbeiten kann, die Stärkung der Führungskompetenzen und die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung in allen Regionen. Darüber hinaus wird sie Initiativen zur Steigerung der organisatorischen Effektivität und zur Transformation des Personalwesens vorantreiben, die in einem zunehmend automatisierten Unternehmen für mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit sorgen.

Frau Colaco verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von HR-Transformationsprozessen in globalen Unternehmen. Sie hatte leitende Führungspositionen bei Tesco Business Solutions, Infosys Technologies, IBM Global Process Services und RND Softech inne, wo sie große, länderübergreifende Teams leitete und in Zusammenarbeit mit Führungskräften aus der Wirtschaft messbare Ergebnisse für das Unternehmen erzielte.

Andrej Jonovic, Chief Executive Officer von XBP Global, sagte dazu: „Wir befinden uns in der Anfangsphase eines Umbruchs, der die Art und Weise neu definiert, wie jedes Unternehmen über Personalbesetzung, Kompetenzen und Organisationsgestaltung denkt. Die Unternehmen, die erfolgreich sein werden, sind weder diejenigen, die dies ignorieren, noch diejenigen, die dies lediglich als Kosteneinsparungsmaßnahme betrachten, sondern vielmehr jene, die ihre Strukturen bewusst auf die Stärken des Menschen ausrichten, insbesondere auf den Faktor der menschlichen Verantwortung. Das ist die Aufgabe, die Frau Colaco nun übernimmt, und wir freuen uns sehr, dass sie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter in diesem grundlegenden Wandel gestärkt und nicht nur neu organisiert werden.“

Acquelia Colaco, Chief Human Resources Officer bei XBP Global, fügte hinzu: „Die Herausforderung besteht nicht nur darin, KI einzuführen, sondern eine Organisation aufzubauen, die sich gemeinsam mit ihr weiterentwickeln kann. Unser Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Talenten, Führungskompetenzen und Arbeitsweisen, die es den Menschen ermöglichen, in großem Maßstab mit intelligenten Systemen zusammenzuarbeiten. So setzen wir Strategie in nachhaltige Leistung um.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, „schätzen“, „voraussehen“, „glauben“, „vorhersagen“, „planen“, „Ziele“, „Prognosen“, „könnte“, „würde“, „fortsetzen“, „prognostizieren“ oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme und der damit verbundenen Umstrukturierung, einschließlich der Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der Übernahme verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) die Nichteinhaltung der Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5) wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6) Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; sowie (7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ im Jahresbericht auf Formular 10-K für das Jahr 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit Niederlassungen in 20 Ländern und rund 10.600 Mitarbeitern arbeitet XBP Global mit über 2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um geschäftskritische Systeme zu entwickeln, die eine umfassende Automatisierung ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten und neue Wertpotenziale zu erschließen.

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