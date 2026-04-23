XBP Global nomme Acquelia Colaco au poste de directrice des ressources humaines, renforçant ainsi sa vision d’entreprise axée sur l’IA

IRVING, Texas, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (« XBP Global » ou « la Société ») (NASDAQ : XBP), une multinationale spécialisée dans les technologies et les services qui orchestre des systèmes critiques permettant l’hyper-automatisation et la transformation numérique, a annoncé la nomination d’Acquelia Colaco au poste de directrice des ressources humaines (DRH).

Acquelia dirigera la stratégie RH mondiale pour les Amériques, l’Europe et l’Asie, avec pour mission d’aligner les talents, le leadership et la culture sur cette nouvelle phase de transformation portée par l’intelligence artificielle.

Ses priorités incluront le développement de la stratégie RH de XBP Global, fondée sur la responsabilité, la conviction et la compétence, tout en constituant une main-d’œuvre tournée vers l’avenir, capable d’évoluer efficacement aux côtés de systèmes intelligents. Elle travaillera également au renforcement des capacités de leadership et à l’amélioration de l’expérience collaborateur dans l’ensemble des régions. Par ailleurs, elle conduira des initiatives visant à accroître l’efficacité organisationnelle et à transformer la fonction RH afin de favoriser davantage d’agilité, d’évolutivité et de performance au sein d’une entreprise de plus en plus automatisée.

Acquelia apporte plus de 20 ans d’expérience dans la transformation des ressources humaines auprès d’organisations internationales. Elle a occupé des postes de direction chez Tesco Business Solutions, Infosys Technologies, IBM Global Process Services et RND Softech, où elle a supervisé des effectifs importants répartis sur plusieurs pays et collaboré avec les dirigeants pour générer un impact mesurable à l’échelle de l’entreprise.

Andrej Jonovic, PDG de XBP Global, a déclaré : « Nous sommes aux prémices d’une transformation qui redéfinit la manière dont chaque entreprise aborde les effectifs, les compétences et l’organisation. Les entreprises qui réussiront ne sont ni celles qui ignorent ce phénomène, ni celles qui le considèrent uniquement comme un levier de réduction des coûts, mais celles qui repensent délibérément leur organisation autour des forces humaines, notamment la responsabilité individuelle. C’est la mission qu’Acquelia s’apprête à assumer, et nous sommes ravis qu’elle joue un rôle essentiel pour garantir que nos collaborateurs soient valorisés, et non simplement réorganisés, dans le cadre de cette transformation fondamentale. »

Acquelia Colaco, directrice des ressources humaines de XBP Global, a ajouté : « Le défi ne consiste pas seulement à adopter l’IA, mais à construire une organisation capable d’évoluer avec elle. Notre objectif est de développer les talents, le leadership et les modes de travail qui permettent aux personnes de collaborer à grande échelle avec des systèmes intelligents. C’est ainsi que nous traduisons la stratégie en performance durable. »

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, de lʼarticle 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de lʼarticle 21E de la loi américaine Exchange Act. Ces déclarations comprennent des prévisions financières, des projections ainsi que dʼautres déclarations concernant les opérations futures, la situation financière, la stratégie commerciale, les opportunités de marché et les tendances. Elles se caractérisent souvent par l’emploi de termes tels que « peut », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « sera », « estime », « anticipe », « croit », « prédit », « planifie », « cible », « projette », « pourrait », « serait », « continue de », « prévoit » ou des expressions similaires. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses qui sont intrinsèquement incertaines et exposées à des risques et à des facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents. Ceux-ci comprennent, sans toutefois sʼy limiter : (1) les risques liés à lʼacquisition et à la restructuration qui en découle, y compris lʼincapacité à réaliser les bénéfices escomptés, les perturbations des activités et les coûts relatifs à la transaction ; (2) les procédures judiciaires ; (3) le non-respect des normes dʼinscription au Nasdaq ; (4) la concurrence et les conditions du marché ; (5) les évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires ; (6) les difficultés à fidéliser les clients, les employés et les fournisseurs ; et (7) dʼautres risques détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, notamment à la section « Facteurs de risque » de son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour 2025. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. XBP Global décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que XBP Global ou ses filiales atteindront les résultats visés dans ces déclarations.

À propos de XBP Global

XBP Global est une multinationale spécialisée dans le secteur des technologies et des services permettant aux entreprises du monde entier de mettre en place des flux de production intelligents. Présente dans 20 pays et comptant environ 10 600 professionnels, XBP Global collabore avec plus de 2 500 clients, dont bon nombre figurent au classement Fortune 100, afin de coordonner des systèmes critiques permettant une hyper-automatisation.

Nos plateformes propriétaires, notre automatisation basée sur lʼIA agentique et notre expertise approfondie dans divers secteurs dʼactivité et dans les secteurs public et privé permettent à nos clients de nous faire confiance en ce qui concerne leurs transformations numériques et leurs flux de production les plus impactants. En associant innovation et excellence opérationnelle, XBP Global aide les entreprises à repenser leur façon de travailler, de réaliser leurs transactions et de créer de la valeur.

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